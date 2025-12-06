Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер с обзорной экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина6 декабря 2025Дорогой Карен!
Хочется выразить искреннюю благодарность за потрясающие экскурсии, которые подарили массу незабываемых впечатлений и эмоций!
Благодаря вашему профессионализму, увлеченности своим делом
- ИИрина25 ноября 2025Сердечная благодарность от нас Карену за прекрасную поездку! Мы получили массу положительных эмоций, смогли составить приятное впечатление об этих замечательных городах, и всё это в спокойной дружелюбной обстановке, с лёгкой подачей информации от искренне влюбленного в свой край человека.
- РРадик21 октября 2025Экскурсия прошла на отлично. Все доходчиво объяснял, Аркадий спасибо большое 🙏
- ИИрина14 октября 2025Экскурсия подойдет для взрослых любого возраста, познавательная и интересная
- ММарина26 августа 2025Все отлично
- ЕЕкатерина25 августа 2025Спасибо большое Карену за экскурсию! Познавательно, душевно и очень интересно. Информация подавалась не сухим перечислением дат, а в виде увлекательных историй, от которых невозможно оторваться! Однозначно мои рекомендации всем!
- ВВероника16 июля 2025Хочется выразить огромную благодарность Карену за этот потрясающий день. Были с детьми 9 и 14 лет. 9 часов пролетели на одном дыхании. Было интересно, познавательно. Всё очень понравилось!!!
- ЮЮлия23 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Информативно, познавательно, увлекательно. За один день проехали по всем значимым местам Кавказских Миниральных Вод. На обед нас завезли в очень колоритное местечко.
- ГГалина28 апреля 2025Отлично!
Индивидуальная экскурсия Минеральные Воды-Железноводск-Пятигорск.
Замечательный экскурсовод Лолита!
Очень интересно и профессионально! Огромное спасибо!
Всем рекомендую!
- ЕЕлена24 апреля 2025Замечательный маршрут, отличные локации, познавательно, теперь влюблены в КМВ на всю жизнь! Карен - профессионал, эрудит, максимально вежлив и предупредителен,
- ВВладислав19 апреля 2025Шикарная познавательная экскурсия! За 9 часов посетили 5 городов КавМинВод, получили кучу интересной информации и сведений об истории этого края.
- ААндрей4 апреля 2025Я и мой сын 14 лет великолепно провели время в компании Карена.
Очень интересная экскурсия: мы познакомились сразу с Кисловодском, Ессентуками,
- ННаталья28 марта 2025Экскурсия прошла на отлично!!! Грамотный, вежливый, знающий исторический материал наш гид Аркадий, просто влюбил нас в эти места! Было много времени и на самостоятельное изучение местности, и на фотографирование. Рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с Золотым кольцом Кавказа.
- ЭЭльмира18 марта 2025Экскурсию брали 06.03.25г
Карен-шикарный гид😍 который любит свое дело и которого слушать одно удовольствие,отвечает на любые вопросы,очень толерантный и грамотный человек.
Я
- ААнастасия17 марта 2025У нас было мало времени, поэтому мы попросили нас забрать прямо из аэропорта. Наш гид Аркадий очень интересно и хорошо знает историю и культуру КМВ. Было познавательно!
- ЕЕвгения11 марта 2025Это было потрясающе 🌷. Спасибо за чудесную, познавательную экскурсию ♥️ Карен, настоящий профессионал. Очень гибкий, подстраиваться под обстоятельства и людей
- ЭЭдуард7 февраля 2025Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Огромная благодарность нашему экскурсоводу – настоящему мастеру своего дела. Его увлекательный рассказ, живые примеры и
- ШШвецова28 января 2025Шикарная экскурсия для те кто приезжает увидеть максимум за один день и сэкономить время. Нас забрали прямо из аэропорта и
- ММаргарита27 января 2025Остались в восторге от полученных впечатлений! На северном Кавказе отдыхаем не первый раз, но с гидом Кареном открыли для себя
- ВВиктория3 января 2025Только закончилась замечательная экскурсия. Спасибо Карену, очень познавательно, интересно) мы путешествовали с двумя маленькими детьми и экскурсовод без проблем подстраивался
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Грот Дианы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в декабре 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Грот Дианы" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Минеральных Водах на 2025 год по теме «Грот Дианы», 197 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль