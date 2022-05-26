Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

Западный Кавказ – наше любимое место для зимнего отдыха!

Эти горы всегда радуют обилием снега и отличными трассами. Именно здесь можно не только покататься, но и сделать потрясающие фотографии с видом на Эльбрус и Главный Кавказский Хребет.

Чтобы разнообразить наш зимний отдых, в этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа – Домбай и Архыз. Какой же из них лучше? Где пекут самые вкусные хичины? На каком курорте мягче снег и где комфортнее падать? Поехали в горнолыжный тур на Кавказ, проверим!

Программа тура:

День 1. Термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз.

До 11:30 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Схема проезда в г. Минеральные Воды.

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов).

По пути сделаем остановку на термальных источниках. Здесь оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в целебной, термальной воде. Температура воды достигает +38… 41С, в состав воды входят йод, цинк, калий, кальций, натрий. Она очищает организм человека, снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!

Поселение в гостинице в поселке Архыз, обзорная прогулка по поселку.

День 2-3. Горнолыжный курорт «Романтик».

Сегодня с утра отправляемся в горы! Нас ждет горнолыжный курорт «Романтик» в Архызе. Это современный, молодой курорт на Западном Кавказе. Благодаря тому, что здесь несколько зеленых трасс, в Архызе очень хорошо учиться впервые встать на лыжи. Тех, кто уже уверенно катается, порадуют ухоженные синие, красные и черные горнолыжные трассы. Трассы ежедневно ровняют ратраки, благодаря чему в Арзызе очень комфортное катание.

Имеется система кресельных подъемников с защитными куполами от снега и ветра. Благодаря такой системе подъемников, курорт «Романтик» по праву считается одним из самых комфортных на Кавказе!

Детишкам в туре также раздолье: они могут покататься на санках и тюбингах. Кроме того, у детей есть личная, огороженная горка для спуска на лыжах.

Покатавшись полдня на горе, на обед все вместе собираемся в кафе. Делимся впечатлениями, фотографиями и пробуем местную кухню.

День 4. Отдых на горнолыжном курорте «Романтик», переезд в поселок Домбай.

Продолжаем получать удовольствие в нашем горнолыжном туре и кататься в горах Архыза! Местные подъемники поднимаются на высоту 2800 м, откуда в солнечную погоду открывается изумительная панорама гор: видна гора София, высшая точка этих мест — гора Пшиш. Отсюда же открываются во всей красе Софийское и Дуккинское ущелье с десятками озер.

Весь сегодняшний день катаемся на горе.

В 16:00 — переезд в пос. Домбай (150 км, время в пути около 3 часов).

Поселение в гостинице в пос. Домбай.

День 5-6. Отдых на горнолыжном курорте Домбай.

Сегодня в туре на канатках Домбая будет возможность подняться на высоту 3200 м! В ясную погоду сделаем фото с Эльбрусом и роскошные фото Главного Кавказского хребта. Вершины четырехтысячники будут прямо перед нами!

Курорт Домбай хорош тем, что канатные дороги начинаются из самого поселка. Поэтому, если Вы уже накатались, в любой момент можно спуститься с горы и пешком дойти до гостиницы. А затем стоит отправиться погулять по курорту Домбай, полюбоваться на его прекрасные горы и сделать фотографии заснеженных пихт.

День 7. Сувенирный рынок.

Сегодня любители кататься на лыжах и сноубордах могут еще полдня тура провести на горе за любимым занятием.

Остальным туристам — добро пожаловать на местный сувенирный рынок, который особенно хорош в выходные дни.

Переезд на микроавтобусе из Домбая в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).

15:00-16:00 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой после завершения тура.

Проживание: