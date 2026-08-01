Термальные источники в Адыгее летом. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
50 000 ₽ за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Для активных гостей есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
45 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но не холодной водой»
Завтра в 10:00
93 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но не холодной водой»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
«Здесь всё включено — удовольствие от высокогорной экспедиции, сплава по горной реке, каньонинга по водопадам, скальных маршрутов»
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой»
27 фев в 10:00
6 мар в 10:00
48 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«В этот день наш маршрут пройдет по каньону реки Мишоко»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Для активных гостей есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее весной. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой (доп»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
85 000 ₽ за человека
Термальные источники осенью и зимой в Адыгее. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В тёплое время года есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
50 000 ₽ за человека
Осенними горными тропами Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Мы пройдем по каньону реки, по его каменистым уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом с чистой, но нехолодной водой»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
60 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Выезд на сплав по реке Белая»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
-
5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
70 000 ₽ за человека
-
13%
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
29 апр в 10:00
5 мая в 10:00
79 000 ₽ за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар / Минеральные Воды
6 мар в 10:00
52 500 ₽ за человека
-
4%
Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
30 дек в 10:00
82 500 ₽
86 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Адыгее с заездом 31 декабря
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп»
31 дек в 10:00
86 000 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «По рекам и каналам»
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