Групповая экскурсия в мини-группе: язык Дракона и горы-пятитысячники
Язык Тролля — каменный выступ в горах Кабардино-Балкарии, также известный под названием Язык Дракона.
При хорошей погоде отсюда открывается живописнейший вид на Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. В обрыве ниже тропы видны руины Верхнего Хулама, вдали — селение Безенги.
При хорошей погоде отсюда открывается живописнейший вид на Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. В обрыве ниже тропы видны руины Верхнего Хулама, вдали — селение Безенги.
Ближайшие даты:
6
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Селение Карасу
- Язык Дракона
- Голубые озера
- Черекская теснина
- Старинное селение Кюнлюм
- Термальные источники Аушигер Сити
- Замок Шато-Эркен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы увидите:
- Селение Карасу.
- В нескольких километрах от селения Карасу, прямо у дороги стекает кристальной чистоты водопад. И пусть он не большой, но очень живописный. Вода струится не по голым скалам, а по разноцветному мху. Проходя сквозь горные породы, вода становится очень вкусной. Она абсолютно чистая, ее можно пить на месте и набрать с собой в поездку.
- Язык Дракона.
- Голубые озера.
- Вы увидите озеро Церик-Кёль, или Голубое озеро, знаменитое своим волшебным цветом воды. Озера располагаются в окружении скал, альпийских лугов и густых лесных массивов. В зависимости от времени года, кристально чистые воды приобретают разные оттенки. Глубина одного из озёр достигает более 300 метров. Здесь вы услышите про загадки и многочисленные исследования этого водоема.
- Черекская теснина.
- Проехав знаменитые Голубые озера, мы попадём в теснину, прорубленную Череком Балкарским в горах Скалистого хребта. Над дорогой в буквальном смысле этого слова нависают скалы. Это сейчас в самых опасных местах проложены тоннели, а вот раньше неудачливый водитель на крутых виражах мог сорваться в бурлящий на глубине 200 метров Черек. Местные жители дали таким поворотам меткое название — «Пронеси, Господи».
- Старинное селение Кюнлюм.
- Старинное селение перенесет нас в далекий и полный загадок мир прошлого, вы осмотрите сохранившуюся сторожевую башню и одновременно родовые постройки XVII- XVIII веков. Здесь вы сможете покататься на высокогорных качелях и сделать незабываемые фото.
- Термальные источники Аушигер Сити.
- Мы направимся к горячим термальным источникам Аушигер Сити. Это уникальный объект, подаренный природой. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли уникальные целебные воды. Их температура варьируется от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги.
- Замок Шато-Эркен.
- Замок не уступает по красоте эталонным европейским замкам в романском стиле XI-XII в. в. Сооружение воздвигнуто посреди лазурного озера, где чинно плавают лебеди и утки. Рядом можно увидеть лес, а в ясную погоду здесь открывается красивый вид на Эльбрус. Вы узнаете интересные факты о владельце замка Тембулате Эркенове — признанном виноделе России и Европы.
Важно:
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида).
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Экологический сбор за посещение замка Шато-Эркен
- Место начала и завершения?
- Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Можно с детьми
Необычные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании