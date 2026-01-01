Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Возвращаемся на базу довольные с множеством красивых фотографий»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 41 000 ₽ за человека
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4%
Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Время проснуться, обменяться фотографиями с банкета»
30 дек в 10:00
82 500 ₽
86 000 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Адыгее с заездом 31 декабря
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Время проснуться, обменяться фотографиями с банкета»
31 дек в 10:00
86 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Возвращаемся на базу довольные и с сотнями фотографий»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Фотопрогулки»
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