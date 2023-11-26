Мы встретим вас в аэропорту или на вокзале и отправимся в удивительные места. В зависимости от времени вашего прилёта, составим индивидуальный маршрут, чтобы вы успели увидеть как можно больше в поездке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши. Если нам повезёт и будет хорошая погода, со смотровой площадки увидим величественный Эльбрус и Кавказский хребет. А ещё тут можно попробовать вкусные хычины с видом на горы и альпийские луга.

Сырные пещеры. Сделаем эффектные фото на фоне уникальной геологической достопримечательности. Природные стихии годами мастерили в мягком песчанике уникальные узоры. Стены пещер теперь напоминают сыр с дырками.

Уллу-Муруджу. Взглянем на бурные воды этой неспокойной реки. Они берут начало высоко в горах и содержат много серебра, из-за чего считаются целебными.

Туманлы-Кель («туманное озеро») и Гоначхирское ущелье. Отсюда открываются красивые виды на долину, горы и водопады.

Обратите внимание: посещение последней локации зависит от погодных условий: при необходимости она может быть заменена на другую на усмотрение гида.

Мы также с радостью подскажем, какие местные рестораны и кафе стоит посетить, а после экскурсии отвезём вас в отель в Домбае.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Сообщите при бронировании экскурсии номер рейса и время прибытия самолёта

Маршрут может меняться в зависимости от рейса и погодных условий

Дополнительные расходы