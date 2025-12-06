Мои заказы

Грот Дианы – экскурсии в Минеральных Водах

Найдено 3 экскурсии в категории «Грот Дианы» в Минеральных Водах, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
На машине
8 часов
122 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
На машине
12 часов
70 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5500 ₽ за человека
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер с обзорной экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    6 декабря 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Дорогой Карен!

    Хочется выразить искреннюю благодарность за потрясающие экскурсии, которые подарили массу незабываемых впечатлений и эмоций!

    Благодаря вашему профессионализму, увлеченности своим делом
    и способности интересно рассказывать истории, мы смогли окунуться в атмосферу прошлых эпох, насладиться красотой уникальных мест и почувствовать себя частью великих событий.

    Ваш энтузиазм заразителен, внимание к деталям восхитительно, а умение создать комфортную обстановку во время путешествия достойно восхищения.

    Мы были вовлечены в процесс и получили огромное удовольствие.

    Спасибо Вам большое за чудесно проведенное время, новые знания и яркие впечатления, которые останутся в памяти надолго!

    С уважением, ЕЖИК Пенза🤗

  • И
    Ирина
    25 ноября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Сердечная благодарность от нас Карену за прекрасную поездку! Мы получили массу положительных эмоций, смогли составить приятное впечатление об этих замечательных городах, и всё это в спокойной дружелюбной обстановке, с лёгкой подачей информации от искренне влюбленного в свой край человека.
  • Р
    Радик
    21 октября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Экскурсия прошла на отлично. Все доходчиво объяснял, Аркадий спасибо большое 🙏
  • И
    Ирина
    14 октября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Экскурсия подойдет для взрослых любого возраста, познавательная и интересная
  • М
    Марина
    26 августа 2025
    3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
    Все отлично
  • Е
    Екатерина
    25 августа 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Спасибо большое Карену за экскурсию! Познавательно, душевно и очень интересно. Информация подавалась не сухим перечислением дат, а в виде увлекательных историй, от которых невозможно оторваться! Однозначно мои рекомендации всем!
  • В
    Вероника
    16 июля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Хочется выразить огромную благодарность Карену за этот потрясающий день. Были с детьми 9 и 14 лет. 9 часов пролетели на одном дыхании. Было интересно, познавательно. Всё очень понравилось!!!
  • Ю
    Юлия
    23 июня 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Экскурсия очень понравилась. Информативно, познавательно, увлекательно. За один день проехали по всем значимым местам Кавказских Миниральных Вод. На обед нас завезли в очень колоритное местечко.
  • Г
    Галина
    28 апреля 2025
    3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
    Отлично!
    Индивидуальная экскурсия Минеральные Воды-Железноводск-Пятигорск.
    Замечательный экскурсовод Лолита!
    Очень интересно и профессионально! Огромное спасибо!
    Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    24 апреля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Замечательный маршрут, отличные локации, познавательно, теперь влюблены в КМВ на всю жизнь! Карен - профессионал, эрудит, максимально вежлив и предупредителен,
    его фантастическая способность заинтересовать аудиторию от 6 до 56 лет - просто уникальна! Все пожелания исполнялись, обед по его рекомендации выше всяких похвал! Обязательно вернемся и будем с помощью Карена знакомиться с КМВ далее! Здоровья ему и терпения с разными клиентами! Спасибо за восхитительную экскурсию!

  • В
    Владислав
    19 апреля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Шикарная познавательная экскурсия! За 9 часов посетили 5 городов КавМинВод, получили кучу интересной информации и сведений об истории этого края.
    Карен - просто потрясающий рассказчик, его приятно слушать и как губка впитывать все, о чем он говорит. Видно, как человек любит свой край и рассказывать о нем людям. Очень рекомендую всем!

  • А
    Андрей
    4 апреля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Я и мой сын 14 лет великолепно провели время в компании Карена.
    Очень интересная экскурсия: мы познакомились сразу с Кисловодском, Ессентуками,
    Железноводском и Пятигорском. Узнали много нового о происхождении названий городов, их истории, населении и многое другое.
    Время пролетело совершенно незаметно.
    Не было никаких проблем задать любой вопрос во время экскурсии (это только приветствовалось), попросить сделать фото вместе с сыном и т. д.
    Карен - настоящий профессионал, эрудит, интересный рассказчик и просто очень хороший человек, любящий свой край и умеющий этим делиться с другими.

  • Н
    Наталья
    28 марта 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Экскурсия прошла на отлично!!! Грамотный, вежливый, знающий исторический материал наш гид Аркадий, просто влюбил нас в эти места! Было много времени и на самостоятельное изучение местности, и на фотографирование. Рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с Золотым кольцом Кавказа.
  • Э
    Эльмира
    18 марта 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Экскурсию брали 06.03.25г
    Карен-шикарный гид😍 который любит свое дело и которого слушать одно удовольствие,отвечает на любые вопросы,очень толерантный и грамотный человек.
    Я
    люблю путешествовать и прослушала уже более 30 разных экскурсоводов, Карен второй гид к которому я бы вернулась и взяла ещё не одну экскурсию👍 поверьте очень многое в ваших путешествиях зависит от правильно выбранного гида.
    Мы побывали в красивых местах с завораживающей историей, узнали много интересного😌просто максимально насыщенный день, который не хотелось заканчивать!
    Огромная благодарность за любовь к нашей Родине, литературе,истории и за знакомство с такой стороной Кавказа 🫶⛰️

  • А
    Анастасия
    17 марта 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    У нас было мало времени, поэтому мы попросили нас забрать прямо из аэропорта. Наш гид Аркадий очень интересно и хорошо знает историю и культуру КМВ. Было познавательно!
  • Е
    Евгения
    11 марта 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Это было потрясающе 🌷. Спасибо за чудесную, познавательную экскурсию ♥️ Карен, настоящий профессионал. Очень гибкий, подстраиваться под обстоятельства и людей
    которые с ним. Очень много чего знает, чего нету даже в учебниках. Дети 10 и 12 лет просто в восторге ♥️🌷

  • Э
    Эдуард
    7 февраля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Огромная благодарность нашему экскурсоводу – настоящему мастеру своего дела. Его увлекательный рассказ, живые примеры и
    искренняя любовь к теме сделали путешествие по-настоящему захватывающим. Видно, что он не просто знает материал, но и умеет передать его так, что хочется слушать еще и еще. Время пролетело незаметно, маршрут был продуман до мелочей, а организация – на высшем уровне. Если хотите получить не только информацию, но и море эмоций, обязательно выбирайте эту экскурсию!

  • Ш
    Швецова
    28 января 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Шикарная экскурсия для те кто приезжает увидеть максимум за один день и сэкономить время. Нас забрали прямо из аэропорта и
    за один день познакомили с главными достопримечательностями каждого города. А если даже мы куда то и не попали, то получили увлекательный рассказ (историю) от гида Аркадия. Хотелось бы отметить широкие познания своего края и эрудированность гида Аркадия. Грамотно подобранный маршрут, самостоятельное времяпрепровождение, истории о народах и традициях, а так же события и возможностях. Удобный автомобиль, индивидуальный подход. Отличные рекомендации и пожелания для туристов. Благодарим Вас за экскурсию.

  • М
    Маргарита
    27 января 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Остались в восторге от полученных впечатлений! На северном Кавказе отдыхаем не первый раз, но с гидом Кареном открыли для себя
    много нового интересного. Гид внимателен к пожеланиям туристов, разносторонне развит. Очень любит и знает историю КВМ.
    Остались ощущения от общения с Кареном, что мы знакомы уже много лет и хочется очень продолжить дальнейшее общение. Брали индивидуальную экскурсию, с маленьким ребенком (1,5 года) кресло в наличии.
    Сразу договорились с гидом, что время посещения локаций не ограничено.
    Рекомендую Карена, Вам точно понравится.

  • В
    Виктория
    3 января 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Только закончилась замечательная экскурсия. Спасибо Карену, очень познавательно, интересно) мы путешествовали с двумя маленькими детьми и экскурсовод без проблем подстраивался
    под нужны маленьких путешественников, за что отдельное огромное спасибо🙏🏻 однозначно приедем еще раз, чтобы более глубинно погрузиться в прекрасные города)
    Не сомневайтесь и начинайте свое знакомство с Кавказом с Кареном))

