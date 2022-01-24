Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день

Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа — к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии

Индивидуально
до 6 чел.
Вы оцените зрелищные панорамы высокогорного перевала, ущелий и лугов.

Увидите старинные аулы и познакомитесь с особенностями местного быта.

Откроете магическую красоту древнего собора, обрамленного горами.

Отведаете традиционные блюда в кафе с вдохновляющим видом на окрестности и зарядитесь энергией в термальных водах.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Перевал Гум-Баши

Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.

Храм на границе неба и земли

Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.

Целебные источники

В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле: Renault Fluence (если группа меньше 3 человек) или Land Cruiser (если группа 3 человека и больше)
  • Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 400 руб. /час, для ребёнка — 200 руб. /час. С собой нужно взять полотенца и сланцы.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любом удобном для вас месте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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