Программа тура по дням
Прибытие. Отдых
Добро пожаловать в горную Адыгею!
После ужина будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, готовиться к выходу в горы.
Наш инструктор, расскажет, как правильно собрать вещи и укомплектовать рюкзак.
Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивэн, автобус) за доп. плату:
- аэропорт г. Краснодар — база размещения. Сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта;
- аэропорт г. Минеральные Воды — база в горах. Сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта.
Маршрут по территории Кавказского биосферного заповедника
Усиленная подготовка и детальный инструктаж — верный предвестник самого длительного и захватывающего приключения.
Транспортом группу доставят на КПП, откуда начинается наш маршрут.
В этот день маршрут пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника, в зоне альпийских лугов.
Впереди — бескрайний простор плато с его табунами лошадей, карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников на зеленых склонах, захватывающая панорама горных хребтов и долин с высоты более двух километров.
Огромные седые глыбы, разбитые трещинами и застывшие, словно волны в штормовом Каменном море, вершины Главного Кавказского хребта.
Поход налегке позволит нам изучить Каменное море со всех сторон, новые локации, ракурсы с хребта Нагой-Кош.
Заповедные места, субальпийские луга — все это на пути к альпийскому приюту.
Размещаемся, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции — утром восхождение.
Восхождение на Оштен
Восхождение — вполне доступный шаг.
Это «действо» может отпугивать, но в реальности качественный отдых и равномерная нагрузка принесут свои плоды.
С вершины открывается изумительный вид на скальные обнажения г. Фишт и Пшехо-су, ледники плато Колорадо и зуба Фишта, снежные и ледовые поля дальних вершин Кавказского хребта.
Эстетика восхождения радует на всем протяжении пути.
Совершая подъем на гору с севера, проходим по гребню, любуемся потрясающими видами.
Ставим победную точку и … продолжаем наше приключение.
Спускаемся по не пройденной нами тропе, с новыми локациями и обзорными точками.
Проходим вдоль «леопардового» озера и скальных лбов.
Часто делим малохоженую тропинку с дикими сернами.
С каждым часом приближаемся к приюту Фишт.
Идем налегке, весь наш багаж «переезжает» на вьючных лошадях вокруг массива.
Экономия сил и времени очевидна.
На приюте отдыхаем, вкусно ужинаем, можно устроить баньку.
Завтра утром совершаем переход к Черкесским балаганам.
Переход приют Фишт - перевал Черкесский (пастушьи балаганы)
После приюта тропа пересекает Главный Кавказский хребет (перевал Белореченский, 1788 м) и проходит далее уже по южному макросклону в верховьях реки Шахе, через Черкесский перевал (1830 м).
Походим по местам ожесточенных боев наших пограничников с отборными частями вермахта.
Перевалы отмечены памятниками воинам.
Наш гид расскажет о тяготах ведения боевых действий в горах.
Когда идешь по тем же тропам, с нагрузками и опасностью несравненно меньшими, остро ощущаешь тяжесть выполненных задач, проникаешься уважением к тем сильным людям.
Разбиваем лагерь на пастушьем балагане, гостеприимная хозяйка угостит нас айраном и свежеиспеченными лепешками.
Здесь все связано с древним, традиционным выпасом скота.
Совершаем радиальный выход на перевал Черкесский с видом на Лунную долину.
Вечером отдыхаем, вкусно ужинаем в лагере.
- В этом сезоне предлагаем дополнительную опцию перехода от перевала Белореченского до приюта Бабук-Аул с промежуточной ночевкой на приюте Черкесском, верхом на лошади (если вы уверены и имеете опыт верховой езды по горам).
Группа имеет ограничение 5-6 человек, оплачивается дополнительно.
Маршрут на лошадях имеет свое очарование — насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с сильным и умным животным, любуясь изумрудными долинами и вершинами Кавказа, можно только здесь.
Спуск к приюту Бабук-Аул, переезд на внедорожниках в Салох-Аул. Отъезд
Утром завтракаем, собираем лагерь и уходим в буковые леса.
Спуск с перевала идет по старой черкесской дороге до приюта Бабук-Аул (сброс высоты — 660 м).
Во второй половине дня переезжаем на внедорожнике в с. Салох-Аул (18 км), вдоль реки Шахе по старой колесной дороге, проходящей через самшитовую рощу и пересекающей небольшие реки, маршрут заканчивается в селе Солох-Аул, которое является родиной «Русского чая».
Дальше мы пересаживаемся на микроавтобус и вот, наконец, здравствуй море!
На море вы можете воспользоваться нашими рекомендациями по размещению или выбрать гостиницу самостоятельно.
Микроавтобус доставит в пос. Дагомыс (на центральную улицу пос. Батумское шоссе) или ж/д станцию пос. Лоо.
Ориентировочно в Дагомысе в последний день тура в 18-19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха в горах (1-я ночь), остальные ночевки — в палаточном лагере на территории приютов в заповеднике.
Стоимость тура на 1 человека — 60 000 руб.
- 13.07.2026 — 17.07.2026 (13-14 июля — база/глэмпинг, 14-17 июля на море);
- 27.07.2025 — 31.07.2026 (27-28 июля — база/глэмпинг, 28-31 июля на море);
- 10.08.2026 — 14.08.2026 (10–11 августа — база/глэмпинг, 11-14 августа на море);
- 24.08.2026 — 28.08.2026 (24-25 августа — база/глэмпинг, 25-28 августа на море).
Варианты проживания
База отдыха «Формула активного отдыха»
Условия размещения:
Коттеджи № 1, 2, 3. В 1-м и 2-м коттеджах расположено по три двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (раскладная кровать). В 3-м коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж № 4. В коттедже расположено три номера – на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4-х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
Палаточный лагерь
Переночуем в горах в палаточном лагере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (1-я ночь на базе отдыха, остальные ночевки - палаточный лагерь)
- 3-разовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й-4-й дни - 3-разовое питание, 5-й день - завтрак)
- Активные маршруты, экскурсионная программа
- Входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Трансфер Бабук-Аул - Солох-Аул
- Трансфер Солох-Аул - пос. Дагомыс
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно из Дагомыса
- Групповой трансфер (при сборе группы от 3-х человек по запрашиваемому направлению):г. Краснодар - база размещения - 2 500 руб. /чел. в одну сторонуг. Минеральные Воды - база размещения - 3 000 руб. /чел. в одну сторону
- Г. Краснодар - база размещения - 2 500 руб. /чел. в одну сторону
- Г. Минеральные Воды - база размещения - 3 000 руб. /чел. в одну сторону
- Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, солнца, насекомых и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении.
Для комфортности и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
- наличные деньги.
Удобную спортивную обувь. Обязательно иметь, как минимум, две пары с нескользкой подошвой:
- первая пара непромокаемые кроссовки с нескользкой подошвой, если есть трекинговые ботинки: можно взять их);
- вторая пара: кроссовки с нескользкой подошвой;
- резиновые шлепанцы для посещения термальных источников.
Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая (обязательно);
- штаны туристические (ветрозащитные, водонепроницаемые);
- жилетка пуховая или флисовая по желанию;
- дождевик;
- теплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара;
- флисовая кофта (обязательно! — на все случаи погоды);
- комплект легкого термобелья (по желанию);
- шапка флисовая (поверьте, в начале лета может пригодиться);
- перчатки флисовые (поверьте, в начале лета может пригодиться).
Для восхождения на г. Оштен и двухдневных походов:
- легкий пуховик, рассчитанный на температуру до -10°С (по желанию);
- термобелье спортивное (на температуру от -5.. до +15°С). Можно использовать как нижний слой вечером в палаточном лагере и ночью вместо пижамы);
- флисовый гейтер (бафик)/тёплый платок – утеплить горло и шею.
Примечание: не забудьте, шапку и перчатки флисовые! Здесь они точно нужны.
Для теплой погоды
- футболки синтетические 2-3 шт., одну из них с длинным рукавом;
- шорты / легкие туристические или спортивные штаны;
- треккинговые летние носки 2-3 пары. Можно обычные;
- головной убор на солнечную погоду – кепка/панама в начале лета.
Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- средство солнцезащитное (! обязательно);
- очки солнцезащитные (для снега и от солнца) — по желанию;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя).
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
На маршрут с ночевкой в приюте: личный спальный мешок (по желанию можно воспользоваться групповым снаряжением);
Для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Могут ли быть изменения в программе?
Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
Как самостоятельно добраться до базы отдыха?
Координаты базы «Формула активного отдыха» – 44.204361, 40.083855. 13-й км трассы Даховская-Лаго-Наки.
На автомобиле:
Дороги асфальтированные на всем протяжении.
Из Москвы – на Воронеж – далее на Ростов-на-Дону – далее на Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменномостский.
Из пос. Каменномостский до базы размещения: проезжаете весь поселок по главной дороге, далее 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваем направо, проезжаем мост через реку Белую и следуем вверх по дороге, ведущей к плато Лаго-Наки.
База в горах «Формула активного отдыха» – 13-й км, и по указателю (слева) база в горах «Формула активного отдыха» повернуть налево.
На автобусе:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменномостский.
Из Краснодара – прямой рейс до пос. Каменномостский (Краснодар – Победа в 6:50 и в 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменномостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути: 2,5 ч. -3,0 ч).
Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин.)
От пос. Каменномостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолёте:
Самолетом до г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до нужной базы размещения можно двумя способами:
– на рейсовом автобусе (см. описание выше)
– на такси (4000-4500 ₽/легковой автомобиль)
На ж/д транспорте:
Поездами до г. Краснодара или г. Белореченска, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменномостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.