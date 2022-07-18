Архыз славится невероятными видами и чистейшими бирюзовыми озёрами. Я проведу вас по живописным ущельям, густым хвойным лесам, просторным лугам и полям. Мы перейдём вброд реку, пройдём через перевал, полюбуемся Белореченский водопадом. Вечерами будем общаться друг с другом у костра и пить ароматный чай из горных трав. Попробуем сочные хычины и сделаем много потрясающих кадров. Вы забудете о суете городов и ощутите гармонию с природой.