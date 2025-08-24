Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
24 авг в 11:30
7 сен в 11:30
53 400 ₽ за человека
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
31 авг в 11:30
7 сен в 11:30
35 800 ₽ за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 11:30...
31 авг в 11:00
7 сен в 11:00
53 000 ₽ за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Г. Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:30 или аэропо...
31 авг в 11:00
7 сен в 11:00
54 000 ₽ за человека
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
Подышать хвойным ароматом лесов, полюбоваться горами и насладиться блеском звёзд и искр костра
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал, 6:00
10 сен в 06:00
8 окт в 06:00
24 000 ₽ за человека
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
5 сен в 06:00
19 сен в 06:00
15 000 ₽ за человека
Треккинг налегке в Безенги с размещением в альплагере
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт и ж. - д. вокзал, 11:30...
31 авг в 11:30
7 сен в 11:30
68 200 ₽ за человека
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме (всё включено)
Проснуться среди гор вдали от цивилизации, подняться к ледникам и перезагрузиться
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 11:30...
14 сен в 11:30
12 окт в 11:30
58 200 ₽ за человека
Перезагрузка в Безенги с проживанием в палатках: треккинг к ледникам, водопадам и диким турам
Полежать на альпийских лугах, выпить чай рядом со снежниками и налюбоваться звёздным небом
Начало: Минеральные Воды, аэропорт и ж/д вокзал, 11:30-12:...
31 авг в 11:30
37 600 ₽ за человека
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
24 авг в 11:30
38 600 ₽ за человека
Треккинги в Приэльбрусье в сопровождении дружелюбного маламута
Погулять по ущельям, полюбоваться горами и озёрами и насладиться пикниками среди нетронутой природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 13:00; ж/д вокзал, 12:...
7 сен в 13:00
55 300 ₽ за человека
Если с другом вышел в путь: треккинги в Архызе в компании маламута
Полюбоваться озёрами, горами и водопадами и насладиться пикниками на природе
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:00
24 авг в 12:00
14 сен в 12:00
54 800 ₽ за человека
В снежную Верхнюю Балкарию на новогодние праздники: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Отдохнуть активно среди горных панорам, дойти до эффектных смотровых и расслабиться в источниках
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал и аэропорт, 12:00-12:...
3 янв в 12:00
69 200 ₽ за человека
