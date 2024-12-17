С Светлана

Хочу выразить огромную благодарность Александру и Анастасии за прекрасную, непринужденную прогулку. Ребята очень быстро подстраивались именно под нас с супругом, рассказывали только то, что интересно нам, и очень грамотно отвечали на наши вопросы. Спасибо большое. Всем рекомендуем!