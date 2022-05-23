Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале с 9:00 до 19:00 в г. Минеральные Воды, рекомендуемое время прибытия до 15:00.
В известном всесезонном курорте Карачаево-Черкесии Архызе начинается активный джип тур на Северном Кавказе.
В нем совместились уют и комфорт номеров отелей, треккинг и небольшие пешие походы, познавательные экскурсии и легкие прогулки, романтические вечера и рассветы в самых изумительных и прекрасных местах Карачаево-Черкесии.
Кроме того, вас ждут артефакты и памятники природы, науки, культуры, истории и цивилизации!
И, разумеется, основное – это джиппинг по живописным горам Северного Кавказа!
Уже завтра вас ждет ветер перемен!
Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.
Питание: ужин в гостинице.
Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 221 км.
Активный джип тур на Кавказе предлагает сегодня джиппинг в Софийскую долину Архыза, красивейшее ущелье, всегда манящее и привлекающее туристов.
Вам предстоит совершить легкий пеший подъем или мини-треккинг к Софийским водопадам и искупаться в горном душе!
Налюбоваться каскадами, падающими с огромного Софийского ледника, невозможно, — высокогорные водопады отличаются по высоте, мощи, форме, их белоснежная завеса и игра радуги в водных летающих облаках восхищают и поражают всех!
Дивного вида и запаха острова зарослей кавказской розы или рододендрона приветствуют вас на пути — так путешествие на Кавказе сразу погружает вас в атмосферу настоящего праздника жизни!
Проживание: гостиница 3*, пос. Архыз.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 30 км.
В универсальном джип туре на Кавказе вас ждут экскурсии в древнюю историю и ультра-современность.
Сначала — столица древнейшей Алании Магас, природный музей-заповедник Нижнеархызское городище с его средневековыми храмами, затем — комплекс телескопов самой крупной в Европе астрофизической обсерватории на высоте 2070 м.
По «верхам» внедорожники проедут на горы Святилище и Святая гора, где стоят аланские храмы Х в. Шоанинский и Сентинский.
По пути открываются панорамы волшебного мира гор и ущелий, которые не привидятся и во сне!
Финал джиппинга по Кавказу — Домбай, знаменитый курорт Карачаево-Черкесии.
Проживание: гостиница 3*, пос. Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 2-4 км. Автомобильная часть маршрута: 245 км.
Сегодня в путешествии на Кавказе — джиппинг на высокогорное Туманлы-Кель или Туманное озеро.
Его живописные берега и зеркальная гладь в любую погоду очаровывают и радуют любителей фотосессий, и в нем смело можно искупаться!
Гора Мусса-Ачитара с ее канатным подъемником и великолепной обзорной площадкой, представляющей панорамные виды 30-километровой цепи гор, хвойных лесов, альпийских лугов, бурных рек, сверкающих водопадов, заснеженных вершин, зеркальных ледников, живописных ущелий и причудливых пиков, — следующий пункт экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии.
Уникальная красота Домбая – как на ладони!
Путешествие на Северном Кавказе — это всегда «горы» эмоций и «»водопады» впечатлений!
Проживание: гостиница 3*, пос. Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 1-3 км. Автомобильная часть маршрута: 50 км.
Специально для вас в путешествии по Кавказу — уникальная возможность джиппинга к древнему Хумаринскому городищу на горе Калеж и на перевал Гумбаши, откуда открываются потрясающие воображение панорамы гор, ущелий и самого исполинского стратовулкана — Эльбруса.
Здешние фотосессии – лучшие за весь период джиппинга на Кавказе!
Ваше путешествие закончилось, но новые знакомства и дружба остались!
Питание: завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия — 16:00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.
Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб. за весь период тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Активный джип тур на Северном Кавказе можно продлить. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в пос. Архыз (ориентировочно 3 — 4 часа).
Место и время завершения тура: г. Карачаевск, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.