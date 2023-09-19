Познакомиться с заповедными местами без спешки и в своё удовольствие
Край водопадов, бурлящих рек и мощных гор — описать его в двух словах невозможно. Это надо видеть своими глазами и прочувствовать сердцем.
Мы поможем вам составить программу-максимум, чтобы вы посетили как можно больше красивых мест, никуда не торопясь, в своём ритме. Провезём безопасными дорогами и покажем неизвестные локации для потрясающих фото.
Мы поможем вам составить программу-максимум, чтобы вы посетили как можно больше красивых мест, никуда не торопясь, в своём ритме. Провезём безопасными дорогами и покажем неизвестные локации для потрясающих фото.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Гора Кольцо, с которой открывается впечатляющий вид на Кисловодск.
- Высшая точка горы Гум-Баши (2313 метров), откуда виден Эльбрус как на ладони.
Дополнить впечатления можно гастрономическим удовольствием — в местном кафе готовят изумительные хычины.
- Сырные пещеры, стены которых напоминают дырчатый Маасдам. Фото в этом месте получаются очень интересные.
- Шоанинский действующий храм. Был построен в 12 веке.
- Река Уллу-Муруджу, которая считается самой чистой в России и Европе. Её целебные воды содержат ионы серебра. Возле реки есть мини-рынок с местными сладостями, орехами, изделиями из шерсти.
- Посёлок Домбай. Центральная точка нашего маршрута. Тут задержимся подольше. Можно подняться на гору по канатной дороге до высоты 3168 метров, полюбоваться видами на смотровых площадках, заглянуть в кафе или на местный рынок.
- Чучхурские водопады
- Термальные источники «Жемчужина Кавказа», куда мы можем заехать по вашему желанию.
Наша задача — не только устроить мини-путешествие вашей мечты, но и погрузить вас в атмосферу нашего любимого края. По пути туда и обратно мы проедем извилистыми серпантинами, повстречаем немало пастбищ лошадей и овец, с юмором легко и весело обсудим мифы и легенды Карачаево-Черкесии. Можем передвигаться только на автомобиле или добавить один из пешеходных маршрутов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы поедем на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot, Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser
- Для входа в пограничные районы нужно иметь при себе паспорта, а на детей свидетельства о рождении
Дополнительные расходы (по желанию):
- обед — от 400 руб. /чел.
- пропуск в пограничную зону — 200 руб. /чел.
- проезд по канатной дороге туда и обратно — 1300 руб. /чел.
- билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» — 500 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Железноводске или Минеральных водах
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 353 туристов
Всем привет! Мы дружная команда водителей-гидов на внедорожниках повышенной проходимости. Отлично ориентируемся в КМВ, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Уже несколько лет с удовольствием показываем путешественникам самые красивые и труднодоступные места Северного Кавказа. Надеемся на скорую встречу с вами.
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