Перезагрузка – экскурсии в Майкопе

Найдено 4 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Майкопе, цены от 10 700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
На машине
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
На машине
6 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 2 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
На машине
6 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и увидеть водопад Желаний
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 сентября 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Экскурсия понравилась очень, Елена показала все красоты Адыгеи, сделала отличные фото и видео, буду ещё приезжать и на экскурсию только с Еленой!!!
  • К
    Кузнецова
    8 сентября 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Добрый день. Очень теплая поездка. Гид супер. Очень рады, что познакомились с таким интересным человеком.
  • О
    Оксана
    14 августа 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Все было настолько прекрасно, запомнился каждый момент нашей поездки, Елена прекрасный гид, видно, что любит свою работу. Очень внимательно относится
    читать дальше

    к каждому человеку из экскурсионной группы. Спасибо за незабываемые ощущения при встрече рассвета в горах, этот чудесный утренний кофе я буду вспоминать очень долго, наверное как и все остальные участники нашей поездки…. спасибо Леночка за эту экскурсию по самым красивейшим местам Адыгеи

  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Незабываемая экскурсия! Мы будем всегда помнить рассвет в горах Кавказа. Никогда в жизни я не видела ничего подобного. Прекрасные луга
    читать дальше

    в горах и диск прекрасного светила, которое встречает новый день, дарит нам ощущение ценности каждого дня! Елена и Евгений приготовили чудесный кофе и уютный, вкусный завтрак. Прогулка до грота - это дивный опыт. Лес на Кавказе совсем другой, подъем был очень даже посильный, а особенный момент с проникновением в грот так просто вызвал восторг лично у меня, я смогла, я справилась. После с Евгением посетили смотровую у Азишской пещеры и саму пещеру. Это восторг, я всем рекомендую. Много пещер видела в своей жизни, но каждая - особенная. В поездке увидели плато Лаго-Наки, невероятных белок Кавказа и парящую беседку на смотровой площадке у ресторана "Сибирь". Всем, всем, всем советую! Елена и Евгений, от души спасибо!

  • Л
    Людмила
    25 июля 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Наша экскурсия началась рано утром, очень впечатлил рассвет в горах, прекрасные виды, тишина. Нас угостили кофе с адыгейским сыром, кофе
    читать дальше

    приготовленное на природе рядом с пасекой, жужжание пчел, добавило впечатлений. Мы посетили плато Лаго -наки, где открываются прекрасные виды. За время экскурсии мы посетили ещё несколько смотровых площадок. Утро для экскурсии очень комфортно, не жарко, мало людей. Спасибо Елене за незабываемые впечатления.

  • А
    Александра
    29 июня 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Очень теплую и легкую атмосферу создает своими экскурсиями Елена. Мы увидели потрясающий рассает в горах. Забирались на такие вершины, что
    читать дальше

    дух захватывало. Елена очень много рассказывала об истории Адыгеи, о еë жителях. А слушать чудесные легенды, сидя на вершине горы, грея руки о чашку горячего ароматного кофе - это просто сказка!

  • Т
    Таня
    16 июня 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Лучшая экскурсия в моей жизни! Такое не забывается никогда!
    Елена- лучший гид и очень хороший человек!
    Спасибо от всей души! До новых встреч! ❤️❤️❤️
  • М
    Михаил
    12 марта 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Отличная экскурсия. Спасибо Елене за красивый рассвет и знакомство с горной Адгеей, показала много красивых локаций в т ч знаменитое плато Лаго Наки. Путешествовали с комфортом: кофе сваренный в турке, плед, чистый автомобиль.
  • И
    Игорь
    4 марта 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Экскурсия была насыщенной и впечатляющей. Действительно, посмотрели все самые интересные места республики, которые можно было уместить в 1 день!
    Впечатляющие виды
    читать дальше

    и единение с природой, а также приятный перекус на свежем воздухе - что может быть лучше?
    В общем и целом остался доволен маршрутом и экскурсией!

  • Е
    Екатерина
    16 января 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Нам очень повезло, что случилась эта экскурсия! Спасибо огромное Елене, что она показала нашей семье прекрасную Адыгею с нужных ракурсов в нужное время! Рассвет в горах прекрасен!
  • О
    Оксана
    27 сентября 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!
  • М
    Марина
    26 сентября 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Огромная благодарность Елене за экскурсию! Ее вовлеченность, любовь к региону и своей работе, чуткость к пожеланиям гостей не оставляет равнодушным.
    читать дальше

    Максимально охватили все интересные и красивые объекты с учетом времени года и погоды. А кофе с красивейшими видами Адыгеи навсегда останется в наших сердцах! Однозначно рекомендуем!

  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Экскурсия заслуживает самой высокой оценки. Увидеть самое сердце Адыгеи- великолепные пейзажи гор, лесов, каньона реки Белой, встретить восходящее солнце в
    читать дальше

    горах, и просто пообщаться с замечательным человеком Еленой за чашечкой дымящегося в турке кофе- это настоящий отдых для души и сердца! Очень рекомендую всем эту экскурсию.

  • Я
    Яна
    18 августа 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Спасибо огромное Елене за потрясающую экскурсию! Я была, пожалуй, точно в сказочных местах Адыгеи, увидела потрясающие пейзажи и места, в
    читать дальше

    которые хочется вернуться снова и снова! А еще очень благодарна за интересное и доброжелательное общение, внимание, кофе с угощениями! Обязательно бронируйте этот тур, он стоит всего😊

  • З
    Завьялова
    13 августа 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Добрый день! Спасибо огромное нашему гиду Елене за эту волшебную экскурсию. Попали с дочкой на нее случайно по рекламе на
    читать дальше

    сайте и очень рады!!! Елена показала нам такие восхитительные места и всё это сопровождала интересным рассказом об истории Адыгеи. А рассвет в тех местах, просто нет слов!!!!!!!! Отдельное спасибо за утренний кофе😊

  • М
    Маргарита
    20 июля 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Елена прекрасный человек, изумительный экскурсовод. Наша экскурсия это встреча друзей, на пике восхода солнца в горах, с прекрасным ароматным кофе
    читать дальше

    и булочками. Елена показала много красивейших мест, дух захватывает, там слов не надо, там полет души и взора. Можно часами сидеть и наслаждаться. Она очень тонко чуствует людей и может внести в экскурсию изюминку, Я лично очень ей благодарна за этот день, он со мной до сих пор.

  • Ю
    Юлия
    20 февраля 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Елена показала удивительные места, начиная со встречи рассвета! Незабываемые впечатления, потрясающие виды, вкусный завтрак и особенный кофе! Очень рекомендую эту экскурсию, особенно тем, кто настроен на романтику. Огромная благодарность Елене!
  • Е
    Екатерина
    11 февраля 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Елена прекрасный человек и очень хороший гид! Нам все понравилось! Провезла по местам, где туристы бывают редко, рассказала всё, что нам было интересно, угостила вкусняшками! Всё супер!
