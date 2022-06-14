Зимний пеший поход на Большой Тхач

Мы отправляемся в пеший поход по природному парку «Большой Тхач»

5
3 отзыва
Мы отправляемся в пеший поход по природному парку «Большой Тхач».

Это удивительный природный объект, располагающийся на границе Мостовского района Краснодарского края и горной Адыгеи.
Зимний пеший поход на Большой Тхач
Зимний пеший поход на Большой Тхач
Зимний пеший поход на Большой Тхач
Зимний пеший поход на Большой Тхач
Зимний пеший поход на Большой Тхач
Зимний пеший поход на Большой Тхач
Зимний пеший поход на Большой Тхач
Зимний пеший поход на Большой Тхач
Зимний пеший поход на Большой Тхач
Зимний пеший поход на Большой Тхач
Зимний пеший поход на Большой Тхач
Зимний пеший поход на Большой Тхач
Зимний пеший поход на Большой Тхач
Ближайшие даты:
20
ноя
27
ноя
4
дек
11
дек
18
дек

Описание

За время похода мы:

  • взойдем на гору Большой Тхач (2368 м);
  • поднимемся на гору Малый Тхач (2238 м);
  • взойдем на вершину горы Чертовы Ворота (2486 м);
  • полюбуемся красотами Северо-Кавказского биосферного заповедника;
  • восхитимся прекрасными видами гор.

Программа тура по дням

1 день

Пеший переход к местечку Тайвань

Приезд в г. Краснодар.

Сбор группы на привокзальной площади у памятника Ленину в 9:00.

Трансфер Краснодар – Новопрохладный.

Знакомство с гидом.

Получение питания, группового снаряжения.

Пеший переход к местечку Тайвань.

Возможна организация заброски внедорожным транспортом к началу маршрута – подъему на Фирсову поляну, за дополнительную плату.

Пеший переход к местечку ТайваньПеший переход к местечку Тайвань
2 день

Фирсовая поляна

Подъем по грунтовой дороге по шикарному лиственному лесу к Фирсовой поляне.

Здесь, среди рябиновых деревьев будет наша первая ночевка.

Если посчастливится, то на горизонте мы увидим величественный Эльбрус.

Протяженность перехода: 5,74 км. Набор высоты: 614 м.

Фирсовая поляна
3 день

Вершина Большого Тхача, Северо-Кавказский биосферный заповедник, вершина Малого Тхача

Ранний подъем.

По тропе поднимаемся на хребет Большого Тхача.

Тропа траверсирует склоны Большого Тхача.

Наша цель – вершина Большого Тхача (2368 м).

С вершины открывается великолепный вид на Чертовы ворота, Малый Тхач, плато Лаго-Наки, вершины Главного Кавказского хребта.

По тропе мы спустимся с хребта Большой Тхач на перемычку между вершинами.

Нашему взору откроется массив Большого Тхача во всем великолепии: отвесные скалы, реликтовые сосны.

Обед.

Направляемся на встречу с таинственным миром Северо-Кавказского биосферного заповедника.

Около родника мы делаем привал.

Желающие могут подняться на вершину Малого Тхача (2238 м).

Здесь перед нашими взорами откроются бесконечные просторы заповедных лесов.

Мы возвращаемся на тропу и спускаемся с короны Малого Тхача.

В трех километрах от Чертовых ворот мы делаем остановку около полноводного ручья.

Протяженность перехода: 13,58 км. Набор высоты: 1252,3 м.

Вершина Большого Тхача, Северо-Кавказский биосферный заповедник, вершина Малого Тхача
4 день

Радиальный выход к г. Чертовы ворота

Радиальный выход к г. Чертовы ворота.

Подъем на главную вершину – 2486 м.

Протяженность перехода: 7,89 км. Набор высоты: 446 м.

Радиальный выход к г. Чертовы ворота
5 день

Балаган Юбилейный

Мы возвращаемся в поселок Новопрохладный.

Проходим под короной Малого Тхача, выходим на хребет Слесарный.

Здесь мы прощаемся с Большим Тхачем.

Его массив особенно красив в лучах заходящего солнца.

Особой статью выделяется скала Колокольная.

Сегодня нам нужно прийти в балаган Юбилейный — уютное место среди вековых сосен.

Здесь наша последняя ночевка.

Протяженность перехода: 18,52 км. Набор высоты: 100 м.

Балаган Юбилейный
6 день

Поселок Новопрохладный - Краснодар

По широкой тропе спускаемся с хребта, переходим реку Куна и входим в поселок Новопрохладный.

Здесь нас ждет машина чтобы отвезти в г. Краснодар.

Размещение в гостинице в Краснодаре – номер с удобствами.

Протяженность перехода: 14,82 км. Набор высоты: 0 м.

Поселок Новопрохладный - Краснодар
7 день

Завершение маршрута

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках на активной части маршрута, а также размещение в гостинице "Экспрессотель" (2-3-4 местные номера, одноместное размещение за доп. плату под запрос) в г. Краснодаре в номерах с удобствами.

Стоимость тура на одного человека:

  • 23 760 руб. – при группе от 4 человек;
  • 71 280 руб. – при группе от 1 до 3 человек.

Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.

Варианты проживания

Отель «Экспресс»

1 ночь

Отель расположен на тихом, обсаженном деревьями бульваре в Краснодаре, в 10 минутах ходьбы от церкви Рождества Христова. К услугам гостей кафе, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Светлые номера отеля Express оснащены телевизором. Все номера оснащены кондиционером и собственной ванной комнатой с феном.

Отель «Экспресс»Отель «Экспресс»Отель «Экспресс»Отель «Экспресс»

Палаточный лагерь

5 ночей

Размещение в палатке на активной части маршрута.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от железнодорожного вокзала г. Краснодара до поселка Новопрохладный и обратно
  • Проживание в гостинице в Краснодаре (1 ночь)
  • Питание на маршруте
  • Прокат группового снаряжения (палатки, основные верёвки, средства связи, газовые баллоны, горелки, мед. аптечка, посуда для приготовления пищи)
  • Пребывание в заповеднике, национальном парке и пограничной зоне
  • Услуги гида-проводника
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник; пенополиуретановый коврик;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки или нейлоновые высокие сапоги);
  • рюкзак 80-100 л;
  • сидушка;
  • трекинговые палки;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос и фляга для воды общим объемом 2 л;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Групповое снаряжение

Палатки, основные верёвки, средства связи, газовые баллоны, горелки, мед. аптечка, посуда для приготовления пищи, и т. д.

Требования к участникам тура

Для участия в туре требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.

На маршрут допускаются дети с 8 лет, только в сопровождении взрослых.

Можно ли взять в аренду снаряжение?

Если у Вас появилось желание путешествовать с нами, но нет снаряжения, мы поможем с арендой (стоимость указана за сутки):

Треккинговые палки — 200 руб

Рюкзак 80 л. — 300 руб.

Рюкзак 25 л. — 100 руб.

Сидушка — 50 руб.

Защита от дождя — 100 руб.

КЛМН — 100 руб.

Фонарик+батарейки - 50 руб.

Спальник+гигиенический вкладыш — 300 руб.

Каремат — 100 руб.

Расширенный перечень снаряжения уточняйте по электронной почте.

Можно ли в тур с собакой?

Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:

1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;

2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;

3. Требуется доплата за трансфер животного.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
Н
29 апр 2022
Организовано все было замечательно!
У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты!
Спасибо!

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