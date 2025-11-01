Мои заказы

Романтические экскурсии по Минеральным Водам

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» в Минеральных Водах, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
На машине
8 часов
122 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
На машине
12 часов
70 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5500 ₽ за человека
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер с обзорной экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Мин. Вод
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям
Откройте для себя захватывающие виды Кавказа: Язык тролля, Голубое озеро и Черекская теснина. На джипе через горы к лучшим местам региона
Начало: По адресу вашего проживания
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Три ущелья Северной Осетии + Даргавс (из Минеральных вод)
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три ущелья Северной Осетии + Даргавс
Путешествие по Северной Осетии обещает удивительные открытия: от древних крепостей до термальных источников. Уникальные пейзажи и история ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
27 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Красильникова
    1 ноября 2025
    К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Мин. Вод
    Великолепная экскурсия, гид - профессионал своего дела! Мы провели день в замечательной компании Алексея ярко, интересно и насыщенно! Отдельное спасибо за шикарные фотографии 🔥
  • И
    Ирина
    5 декабря 2024
    К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Мин. Вод
    Добрый день.
    Были на инд. экскурсии 23 ноября с гидом Александром. Ездили на Эльбрус. Машина комфортная Land Rover.
    Экскурсия яркая, интересная, запоминающая, комфортная, а гид Александр умный, интересный, пунктуальный, профессионал своего дела.
    Спасибо большое за этот незабываемый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
  2. Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
  3. 3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
  4. К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Мин. Вод
  5. Три ущелья Северной Осетии + Даргавс (из Минеральных вод)
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Плато Бермамыт
  5. Приэльбрусье
  6. Перевал Гум-Баши
  7. Джилы-су
  8. Чегемские водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Парк Цветник
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в декабре 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Романтические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5500 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Минеральных Водах на 2025 год по теме «Романтические», 199 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль