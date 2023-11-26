Мы встретим вас в аэропорту или на вокзале и отправимся в удивительные места.
В зависимости от времени вашего прилёта, составим индивидуальный маршрут, чтобы вы успели увидеть как можно больше в поездке.
В зависимости от времени вашего прилёта, составим индивидуальный маршрут, чтобы вы успели увидеть как можно больше в поездке.
Описание экскурсии
- Перевал Гумбаши. Если нам повезёт и будет хорошая погода, со смотровой площадки увидим величественный Эльбрус и Кавказский хребет. А ещё тут можно попробовать вкусные хычины с видом на горы и альпийские луга.
- Сырные пещеры. Сделаем эффектные фото на фоне уникальной геологической достопримечательности. Природные стихии годами мастерили в мягком песчанике уникальные узоры. Стены пещер теперь напоминают сыр с дырками.
- Уллу-Муруджу. Взглянем на бурные воды этой неспокойной реки. Они берут начало высоко в горах и содержат много серебра, из-за чего считаются целебными.
- Туманлы-Кель («туманное озеро») и Гоначхирское ущелье. Отсюда открываются красивые виды на долину, горы и водопады.
Обратите внимание: посещение последней локации зависит от погодных условий: при необходимости она может быть заменена на другую на усмотрение гида.
Мы также с радостью подскажем, какие местные рестораны и кафе стоит посетить, а после экскурсии отвезём вас в отель в Домбае.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Сообщите при бронировании экскурсии номер рейса и время прибытия самолёта
- Маршрут может меняться в зависимости от рейса и погодных условий
Дополнительные расходы
- Обед — 600–800 руб. /чел.
- Экосбор в Гоначхирском ущелье — 200 руб. /чел.
- Экосбор у водопада Шумка — 200 руб. /чел.
- Подъём на канатной дороге — от 900 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
- Аренда детского автокресла — по договорённости
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3540 туристов
Мы — крутая команда гидов (опыт более 10 лет!), с которыми вы точно не соскучитесь. С нами интересно, весело, надежно и безопасно! Мы создаем активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, после
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Во-первых, перед отзывом о самой экскурсии я бы хотела предостеречь путешественников о том, что цена на сайте указана на 4 человек (а не на 4-6 как стоит в описании), а
Алик
Ответ организатора:
Анжела, здравствуйте!
Спасибо за отзыв.
К сожалению, технические возможности сайта не позволяют выставить корректную стоимость для группы более 4 чел. Мы сообщили
Спасибо за отзыв.
К сожалению, технические возможности сайта не позволяют выставить корректную стоимость для группы более 4 чел. Мы сообщили
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