Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур

С комфортом доехать до отеля через живописные природные локации

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Ответы на вопросы
Мы встретим вас в аэропорту или на вокзале и отправимся в удивительные места.

В зависимости от времени вашего прилёта, составим индивидуальный маршрут, чтобы вы успели увидеть как можно больше в поездке.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Перевал Гум-Баши. Если нам повезёт и будет хорошая погода, со смотровой площадки увидим величественный Эльбрус и Кавказский хребет. А ещё тут можно попробовать вкусные хычины с видом на горы и альпийские луга.
  • Сырные пещеры. Сделаем эффектные фото на фоне уникальной геологической достопримечательности. Природные стихии годами мастерили в мягком песчанике уникальные узоры. Стены пещер теперь напоминают сыр с дырками.
  • Уллу-Муруджу. Взглянем на бурные воды этой неспокойной реки. Они берут начало высоко в горах и содержат много серебра, из-за чего считаются целебными.
  • Туманлы-Кель («туманное озеро») и Гоначхирское ущелье. Отсюда открываются красивые виды на долину, горы и водопады.

Обратите внимание: посещение последней локации зависит от погодных условий: при необходимости она может быть заменена на другую на усмотрение гида.

Мы также с радостью подскажем, какие местные рестораны и кафе стоит посетить, а после экскурсии отвезём вас в отель в Домбае.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Сообщите при бронировании экскурсии номер рейса и время прибытия самолёта
  • Маршрут может меняться в зависимости от рейса и погодных условий

Дополнительные расходы

  • Обед — 600–800 руб. /чел.
  • Экосбор в Гоначхирском ущелье — 200 руб. /чел.
  • Экосбор у водопада Шумка — 200 руб. /чел.
  • Подъём на канатной дороге — стоимость зависит от типа канатной дороги и высоты подъёма
  • Аренда детского автокресла — по договорённости

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Выездные
На весь день
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Джиппинг
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