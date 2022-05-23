Джип-тур по Карачаево-Черкессии

В одном туре вы посетите территории курортов Архыза, Домбая, Теберды и региона Кубани

4.7
3 отзыва
В одном туре вы посетите территории курортов Архыза, Домбая, Теберды и региона Кубани.

Увидите красивейшие места Архыза, Домбая, Теберды, Верхней Мары и Гумбаши и сделаете эксклюзивные фото. Отдохнете на берегу реликтового высокогорного озера и искупаться в его живой воде. Совместите автопробеги с горным треккингом и содержательными экскурсиями.
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
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Что вас ожидает 🤩

Джиппинг
Джиппинг
Отправимся в поездку на джипах по живописным горам Северного Кавказа
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Мы поднимемся на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара по канатной дороге
Озеро Туманлы-Кель
Озеро Туманлы-Кель
Отдохнем на берегу реликтового высокогорного озера и искупаемся в его живой воде
Высокогорный душ
Высокогорный душ
Совершим легкий пеший подъем или мини-треккинг к Софийским водопадам и искупаемся в них
Телескоп обсерватории РАН
Телескоп обсерватории РАН
Увидим комплекс телескопов самой крупной в Европе астрофизической обсерватории на высоте 2070 м.

Программа тура по дням

1 день
Минеральные Воды. Архыз

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале с 9:00 до 19:00 в г. Минеральные Воды, рекомендуемое время прибытия до 15:00.

В известном всесезонном курорте Карачаево-Черкесии Архызе начинается активный джип тур на Северном Кавказе.

В нем совместились уют и комфорт номеров отелей, треккинг и небольшие пешие походы, познавательные экскурсии и легкие прогулки, романтические вечера и рассветы в самых изумительных и прекрасных местах Карачаево-Черкесии.

Кроме того, вас ждут артефакты и памятники природы, науки, культуры, истории и цивилизации!

И, разумеется, основное – это джиппинг по живописным горам Северного Кавказа!

Уже завтра вас ждет ветер перемен!

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: ужин в гостинице.

Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 221 км.

2 день
Софийская долина. Софийские водопады

Активный джип тур на Кавказе предлагает сегодня джиппинг в Софийскую долину Архыза, красивейшее ущелье, всегда манящее и привлекающее туристов.

Вам предстоит совершить легкий пеший подъем или мини-треккинг к Софийским водопадам и искупаться в горном душе!

Налюбоваться каскадами, падающими с огромного Софийского ледника, невозможно, — высокогорные водопады отличаются по высоте, мощи, форме, их белоснежная завеса и игра радуги в водных летающих облаках восхищают и поражают всех!

Дивного вида и запаха острова зарослей кавказской розы или рододендрона приветствуют вас на пути — так путешествие на Кавказе сразу погружает вас в атмосферу настоящего праздника жизни!

Проживание: гостиница 3*, пос. Архыз.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 30 км.

Софийская долина. Софийские водопадыСофийская долина. Софийские водопадыСофийская долина. Софийские водопадыСофийская долина. Софийские водопады
3 день
Нижнеархызское городище. Телескоп обсерватории РАН. Шоанинский и Сентинский храмы. Домбай

В универсальном джип туре на Кавказе вас ждут экскурсии в древнюю историю и ультра-современность.

Сначала — столица древнейшей Алании Магас, природный музей-заповедник Нижнеархызское городище с его средневековыми храмами, затем — комплекс телескопов самой крупной в Европе астрофизической обсерватории на высоте 2070 м.

По «верхам» внедорожники проедут на горы Святилище и Святая гора, где стоят аланские храмы Х в. Шоанинский и Сентинский.

По пути открываются панорамы волшебного мира гор и ущелий, которые не привидятся и во сне!

Финал джиппинга по Кавказу — Домбай, знаменитый курорт Карачаево-Черкесии.

Проживание: гостиница 3*, пос. Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 2-4 км. Автомобильная часть маршрута: 245 км.

Нижнеархызское городище. Телескоп обсерватории РАН. Шоанинский и Сентинский храмы. ДомбайНижнеархызское городище. Телескоп обсерватории РАН. Шоанинский и Сентинский храмы. ДомбайНижнеархызское городище. Телескоп обсерватории РАН. Шоанинский и Сентинский храмы. ДомбайНижнеархызское городище. Телескоп обсерватории РАН. Шоанинский и Сентинский храмы. Домбай
4 день
Домбай. Озеро Туманлы-Кель. Канатная дорога. Гора Мусса-Ачитара

Сегодня в путешествии на Кавказе — джиппинг на высокогорное Туманлы-Кель или Туманное озеро.

Его живописные берега и зеркальная гладь в любую погоду очаровывают и радуют любителей фотосессий, и в нем смело можно искупаться!

Гора Мусса-Ачитара с ее канатным подъемником и великолепной обзорной площадкой, представляющей панорамные виды 30-километровой цепи гор, хвойных лесов, альпийских лугов, бурных рек, сверкающих водопадов, заснеженных вершин, зеркальных ледников, живописных ущелий и причудливых пиков, — следующий пункт экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии.

Уникальная красота Домбая – как на ладони!

Путешествие на Северном Кавказе — это всегда «горы» эмоций и «»водопады» впечатлений!

Проживание: гостиница 3*, пос. Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 1-3 км. Автомобильная часть маршрута: 50 км.

Домбай. Озеро Туманлы-Кель. Канатная дорога. Гора Мусса-АчитараДомбай. Озеро Туманлы-Кель. Канатная дорога. Гора Мусса-АчитараДомбай. Озеро Туманлы-Кель. Канатная дорога. Гора Мусса-АчитараДомбай. Озеро Туманлы-Кель. Канатная дорога. Гора Мусса-Ачитара
5 день
Домбай. Хумаринское городище. Перевал Гумбаши. Отъезд

Специально для вас в путешествии по Кавказу — уникальная возможность джиппинга к древнему Хумаринскому городищу на горе Калеж и на перевал Гумбаши, откуда открываются потрясающие воображение панорамы гор, ущелий и самого исполинского стратовулкана — Эльбруса. 

Здешние фотосессии – лучшие за весь период джиппинга на Кавказе!

Ваше путешествие закончилось, но новые знакомства и дружба остались! 

Питание: завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия — 16:00.

Домбай. Хумаринское городище. Перевал Гумбаши. ОтъездДомбай. Хумаринское городище. Перевал Гумбаши. ОтъездДомбай. Хумаринское городище. Перевал Гумбаши. ОтъездДомбай. Хумаринское городище. Перевал Гумбаши. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.

Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб. за весь период тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды — пос. Архыз, Карачаевск — Минеральные Воды
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки + ужины + питание на маршрутах (сухой паек)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Доплата за одноместное размещение — 7 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки
  • спортивный костюм
  • треккинговые ботинки
  • треккинговый рюкзак, «сидушку»
  • плащ-дождевик
  • емкость для воды
  • солнцезащитные очки и крем
  • купальники и наряды для фотосессий
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Есть возможность увеличения количества дней в туре?

Активный джип тур на Северном Кавказе можно продлить. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в пос. Архыз (ориентировочно 3 — 4 часа).

Место и время завершения тура: г. Карачаевск, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Д
23 мая 2022
Все прошло на высшем уровне, гостевые дома приличные, наш гид Тимур лучший из всех тех, с кем мы путешествовали. Грустно было расставаться. Программа наполнена хорошо, в первый день можно добавить ещё какую-нибудь экскурсию, помимо Софийских водопадов.
Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.

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