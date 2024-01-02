Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице

Узнать историю 10 башенных комплексов, увидеть средневековые орнаменты и святилища

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Не только Осетия славится башнями, многие уникальные памятники архитектуры спрятаны в самой маленькой республике России — в Ингушетии.

Мы включили в программу и популярные оборонно-сторожевые комплексы — «Эрзи», «Эгиках», «Таргим», «Вовнушки». И менее известные крепостные ансамбли: «Лялах», «Гу», «Салги», «Хани», «Фалхан» и «Мицхал».

Вы увидите удивительное наслоение культур и вековых пластов — древний христианский храм со средневековыми грузинскими орнаментами.

Полюбуетесь крупнейшими водопадами Ингушетии и почувствуете контраст температур в термальных источниках.
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
2
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) посещение региона возможно только по пропуску в пограничную зону. Оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). Для оформления пропуска у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники и переезд в Ингушетию

Переезд в Ингушетию из Минеральных Вод займёт около 4 часов. По дороге сделаем остановку в кафе на обед и на термальных источниках, где комфортно искупаться даже в зимние морозы. Купальные принадлежности необходимо заранее достать и взять с собой в салон микроавтобуса. Ближе к вечеру разместимся в гостинице.

Термальные источники и переезд в ИнгушетиюТермальные источники и переезд в ИнгушетиюТермальные источники и переезд в Ингушетию
2 день

Башни, снежники и водопады Джейрахского ущелья

Пройдём 14,5 км, перепад высот 1580-1950 м, продолжительность 7-8 часов.

После сытного завтрака посетим аул и крепость Бейни. Башенных комплексов и памятников архитектуры в нашем путешествии будет предостаточно! По дороге к крепости Фуртоуг и одноимённому водопаду Джейрахское ущелье порадует нас заснеженными вершинами, среди которых будет красоваться и пятитысячник Казбек. Восхитимся 12-метровым частично замёрзшим потоком воды — Менделеевским или Фуртоугским водопадом — на склоне священной Столовой горы. Запланирована остановка на обед-пикник.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Башни, снежники и водопады Джейрахского ущельяБашни, снежники и водопады Джейрахского ущельяБашни, снежники и водопады Джейрахского ущельяБашни, снежники и водопады Джейрахского ущельяБашни, снежники и водопады Джейрахского ущельяБашни, снежники и водопады Джейрахского ущельяБашни, снежники и водопады Джейрахского ущелья
3 день

Салгинское ущелье

Пройдём 12,3 км, перепад высот 1940-1510-1940 м, продолжительность 7-8 часов.

После завтрака доедем к началу треккингового маршрута на сегодня — Салгинскому ущелью. Здесь находится уникальная сторожевая башня Магой-Джел. Далее увидим крепостные ансамбли: «Лялах», «Гу», «Салги» и «Хани». Насладимся хвойным лесом, тишиной и полюбуемся горной рекой. Вечером вернёмся в гостиницу.

Салгинское ущельеСалгинское ущельеСалгинское ущельеСалгинское ущельеСалгинское ущельеСалгинское ущельеСалгинское ущельеСалгинское ущелье
4 день

Башенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментами

Пройдём 6,5 км, продолжительность 8-9 часов.

Порадуем сегодня себя облегчённым треккингом и насыщенным на достопримечательности днём. Рассмотрим башенные комплексы — «Эрзи», «Эгикал» и «Таргим». Полюбуемся панорамой священной вершины мест с Цей-Лоамского перевала. Проедем Ассинское ущелье, которое украшает бирюзовая река, и прогуляемся к 37-метровому водопаду. Увидим древний христианский храм Тхаба-Ерды со средневековыми грузинскими орнаментами на стенах — удивительное наслоение культур и вековых пластов. Завершим день осмотром уникального памятника ингушской архитектуры — комплекса оборонно-сторожевых башен «Вовнушки».

Башенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментами
5 день

Ляжгинский водопад и башенные комплексы

Пройдём 11,1 км, перепад высот 1240-1120-1320-1120-1470 м, продолжительность 6-7 часов.

Сегодня мы увидим эффектный и один из крупнейших в Ингушетии Ляжгинский водопад, к которому дойдём по приятной тропе. В селении Ляжги рассмотрим крепостные стены комплексов «Фалхан» и «Мицхал». Здесь же находятся некрополь и склепы, похожие на осетинские. Вечером вернёмся в гостиницу.

Ляжгинский водопад и башенные комплексыЛяжгинский водопад и башенные комплексыЛяжгинский водопад и башенные комплексыЛяжгинский водопад и башенные комплексыЛяжгинский водопад и башенные комплексыЛяжгинский водопад и башенные комплексыЛяжгинский водопад и башенные комплексыЛяжгинский водопад и башенные комплексыЛяжгинский водопад и башенные комплексы
6 день

Владикавказ и завершение в Минеральных Водах

После завтрака выезжаем из гостиницы в сторону Минеральных Вод. По дороге заедем в дендрарий, который находится во Владикавказе и 4 раза был признан лучшим дендрарием страны. Прогуляемся по аллеям и полюбуемся вечнозелёными деревьями. Желающие могут остаться во Владикавказе. Тур завершается в Минеральных Водах.

Владикавказ и завершение в Минеральных ВодахВладикавказ и завершение в Минеральных ВодахВладикавказ и завершение в Минеральных Водах

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 12:00 и аэропорт в 12:30
Завершение: Минеральные Воды, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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