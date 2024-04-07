Интересные программы мастер-классы Минеральных Вод

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Минеральных Водах, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
14 окт в 14:00
24 окт в 12:00
3 400 за человека
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Минеральных вод)
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Минеральных вод)
Погрузиться в атмосферу кавказского гостеприимства и научиться готовить традиционное блюдо
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
14 000 за всё до 4 чел.
Кабардино-Балкария: горячие источники, Язык Тролля и мастер-класс
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Кабардино-Балкария: горячие источники, Язык Тролля и мастер-класс
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
10 окт в 06:30
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    7 апреля 2024
    Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
    Прекрасный пикник с у нас прошёл с Алиной. Было очень комфортно, на протяжении нескольких дней она держала нас в курсе
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    по погодным условиям, провела невероятный мастер-класс с приятным общением, и мы ушли довольные с красивыми тарелочками. Крайне рекомендую всем, кто любит спокойные и комфортные мероприятия, где немного людей и прекрасный организатор!

  • В
    Вера
    1 октября 2023
    Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
    Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую: 1) место очень красивое: с видом на горы, озеро и в
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    лесу 2) тарелка получилась красивая 3) сам пикник очень эстетичный и красивый 4) нас фотографировала фотограф на хорошую камеру 5) атмосфера дружественная и очень комфортная Спасибо большое 🧡

    Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
  2. Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Минеральных вод)
  3. Кабардино-Балкария: горячие источники, Язык Тролля и мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Приэльбрусье
  6. Самое главное
  7. Чегемские водопады
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Перевал Актопрак
  10. Парк Цветник
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в октябре 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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