Новый год в Ингушетии

Экскурсионный тур «Новый год в Ингушетии» на 6 дней

5
3 отзыва
Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Термальные источники
Термальные источники
Даже зимой комфортно искупаемся в горячих ключах и получим второе дыхание
Водопады Ингушетии
Водопады Ингушетии
Частично замерзающие эффектные водопады, похожие на бриллиантовые сосульки
Затерянные земли ингушей
Затерянные земли ингушей
Святилище Тхаба-Ерды, легендарный Орёл Сулеймана, панорама Казбека с высоты Цей-Лоамского перевала и другие

Описание

Вы когда-нибудь встречали Новый год в горах? И этот тур — лучшая возможность начать год с ярких впечатлений, отправившись в увлекательное путешествие.

Вы прогуляетесь по настоящему музею под открытым небом с башенными комплексами, водопадами и святилищами, увидите панораму Казбека с высоты и расслабитесь в горячих термальных водах.

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники Гедуко и Джейрахское ущелье

11:00-11:30 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на автобусе в Ингушетию (260 км, около 4 часов. По пути остановка на 1-1,5 часа на термальных источниках).

Старт из города Минеральные Воды, после этого путешественников ждет переезд в Джейрахское ущелье на комфортабельном туристическом транспорте.

Первая остановка — термальные источники Гедуко.

Этот оздоровительный комплекс открыт круглогодично. Соответственно, даже в зимние морозы в горячих ключах, температура которых достигает 30 градусов с плюсом, можно комфортно искупаться, заодно оздоровившись.

Вода, наполняющая бассейны, рекомендуется в профилактических целях, а также для лечения недугов опорно-двигательного аппарата. К тому же, окунувшись в целебную жидкость, у людей открывается второе дыхание, приходит несказанная бодрость и улучшается настроение.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, шлепки, заколка для волос) следует заранее сложить в отдельный пакет и взять с собой в салон автобуса.

После целебных купаний мы продолжаем путь, чтобы к вечеру с комфортом поселиться в уютной гостинице в Ингушетии.

Активная часть: 2 км пешком.

Термальные источники Гедуко и Джейрахское ущельеТермальные источники Гедуко и Джейрахское ущелье
2 день

Крепость Бейни, крепость Фуртоуг и Фуртоугский водопад

В этот день поход начинается с посещения аула и крепости Бейни. Полюбуемся старинными крепостными стенами, на фото они особенно эффектно смотрятся на фоне запорошенных снегом гор.

Это не единственный башенный комплекс в Джейрахском ущелье — далее путь туристической группы ведёт через аул Духургишт в сторону селения Фуртоуг. Дорога невероятно живописна! Поскольку мы находимся высоко над ущельем, по пути прекрасно видны капризные изгибы реки Армхи, громада Главного Кавказского хребта и часть заснеженный, лесной каньон. Более того, прогуливаясь, можно увидеть силуэт заледеневшего Казбека (5033 м).

Насладившись видами, отправляемся в древнюю крепость Фуртоуг.

Ближе к вечеру группа посетит Фуртоугский или Менделеевский водопад. Он раскинулся в ауле Фуртоуг, находящемся на склоне Столовой горы. Это второй по величине в Ингушетии! Зимой 12-метровый поток, самозабвенно ниспадающий со скалы, частично замерзает.

Но особенно сказочно выглядят мини-водопады, скромно журчащие справа от основного. В зимние дни они превращаются в бриллиантовые сосульки, ослепительно сверкающие на солнце в погожий денек.

Активная часть: 14,5 км, перепад высот 1580-950 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

Крепость Бейни, крепость Фуртоуг и Фуртоугский водопадКрепость Бейни, крепость Фуртоуг и Фуртоугский водопад
3 день

Салгинское ущелье, башня Магой-Джел и башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, Салги

Поездка к началу Салгинского ущелья, где путешественников ожидает прогулка по чарующим локациям.

Во время променада увидим уникальную сторожевую башню, построенную между камней — Магой-Джел. Урочище также полно крепостных ансамблей, таких как Лялах, Гу, Салги и Хани — можно устроить конкурс на самую величественную башню.

В конце пути, уставшие, но довольные, путники спустятся в город Салги, близ которого протекает горная река и на склонах красуется изумрудно-малахитовый, пахнущий хвоей лес.

Здесь отдохнем, насладимся тишиной и отправимся в обратный путь. Поход на Новый год в Ингушетию обязательно принесет массу искрящихся впечатлений от прогулок по заснеженных ущельям!

Активная часть: 12,3 км, перепад высот 1940-1510-1940 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.

Салгинское ущелье, башня Магой-Джел и башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, Салги
4 день

Затерянные земли ингушей

Башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал, башни Эгикал, Ассинский каньон, Эка-Чожинский водопад, святилище Тхаба-Ерды, башни Вовнушки.

Сегодня путешественников ожидает удивительная программа – мы посетим неизведанную и мистическую, ингушскую Terra incognita! Пешие походы в этот день будут не столь длительны, как в предыдущие, но насыщенность достопримечательностями значительно увеличится.

В этот день поход в основном охватывает удивительные башни, построенные древним народом. В первую очередь, мы отправимся к отреставрированному башенному комплексу Эрзи, который можно рассмотреть во всей красе. Именно на его территории был найден легендарный Орёл Сулеймана — статуэтка, отлитая из бронзы и датированная 8-м веком нашей эры. Никто до сих пор не знает, каким образом она попала в тайники башенного комплекса, ведь отлита скульптура в Арабском халифате.

Едем дальше! Вскоре восхищенным взорам путников откроется панорама с высоты Цей-Лоамского перевала. Отсюда отлично виден горделивый Казбек, Джейрахское ущелье, ледяная гора Шан, Главный Кавказский хребет, и конечно, красавица Цей-Лоам — священная вершина этих мест.

Эмоции уже бьют через край? Но это только начало! Следующие пункты, к которым мы направимся — башенные комплексы Эгикал и Таргим. Далее — Ассинское ущелье с бирюзовой лентой полноводной реки, протекающей по его дну, и увлекательная прогулка к 37-метровому Эка-Чожинскому водопаду.

В этот день знакомимся с храмом Тхаба-Ерды, представляющим собой примечательный микс вековых пластов и наслоения культур, например, на стенах святилища можно увидеть неповторимые грузинские орнаменты, датированные временами Средневековья.

А на десерт — заснеженные башни Вовнушки. Последний — настоящая вишенка на торте, поскольку башенный комплекс восхитительно выглядит по соседству с Цорей-Лоамским хребтом. Этот день новогоднего станет особенным в копилке ваших воспоминаний!

Активная часть: 6,5 км, продолжительность треккинга 8-9 часов.

Затерянные земли ингушей
5 день

Ляжгинcкий водопад и башенный комплекс Фалхан и Мицхал

Пешие походы по Ингушетии продолжаются!

Как только зимнее утро окрасит горные вершины в аметистовый цвет, туристическая группа двинется по новогоднему маршруту к Ляжгинскому водопаду — одному из самых эффектных в Ингушетии!

После его созерцания отправляемся дальше, в селение Ляжги и к крепостным стенам комплексов Фалхан и Мицхал. Первый интересен своей невыразимой хрупкостью – кажется, перед путешественниками возникает мираж, сотканный из пелены веков… Возле замкового комплекса находится некрополь, склепы в котором очень похожи на осетинский Даргавс, только их гораздо меньше — такие себе даргавсики! На снимках они смотрятся очень эффектно.

Активная часть: 11,1 км, перепад высот 1240-1120-1320-1120-1470 м, продолжительность маршрута по Ингушетии 6-7 часов.

Ляжгинcкий водопад и башенный комплекс Фалхан и Мицхал
6 день

Парк Дендрарий во Владикавказе

В финальный день посетим знаменитый Парк Дендрарий, который находится у подножия Лысой горы. В РСФСР он был 4 раза признан лучшим дендрарием страны!

Туристы часто сюда приезжают ради прогулок на свежем воздухе и красивых фотографий.

Мы погуляем по аллеям парка и полюбуемся на местные растения. Одна из самых красивых — это центральная часть парка, где находятся хвойные, вечнозеленые участки леса. Здесь увидим три вида елей: колючую, голубую и обыкновенную.

Активная часть: 4 км.

Переезд из Армхи в г. Минеральные Воды.

16:00-17:00 Прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в одной из гостиниц, гостевых домов или корпусов гостиничного комплекса «Армхи»: двухместные номера в корпусе «Терк» или двухместные номера стандарт в Главном корпусе. Удобства в номере, Wi-Fi. Полотенца выдают.

Варианты проживания

Отель Терк

5 ночей

Бюджетный вариант для активного отдыха — отель «Отель Терк» находится в Армху. Этот отель располагается в центре города. Утром — выпейте кофе, наблюдая из окна за жизнью города.

Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Попробуйте кофе в кафе — вдруг именно он станет лучшим в городе? Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка.

Гостям также доступны следующие услуги: массажный кабинет, сауна, паровая баня, спа-центр и врач. Дополнительно для лыжников и сноубордистов — катание на лыжах, прокат лыжной экипировки и сноуборд. Любители водных процедур оценят бассейн и открытый бассейн. В отеле есть игровые детские комнаты. Будьте готовы к тому, что детям будет весело, а вам придется коротать вечер со взрослыми.

Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. Дополнительно: прачечная, химчистка, банкомат, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на русском.

В номере гостей ждут телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Отель ТеркОтель ТеркОтель ТеркОтель ТеркОтель Терк

Armkhi Hotel Ingushetia

5 ночей

Отель «Армхи Ингушетия» Все включено» располагает рестораном, бесплатным прокатом велосипедов, общим лаунджем и садом в Армхи. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут пользоваться открытым бассейном. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия Все включено» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле «Армхи Ингушетия - Все включено» сервируют континентальный завтрак. В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории комплекса обустроена детская игровая площадка. Гости отеля «Армхи Ингушетия - Все включено» могут сыграть в бильярд.

В районе популярны пешие прогулки и лыжный спорт. Республиканский стадион «Спартак» находится в 33 км от апартаментов, а поселок Тахтарты — менее чем в 1 км. Расстояние от отеля «Армхи Ингушетия - Все включено» до международного аэропорта Владикавказ составляет 57 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

Armkhi Hotel IngushetiaArmkhi Hotel IngushetiaArmkhi Hotel IngushetiaArmkhi Hotel IngushetiaArmkhi Hotel Ingushetia

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в одной из гостиниц, гостевых домов или корпусов гостиничного комплекса «Армхи»: двух-, трехместные номера, удобства в номере, Wi-Fi. Полотенца выдают
  • Трехразовое питание. Завтраки по системе шведский стол (день 2-6), обеды (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости), ужины (день 1-5)
  • Входные билеты в Заповедник «Эрзи»
  • Входные билеты на термальные источники
  • Входные билеты в Парк Дендрарий во Владикавказе
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы (13000 руб. за весь период отдыха).
  • Обед во время трансфера в 1-й день
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртка;
  • флиска;
  • шапка, перчатки;
  • ходовые брюки;
  • футболка;
  • нижнее белье;
  • колготки, носки;
  • теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
  • подпопник;
  • купальник, полотенце (для купания в термальных источниках);
  • шлепки;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
  • фотоаппарат / видеокамера;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (термос, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • туалетная бумага (пригодится днём во время прогулок);
  • термос ОБЯЗАТЕЛЬНО (объем 0,75 – 1 л). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
  • кружка, ложка;
  • сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Какой транспорт в туре?

Для трансфера используется автобус NEXT на 18 мест, который принадлежит курорту Армхи или аналогичный Спринтер / Крафтер на 18-20 мест.

Где можно остановиться в Минеральных Водах?

В городе Минводы остановиться на ночлег можно в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «АртХолл Отель» или квартире, арендованной на сайте «Авито».

Какие документы нужны гражданам РФ и других государств?

Маршрут проходит в пограничной зоне с Грузией. Гражданам России для посещения Республики Ингушетия достаточно иметь оригинал паспорта РФ.

Гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) посещение региона возможно только по пропуску в пограничную зону.

Оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). Для оформления пропуска, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
7 сен 2023
Организованно все на высшем уровне, отдельное спасибо нашему гиду (было интересно и весело).
Н
6 сен 2023
С организационными моментами тоже всё хорошо.
С организационными моментами тоже всё хорошо.С организационными моментами тоже всё хорошо.С организационными моментами тоже всё хорошо.С организационными моментами тоже всё хорошо.С организационными моментами тоже всё хорошо.С организационными моментами тоже всё хорошо.
К
5 сен 2023
Супееееер

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