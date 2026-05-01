Если вы иностранный гражданин, необходимо оформить пропуск в погранзону. На это уходит месяц-полтора. Для граждан РФ все оформляется турлидером на месте.
Список вещей для треккинга:
Одежда:
- Ветровка на случай ветра
- Куртка или пуховый жилет
- Флиска (2 шт)
- Треккинговая обувь (не кроссовки)
- Футболки с длинным рукавом (для защиты от солнца)
- Ходовые штаны
- Защита от дождя
- Кепка/панамка, шапка, перчатки (особенно для осени и канатки)
- Бафф (для защиты шеи от солнца и ветра)
- Комплект термобелья (для весны и осени)
- Нижнее бельё, носки
- Шлёпки
- Для девушек: платье для фотосессии
Экипировка:
- Треккинговые палки (рекомендуются всем, обязательны для людей с проблемами коленей, суставов или лишним весом; можно взять в прокат)
- Рюкзак (20-30 литров) для личных вещей (дождевик, флиска, термос, обеденные продукты)
- Сидушка/хопа
Личные вещи:
- Паспорт или свидетельство о рождении ребёнка
- Фотоаппарат и зарядное устройство
- Туалетные принадлежности
- Солнцезащитные очки
- Бутылка для воды
- Влажные салфетки
- Нитка и иголка
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
- Индивидуальная аптечка (обязательно: эластичный бинт, пластырь)
- Термос (0,5–0,75 литра) для чая во время обеда
Погода в горах — это всегда сюрприз, так что готовьтесь к любым капризам природы. Даже летом в горах вам пригодятся и купальник, и пуховик.
Днём: температура на солнце может достигать +25°C.
Утром, вечером и в тени: температура может опускаться до +8… +12°C, особенно в ущельях.
Дождь или ветер: всегда носите в рюкзаке дождевик и ветровку.
Какая инфраструктура поселка?
Есть магазины, аптека, почта, кафе.
Банкоматы: Сбербанк и Россельхозбанк.
Сувенирный рынок.
Оплата картами доступна не везде, лучше иметь наличные или возможность перевода.
Особенности региона
1. Культура и традиции: В Карачаево-Черкесской Республике большинство жителей — мусульмане. Поэтому важно учитывать местные обычаи и корректно подбирать гардероб.
2. Для женщин: исключены короткие шорты, юбки, открытые майки.
3. Для мужчин: спортивный и туристический стиль.
Рекомендации по билетам
Ж/д:
Прибытие в Минеральные Воды — до 11:30.
Отправление — после 15:30.
Авиабилеты:
Прибытие в Минеральные Воды — до 11:45.
Вылет — после 17:00.
Программа тура по дням
Аланское городище и прибытие в Архыз
Встретим вас на вокзале или в аэропорту и отправимся в Архыз. Дорога займёт около 3–3,5 часов. По пути погрузимся в историю региона: узнаем, где пролегал легендарный Шёлковый путь, кто такие аланы и как они стали одним из самых могущественных народов древности.
Никаких скучных лекций — Аланское городище само откроет перед нами свои тайны. В живописном месте, где бурная река встречается со скалистыми горами, увидим три древних храма и огромный астрономический круг. И ощутим дух воинственного племени Алан, до сих пор живущий в этих горах.
Прибудем в Архыз и отдохнём после дороги.
Треккинг к озёрам: Рыбка, Аркасарское и Сказка Кавказа
Сегодня нас ждёт треккинг к озёрам долины Малой Дукки. Путь пройдёт через стык двух климатических зон: густые леса постепенно уступят место альпийским лугам. Берёзовые рощи сменятся пёстрыми коврами луговых цветов, а горная речушка заиграет радугой в солнечных лучах. Здесь сделаем остановку, чтобы отдохнуть.
Далее отправимся к озёрам. Первым увидим озеро Рыбка — название интригующее, а тайны его раскроются только после подъёма на высоту. Вода удивит палитрой оттенков — от бирюзы до насыщенного синего.
Выйдем к Аркасарскому озеру — большему и глубже предыдущего. Самые смелые смогут искупаться, остальные устроят отдых и насладятся обедом у самой воды.
Финальной точкой маршрута станет озеро Сказка Кавказа. Оно полностью оправдывает своё имя: спокойная гладь воды, отражающая горные вершины.
Характеристики маршрута:
Высота: 1960–2450 м.
Перепад: 500 м вверх и столько же вниз.
Протяжённость: около 10 км.
Подъём на хребет Чегет-Чат, Софийские водопады
Прибудем на перевал Софийское седло. Поднимемся на хребет Чегет-Чат и окажемся в самом сердце Кавказского заповедника. С перевала, с высоты 2260 метров, откроется грандиозная панорама: Софийское ущелье, водопады и долина реки Кизгыч раскинутся у подножия.
После отправимся к «визитной карточке» Архыза — Софийским водопадам. Это не один, а целых девять потоков воды, срывающихся со скал с высоты 50–90 метров. Вокруг каскадов клубится туман, а солнечные лучи рассыпают тысячи искр и радуг. Кристально чистая вода стекает прямо с ледников горы София — второй по высоте вершины Архыза.
Характеристики маршрута:
Высота: 1990–2630 м.
Перепад: 640 м вверх и 640 м вниз.
Протяжённость: 8–9 км.
Водопад Баритовый
Сегодня отправимся вглубь Кавказского заповедника. Погуляем по окраине посёлка, откуда начнётся плавный подъём через густые заросли кустарников и тенистый лес. По мере продвижения вверх будут открываться всё новые виды!
Далее путь приведёт к водопаду Баритовому. Искрящиеся потоки воды переливаются в солнечных лучах, создавая ощущение волшебства.
Лес постепенно уступит место цветущим полянам, где воздух наполнен ароматом трав и свежестью гор. На обратном пути сделаем остановку на смотровой площадке над посёлком Архыз. Отсюда открываются панорамные виды на хребты и долины, и весь пройденный путь виден как на ладони.
Характеристики маршрута:
Высота: 1500–2150 м.
Перепад: 650 м вверх и 650 м вниз.
Протяжённость: около 9 км.
Плато Габулу и подъём на пик Смирнова
Сегодня нас ждёт день, наполненный видами и эмоциями — поднимемся по канатной дороге и проведём время среди гор, где воздух прозрачен.
Первым пунктом станет Северный склон — плато Габулу. Желающие расслабиться смогут подняться в комфортных кабинках на смотровую площадку. Наверху откроются захватывающие виды, идеальные для фотографий, а в уютном кафе можно будет насладиться чашкой горячего чая или кофе.
Тем, кто жаждет приключений, предстоит подъём на пик Смирнова, откуда открываются впечатляющие виды. Для самых выносливых запланирован дополнительный радиальный выход над станцией «Аполлон» — возможность ещё ближе соприкоснуться с магией гор и почувствовать их мощь.
Характеристики маршрута:
Высота: 1700–2850 м.
Перепад: 150 м вверх и 150 м вниз.
Протяжённость: 4–6 км.
Софийские озёра
Отправимся к Софийским озёрам, которые по праву называют жемчужиной горного Архыза. Путь начнётся у подножия гор, у кристально чистой реки Софии. Маршрут проляжет через густой хвойный лес и цветущие альпийские луга. Постепенно поднимаясь к высоте 2830 метров, пройдём сквозь череду природных контрастов: прохладную тень елей сменит яркое солнце открытых склонов, а запах трав наполнит воздух свежестью.
На высоте откроются Голубые глаза Архыза — три озера, спрятанные среди суровых каменных гор. Синее, лазурное и бирюзовое — каждое из них имеет свой характер, цвет и настроение. Прибудем к водоёму Айматлы-Джагалы Кёль с причудливо изрезанными берегами и изумрудной водой.
Характеристики маршрута:
Высота: 1865–2825 м.
Перепад: 1000 м вверх и 1000 м вниз.
Протяжённость: около 8 км.
Завершение отпуска
Наше путешествие подходит к завершению. Сегодня предстоит попрощаться с Архызом и отправиться в обратный путь — в Минеральные Воды. Выезд запланирован около 11:00, чтобы утром можно было спокойно собраться и приобрести сувениры. Ориентировочное прибытие — с 14:30 до 15:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|62 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки, обеды на маршруте
- Трансферы по маршруту
- Билеты на объекты экскурсий, в том числе на канатную дорогу
- Групповое снаряжение
- Услуги опытного турлидера
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Проживание
- 2 обеда и ужины - 4000-4500 ₽