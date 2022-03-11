Лучшие месяцы для экскурсии - июнь, июль и август. В это время природа Кавказа расцветает, горные пейзажи поражают своей красотой, а погода позволяет комфортно путешествовать. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но снежные условия могут ограничить доступ к некоторым местам, хотя зимние виды и заснеженные луга придают маршруту особое очарование.

На этой экскурсии вы насладитесь захватывающими видами перевала Гум-Баши, увидите старинные аулы и познакомитесь с бытом местных жителей. Откроете для себя магическую красоту древнего Шоанинского храма, окруженного горами.В завершение поездки

вас ждет отдых в термальных источниках оздоровительного комплекса «Жемчужина Кавказа». Путешествие пройдет на комфортабельном кроссовере или внедорожнике, в зависимости от размера группы. Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно. Не забудьте взять с собой полотенца и сланцы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши

Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.

Храм на границе неба и земли

Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.

Целебные источники

В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.

Организационные детали