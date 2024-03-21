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Новый год в Ингушетии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Переезд на автобусе в Ингушетию (260 км, около 4 часов»
2 янв в 10:00
64 800₽ за человека
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
«Территория горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ»
22 сен в 12:30
6 окт в 12:30
73 300₽ за человека
7 дней
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Гражданам России для посещения Республики Ингушетия достаточно иметь оригинал паспорта РФ»
15 сен в 11:00
6 окт в 11:00
58 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Ингушетия»
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