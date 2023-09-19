Край водопадов, бурлящих рек и мощных гор — описать его в двух словах невозможно. Это надо видеть своими глазами и прочувствовать сердцем. Мы поможем вам составить программу-максимум, чтобы вы посетили как можно больше красивых мест, никуда не торопясь, в своём ритме. Провезём безопасными дорогами и покажем неизвестные локации для потрясающих фото.

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Описание

Что вас ожидает

Гора Кольцо , с которой открывается впечатляющий вид на Кисловодск.

, с которой открывается впечатляющий вид на Кисловодск. Высшая точка горы Гум-Баши (2313 метров), откуда виден Эльбрус как на ладони.

Дополнить впечатления можно гастрономическим удовольствием — в местном кафе готовят изумительные хычины.

(2313 метров), откуда виден Эльбрус как на ладони. Дополнить впечатления можно гастрономическим удовольствием — в местном кафе готовят изумительные хычины. Сырные пещеры , стены которых напоминают дырчатый Маасдам. Фото в этом месте получаются очень интересные.

, стены которых напоминают дырчатый Маасдам. Фото в этом месте получаются очень интересные. Шоанинский действующий храм . Был построен в 12 веке.

. Был построен в 12 веке. Река Уллу-Муруджу , которая считается самой чистой в России и Европе. Её целебные воды содержат ионы серебра. Возле реки есть мини-рынок с местными сладостями, орехами, изделиями из шерсти.

, которая считается самой чистой в России и Европе. Её целебные воды содержат ионы серебра. Возле реки есть мини-рынок с местными сладостями, орехами, изделиями из шерсти. Посёлок Домбай . Центральная точка нашего маршрута. Тут задержимся подольше. Можно подняться на гору по канатной дороге до высоты 3168 метров, полюбоваться видами на смотровых площадках, заглянуть в кафе или на местный рынок.

. Центральная точка нашего маршрута. Тут задержимся подольше. Можно подняться на гору по канатной дороге до высоты 3168 метров, полюбоваться видами на смотровых площадках, заглянуть в кафе или на местный рынок. Чучхурские водопады

Термальные источники «Жемчужина Кавказа», куда мы можем заехать по вашему желанию.

Наша задача — не только устроить мини-путешествие вашей мечты, но и погрузить вас в атмосферу нашего любимого края. По пути туда и обратно мы проедем извилистыми серпантинами, повстречаем немало пастбищ лошадей и овец, с юмором легко и весело обсудим мифы и легенды Карачаево-Черкесии. Можем передвигаться только на автомобиле или добавить один из пешеходных маршрутов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы поедем на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot, Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser

Для входа в пограничные районы нужно иметь при себе паспорта, а на детей свидетельства о рождении

Дополнительные расходы (по желанию):