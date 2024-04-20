Приготовьтесь преодолеть вьющиеся дороги горного перевала, полюбоваться хрустальными струями многочисленных водопадов, пройтись по отвесным берегам горного озера, исследовать древние склепы и совершить полёт на параплане среди горных вершин одного из красивейших ущелий Кавказа!
Ближайшие даты:
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Водопад Адай-Су
- Чегемская теснина
- Чегемские водопады
- Парадром Fly-Чегем
- Селение Эль-Тюбю
- Дом-усадьба Кайсына Кулиева
- Город мёртвых
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
Описание
Что вас ожидает: Величественный гигант Адай-Су 30-метровый водопад, который не оставит туристов равнодушными. Он находится среди величественных скал и поражает своей мощностью и полноводностью. Водопад невероятно красив в любое время года. Каньон Чегемской теснины Встретит нас длинным и узким 3-километровым каньоном, который прозвали своеобразным «каменным мешком». Стены разлома на этом участке максимально сужаются и путнику кажется, что горы закрывают небо. Ширина теснины в самом узком месте достигает 25 метров, а высота скал вокруг в районе 300 метров. «Стена водопадов» Чегемские водопады, где бесчисленные потоки воды ниспадают с высоты 50 метров и рассекают скалы, превращаясь в тысячи брызг. «Будто скалы плачут», — говорят местные, глядя на струящиеся по отвесным стенам потоки воды. Чегемские водопады здесь нередко называют Плачущими. А все потому, что, по легенде, на этом месте погибли девушки — вот природа и проливает слезы. У водопадов можно пообедать блюдами национальной кухни, а также заглянуть на рынок с богатым выбором шерстяных изделий и сувениров. Fly-Чегем для самых отважных На парадроме самые отважные туристы смогут полетать на параплане. Для начала вы проходите краткий инструктаж, после чего взмываете в небо вместе с профессиональным пилотом. Вам на всю жизнь запомнится этот полет в окружении кавказских вершин, парящих среди небес горных орлов и невероятное чувство свободного полета! Эль-Тюбю — древнее балкарское селение История которого полна загадок и легенд. Здесь вы поближе познакомитесь с укладом жизни и традициями современных жителей, а также нас ждет недолгий треккинг до города мертвых и посещение дома-музея писателя Кайсына Кулиева. Вы узнаете, почему именно это село режиссеры многих фильмов выбрали для съемок своих картин. Также увидите знаменитую башню князя Малкарукова, которую часто именуют Башней любви. Об истории её появления я вам обязательно расскажу. Высшая точка перевала Актопрак По горному серпантину с панорамными видами мы доберемся до высшей точки перевала Актопрак. На высоту 2000 метров откуда открывается потрясающий обзор на бескрайние альпийские луга и поразительные пейзажи. С высшей точки перевала вы увидите вершины Главного Кавказского и Скалистого хребтов. Именно здесь у вас будет возможность сделать шикарные фотографии на фоне вершин, уходящих в облака. Гижгит — одно из самых живописных горных озер Его вода обладает насыщенным бирюзовым цветом, а само озеро окружено каменными стенами горного массива Алмалыкая и удивляет своими размерами. Глубина озера — примерно 30 метров, а длина доходит до километра! Важная информация: В поездке с собой обязательно надо иметь:
- оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
- удобную спортивную обувь и одежду;
- крем от загара и солнцезащитные очки;
- наличные деньги;
- отличное настроение и фотоаппарат.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Адай-Су
- Чегемская теснина
- Чегемские водопады
- Парадром Fly-Чегем
- Селение Эль-Тюбю
- Дом-усадьба Кайсына Кулиева
- Город мёртвых
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом.
Что не входит в цену
- Стоимость полёта на параплане
- Экологический сбор
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи и на выставки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод
Похожие туры из Минеральных Вод
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
Завтра
22 апр
27 апр
4 мая
от 16 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Эльбрус из Минеральных Вод: восхождение на седого великана
Встреча с легендой Кавказа: Эльбрус ждет вас. Подъем на канатной дороге, кавказская кухня и чай у озера Гижгит
по договоренности в регионе КМВ
4 мая
5 мая
7 мая
11 мая
16 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
13 часов
Автотур в мини-группе по гостеприимной Кабардино-Балкарии из Минвод
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
от вашего места пребывания
Завтра
21 апр
22 апр
23 апр
4 500₽ за человека