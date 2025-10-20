Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Майкопе

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Майкопе, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Вековой «Питейный дом» в Майкопе
Посетите водочный завод «Питейный дом» в Майкопе и узнайте секреты производства крепких напитков. История и интерактив ждут вас
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
700 ₽ за человека
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
На машине
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    20 октября 2025
    Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
    Интересное место, со своей историей и несомненно большим будущим. Видно, что заводом занимаются, инвестируют, следят даже за стилем и эстетикой. Обязательно берите экскурсию с дегустацией. После увиденного, однозначно все хочется попробовать))
  • Р
    Рената
    17 октября 2025
    Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
    Нашем гидом была Ксения. Очень приятная с развитой речью. Спасибо, что смогли изменить время на удобное нам 🌷🌷🌷
  • М
    Марина
    16 октября 2025
    Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
    Прекрасная экскурсия! Очень интересно! Рекомендую посетить всем 18+
  • А
    Анастасия
    8 октября 2025
    Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
    Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно. Отдельное спасибо экскурсоводу Ксении, очень душевно.
  • Т
    Татьяна
    28 сентября 2025
    Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
    Посетили экскурсию на пивзавод в Майкопе — остался под большим впечатлением!
    Особенно хочется отметить экскурсовода: очень грамотный, внимательный и увлечённый своим
    читать дальше

    делом. Всё рассказал подробно, доходчиво и с настоящей любовью к истории предприятия.

    Но самое главное — огромное уважение и глубокий респект собственнику завода! Сколько сил, души и преданности вложено в восстановление практически разрушенного здания и возрождение целого производства! Это не просто предприятие — это возрождённая история, возрождённая с любовью.

    Всё было очень интересно, атмосферно и запоминающе. Спасибо за тёплый приём и искреннюю заботу о гостях!

  • О
    Ольга
    27 сентября 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Экскурсия понравилась очень, Елена показала все красоты Адыгеи, сделала отличные фото и видео, буду ещё приезжать и на экскурсию только с Еленой!!!
  • К
    Кузнецова
    8 сентября 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Добрый день. Очень теплая поездка. Гид супер. Очень рады, что познакомились с таким интересным человеком.
  • О
    Ольга
    21 августа 2025
    Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
    Экскурсия понравилась очень!!! Было интересно, познавательно и ароматно!!!! Дарья прекрасный рассказчик, общение с ней принесло большое удовольствие)). Спасибо большое!!! Благополучия и процветания Питейному дому!!!
  • О
    Оксана
    14 августа 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Все было настолько прекрасно, запомнился каждый момент нашей поездки, Елена прекрасный гид, видно, что любит свою работу. Очень внимательно относится
    читать дальше

    к каждому человеку из экскурсионной группы. Спасибо за незабываемые ощущения при встрече рассвета в горах, этот чудесный утренний кофе я буду вспоминать очень долго, наверное как и все остальные участники нашей поездки…. спасибо Леночка за эту экскурсию по самым красивейшим местам Адыгеи

  • О
    Ольга
    10 августа 2025
    Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
    Отличная экскурсия по «Питейному дому», провели по производству, узнали из какого сырья изготавливаются напитки и какие этапы проходят прежде чем
    читать дальше

    попасть на прилавки. Очень понравилась наш экскурсовод Ксения, грамотная речь, все понятно рассказывала, с юмором. А еще упаковали и опломбировали бутылочку и даже поиграли на старинном фортепиано. Благодарю за экскурсию 🙌🏻

  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Незабываемая экскурсия! Мы будем всегда помнить рассвет в горах Кавказа. Никогда в жизни я не видела ничего подобного. Прекрасные луга
    читать дальше

    в горах и диск прекрасного светила, которое встречает новый день, дарит нам ощущение ценности каждого дня! Елена и Евгений приготовили чудесный кофе и уютный, вкусный завтрак. Прогулка до грота - это дивный опыт. Лес на Кавказе совсем другой, подъем был очень даже посильный, а особенный момент с проникновением в грот так просто вызвал восторг лично у меня, я смогла, я справилась. После с Евгением посетили смотровую у Азишской пещеры и саму пещеру. Это восторг, я всем рекомендую. Много пещер видела в своей жизни, но каждая - особенная. В поездке увидели плато Лаго-Наки, невероятных белок Кавказа и парящую беседку на смотровой площадке у ресторана "Сибирь". Всем, всем, всем советую! Елена и Евгений, от души спасибо!

  • П
    Павел
    27 июля 2025
    Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
    Большое спасибо команде за организацию таких экскурсий. Отдельно экскурсоводу Ксении за прекрасно проведённую экскурсию профессианализм внимательность и искреннее увлечение своим
    читать дальше

    делом. Нам не просто показали и ознакомили с деталями и фактами,а интересно ознакомили с историей и сумели передать атмосферу места. От всей души благодарю за профессионализм, и умение сделать обычное необычным. С уважением и благодарностью Павел Оксана

  • Л
    Людмила
    25 июля 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Наша экскурсия началась рано утром, очень впечатлил рассвет в горах, прекрасные виды, тишина. Нас угостили кофе с адыгейским сыром, кофе
    читать дальше

    приготовленное на природе рядом с пасекой, жужжание пчел, добавило впечатлений. Мы посетили плато Лаго -наки, где открываются прекрасные виды. За время экскурсии мы посетили ещё несколько смотровых площадок. Утро для экскурсии очень комфортно, не жарко, мало людей. Спасибо Елене за незабываемые впечатления.

  • Л
    Лариса
    25 июля 2025
    Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
    Недавно посетила знаменитый Питейный дом — Майкопский водочный завод с экскурсией.
    Главной гордостью заведения является продукция самого завода. Здесь представлены различные
    читать дальше

    виды водки, есть виски, джины разных видов.
    Очень интересно рассказывала про историю и нынешнюю жизнь завода гид Кристина.
    Посещение Питейного дома оставило исключительно положительные впечатления. Рекомендую это место всем, кто хочет окунуться в атмосферу традиционного русского застолья и насладиться качественной продукцией отечественного производителя.

  • О
    Ольга
    5 июля 2025
    Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
    Спасибо организаторам за экскурсию, особенно Ксении, которая проводила экскурсию со знанием дела, с любовью к месту. Интересно прошла дегустация продукции,
    читать дальше

    не ожидала, что линейка напитков такая большая, на любой вкус. Ещё поразили сами здания предприятия, отреставрированные, сохранённые, насколько это возможно и территория, очень ухоженная, за что отдельное спасибо штатному садовнику. Кстати, на территории растёт и прекрасно себя чувствует ель - ровесница завода.

  • А
    Александра
    29 июня 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Очень теплую и легкую атмосферу создает своими экскурсиями Елена. Мы увидели потрясающий рассает в горах. Забирались на такие вершины, что
    читать дальше

    дух захватывало. Елена очень много рассказывала об истории Адыгеи, о еë жителях. А слушать чудесные легенды, сидя на вершине горы, грея руки о чашку горячего ароматного кофе - это просто сказка!

  • Ю
    Юлия
    21 июня 2025
    Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
    Впервые были на заводе крепких напитков. Очень интересно. Познакомились и с историей завода, и с технологией производства Майкопской водки с
    читать дальше

    яблочным ароматом, рома и джина, настоек. Увидели как настаивается спирт на разных ароматах, как едут бутылки в наливочном цехе, узнали, как быстро можно вручную завязывать бумажную головку на водке "Домашняя". Познавательно и ароматно провели время, рекомендую.

  • Н
    Наталья
    17 июня 2025
    Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
    замечательная экскурсия, продолжительность почти 2 часа, которые прошли незаметно.
    Встретили у проходной завода, провели инструктаж, рассказали об истории предприятия, об основных
    читать дальше

    цехах.
    Перед входом в основное производство облачились в стерильное и прошли по цехам. Познакомились с производством товара от обработки тары до упаковки и даже приняли участие в опломбировке готовой продукции, посмотрели фильм. Впечатляет сколько процессов входит в технологию приготовления, насколько сконцентрированными и внимательными должны быть сотрудники, чтобы до потребителя дошел качественный товар.
    Огромное спасибо экскурсоводу и всем труженикам Питейного дома

  • Т
    Таня
    16 июня 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Лучшая экскурсия в моей жизни! Такое не забывается никогда!
    Елена- лучший гид и очень хороший человек!
    Спасибо от всей души! До новых встреч! ❤️❤️❤️
  • М
    Михаил
    12 марта 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Отличная экскурсия. Спасибо Елене за красивый рассвет и знакомство с горной Адгеей, показала много красивых локаций в т ч знаменитое плато Лаго Наки. Путешествовали с комфортом: кофе сваренный в турке, плед, чистый автомобиль.
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
  2. Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
  3. Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Лаго-Наки
  2. Хаджохская теснина
  3. Самое главное
  4. Центральный парк
  5. Соборная мечеть
  6. Пивоваренный завод
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в декабре 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
