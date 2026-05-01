Предлагаем забыть о делах и заботах и перезагрузиться в горах Архыза: будем гулять по густым лесам, вдыхать ароматы цветущих альпийских лугов и любоваться отражением вершин в спокойной глади водоёмов.Вас ждёт

встреча с главными природными достопримечательностями региона — Софийскими озёрами и водопадами. А ещё вы станете смелыми восходителями: покорите пик Смирнова и подниметесь на хребет Чегет-Чат. Исследуете загадочное Аланское городище, вдоволь надышитесь свежим воздухом и наберётесь сил и энергии. Мы позаботились не только о живописных маршрутах, но и о вашем комфорте: гулять каждый день будем без рюкзаков и изнуряющих подъёмов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Если вы иностранный гражданин, необходимо оформить пропуск в погранзону. На это уходит месяц-полтора. Для граждан РФ все оформляется турлидером на месте.

Список вещей для треккинга:

Одежда:

- Ветровка на случай ветра

- Куртка или пуховый жилет

- Флиска (2 шт)

- Треккинговая обувь (не кроссовки)

- Футболки с длинным рукавом (для защиты от солнца)

- Ходовые штаны

- Защита от дождя

- Кепка/панамка, шапка, перчатки (особенно для осени и канатки)

- Бафф (для защиты шеи от солнца и ветра)

- Комплект термобелья (для весны и осени)

- Нижнее бельё, носки

- Шлёпки

- Для девушек: платье для фотосессии

Экипировка:

- Треккинговые палки (рекомендуются всем, обязательны для людей с проблемами коленей, суставов или лишним весом; можно взять в прокат)

- Рюкзак (20-30 литров) для личных вещей (дождевик, флиска, термос, обеденные продукты)

- Сидушка/хопа

Личные вещи:

- Паспорт или свидетельство о рождении ребёнка

- Фотоаппарат и зарядное устройство

- Туалетные принадлежности

- Солнцезащитные очки

- Бутылка для воды

- Влажные салфетки

- Нитка и иголка

- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада

- Индивидуальная аптечка (обязательно: эластичный бинт, пластырь)

- Термос (0,5–0,75 литра) для чая во время обеда

Погода в горах — это всегда сюрприз, так что готовьтесь к любым капризам природы. Даже летом в горах вам пригодятся и купальник, и пуховик.

Днём: температура на солнце может достигать +25°C.

Утром, вечером и в тени: температура может опускаться до +8… +12°C, особенно в ущельях.

Дождь или ветер: всегда носите в рюкзаке дождевик и ветровку.

Какая инфраструктура поселка?

Есть магазины, аптека, почта, кафе.

Банкоматы: Сбербанк и Россельхозбанк.

Сувенирный рынок.

Оплата картами доступна не везде, лучше иметь наличные или возможность перевода.

Особенности региона

1. Культура и традиции: В Карачаево-Черкесской Республике большинство жителей — мусульмане. Поэтому важно учитывать местные обычаи и корректно подбирать гардероб.

2. Для женщин: исключены короткие шорты, юбки, открытые майки.

3. Для мужчин: спортивный и туристический стиль.

Рекомендации по билетам

Ж/д:

Прибытие в Минеральные Воды — до 11:30.

Отправление — после 15:30.

Авиабилеты:

Прибытие в Минеральные Воды — до 11:45.

Вылет — после 17:00.