Край водопадов, бурлящих рек и мощных гор - описать его в двух словах невозможно. Это надо видеть своими глазами и прочувствовать сердцем. Программа включает посещение горы Кольцо, вершины Гум-Баши, сырных пещер и Шоанинского храма. Вы сможете насладиться видами Эльбруса, попробовать местные хычины и посетить термальные источники. Путешествие по серпантинам и живописным местам станет незабываемым приключением
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞 Уникальные природные виды
- 🚗 Комфортное путешествие на внедорожнике
- 🗺 Посещение малоизвестных локаций
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🌄 Вид на Эльбрус с горы Гум-Баши
- 🍽 Дегустация местных блюд
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Домбая - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. В остальное время года, особенно зимой, Домбай привлекает любителей зимних видов спорта, но экскурсионные маршруты могут быть ограничены из-за снега и холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гора Кольцо
- Гора Гум-Баши
- Сырные пещеры
- Шоанинский храм
- Река Уллу-Муруджу
- Чучхурские водопады
- Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Описание экскурсии
- Гора Кольцо, с которой открывается впечатляющий вид на Кисловодск.
- Высшая точка горы Гумбаши (2313 метров), откуда виден Эльбрус как на ладони.
Дополнить впечатления можно гастрономическим удовольствием — в местном кафе готовят изумительные хычины.
- Сырные пещеры, стены которых напоминают дырчатый Маасдам. Фото в этом месте получаются очень интересные.
- Шоанинский действующий храм. Был построен в 12 веке.
- Река Уллу-Муруджу, которая считается самой чистой в России и Европе. Её целебные воды содержат ионы серебра. Возле реки есть мини-рынок с местными сладостями, орехами, изделиями из шерсти.
- Посёлок Домбай. Центральная точка нашего маршрута. Тут задержимся подольше. Можно подняться на гору по канатной дороге до высоты 3168 метров, полюбоваться видами на смотровых площадках, заглянуть в кафе или на местный рынок.
- Чучхурские водопады
- Термальные источники «Жемчужина Кавказа», куда мы можем заехать по вашему желанию.
Наша задача — не только устроить мини-путешествие вашей мечты, но и погрузить вас в атмосферу нашего любимого края. По пути туда и обратно мы проедем извилистыми серпантинами, повстречаем немало пастбищ лошадей и овец, с юмором легко и весело обсудим мифы и легенды Карачаево-Черкесии. Можем передвигаться только на автомобиле или добавить один из пешеходных маршрутов.
Организационные детали
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
- Мы поедем на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot, Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser
- Для входа в пограничные районы нужно иметь при себе паспорта, а на детей свидетельства о рождении
Дополнительные расходы (по желанию):
- обед — от 400 руб. /чел.
- пропуск в пограничную зону — 200 руб. /чел.
- проезд по канатной дороге туда и обратно — от 900 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
- билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» — 500 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Железноводске или Минеральных водах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1095 туристов
Всем привет! Мы дружная команда водителей-гидов на внедорожниках повышенной проходимости. Отлично ориентируемся в КМВ, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Уже несколько лет с удовольствием показываем путешественникам самые красивые и труднодоступные места Северного Кавказа. Надеемся на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все прошло хорошо, были некоторые моменты, но в целом мы довольны.
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Прекрасная и очень комфортная экскурсия все отлично
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Отличный маршрут для фотосессий! Красивейшие места! Возможно вы не услышите на этой экскурсии обилее исторических фактов, но дух будет замирать при виде этих красот!
+2
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К
Благодарим Сергея за незабываемую экскурсию! Шикарные пейзажи природы завораживают, здесь обязательно стоит побывать! Сергей профессионал своего дела, общительный и внимательный, создает максимально комфортные условия! При повторном посещении обязательно обратимся именно к нему, ведь еще столько всего можно посмотреть!
+2
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М
Очень интересная экскурсия для тех, кто любит горы. По пути в Домбай заезжали в интересные достопримечательности.
Домбай точно стоит посетить!
Гид, Сергей, не только интересно и увлекательно рассказывает о достопримечательностях, но и шикарный собеседник.
Рекомендуем экскурсию однозначно 😍
Домбай точно стоит посетить!
Гид, Сергей, не только интересно и увлекательно рассказывает о достопримечательностях, но и шикарный собеседник.
Рекомендуем экскурсию однозначно 😍
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Я
Спасибо! Очень было интересно!!!
Рекомендую!!!
Рекомендую!!!
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