В Домбай по незабываемому маршруту

Познакомиться с заповедными местами без спешки и в своё удовольствие

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Край водопадов, бурлящих рек и мощных гор — описать его в двух словах невозможно. Это надо видеть своими глазами и прочувствовать сердцем.

Мы поможем вам составить программу-максимум, чтобы вы посетили как можно больше красивых мест, никуда не торопясь, в своём ритме. Провезём безопасными дорогами и покажем неизвестные локации для потрясающих фото.
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
В Домбай по незабываемому маршруту
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Гора Кольцо, с которой открывается впечатляющий вид на Кисловодск.
  • Высшая точка горы Гум-Баши (2313 метров), откуда виден Эльбрус как на ладони.
    Дополнить впечатления можно гастрономическим удовольствием — в местном кафе готовят изумительные хычины.
  • Сырные пещеры, стены которых напоминают дырчатый Маасдам. Фото в этом месте получаются очень интересные.
  • Шоанинский действующий храм. Был построен в 12 веке.
  • Река Уллу-Муруджу, которая считается самой чистой в России и Европе. Её целебные воды содержат ионы серебра. Возле реки есть мини-рынок с местными сладостями, орехами, изделиями из шерсти.
  • Посёлок Домбай. Центральная точка нашего маршрута. Тут задержимся подольше. Можно подняться на гору по канатной дороге до высоты 3168 метров, полюбоваться видами на смотровых площадках, заглянуть в кафе или на местный рынок.
  • Чучхурские водопады
  • Термальные источники «Жемчужина Кавказа», куда мы можем заехать по вашему желанию.

Наша задача — не только устроить мини-путешествие вашей мечты, но и погрузить вас в атмосферу нашего любимого края. По пути туда и обратно мы проедем извилистыми серпантинами, повстречаем немало пастбищ лошадей и овец, с юмором легко и весело обсудим мифы и легенды Карачаево-Черкесии. Можем передвигаться только на автомобиле или добавить один из пешеходных маршрутов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы поедем на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot, Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser
  • Для входа в пограничные районы нужно иметь при себе паспорта, а на детей свидетельства о рождении

Дополнительные расходы (по желанию):

  • обед — от 400 руб. /чел.
  • пропуск в пограничную зону — 200 руб. /чел.
  • проезд по канатной дороге туда и обратно — 1300 руб. /чел.
  • билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» — 500 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Железноводске или Минеральных водах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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