Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Главное богатство этого подземного царства — сталактиты, сталагмиты и сталагнаты каменные «скульптуры», которые росли веками»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
45 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В музее Вы познакомитесь с аммонитами, окаменелостями и другими жителями древнего океана «Тетис», который покрывал эти земли более 100 миллионов лет назад»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
«Главное богатство этого подземного царства — сталактиты, сталагмиты и сталагнаты — каменные «скульптуры», которые росли веками»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке Геотермальные источники Адыгеи»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 41 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«19:00 Праздничный ужин, знакомство»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
-
5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«19:00 Праздничный ужин, знакомство»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«19:00 Праздничный ужин, знакомство»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«19:00 Праздничный ужин, знакомство»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
70 000 ₽ за человека
-
13%
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Обед, знакомство с инструктором»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«- познакомитесь с обычаями и традициями адыгов»
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«19:00 Праздничный ужин, знакомство»
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Обед, знакомство с инструктором»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Вас ждут прогулки по сказочным тропам Руфабго и Мишоко, знакомство с Хаджохской тесниной, купание в горячих бассейнах под открытым небом и вкусный мастер-класс»
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Обед, знакомство с инструктором»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
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