2 день

Маршрут по территории Кавказского биосферного заповедника

Усиленная подготовка и детальный инструктаж — верный предвестник самого длительного и захватывающего приключения.

Транспортом группу доставят на КПП, откуда начинается наш маршрут.

В этот день маршрут пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника, в зоне альпийских лугов.

Впереди — бескрайний простор плато с его табунами лошадей, карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников на зеленых склонах, захватывающая панорама горных хребтов и долин с высоты более двух километров.

Огромные седые глыбы, разбитые трещинами и застывшие, словно волны в штормовом Каменном море, вершины Главного Кавказского хребта.

Поход налегке позволит нам изучить Каменное море со всех сторон, новые локации, ракурсы с хребта Нагой-Кош.

Заповедные места, субальпийские луга — все это на пути к альпийскому приюту.

Размещаемся, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции — утром восхождение.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160