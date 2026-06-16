За одну поездку вы познакомитесь с историей знаменитых курортов, увидите их главные достопримечательности и прогуляетесь по старинным паркам. А ещё узнаете, почему сюда приезжают уже больше 200 лет.
Вас ждут лермонтовские места Пятигорска, живописные виды на горы, уютные аллеи Железноводска и дегустация знаменитой минеральной воды из местных источников.
Вас ждут лермонтовские места Пятигорска, живописные виды на горы, уютные аллеи Железноводска и дегустация знаменитой минеральной воды из местных источников.
Описание экскурсии
Пятигорск
- Вы увидите главные достопримечательности города: парк «Цветник» — сердце курортной жизни, грот Дианы, Лермонтовскую галерею и здание театра оперетты, памятник Кисе Воробьянинову и Ермоловские ванны.
- Подниметесь на смотровые площадки с панорамными видами, посетите Китайскую беседку и увидите скульптуру орла — символ Кавказских Минеральных Вод.
- Побываете у дома-музея М. Ю. Лермонтова, памятника поэту, беседки «Эолова арфа» и знаменитого озера Провал.
- Попробуете нарзан в главной питьевой галерее города.
Железноводск
- Прогуляемся по курортному парку на склоне горы Железной.
- Увидим дворец эмира Бухарского и Пушкинскую галерею.
- Пройдём к Славяновскому и Смирновскому источникам.
- Полюбуемся видами с площади у поющего фонтана.
- Спустимся по Каскадной лестнице к современной части города.
- Заглянем к необычному бювету в форме книги и на площадь с фонтанами.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле BMW. Детское кресло есть.
- Можем сделать кофе-паузу или перерыв на обед. Оплачивается дополнительно.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 216 туристов
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами. Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.
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