Узнать историю 10 башенных комплексов, увидеть средневековые орнаменты и святилища
Мы включили в программу и популярные оборонно-сторожевые комплексы — «Эрзи», «Эгиках», «Таргим», «Вовнушки». И менее известные крепостные ансамбли: «Лялах», «Гу», «Салги», «Хани», «Фалхан» и «Мицхал».
Вы увидите удивительное наслоение культур и вековых пластов — древний христианский храм со средневековыми грузинскими орнаментами.
Полюбуетесь крупнейшими водопадами Ингушетии и почувствуете контраст температур в термальных источниках.
янв
Описание
Организационные детали
Гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) посещение региона возможно только по пропуску в пограничную зону. Оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). Для оформления пропуска у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Программа тура по дням
Термальные источники и переезд в Ингушетию
Переезд в Ингушетию из Минеральных Вод займёт около 4 часов. По дороге сделаем остановку в кафе на обед и на термальных источниках, где комфортно искупаться даже в зимние морозы. Купальные принадлежности необходимо заранее достать и взять с собой в салон микроавтобуса. Ближе к вечеру разместимся в гостинице.
Башни, снежники и водопады Джейрахского ущелья
Пройдём 14,5 км, перепад высот 1580-1950 м, продолжительность 7-8 часов.
После сытного завтрака посетим аул и крепость Бейни. Башенных комплексов и памятников архитектуры в нашем путешествии будет предостаточно! По дороге к крепости Фуртоуг и одноимённому водопаду Джейрахское ущелье порадует нас заснеженными вершинами, среди которых будет красоваться и пятитысячник Казбек. Восхитимся 12-метровым частично замёрзшим потоком воды — Менделеевским или Фуртоугским водопадом — на склоне священной Столовой горы. Запланирована остановка на обед-пикник.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Салгинское ущелье
Пройдём 12,3 км, перепад высот 1940-1510-1940 м, продолжительность 7-8 часов.
После завтрака доедем к началу треккингового маршрута на сегодня — Салгинскому ущелью. Здесь находится уникальная сторожевая башня Магой-Джел. Далее увидим крепостные ансамбли: «Лялах», «Гу», «Салги» и «Хани». Насладимся хвойным лесом, тишиной и полюбуемся горной рекой. Вечером вернёмся в гостиницу.
Башенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментами
Пройдём 6,5 км, продолжительность 8-9 часов.
Порадуем сегодня себя облегчённым треккингом и насыщенным на достопримечательности днём. Рассмотрим башенные комплексы — «Эрзи», «Эгикал» и «Таргим». Полюбуемся панорамой священной вершины мест с Цей-Лоамского перевала. Проедем Ассинское ущелье, которое украшает бирюзовая река, и прогуляемся к 37-метровому водопаду. Увидим древний христианский храм Тхаба-Ерды со средневековыми грузинскими орнаментами на стенах — удивительное наслоение культур и вековых пластов. Завершим день осмотром уникального памятника ингушской архитектуры — комплекса оборонно-сторожевых башен «Вовнушки».
Ляжгинский водопад и башенные комплексы
Пройдём 11,1 км, перепад высот 1240-1120-1320-1120-1470 м, продолжительность 6-7 часов.
Сегодня мы увидим эффектный и один из крупнейших в Ингушетии Ляжгинский водопад, к которому дойдём по приятной тропе. В селении Ляжги рассмотрим крепостные стены комплексов «Фалхан» и «Мицхал». Здесь же находятся некрополь и склепы, похожие на осетинские. Вечером вернёмся в гостиницу.
Владикавказ и завершение в Минеральных Водах
После завтрака выезжаем из гостиницы в сторону Минеральных Вод. По дороге заедем в дендрарий, который находится во Владикавказе и 4 раза был признан лучшим дендрарием страны. Прогуляемся по аллеям и полюбуемся вечнозелёными деревьями. Желающие могут остаться во Владикавказе. Тур завершается в Минеральных Водах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 12:00 и аэропорт в 12:30Завершение: Минеральные Воды, 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.