Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер с обзорной экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям
Откройте для себя захватывающие виды Кавказа: Язык тролля, Голубое озеро и Черекская теснина. На джипе через горы к лучшим местам региона
Начало: По адресу вашего проживания
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три ущелья Северной Осетии + Даргавс
Путешествие по Северной Осетии обещает удивительные открытия: от древних крепостей до термальных источников. Уникальные пейзажи и история ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ККрасильникова1 ноября 2025Великолепная экскурсия, гид - профессионал своего дела! Мы провели день в замечательной компании Алексея ярко, интересно и насыщенно! Отдельное спасибо за шикарные фотографии 🔥
- ИИрина5 декабря 2024Добрый день.
Были на инд. экскурсии 23 ноября с гидом Александром. Ездили на Эльбрус. Машина комфортная Land Rover.
Экскурсия яркая, интересная, запоминающая, комфортная, а гид Александр умный, интересный, пунктуальный, профессионал своего дела.
Спасибо большое за этот незабываемый день!
