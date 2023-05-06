Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии

Групповая экскурсия в мини-группе: язык Дракона и горы-пятитысячники

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Язык Тролля — каменный выступ в горах Кабардино-Балкарии, также известный под названием Язык Дракона.

При хорошей погоде отсюда открывается живописнейший вид на Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. В обрыве ниже тропы видны руины Верхнего Хулама, вдали — селение Безенги.
Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Селение Карасу
  • Язык Дракона
  • Голубые озера
  • Черекская теснина
  • Старинное селение Кюнлюм
  • Термальные источники Аушигер Сити
  • Замок Шато-Эркен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вы увидите:

  • Селение Карасу.
  • В нескольких километрах от селения Карасу, прямо у дороги стекает кристальной чистоты водопад. И пусть он не большой, но очень живописный. Вода струится не по голым скалам, а по разноцветному мху. Проходя сквозь горные породы, вода становится очень вкусной. Она абсолютно чистая, ее можно пить на месте и набрать с собой в поездку.
  • Язык Дракона.
Этот скальный выступ находится в ущелье Безенги и ничем не уступает норвежскому. Отсюда открывается невероятный вид на знаменитую Безенгийскую стену и горы-пятитысячники. С этой точки получаются великолепные фотографии!
  • Голубые озера.
  • Вы увидите озеро Церик-Кёль, или Голубое озеро, знаменитое своим волшебным цветом воды. Озера располагаются в окружении скал, альпийских лугов и густых лесных массивов. В зависимости от времени года, кристально чистые воды приобретают разные оттенки. Глубина одного из озёр достигает более 300 метров. Здесь вы услышите про загадки и многочисленные исследования этого водоема.
  • Черекская теснина.
  • Проехав знаменитые Голубые озера, мы попадём в теснину, прорубленную Череком Балкарским в горах Скалистого хребта. Над дорогой в буквальном смысле этого слова нависают скалы. Это сейчас в самых опасных местах проложены тоннели, а вот раньше неудачливый водитель на крутых виражах мог сорваться в бурлящий на глубине 200 метров Черек. Местные жители дали таким поворотам меткое название — «Пронеси, Господи».
  • Старинное селение Кюнлюм.
  • Старинное селение перенесет нас в далекий и полный загадок мир прошлого, вы осмотрите сохранившуюся сторожевую башню и одновременно родовые постройки XVII- XVIII веков. Здесь вы сможете покататься на высокогорных качелях и сделать незабываемые фото.
  • Термальные источники Аушигер Сити.
  • Мы направимся к горячим термальным источникам Аушигер Сити. Это уникальный объект, подаренный природой. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли уникальные целебные воды. Их температура варьируется от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги.
  • Замок Шато-Эркен.
  • Замок не уступает по красоте эталонным европейским замкам в романском стиле XI-XII в. в. Сооружение воздвигнуто посреди лазурного озера, где чинно плавают лебеди и утки. Рядом можно увидеть лес, а в ясную погоду здесь открывается красивый вид на Эльбрус. Вы узнаете интересные факты о владельце замка Тембулате Эркенове — признанном виноделе России и Европы.

Важно:

  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида).

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Экологический сбор за посещение замка Шато-Эркен
Место начала и завершения?
Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
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