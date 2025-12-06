К Кристина Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)



Хочется выразить искреннюю благодарность за потрясающие экскурсии, которые подарили массу незабываемых впечатлений и эмоций!



Благодаря вашему профессионализму, увлеченности своим делом читать дальше и способности интересно рассказывать истории, мы смогли окунуться в атмосферу прошлых эпох, насладиться красотой уникальных мест и почувствовать себя частью великих событий.



Ваш энтузиазм заразителен, внимание к деталям восхитительно, а умение создать комфортную обстановку во время путешествия достойно восхищения.



Мы были вовлечены в процесс и получили огромное удовольствие.



Спасибо Вам большое за чудесно проведенное время, новые знания и яркие впечатления, которые останутся в памяти надолго!



И Ирина Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод) Сердечная благодарность от нас Карену за прекрасную поездку! Мы получили массу положительных эмоций, смогли составить приятное впечатление об этих замечательных городах, и всё это в спокойной дружелюбной обстановке, с лёгкой подачей информации от искренне влюбленного в свой край человека.

Р Радик Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод) Экскурсия прошла на отлично. Все доходчиво объяснял, Аркадий спасибо большое 🙏

И Ирина Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод) Экскурсия подойдет для взрослых любого возраста, познавательная и интересная

М Марина 3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия Все отлично

Е Екатерина Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод) Спасибо большое Карену за экскурсию! Познавательно, душевно и очень интересно. Информация подавалась не сухим перечислением дат, а в виде увлекательных историй, от которых невозможно оторваться! Однозначно мои рекомендации всем!

В Вероника Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод) Хочется выразить огромную благодарность Карену за этот потрясающий день. Были с детьми 9 и 14 лет. 9 часов пролетели на одном дыхании. Было интересно, познавательно. Всё очень понравилось!!!

Ю Юлия Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод) Экскурсия очень понравилась. Информативно, познавательно, увлекательно. За один день проехали по всем значимым местам Кавказских Миниральных Вод. На обед нас завезли в очень колоритное местечко.

Г Галина 3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия Отлично!

Индивидуальная экскурсия Минеральные Воды-Железноводск-Пятигорск.

Замечательный экскурсовод Лолита!

Очень интересно и профессионально! Огромное спасибо!

Всем рекомендую!

Спасибо за восхитительную экскурсию! Замечательный маршрут, отличные локации, познавательно, теперь влюблены в КМВ на всю жизнь! Карен - профессионал, эрудит, максимально вежлив и предупредителен, его фантастическая способность заинтересовать аудиторию от 6 до 56 лет - просто уникальна! Все пожелания исполнялись, обед по его рекомендации выше всяких похвал! Обязательно вернемся и будем с помощью Карена знакомиться с КМВ далее! Здоровья ему и терпения с разными клиентами!

Шикарная познавательная экскурсия! За 9 часов посетили 5 городов КавМинВод, получили кучу интересной информации и сведений об истории этого края. Карен - просто потрясающий рассказчик, его приятно слушать и как губка впитывать все, о чем он говорит. Видно, как человек любит свой край и рассказывать о нем людям. Очень рекомендую всем!

А Андрей Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)

Очень интересная экскурсия: мы познакомились сразу с Кисловодском, Ессентуками, Железноводском и Пятигорском. Узнали много нового о происхождении названий городов, их истории, населении и многое другое.

Время пролетело совершенно незаметно.

Не было никаких проблем задать любой вопрос во время экскурсии (это только приветствовалось), попросить сделать фото вместе с сыном и т. д.

Н Наталья Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод) Экскурсия прошла на отлично!!! Грамотный, вежливый, знающий исторический материал наш гид Аркадий, просто влюбил нас в эти места! Было много времени и на самостоятельное изучение местности, и на фотографирование. Рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с Золотым кольцом Кавказа.

Э Эльмира Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)

Карен-шикарный гид😍 который любит свое дело и которого слушать одно удовольствие,отвечает на любые вопросы,очень толерантный и грамотный человек.

Я люблю путешествовать и прослушала уже более 30 разных экскурсоводов, Карен второй гид к которому я бы вернулась и взяла ещё не одну экскурсию👍 поверьте очень многое в ваших путешествиях зависит от правильно выбранного гида.

Мы побывали в красивых местах с завораживающей историей, узнали много интересного😌просто максимально насыщенный день, который не хотелось заканчивать!

А Анастасия Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод) У нас было мало времени, поэтому мы попросили нас забрать прямо из аэропорта. Наш гид Аркадий очень интересно и хорошо знает историю и культуру КМВ. Было познавательно!

Это было потрясающе 🌷. Спасибо за чудесную, познавательную экскурсию ♥️ Карен, настоящий профессионал. Очень гибкий, подстраиваться под обстоятельства и людей которые с ним. Очень много чего знает, чего нету даже в учебниках. Дети 10 и 12 лет просто в восторге ♥️🌷

Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Огромная благодарность нашему экскурсоводу – настоящему мастеру своего дела. Его увлекательный рассказ, живые примеры и искренняя любовь к теме сделали путешествие по-настоящему захватывающим. Видно, что он не просто знает материал, но и умеет передать его так, что хочется слушать еще и еще. Время пролетело незаметно, маршрут был продуман до мелочей, а организация – на высшем уровне. Если хотите получить не только информацию, но и море эмоций, обязательно выбирайте эту экскурсию!

Шикарная экскурсия для те кто приезжает увидеть максимум за один день и сэкономить время. Нас забрали прямо из аэропорта и за один день познакомили с главными достопримечательностями каждого города. А если даже мы куда то и не попали, то получили увлекательный рассказ (историю) от гида Аркадия. Хотелось бы отметить широкие познания своего края и эрудированность гида Аркадия. Грамотно подобранный маршрут, самостоятельное времяпрепровождение, истории о народах и традициях, а так же события и возможностях. Удобный автомобиль, индивидуальный подход. Отличные рекомендации и пожелания для туристов. Благодарим Вас за экскурсию.

М Маргарита Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод) читать дальше много нового интересного. Гид внимателен к пожеланиям туристов, разносторонне развит. Очень любит и знает историю КВМ.

Остались ощущения от общения с Кареном, что мы знакомы уже много лет и хочется очень продолжить дальнейшее общение. Брали индивидуальную экскурсию, с маленьким ребенком (1,5 года) кресло в наличии.

Сразу договорились с гидом, что время посещения локаций не ограничено.

Рекомендую Карена, Вам точно понравится. Остались в восторге от полученных впечатлений! На северном Кавказе отдыхаем не первый раз, но с гидом Кареном открыли для себя