Групповая
до 20 чел.
Вековой «Питейный дом» в Майкопе
Посетите водочный завод «Питейный дом» в Майкопе и узнайте секреты производства крепких напитков. История и интерактив ждут вас
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра20 октября 2025Интересное место, со своей историей и несомненно большим будущим. Видно, что заводом занимаются, инвестируют, следят даже за стилем и эстетикой. Обязательно берите экскурсию с дегустацией. После увиденного, однозначно все хочется попробовать))
- РРената17 октября 2025Нашем гидом была Ксения. Очень приятная с развитой речью. Спасибо, что смогли изменить время на удобное нам 🌷🌷🌷
- ММарина16 октября 2025Прекрасная экскурсия! Очень интересно! Рекомендую посетить всем 18+
- ААнастасия8 октября 2025Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно. Отдельное спасибо экскурсоводу Ксении, очень душевно.
- ТТатьяна28 сентября 2025Посетили экскурсию на пивзавод в Майкопе — остался под большим впечатлением!
Особенно хочется отметить экскурсовода: очень грамотный, внимательный и увлечённый своим
- ООльга27 сентября 2025Экскурсия понравилась очень, Елена показала все красоты Адыгеи, сделала отличные фото и видео, буду ещё приезжать и на экскурсию только с Еленой!!!
- ККузнецова8 сентября 2025Добрый день. Очень теплая поездка. Гид супер. Очень рады, что познакомились с таким интересным человеком.
- ООльга21 августа 2025Экскурсия понравилась очень!!! Было интересно, познавательно и ароматно!!!! Дарья прекрасный рассказчик, общение с ней принесло большое удовольствие)). Спасибо большое!!! Благополучия и процветания Питейному дому!!!
- ООксана14 августа 2025Все было настолько прекрасно, запомнился каждый момент нашей поездки, Елена прекрасный гид, видно, что любит свою работу. Очень внимательно относится
- ООльга10 августа 2025Отличная экскурсия по «Питейному дому», провели по производству, узнали из какого сырья изготавливаются напитки и какие этапы проходят прежде чем
- ННаталья8 августа 2025Незабываемая экскурсия! Мы будем всегда помнить рассвет в горах Кавказа. Никогда в жизни я не видела ничего подобного. Прекрасные луга
- ППавел27 июля 2025Большое спасибо команде за организацию таких экскурсий. Отдельно экскурсоводу Ксении за прекрасно проведённую экскурсию профессианализм внимательность и искреннее увлечение своим
- ЛЛюдмила25 июля 2025Наша экскурсия началась рано утром, очень впечатлил рассвет в горах, прекрасные виды, тишина. Нас угостили кофе с адыгейским сыром, кофе
- ЛЛариса25 июля 2025Недавно посетила знаменитый Питейный дом — Майкопский водочный завод с экскурсией.
Главной гордостью заведения является продукция самого завода. Здесь представлены различные
- ООльга5 июля 2025Спасибо организаторам за экскурсию, особенно Ксении, которая проводила экскурсию со знанием дела, с любовью к месту. Интересно прошла дегустация продукции,
- ААлександра29 июня 2025Очень теплую и легкую атмосферу создает своими экскурсиями Елена. Мы увидели потрясающий рассает в горах. Забирались на такие вершины, что
- ЮЮлия21 июня 2025Впервые были на заводе крепких напитков. Очень интересно. Познакомились и с историей завода, и с технологией производства Майкопской водки с
- ННаталья17 июня 2025замечательная экскурсия, продолжительность почти 2 часа, которые прошли незаметно.
Встретили у проходной завода, провели инструктаж, рассказали об истории предприятия, об основных
- ТТаня16 июня 2025Лучшая экскурсия в моей жизни! Такое не забывается никогда!
Елена- лучший гид и очень хороший человек!
Спасибо от всей души! До новых встреч! ❤️❤️❤️
- ММихаил12 марта 2025Отличная экскурсия. Спасибо Елене за красивый рассвет и знакомство с горной Адгеей, показала много красивых локаций в т ч знаменитое плато Лаго Наки. Путешествовали с комфортом: кофе сваренный в турке, плед, чистый автомобиль.
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в декабре 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Майкопе на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 34 ⭐ отзыва, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль