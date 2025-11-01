Великолепная экскурсия, гид - профессионал своего дела! Мы провели день в замечательной компании Алексея ярко, интересно и насыщенно! Отдельное спасибо за шикарные фотографии 🔥

И Ирина

Добрый день.

Были на инд. экскурсии 23 ноября с гидом Александром. Ездили на Эльбрус. Машина комфортная Land Rover.

Экскурсия яркая, интересная, запоминающая, комфортная, а гид Александр умный, интересный, пунктуальный, профессионал своего дела.

Спасибо большое за этот незабываемый день!