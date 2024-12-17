Индивидуальная
до 3 чел.
Майкоп: первая встреча
Отправиться в путешествие во времени и пространстве и открыть городские секреты и тайны
19 мая в 09:00
20 мая в 09:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Вековой «Питейный дом» в Майкопе
Посетите водочный завод «Питейный дом» в Майкопе и узнайте секреты производства крепких напитков. История и интерактив ждут вас
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
700 ₽ за человека
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Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Нескучные экскурсии»
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