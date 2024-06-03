читать дальше

(сюрприз для сестры-в этот день она отмечала день рождения). С некоторыми волнениями ждали день экскурсии,т. к. погода по прибытию на Кавказские минеральные воды нас не баловала, было пасмурно, временами дождливо. Но перед выходными погода всё таки подарила нам подарок: было солнечно, по летнему тепло. В назначенный день нас забрали в семь утра прямо от санатория, в котором мы отдыхали. И прямо с этого момента начались начались наши приятные впечатления: водитель Олег- приятный, общительный молодой человек, всю дорогу рассказывал нам о местах где проезжали или останавливались, ни разу не ограничил нас во времени на остановках! Машина- чистенькая, комфортная, просто класс люкс,что немаловажно при длительных путешествиях (а проехали мы не меньше 300км). Экскурсия: дорога к перевалу -виды завораживающие! такое количество осенних красок на фоне уже побелевших вершин Кавказского хребта! Шоанинский храм! Это вообще какое-то чудо природы и трудолюбивых рук человека! Место силы! (Никак не хотелось уезжать). По дороге Олег делал небольшие остановки: по выпить чаю из горных трав с мёдом у гостеприимного хозяина,то напиться холодненького нарзана бьющего прямо из-под земли, то полюбоваться "сырными" горами или горой "кольцо", отведать осетинских пирогов в придорожном, по-домашнему уютном кафе. По дороге, между делом, приобретали разные вкусности на подарки для семьи. В конце экскурсии нас ждало полуторачасовое купание в термальных источниках! Прекрасный день! Море впечатлений и фотографий! Спасибо, команда Трипстер!