Я встречу вас в аэропорту или у железнодорожного вокзала в оговорённое время. Уложу ваш багаж, а вы комфортно разместитесь в салоне автомобиля. По дороге к отелю вы полюбуетесь горными пейзажами из окна.
А если вам нужно ехать из отеля в аэропорт или на вокзал — приеду заранее ко входу и без опозданий довезу в нужную точку.
А если вам нужно ехать из отеля в аэропорт или на вокзал — приеду заранее ко входу и без опозданий довезу в нужную точку.
Описание трансфер
Организационные детали
- Трансфер можно организовать и для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
- Поездка проходит на автомобилях Honda Pilot, Nissan Qashqai, Toyota Camry, KIA Sorento и других. Все оснащены боксом для горнолыжного оборудования.
- Ожидание в случае задержки рейса входит в стоимость.
Обратите внимание
- Если вам понадобится детское кресло, предупредите заранее.
- О крупногабаритном багаже и горнолыжном оборудовании также предупредите заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 565 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр, я родился и вырос в этих горах. Показывать наши красоты — уже даже не хобби, а образ жизни. В моём арсенале множество живописных маршрутов, буду рад встрече с вами!
Входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие экскурсии на «Трансфер из Минеральных Вод на Эльбрус»
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот
Быстрая и безопасная поездка с профессиональным водителем
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Завтра в 06:00
27 мая в 06:00
2000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Домбай
Быстро и безопасно добраться от аэропорта или вокзала до курорта или наоборот
Начало: По договорённости
Завтра в 00:00
27 мая в 00:30
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз
Быстро и безопасно добраться от аэропорта или вокзала до курорта или наоборот
Завтра в 00:00
27 мая в 00:30
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Ессентуки или наоборот
Быстрая и безопасная поездка с профессиональным водителем
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Завтра в 06:30
27 мая в 06:00
1200 ₽ за всё до 4 чел.
от 6500 ₽ за экскурсию