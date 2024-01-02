Не только Осетия славится башнями, многие уникальные памятники архитектуры спрятаны в самой маленькой республике России — в Ингушетии. Мы включили в программу и популярные оборонно-сторожевые комплексы — «Эрзи», «Эгиках», «Таргим», «Вовнушки». И менее известные крепостные ансамбли: «Лялах», «Гу», «Салги», «Хани», «Фалхан» и «Мицхал». Вы увидите удивительное наслоение культур и вековых пластов — древний христианский храм со средневековыми грузинскими орнаментами. Полюбуетесь крупнейшими водопадами Ингушетии и почувствуете контраст температур в термальных источниках.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) посещение региона возможно только по пропуску в пограничную зону. Оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). Для оформления пропуска у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.