в горах и диск прекрасного светила, которое встречает новый день, дарит нам ощущение ценности каждого дня! Елена и Евгений приготовили чудесный кофе и уютный, вкусный завтрак. Прогулка до грота - это дивный опыт. Лес на Кавказе совсем другой, подъем был очень даже посильный, а особенный момент с проникновением в грот так просто вызвал восторг лично у меня, я смогла, я справилась. После с Евгением посетили смотровую у Азишской пещеры и саму пещеру. Это восторг, я всем рекомендую. Много пещер видела в своей жизни, но каждая - особенная. В поездке увидели плато Лаго-Наки, невероятных белок Кавказа и парящую беседку на смотровой площадке у ресторана "Сибирь". Всем, всем, всем советую! Елена и Евгений, от души спасибо!