Туры в Ингушетию из Минеральных Вод

Найдено 3 тура в категории «Ингушетия» в Минеральных Водах, цены от 58 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
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Новый год в Ингушетии
Пешая
3 отзыва
6 дней
Новый год в Ингушетии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Переезд на автобусе в Ингушетию (260 км, около 4 часов»
2 янв в 10:00
64 800 за человека
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
На автобусе
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
«Территория горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ»
22 сен в 12:30
6 окт в 12:30
73 300 за человека
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Пешая
7 дней
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Гражданам России для посещения Республики Ингушетия достаточно иметь оригинал паспорта РФ»
15 сен в 11:00
6 окт в 11:00
58 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Новый год в Ингушетии
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Новый год в Ингушетии
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Новый год в Ингушетии
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Ингушетия»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новый год в Ингушетии
  2. Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
  3. Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Машук
  7. Уллу-Тау
  8. Чегемское ущелье
  9. Медовые водопады
  10. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июле 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Ингушетия" можно забронировать 3 тура от 58 000 до 73 300. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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