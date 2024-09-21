читать дальше покатались по Пятигорску и Железноводске до посадки в самолет. Чудесно провели время. Пятигорск очень понравился. Экскурсия была полностью адаптирована под наш ритм и потребности. Даже на рынок местный заходили кроме основных достопримечательностей. Однозначно рекомендую.

Эта экскурсия была завершением нашего путешествия из Анапы. Прямо из поезда со всеми вещами пересели в машину и с комфортом