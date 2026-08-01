Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«треккинговые палки никогда не помешают»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«треккинговые палки никогда не помешают»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Маршрут не требует специальной подготовки — это несложный трекинг»
Завтра в 10:00
93 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Далее нас ждет трекинг над Курджипским ущельем»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
«Маршрут не требует специальной подготовки — это несложный треккинг»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
«Маршрут не требует специальной подготовки — это несложный треккинг»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
85 000 ₽ за человека
Осенними горными тропами Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«После легкого треккинга спускаемся вниз к самому большому дольмену Западного Кавказа»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
60 000 ₽ за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар / Минеральные Воды
«Далее нас ждёт треккинг над Курджипским ущельем»
6 мар в 10:00
52 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Треккинг и походы»
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