Парк Цветник – экскурсии в Минеральных Водах

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Цветник» в Минеральных Водах, цены от 10 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
На машине
97 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив за один день Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск
Начало: По договоренности
1 окт в 08:00
10 окт в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
На машине
Полеты на самолетах
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер с обзорной экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Минеральные воды с экскурсией по Пятигорску
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Минеральные воды с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
1 окт в 05:00
10 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    21 сентября 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Прекрасная экскурсия. Это был чудесный, насыщенный день положительных эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много красивейших мест 5 городов за
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    1 день. Всё было в меру: экскурсия и свободное время. Рекомендую отправиться в увлекательное путешествие с Кареном. Благодарю за хорошее настроение!

  • Е
    Евгения
    17 сентября 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Очень понравилась экскурсия, посетили много красивых мест с интересной историей, в которые хочется вернуться, узнали много любопытных фактов и курьезных
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    случаев. Карен очень эрудированный и интересный рассказчик с хорошим чувством юмора, день пролетел незаметно, легко и непринужденно. Спасибо, остались только положительные впечатления!

  • Е
    Евгения
    13 сентября 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Были одним днем в Минводах, договорились об экскурсии с Аркадием (сын Карена). Мероприятие было довольно насыщенным, время потратили с пользой и удовольствием! Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым, планирующим путешествие в КМВ.
  • В
    Виктория
    7 сентября 2024
    3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
    С нами была гид Лолита! Всё было интересно, удобный автомобиль, маршрут красивый. Увидели города с самых красивых сторон. Очень рекомендую эту экскурсию!
  • И
    Ирина
    27 октября 2023
    3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
    Эта экскурсия была завершением нашего путешествия из Анапы. Прямо из поезда со всеми вещами пересели в машину и с комфортом
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    покатались по Пятигорску и Железноводске до посадки в самолет. Чудесно провели время. Пятигорск очень понравился. Экскурсия была полностью адаптирована под наш ритм и потребности. Даже на рынок местный заходили кроме основных достопримечательностей. Однозначно рекомендую.

  • С
    Светлана
    26 августа 2023
    3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
    Превосходное динамичное сопровождение по городам КМВ на комфортном автомобиле. Преподнесен просто огромный пласт информации с незабываемыми фотографиями и сделано это
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    интересно, просто и доступно. Время пролетело настолько незаметно, что не хотелось расставаться! Спасибо за доставленное удовольствие! Надеемся на нашу новую встречу в будущем!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Парк Цветник»

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  4. Плато Бермамыт
  5. Приэльбрусье
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  7. Чегемские водопады
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Парк Цветник
  10. Гора Змейка
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в сентябре 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Парк Цветник" можно забронировать 3 экскурсии от 10 900 до 12 999. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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