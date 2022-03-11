Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
На этой экскурсии вы насладитесь захватывающими видами перевала Гум-Баши, увидите старинные аулы и познакомитесь с бытом местных жителей. Откроете для себя магическую красоту древнего Шоанинского храма, окруженного горами.
В завершение поездки читать дальшеуменьшить
вас ждет отдых в термальных источниках оздоровительного комплекса «Жемчужина Кавказа». Путешествие пройдет на комфортабельном кроссовере или внедорожнике, в зависимости от размера группы. Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно. Не забудьте взять с собой полотенца и сланцы
Лучшие месяцы для экскурсии - июнь, июль и август. В это время природа Кавказа расцветает, горные пейзажи поражают своей красотой, а погода позволяет комфортно путешествовать. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но снежные условия могут ограничить доступ к некоторым местам, хотя зимние виды и заснеженные луга придают маршруту особое очарование.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Перевал Гум-Баши
Шоанинский храм
Оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа»
Описание экскурсии
Перевал Гумбаши
Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.
Храм на границе неба и земли
Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.
Целебные источники
В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или гид из нашей команды
Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере (если группа до 4 чел.) или внедорожнике (если группа 4-6 чел.)
Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб. /час, для ребёнка — 250 руб. /час. С собой нужно взять полотенца и сланцы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1887 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и читать дальшеуменьшить
моей командой, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Зато мы покажем уникальные пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах. Также мы подскажем, где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Посетили перевал Гум-Баши и термальные источники, ездили с Олегом Кардановым. Машина хорошая, организатор пунктуален, приятный собеседник, хороший выбор для проведения выходного дня, красивые места, главное, чтобы повезло с погодой. Нам повезло .
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Л
Лариса
На 23.10.2022еще до поездки из Иркутска, заказала экскурсию на троих: перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за один день (сюрприз для сестры-в этот день она отмечала день рождения). С читать дальшеуменьшить
некоторыми волнениями ждали день экскурсии,т. к. погода по прибытию на Кавказские минеральные воды нас не баловала, было пасмурно, временами дождливо. Но перед выходными погода всё таки подарила нам подарок: было солнечно, по летнему тепло. В назначенный день нас забрали в семь утра прямо от санатория, в котором мы отдыхали. И прямо с этого момента начались начались наши приятные впечатления: водитель Олег- приятный, общительный молодой человек, всю дорогу рассказывал нам о местах где проезжали или останавливались, ни разу не ограничил нас во времени на остановках! Машина- чистенькая, комфортная, просто класс люкс,что немаловажно при длительных путешествиях (а проехали мы не меньше 300км). Экскурсия: дорога к перевалу -виды завораживающие! такое количество осенних красок на фоне уже побелевших вершин Кавказского хребта! Шоанинский храм! Это вообще какое-то чудо природы и трудолюбивых рук человека! Место силы! (Никак не хотелось уезжать). По дороге Олег делал небольшие остановки: по выпить чаю из горных трав с мёдом у гостеприимного хозяина,то напиться холодненького нарзана бьющего прямо из-под земли, то полюбоваться "сырными" горами или горой "кольцо", отведать осетинских пирогов в придорожном, по-домашнему уютном кафе. По дороге, между делом, приобретали разные вкусности на подарки для семьи. В конце экскурсии нас ждало полуторачасовое купание в термальных источниках! Прекрасный день! Море впечатлений и фотографий! Спасибо, команда Трипстер!
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Ирина
Я выбрала повторно эту экскурсию с Олегом спустя год, потому что мне она особенно запомнилась. Решила сделать себе подарок в день рождения. В этот раз экскурсия была ещё лучше и интереснее. В конце экскурсии Олег спонтанно организовал пикник с шашками и печеной картошкой в горах. Спасибо ему огромное. Это был мой самый лучший день рождения.
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светлана
К сожалению, из-за задержки нашего рейса, мы успели только на шесть часов из запланированных девяти нашей экскурсии. Поэтому все пошло не по плану. Но наш гид Олег подстроился под наши читать дальшеуменьшить
обстоятельства, встретил и приложил максимум усилий, чтобы мы остались довольны. И правда, это время было максимально насыщено и интересно! Большое спасибо! В итоге мы получили скидку и от гида и от компании, в целом нам все очень понравилось
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