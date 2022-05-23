В одном туре вы посетите территории курортов Архыза, Домбая, Теберды и региона Кубани. Увидите красивейшие места Архыза, Домбая, Теберды, Верхней Мары и Гумбаши и сделаете эксклюзивные фото. Отдохнете на берегу реликтового высокогорного озера и искупаться в его живой воде. Совместите автопробеги с горным треккингом и содержательными экскурсиями.

Увидим комплекс телескопов самой крупной в Европе астрофизической обсерватории на высоте 2070 м.

Совершим легкий пеший подъем или мини-треккинг к Софийским водопадам и искупаемся в них

Отдохнем на берегу реликтового высокогорного озера и искупаемся в его живой воде

Мы поднимемся на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара по канатной дороге

Отправимся в поездку на джипах по живописным горам Северного Кавказа

Программа тура по дням

1 день Минеральные Воды. Архыз

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале с 9:00 до 19:00 в г. Минеральные Воды, рекомендуемое время прибытия до 15:00. В известном всесезонном курорте Карачаево-Черкесии Архызе начинается активный джип тур на Северном Кавказе. В нем совместились уют и комфорт номеров отелей, треккинг и небольшие пешие походы, познавательные экскурсии и легкие прогулки, романтические вечера и рассветы в самых изумительных и прекрасных местах Карачаево-Черкесии. Кроме того, вас ждут артефакты и памятники природы, науки, культуры, истории и цивилизации! И, разумеется, основное – это джиппинг по живописным горам Северного Кавказа! Уже завтра вас ждет ветер перемен! Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз. Питание: ужин в гостинице. Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 221 км.

2 день Софийская долина. Софийские водопады

Активный джип тур на Кавказе предлагает сегодня джиппинг в Софийскую долину Архыза, красивейшее ущелье, всегда манящее и привлекающее туристов. Вам предстоит совершить легкий пеший подъем или мини-треккинг к Софийским водопадам и искупаться в горном душе! Налюбоваться каскадами, падающими с огромного Софийского ледника, невозможно, — высокогорные водопады отличаются по высоте, мощи, форме, их белоснежная завеса и игра радуги в водных летающих облаках восхищают и поражают всех! Дивного вида и запаха острова зарослей кавказской розы или рододендрона приветствуют вас на пути — так путешествие на Кавказе сразу погружает вас в атмосферу настоящего праздника жизни! Проживание: гостиница 3*, пос. Архыз.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте. Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 30 км.

3 день Нижнеархызское городище. Телескоп обсерватории РАН. Шоанинский и Сентинский храмы. Домбай

В универсальном джип туре на Кавказе вас ждут экскурсии в древнюю историю и ультра-современность. Сначала — столица древнейшей Алании Магас, природный музей-заповедник Нижнеархызское городище с его средневековыми храмами, затем — комплекс телескопов самой крупной в Европе астрофизической обсерватории на высоте 2070 м. По «верхам» внедорожники проедут на горы Святилище и Святая гора, где стоят аланские храмы Х в. Шоанинский и Сентинский. По пути открываются панорамы волшебного мира гор и ущелий, которые не привидятся и во сне! Финал джиппинга по Кавказу — Домбай, знаменитый курорт Карачаево-Черкесии. Проживание: гостиница 3*, пос. Домбай.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте. Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 2-4 км. Автомобильная часть маршрута: 245 км.

4 день Домбай. Озеро Туманлы-Кель. Канатная дорога. Гора Мусса-Ачитара

Сегодня в путешествии на Кавказе — джиппинг на высокогорное Туманлы-Кель или Туманное озеро. Его живописные берега и зеркальная гладь в любую погоду очаровывают и радуют любителей фотосессий, и в нем смело можно искупаться! Гора Мусса-Ачитара с ее канатным подъемником и великолепной обзорной площадкой, представляющей панорамные виды 30-километровой цепи гор, хвойных лесов, альпийских лугов, бурных рек, сверкающих водопадов, заснеженных вершин, зеркальных ледников, живописных ущелий и причудливых пиков, — следующий пункт экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии. Уникальная красота Домбая – как на ладони! Путешествие на Северном Кавказе — это всегда «горы» эмоций и «»водопады» впечатлений! Проживание: гостиница 3*, пос. Домбай.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте. Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 1-3 км. Автомобильная часть маршрута: 50 км.

5 день Домбай. Хумаринское городище. Перевал Гумбаши. Отъезд