Во время экскурсии, я постараюсь заразить вас своей любовью к моему родному городу.
Я готов показать вам свой край таким, каким вижу и люблю, таким каким видели его Лермонтов и другие видные деятели. Именно здесь, на Кавказе, по приданию, находится рай и я готов попробовать убедить вас в этом.
Я готов показать вам свой край таким, каким вижу и люблю, таким каким видели его Лермонтов и другие видные деятели. Именно здесь, на Кавказе, по приданию, находится рай и я готов попробовать убедить вас в этом.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание экскурсии
Вас ждёт увлекательное путешествие по двум прекрасным городам Северного Кавказа: столице Ставропольского края Ставрополю и курортной жемчужине, столице городов Кавказских Минеральных Вод Пятигорску! Эта экскурсия откроет перед вами двери в историю и культуру региона, позволит насладиться красотой природы и узнать много интересного о жизни и творчестве великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Пятигорск — это город гор и цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей. Увидев и почувствовав это, вы поймёте, почему этот город любили Пушкин и Толстой, а Лермонтов воспевал его в своих произведениях. Я покажу вам всё самое лучшее, что есть в Пятигорске:
- Пятигорский провал;
- парк «Цветник» (Имперский Николаевский цветник);
- место дуэли Лермонтова;
- Эолова арфа и Эммануэлевский парк;
- Лазаревский храм и первое захоронение М. Ю. Лермонтова;
- памятник Михаилу Лермонтову;
- домик генерала Вирзилина;
имение бабушки Лермонтова. Ставрополь — это город, сочетающий в себе богатую историю, культурное наследие и удивительную природу. Я помогу вам погрузиться в атмосферу этого прекрасного места и узнать много интересного о его прошлом и настоящем. Что вас ждёт:.
имение бабушки Лермонтова. Ставрополь — это город, сочетающий в себе богатую историю, культурное наследие и удивительную природу. Я помогу вам погрузиться в атмосферу этого прекрасного места и узнать много интересного о его прошлом и настоящем. Что вас ждёт:.
• имение бабушки Лермонтова. Ставрополь — это город, сочетающий в себе богатую историю, культурное наследие и удивительную природу. Я помогу вам погрузиться в атмосферу этого прекрасного места и узнать много интересного о его прошлом и настоящем. Что вас ждёт:
- Крепостная гора — место, с которого началась история Ставрополя и края;
- Тифлисские ворота — триумфальная арка, построенная в честь победы в Отечественной войне;
- Александровская площадь — одно из самых красивых мест в городе; посещение храмов — знакомство с религиозным наследием Ставрополя. Поверьте, у каждого места есть своё лицо, неповторимый колорит и изюминка. По окончании экскурсии вы будете узнавать их в лицо и точно влюбитесь в один из них или даже сразу в два! Я жду вас в своём Ставропольском крае и сделаю всё от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этими городами и краем было похоже на любовь с первого взгляда. Однажды и на всю жизнь!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пятигорск:
- Пятигорский Провал
- Парк Цветник (Имперский Николаевский цветник)
- Место дуэли Лермонтова
- Эолова Арфа и Эммануэлевский парк
- Лазаревский храм и первое захоронения М.Ю. Лермонтова
- Ставрополь:
- Крепостная гора
- Тифлисские ворота
- Александровская площадь
- Посещение храмов
- Церковь Владимира Равноапостольного
- Собор Казанской иконы Божией Матери
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Минеральных Вод
скидка
15%
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив за один день Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск
Начало: По договоренности
18 фев в 08:00
19 фев в 08:00
1500012 750₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
120008400₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер с обзорной экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.