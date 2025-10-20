Мы нашли баланс между духом приключения и физическим комфортом — радиальные выходы с возвращением в комфортабельный уютный отель с возможностью посещения бани, бассейна.
Программа тура по дням
Прибытие. Трансфер в Дигорское ущелье. Каньон Ахсинта
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Минеральные Воды до 12:30.
13:00 Групповой трансфер в республику Северная Осетия-Алания, а именно — в Дигорское ущелье (в пути 3.5 часа), без гида.
Техническая остановка и обед в национальном кафе селения Чикола (самостоятельно).
Трансфер в Республику Северная Осетия-Алания, а именно — в Дигорское ущелье.
Остановка у каньона Ахсинта.
Вы пройдёте через «ворота» горной Дигории — каньон Ахсинта — где нависающие скалы практически соприкасаются над головой путешественника, открывающего для себя новые, сказочные места — вы сможете полюбоваться ими с так называемого «Чертова моста», проложенного над рекой Урух.
По дороге вы увидите Святилище Уастырджи — это древнее христианское святилище, посвященное божеству осетинской традиционной религии.
Оно расположено на скале и окружено некрополем, где можно увидеть склепы с сохранившимися останками людей.
Рядом с храмом висят колокола, подаренные Осетии грузинским царем.
Уастырджи является покровителем мужчин, путников и воинов.
Прибытие в отель «Тана Парк», расположенный в окружении водопада Метеласк, горы Кубус, отрогов Лабоды и Суганского хребта.
Ужин всей группы в ресторане отеля (включен), обсуждение программы тура и инструктаж.
В стоимость входит: трансфер Минеральные Воды — отель Тана Парк, ужин, ночь в гостинице, входные билеты в нацпарк.
Треккинг к водопаду Галдоридон
Общая протяжённость маршрута:15-18 км.
Перепад высот около 2000 метров.
Завтрак в отеле.
Отправление в поход по ущелью реки Харес под руководством гида. Во время прогулки вы увидите глубокий и узкий каньон реки Харес, множество водопадов и скалистые вершины Суганского хребта.
Маршрут проходит по эко тропе, вдоль которой вы сможете познакомиться с растительным и животным миром Национального парка Алания.
Остановки у водопада Чертова мельница с завораживающим круговоротом воды, далее — у пятикаскадного водопада Галдоридон, высота которого составляет 30 метров — отсюда открывается живописный вид на окрестности. По пути маршрута мы посетим Кошару, где в прошлом местные жители держали скот.
Главная цель нашего путешествия — Голова Льва, добираться до которой мы будем через живописные подъёмы и спуски, вдоль высокогорных лугов с огромным количеством местных животных.
Обед (сух. паек/ланч) состоится у скалы «Голова Льва» —эта природная скульптура стала одной из главных достопримечательностей ущелья.
Возвращение в отель.
Вечером можно посетить баню и насладиться отдыхом после активного путешествия (предварительный заказ, доплата).
Ужин в ресторане отеля (самостоятельно).
В стоимость входит: завтрак, работа гида, обед (сух паек/ланч), ночь в гостинице.
Подъем на гору Кубус и прогулка к Таймазинским водопадам
Общая протяжённость маршрута: 14 км.
Перепад высот 1740-2330 метров.
Завтрак в отеле.
Подъем на вершину горы Кубус, окутанной сотней легенд и преданий.
Восхождение порадует прекрасными панорамными видам и девственными лесами, покрывающими склоны Кубуса.
На самой вершине растет сосна Красавица, которая, по легенде, исполняет самые заветные желания: нужно только загадать желание и обойти вокруг сосны 3 раза — говорят, оно обязательно сбудется.
Спустившись с горы, мы продолжим прогулку вокруг её подножия к Таймазинским водопадам, или как их еще называют Три сестры — их вид поражает даже на большом расстоянии: три белоснежных потока падают на расстоянии 150-200 метров друг от друга с высоты примерно 300 метров.
Водопады берут начало на леднике Таймази и живописно срываются с отвесных скал.
На берегу кристально чистой реки Тана-дон вас ждёт обед (сух. паек/ланч) и чай на травах.
Возвращение в гостиницу, отдых.
Ужин в ресторане отеля (самостоятельно).
В стоимость входит: завтрак, работа гида, обед (сух паек/ланч), ночь в гостинице.
Поход к ледникам Тана-Цете
Общая протяжённость маршрута:14-16 км.
Перепад высот 1740-2330 метров.
Завтрак в отеле.
Поход по ущелью Тана-Дона к ледникам Тана-Цете считается самым живописным маршрутом всего тура.
Компанию нам составят можжевельники, карликовые многолетние лиственные деревья, фантастические виды гор и ледников, а горная тропа приведет нас в амфитеатр гор: Таймази Западная, Чашура, Цители, пик Дигория, вершины Западной и Главной Лабоды.
На склонах этих вершин лежат ледники, среди которых самым крупным является ледник Тана-Цете.
На протяжении всего маршрута, нас будут окружать цветущие поляны и заросли можжевельника, дорожки, покрытые мягким мхом и каменные глыбы, лед и вода, горная река с кристально чистой водой и небольшие заросшие мхом ручейки, горный шиповник и лесные ягоды или грибы — полное разнообразие в одном месте!
Обед у горной реки (сух. паек/ланч).
Возвращение в отель.
Для желающих прогулка на водопад Байради, который находится в живописном ущелье неподалёку от отеля.
Ужин в ресторане отеля (самостоятельно).
В стоимость входит: завтрак, работа гида, обед (сух паек/ланч), ночь в гостинице.
Прощание с Дигорией. Задалесск, прогулка в дзуар Дигория. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Отправление в путешествие по средневековым осетинским селениям, где мы познакомимся с бытом, культурой и архитектурными традициями средневековой Осетии.
Первая остановка селение Задалеск, где посетим музей матери–спасительницы аланских детей — Задалески Нана.
Рядом с селением находится главное действующее святилище этих мест — дзуар Дигори-изад (пер. Ангел Дигории), чтимое дигорцами с незапамятных времён.
Дигори-изад представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез.
Её потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных.
Обед в гостеприимной осетинской семье, где вас угостят домашними осетинскими пирогами, домашним сыром, национальным супом — лывжа, домашними заготовками и чаем на травах, собранных в горах.
Трансфер в аэропорт Минеральные Воды, к рейсам после 20:00.
В стоимость входит: завтрак, работа гида, обед, групповой трансфер без гида в Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Цены действительны при бронировании до 31.03.2026.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|1-местное размещение
|1-местное размещение
|Доп. кровать взрослый
Отель «Тана Парк» 3* с завтраком
июнь, август
57 000
45 000 (стоимость до 31.03.2026)
|65 000
|33 000
Скидка для детей 12-14 лет на основном месте — 5%.
Варианты проживания
Тана
Тана парк отель - трехзвездочный отель, расположенный в горах Дигорского ущелья Республики Северная Осетия-Алания.
Также на территории отеля расположены ресторан, баня, бассейн, пруд, горка для катания на санках и сноутьюбах. В главном корпусе, на территории и в ресторане отеля работает Wi-Fi. Приезжайте отдыхать душой и телом в горах. Тана парк - комфорт высоко в горах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы «аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды - Северная Осетия - аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды»
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
- Плата за посещение национального парка
- Услуги горного гида
- Размещение в гостинице (4 ночи) в Дигории
- Питание по программе: завтрак в отеле - «шведский стол» 3 обеда сух. паек или ланч бокс в Дигориипримерный состав ланча: готовое блюдо (полноценное горячее блюдо): свинина/говядина с гречкой/фермерская курочка, специальный пакет для разогрева, фрукт по сезону, энергетический батончик, вода, мясо сыровяленое, пастила, упаковка (бумажный крафтовый пакет, вилка, салфетки) примерный состав сух. пайка: сендвич/бутерброд, вода, сладости, фрукты по сезонупраздничный ужин в Приэльбрусье без алкогольных напитковужин в Дигории в день заезда (1 день) обед нац. кухни в Дигории (5 день)
- Завтрак в отеле - «шведский стол»
- 3 обеда сух. паек или ланч бокс в Дигории
- Примерный состав ланча: готовое блюдо (полноценное горячее блюдо): свинина/говядина с гречкой/фермерская курочка, специальный пакет для разогрева, фрукт по сезону, энергетический батончик, вода, мясо сыровяленое, пастила, упаковка (бумажный крафтовый пакет, вилка, салфетки)
- Примерный состав сух. пайка: сендвич/бутерброд, вода, сладости, фрукты по сезону
- Праздничный ужин в Приэльбрусье без алкогольных напитков
- Ужин в Дигории в день заезда (1 день)
- Обед нац. кухни в Дигории (5 день)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не включённое в программу
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Доплата за ланч веган - 1 шт - 700 руб. /чел. примерный состав веган ланча: готовое блюдо (полноценное горячее блюдо), гречка с грибами/фасоль с овощами, специальный пакет для разогрева, фрукт по сезону, энергетический батончик, вода, пастила, упаковка (бумажный крафтовый пакет, вилка, салфетки)
- Примерный состав веган ланча: готовое блюдо (полноценное горячее блюдо), гречка с грибами/фасоль с овощами, специальный пакет для разогрева, фрукт по сезону, энергетический батончик, вода, пастила, упаковка (бумажный крафтовый пакет, вилка, салфетки)
- Страховка от несчастных случаев
- Индивидуальные трансферы от 8 000 руб
- Дополнительные экскурсии
- Бассейн под открытым небом в часы работы
- Аренда треккинговых палок - от 350 руб. /сутки, оплата на месте
- Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор (от солнца);
- ветрозащитная куртка;
- треккинговые брюки;
- треккинговые ботинки или кроссовки;
- термобелье;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
- рюкзак (25-30 литров), чтобы в него поместились (флиска, дождевик, сух паек, вода);
- накидка от дождя (дождевик) – для себя и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем SPF50;
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- термос;
- треккинговые палки (можно взять в прокат, обратившись в нашу компанию).
В прокат можно взять: ветрозащитную куртку, ветрозащитные брюки, треккинговые палки, треккинговые ботинки (бронировать при покупке тура).
Какие скидки есть в туре?
Скидка для детей 12-14 лет на основном месте — 5%.
Что надо знать о гидах?
На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.
Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд - всего лишь преодоление расстояний, с гидом — это уже путешествие.
Турист должен знать, что гид имеет право:принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие правила поведения во время треккинга?
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
- Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
- В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им треккинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
- Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
- При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
- На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Какие меры предосторожности и правила поведения в активном туре?
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды.
В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
- Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
- Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
- Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
- Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
- Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
- Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
- Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
- Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
- С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
- Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Какие условия автоперевозок?
Путешествия организуется на минивенах, микроавтобусах, джипах, УАЗ, в зависимости от количества человек в группе и качества дорог. В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники. Не допускаются: курение в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.
В случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится.
Можно ли платить картой в туре?
Денежная единица - российский рубль. На маршруте, в кафе и в ресторанах можно расплачиваться только наличными. Запастись наличными лучше заранее в аэропорту Минеральные воды, так как в Дигорском ущелье банкоматов нет.
Куда можно обратиться за мед помощью в туре?
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. В городах и поселках доступны аптеки. Аптечкой обеспечены также транспортные средства. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Рекомендуем взять с собой необходимый набор лекарственных средств: средства, используемые при проблемах желудочно-кишечного тракта, средства, применяемые при простудных заболеваниях, средства от головной боли, тошноты. Если вы в индивидуальном порядке принимаете какие-либо лекарственные средства, не забудьте взять их с собой в необходимом количестве.
Ближайший фельдшерско-акушерский пункт находится в селении Стур – Дигора. Режим работы: c 09:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00 Выходные: Суббота, Воскресенье. Телефоны: +7 (988) 836-58-50.
Фельдшерско-акушерский пункт в селении Дзинага. Режим работы: с 9 до 12.15 без перерыва. Выходной воскресенье. Телефон: +7 (988) 831-93-05.
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонок для абонента бесплатный, даже если на его счёте отрицательный баланс. С городского / сотового телефона пожарная служба и спасатели 01/101, полиция 02/102, скорая помощь 03/103.
Республика Северная Осетия: «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России - 8 (8672) 25-84-32. Главное управление МЧС по Республике Северная Осетия-Алания: 8 (8672) 70-00-01, +7 (8672) 758432, ул. Международная, 1.
Есть ли ограничения по участию в туре?
Возрастное ограничение для участников тура - не моложе 12 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкеты. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр.). Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на физические нагрузки и перепад высот.
Каждый турист перед началом тура в обязательном порядке проходит инструктаж по технике безопасности и расписывается об этом.
Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:
- стенокардия III-IV функционального класса,
- гипертоническая болезнь 3 ст.,
- хроническая почечная недостаточность,
- острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.),
- сердечно-сосудистые заболевания,
- легочные заболевания,
- стадия обострения хронических воспалительных процессов,
- острые инфекционные заболевания.
Какие особенности высокогорья?
В рамках программы мы будем находиться на высоте 1500-2300 метров над уровнем моря. Проживание по программе – на высоте от 1900 метров над уровнем моря. На данных высотах организм не испытывает заметного кислородного голодания, но в первые дни во время активных физических нагрузок может возникать одышка. В связи с этим в программе тура исключены большие физические нагрузки в первые дни.
Есть ли особые правила поведения на Кавказе?
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой часто используют осетинскую речь. Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Необходимо уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно.
Помните, что на Кавказе не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).
Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице.
Какая будет погода?
Климат на территории Северной Осетии складывается в зависимости от ее рельефа, расположения по отношению к бассейнам Черного и Каспийского морей, широты местности и других факторов. Климат в горах более влажный и прохладный, чем в равнинной части. Летом в горах преобладают горно-долинные ветры (днем ветер дует вверх по ущелью, ночью - наоборот). До высоты 2000 м над уровнем моря (хребты Лесистый, Пастбищный и частично Скалистый) климат умеренно континентальный. Средняя температура июля плюс 15-17°С. Лето прохладное. Осадков выпадает до 1000 мм в год. В горных долинах выпадает 350-400 мм осадков в год - вдвое меньше, чем в равнинной части республики.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организована встреча и проводы в туре?
Встреча:
Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 13:00. В аэропорту туристов встречает водитель с табличкой «Эльбрус» на выходе из зала прилёта. От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 12:30.
Проводы:
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 20:00 часов местного времени. Автобус отправляется за 6 часов до вылета. Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату от 8000 рублей.
Время групповых трансферов основывается на времени рейсов участников группы. Время, указанное в программе - ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.
Обратите внимание, что время группового трансфера подбирается с учетом полетных данных ВСЕХ участников тура на основании времени прилета\вылета, указанного в билете, который туристы предоставляют не позднее чем за 5 дней до начала тура. При отсутствии билета, время отправления трансфера подбирается туроператором самостоятельно.
Необходим ли пропуск в туре для иностранных граждан?
Маршрут программы проходит в приграничной территории. Поэтому для законного нахождения там необходимо оформить пропуск. Если вы не гражданин России, то пропуск необходимо оформлять за 45 дней до даты прибытия на курорт.
Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона).
Для граждан России пропуск оформляется на месте.
При бронировании тура необходимо предоставить дополнительную информацию для оформления пропуска в Национальный парк «Алания»: полные паспортные данные (номер, серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), адрес прописки, а также копию паспорта РФ (1 страница и прописка).
Нужны ли какие-то документы при бронировании тура?
При бронировании тура необходимо предоставить дополнительную информацию для оформления пропуска в Национальный парк «Алания»: полные паспортные данные (номер, серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), адрес прописки и предоставить копию паспорта РФ (1 страничка и прописка).
Может ли программа быть изменена?
Туроператор оставляет за собой право в связи с погодными условиями, закрытием/открытием маршрутов национальным парком Приэльбрусье, вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.