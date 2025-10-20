1 день

Прибытие. Трансфер в Дигорское ущелье. Каньон Ахсинта

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Минеральные Воды до 12:30.

13:00 Групповой трансфер в республику Северная Осетия-Алания, а именно — в Дигорское ущелье (в пути 3.5 часа), без гида.

Техническая остановка и обед в национальном кафе селения Чикола (самостоятельно).

Трансфер в Республику Северная Осетия-Алания, а именно — в Дигорское ущелье.

Остановка у каньона Ахсинта.

Вы пройдёте через «ворота» горной Дигории — каньон Ахсинта — где нависающие скалы практически соприкасаются над головой путешественника, открывающего для себя новые, сказочные места — вы сможете полюбоваться ими с так называемого «Чертова моста», проложенного над рекой Урух.

По дороге вы увидите Святилище Уастырджи — это древнее христианское святилище, посвященное божеству осетинской традиционной религии.

Оно расположено на скале и окружено некрополем, где можно увидеть склепы с сохранившимися останками людей.

Рядом с храмом висят колокола, подаренные Осетии грузинским царем.

Уастырджи является покровителем мужчин, путников и воинов.

Прибытие в отель «Тана Парк», расположенный в окружении водопада Метеласк, горы Кубус, отрогов Лабоды и Суганского хребта.

Ужин всей группы в ресторане отеля (включен), обсуждение программы тура и инструктаж.

В стоимость входит: трансфер Минеральные Воды — отель Тана Парк, ужин, ночь в гостинице, входные билеты в нацпарк.

