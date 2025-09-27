Индивидуальная
Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 2 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и увидеть водопад Желаний
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 сентября 2025Экскурсия понравилась очень, Елена показала все красоты Адыгеи, сделала отличные фото и видео, буду ещё приезжать и на экскурсию только с Еленой!!!
- ККузнецова8 сентября 2025Добрый день. Очень теплая поездка. Гид супер. Очень рады, что познакомились с таким интересным человеком.
- ООксана14 августа 2025Все было настолько прекрасно, запомнился каждый момент нашей поездки, Елена прекрасный гид, видно, что любит свою работу. Очень внимательно относится
- ННаталья8 августа 2025Незабываемая экскурсия! Мы будем всегда помнить рассвет в горах Кавказа. Никогда в жизни я не видела ничего подобного. Прекрасные луга
- ЛЛюдмила25 июля 2025Наша экскурсия началась рано утром, очень впечатлил рассвет в горах, прекрасные виды, тишина. Нас угостили кофе с адыгейским сыром, кофе
- ААлександра29 июня 2025Очень теплую и легкую атмосферу создает своими экскурсиями Елена. Мы увидели потрясающий рассает в горах. Забирались на такие вершины, что
- ТТаня16 июня 2025Лучшая экскурсия в моей жизни! Такое не забывается никогда!
Елена- лучший гид и очень хороший человек!
Спасибо от всей души! До новых встреч! ❤️❤️❤️
- ММихаил12 марта 2025Отличная экскурсия. Спасибо Елене за красивый рассвет и знакомство с горной Адгеей, показала много красивых локаций в т ч знаменитое плато Лаго Наки. Путешествовали с комфортом: кофе сваренный в турке, плед, чистый автомобиль.
- ИИгорь4 марта 2025Экскурсия была насыщенной и впечатляющей. Действительно, посмотрели все самые интересные места республики, которые можно было уместить в 1 день!
Впечатляющие виды
- ЕЕкатерина16 января 2025Нам очень повезло, что случилась эта экскурсия! Спасибо огромное Елене, что она показала нашей семье прекрасную Адыгею с нужных ракурсов в нужное время! Рассвет в горах прекрасен!
- ООксана27 сентября 2024Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!
- ММарина26 сентября 2024Огромная благодарность Елене за экскурсию! Ее вовлеченность, любовь к региону и своей работе, чуткость к пожеланиям гостей не оставляет равнодушным.
- ЮЮлия14 сентября 2024Экскурсия заслуживает самой высокой оценки. Увидеть самое сердце Адыгеи- великолепные пейзажи гор, лесов, каньона реки Белой, встретить восходящее солнце в
- ЯЯна18 августа 2024Спасибо огромное Елене за потрясающую экскурсию! Я была, пожалуй, точно в сказочных местах Адыгеи, увидела потрясающие пейзажи и места, в
- ЗЗавьялова13 августа 2024Добрый день! Спасибо огромное нашему гиду Елене за эту волшебную экскурсию. Попали с дочкой на нее случайно по рекламе на
- ММаргарита20 июля 2024Елена прекрасный человек, изумительный экскурсовод. Наша экскурсия это встреча друзей, на пике восхода солнца в горах, с прекрасным ароматным кофе
- ЮЮлия20 февраля 2024Елена показала удивительные места, начиная со встречи рассвета! Незабываемые впечатления, потрясающие виды, вкусный завтрак и особенный кофе! Очень рекомендую эту экскурсию, особенно тем, кто настроен на романтику. Огромная благодарность Елене!
- ЕЕкатерина11 февраля 2024Елена прекрасный человек и очень хороший гид! Нам все понравилось! Провезла по местам, где туристы бывают редко, рассказала всё, что нам было интересно, угостила вкусняшками! Всё супер!
