Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней

в этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа - Домбай и Архыз

в этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа — Домбай и Архыз.

Какой же из них лучше? Где пекут самые вкусные хичины? На каком курорте мягче снег и где комфортнее падать? Поехали в горнолыжный тур на Кавказ, проверим!
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
Западный Кавказ – наше любимое место для зимнего отдыха!
Эти горы всегда радуют обилием снега и отличными трассами. Именно здесь можно не только покататься, но и сделать потрясающие фотографии с видом на Эльбрус и Главный Кавказский Хребет.
Чтобы разнообразить наш зимний отдых, в этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа – Домбай и Архыз. Какой же из них лучше? Где пекут самые вкусные хичины? На каком курорте мягче снег и где комфортнее падать? Поехали в горнолыжный тур на Кавказ, проверим!

Программа тура:

  • День 1. Термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз.
  • До 11:30 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Схема проезда в г. Минеральные Воды.
  • Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов).
По пути сделаем остановку на термальных источниках. Здесь оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в целебной, термальной воде. Температура воды достигает +38… 41С, в состав воды входят йод, цинк, калий, кальций, натрий. Она очищает организм человека, снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!
Поселение в гостинице в поселке Архыз, обзорная прогулка по поселку.
День 2-3. Горнолыжный курорт «Романтик».
Сегодня с утра отправляемся в горы! Нас ждет горнолыжный курорт «Романтик» в Архызе. Это современный, молодой курорт на Западном Кавказе. Благодаря тому, что здесь несколько зеленых трасс, в Архызе очень хорошо учиться впервые встать на лыжи. Тех, кто уже уверенно катается, порадуют ухоженные синие, красные и черные горнолыжные трассы. Трассы ежедневно ровняют ратраки, благодаря чему в Арзызе очень комфортное катание.
Имеется система кресельных подъемников с защитными куполами от снега и ветра. Благодаря такой системе подъемников, курорт «Романтик» по праву считается одним из самых комфортных на Кавказе!
Детишкам в туре также раздолье: они могут покататься на санках и тюбингах. Кроме того, у детей есть личная, огороженная горка для спуска на лыжах.
Покатавшись полдня на горе, на обед все вместе собираемся в кафе. Делимся впечатлениями, фотографиями и пробуем местную кухню.
День 4. Отдых на горнолыжном курорте «Романтик», переезд в поселок Домбай.
Продолжаем получать удовольствие в нашем горнолыжном туре и кататься в горах Архыза! Местные подъемники поднимаются на высоту 2800 м, откуда в солнечную погоду открывается изумительная панорама гор: видна гора София, высшая точка этих мест — гора Пшиш. Отсюда же открываются во всей красе Софийское и Дуккинское ущелье с десятками озер.
Весь сегодняшний день катаемся на горе.
В 16:00 — переезд в пос. Домбай (150 км, время в пути около 3 часов).
Поселение в гостинице в пос. Домбай.
День 5-6. Отдых на горнолыжном курорте Домбай.
Сегодня в туре на канатках Домбая будет возможность подняться на высоту 3200 м! В ясную погоду сделаем фото с Эльбрусом и роскошные фото Главного Кавказского хребта. Вершины четырехтысячники будут прямо перед нами!
Курорт Домбай хорош тем, что канатные дороги начинаются из самого поселка. Поэтому, если Вы уже накатались, в любой момент можно спуститься с горы и пешком дойти до гостиницы. А затем стоит отправиться погулять по курорту Домбай, полюбоваться на его прекрасные горы и сделать фотографии заснеженных пихт.

День 7. Сувенирный рынок.

Сегодня любители кататься на лыжах и сноубордах могут еще полдня тура провести на горе за любимым занятием.
Остальным туристам — добро пожаловать на местный сувенирный рынок, который особенно хорош в выходные дни.
Переезд на микроавтобусе из Домбая в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).
15:00-16:00 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой после завершения тура.

Проживание:

  • 3 дня в пос. Архыз, гостиница «Незабудка». Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора. На первом этаже находится большая кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи. На кухне имеется холодильник, плита, чайник, микроволновая печь, мультиварка.
  • 3 дня в пос. Домбай, гостинице «Домбай Айс Черри»: двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды — пос. Архыз — пос. Домбай — г. Минеральные Воды
  • Групповой трансфер утром из пос. Архыз на горнолыжный курорт «Романтик» и вечером обратно. Время в пути 15 минут.
  • Проживание:
  • Питание: завтрак (день 2-7). Меню комплексное, не индивидуальное!
  • Посещение термальных источников
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит
  • Абонемент для катания на канатной дороге
  • Прокат горнолыжного снаряжения: в пос. Домбай, Архыз - 600-1000 руб. /сутки.
  • Обеды, ужины
  • Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: 13 февраля - 19 февраля 2022
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Архыз, пос. Домбай.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 17:00 МСК.
  • Часовой пояс: московское время.
  • Денежная единица: российский рубль.
  • Общая информация по маршруту.
  • Тип отдыха: горнолыжный тур.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: завтрак.
  • Маршрут проходит на высоте: 1470-3200 м.
  • Ограничение по возрасту: от 5 до 75 лет.
  • Мобильная связь: постоянно.
  • Инфраструктура. В поселках Архыз и Домбай есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. На территории поселка много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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