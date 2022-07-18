Поход по горам Архыза

Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю

Архыз славится невероятными видами и чистейшими бирюзовыми озёрами. Я проведу вас по живописным ущельям, густым хвойным лесам, просторным лугам и полям. Мы перейдём вброд реку, пройдём через перевал, полюбуемся Белореченский водопадом. Вечерами будем общаться друг с другом у костра и пить ароматный чай из горных трав. Попробуем сочные хычины и сделаем много потрясающих кадров. Вы забудете о суете городов и ощутите гармонию с природой.
Поход по горам Архыза
Поход по горам Архыза
Поход по горам Архыза
Поход по горам Архыза
Поход по горам Архыза
Поход по горам Архыза
Поход по горам Архыза
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Поход доступен новичкам. Всем необходимым навыкам научим на месте.
Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду. Список снаряжения вышлем по запросу.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Архыз
Завершение: Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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