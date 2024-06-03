Храмы и соборы Минеральных Вод с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Минеральных Водах, цены от 4 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: от перевала Гум-Баши до Шоанинского храма
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
«Далее в программе Шоанинский храм 10 века»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
58754 700 за человека
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
«А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
20 000 за всё до 3 чел.
Один день в Калмыкии: путешествие из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Минеральных Вод
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о районах, которые мы проезжали
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    в пути и о тех местах, куда держали путь. Завтрак был с видом на горы, очень вкусно и атмосферно - горный чай отдельная любовь. Асхат купил нам заранее билеты на канатную дорогу, за, что отдельное спасибо, был очень внимательным и доброжелательным, видно, что он любит свою работу и свои родные края. с Домбаем случилась особая любовь, если вы сомневаетесь ехать или нет, то однозначно надо. Времени было достаточно на посещение всех локаций, не было суеты, что также плюс, можно было насладиться в полной мере. Ужин был у местных жителей - очень приятная и добрая семья, осталось приятное и теплое впечатление. Также нам очень повезло с компаний - Алина и Миша спасибо, с вами были круто! По итогу мы выбрали 3 экскурсии у Анастасии - и хочу отметить, что все прошло на высшем уровне, очень приятная и ответственная девушка! Спасибо за яркие эмоции! От души рекомендуем!

    Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о
  • А
    Алина
    29 мая 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Это настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, и невероятный воздух. Спасибо Анастасии,
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    за напоминание о то что нужно туда поехать) Спасибо огромное гиду-водителю, это невероятная любовь к людям и к своему делу. Осталось еще очень много мест, теперь знаю с кем поеду

    Это настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, иЭто настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, и
  • А
    Андрей
    1 мая 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Все очень понравилось. Павел отлично провел экскурсию, не подгонял, показал интересные места по пути. Сделали много классных фото
  • И
    Ирина
    16 марта 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Я выбрала повторно эту экскурсию с Олегом спустя год, потому что мне она особенно запомнилась. Решила сделать себе подарок в
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    день рождения. В этот раз экскурсия была ещё лучше и интереснее. В конце экскурсии Олег спонтанно организовал пикник с шашками и печеной картошкой в горах. Спасибо ему огромное. Это был мой самый лучший день рождения.

  • Л
    Лариса
    24 ноября 2022
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    На 23.10.2022еще до поездки из Иркутска, заказала экскурсию на троих: перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за один день
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    (сюрприз для сестры-в этот день она отмечала день рождения). С некоторыми волнениями ждали день экскурсии,т. к. погода по прибытию на Кавказские минеральные воды нас не баловала, было пасмурно, временами дождливо. Но перед выходными погода всё таки подарила нам подарок: было солнечно, по летнему тепло. В назначенный день нас забрали в семь утра прямо от санатория, в котором мы отдыхали. И прямо с этого момента начались начались наши приятные впечатления: водитель Олег- приятный, общительный молодой человек, всю дорогу рассказывал нам о местах где проезжали или останавливались, ни разу не ограничил нас во времени на остановках! Машина- чистенькая, комфортная, просто класс люкс,что немаловажно при длительных путешествиях (а проехали мы не меньше 300км). Экскурсия: дорога к перевалу -виды завораживающие! такое количество осенних красок на фоне уже побелевших вершин Кавказского хребта! Шоанинский храм! Это вообще какое-то чудо природы и трудолюбивых рук человека! Место силы! (Никак не хотелось уезжать). По дороге Олег делал небольшие остановки: по выпить чаю из горных трав с мёдом у гостеприимного хозяина,то напиться холодненького нарзана бьющего прямо из-под земли, то полюбоваться "сырными" горами или горой "кольцо", отведать осетинских пирогов в придорожном, по-домашнему уютном кафе. По дороге, между делом, приобретали разные вкусности на подарки для семьи. В конце экскурсии нас ждало полуторачасовое купание в термальных источниках! Прекрасный день! Море впечатлений и фотографий! Спасибо, команда Трипстер!

  • с
    светлана
    19 августа 2022
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    К сожалению, из-за задержки нашего рейса, мы успели только на шесть часов из запланированных девяти нашей экскурсии. Поэтому все пошло
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    не по плану. Но наш гид Олег подстроился под наши обстоятельства, встретил и приложил максимум усилий, чтобы мы остались довольны. И правда, это время было максимально насыщено и интересно! Большое спасибо! В итоге мы получили скидку и от гида и от компании, в целом нам все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Соборы и храмы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 700 до 29 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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