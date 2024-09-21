9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив за один день Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск
Начало: По договоренности
1 окт в 08:00
10 окт в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер с обзорной экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Минеральные воды с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
1 окт в 05:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина21 сентября 2024Прекрасная экскурсия. Это был чудесный, насыщенный день положительных эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много красивейших мест 5 городов за
- ЕЕвгения17 сентября 2024Очень понравилась экскурсия, посетили много красивых мест с интересной историей, в которые хочется вернуться, узнали много любопытных фактов и курьезных
- ЕЕвгения13 сентября 2024Были одним днем в Минводах, договорились об экскурсии с Аркадием (сын Карена). Мероприятие было довольно насыщенным, время потратили с пользой и удовольствием! Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым, планирующим путешествие в КМВ.
- ВВиктория7 сентября 2024С нами была гид Лолита! Всё было интересно, удобный автомобиль, маршрут красивый. Увидели города с самых красивых сторон. Очень рекомендую эту экскурсию!
- ИИрина27 октября 2023Эта экскурсия была завершением нашего путешествия из Анапы. Прямо из поезда со всеми вещами пересели в машину и с комфортом
- ССветлана26 августа 2023Превосходное динамичное сопровождение по городам КМВ на комфортном автомобиле. Преподнесен просто огромный пласт информации с незабываемыми фотографиями и сделано это
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Парк Цветник»
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