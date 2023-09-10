С комфортом доехать до отеля через живописные природные локации
Мы встретим вас в аэропорту или на вокзале и отправимся в удивительные места.
В зависимости от времени вашего прилёта, составим индивидуальный маршрут, чтобы вы успели увидеть как можно больше в поездке.
В зависимости от времени вашего прилёта, составим индивидуальный маршрут, чтобы вы успели увидеть как можно больше в поездке.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Перевал Гум-Баши. Если нам повезёт и будет хорошая погода, со смотровой площадки увидим величественный Эльбрус и Кавказский хребет. А ещё тут можно попробовать вкусные хычины с видом на горы и альпийские луга.
- Сырные пещеры. Сделаем эффектные фото на фоне уникальной геологической достопримечательности. Природные стихии годами мастерили в мягком песчанике уникальные узоры. Стены пещер теперь напоминают сыр с дырками.
- Уллу-Муруджу. Взглянем на бурные воды этой неспокойной реки. Они берут начало высоко в горах и содержат много серебра, из-за чего считаются целебными.
- Туманлы-Кель («туманное озеро») и Гоначхирское ущелье. Отсюда открываются красивые виды на долину, горы и водопады.
Обратите внимание: посещение последней локации зависит от погодных условий: при необходимости она может быть заменена на другую на усмотрение гида.
Мы также с радостью подскажем, какие местные рестораны и кафе стоит посетить, а после экскурсии отвезём вас в отель в Домбае.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Сообщите при бронировании экскурсии номер рейса и время прибытия самолёта
- Маршрут может меняться в зависимости от рейса и погодных условий
Дополнительные расходы
- Обед — 600–800 руб. /чел.
- Экосбор в Гоначхирском ущелье — 200 руб. /чел.
- Экосбор у водопада Шумка — 200 руб. /чел.
- Подъём на канатной дороге — стоимость зависит от типа канатной дороги и высоты подъёма
- Аренда детского автокресла — по договорённости
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту Минеральные Воды
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 866 туристов
Мы — крутая команда гидов (опыт более 10 лет!), с которыми вы точно не соскучитесь. С нами интересно, весело, надежно и безопасно! Мы создаем активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, после которых говорят: хочу еще! Каждая наша поездка супер насыщенная и подарит ощущение длительного отдыха. Мы знаем секретные и невероятно красивые места и тропы, где мало туристов. У вас есть уникальный шанс увидеть что-то новое и необычное. Будьте уверены в том, что с нами вы в надежных руках! Мы на связи 24/7, ответим на любые вопросы и поможем со всем, чем только можем. Мы предлагаем как однодневные экскурсии в мини-группе, так и индивидуальные туры для вашей компании.
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Джиппинг
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