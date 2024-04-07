2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
14 окт в 14:00
24 окт в 12:00
3 400₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Минеральных вод)
Погрузиться в атмосферу кавказского гостеприимства и научиться готовить традиционное блюдо
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Кабардино-Балкария: горячие источники, Язык Тролля и мастер-класс
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
10 окт в 06:30
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения7 апреля 2024Прекрасный пикник с у нас прошёл с Алиной. Было очень комфортно, на протяжении нескольких дней она держала нас в курсе
- ВВера1 октября 2023Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую: 1) место очень красивое: с видом на горы, озеро и в
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Мастер-классы»
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