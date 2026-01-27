Описание тура
Горы заряжают вдохновением и энергией — это отдых, который восстанавливает силы и открывает такие места, куда хочется приезжать снова и снова. За три дня мы посмотрим на самые масштабные и известные кавказские курорты: знаменитый Эльбрус, о котором мечтают тысячи альпинистов, живописный Домбай с его сказочным Тебердинским заповедником и современный Архыз с самым древним христианским храмом России. В путешествии в Архыз, Домбай и на Эльбрус будет много местных вкусностей, свежего горного воздуха, нарзана из источников и фантастических видов!
Программа может меняться по погодным условиям и техническим возможностям
- В этом туре мы с вами познакомимся с самыми тупыми локациями Кабардино-Балкарии Карачаево-Черкесия проедем по самым красивым ущельем и посетим самые высокие горнолыжные курорты России
Программа тура по дням
Сказочный Архыз
Архыз: канатка, обсерватория и самый древний христианский храм России
Загадочная скала. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды и сразу поедем в горы — на курорт Архыз. По пути будем делать остановки в интересных местах: посмотрим Лик Христа — изображение на скале, окутанное загадками и тайнами. До сих пор никто не знает, как оно появилось и кто его сделал.
Самый древний христианский храм. После этого заедем на Аланское городище, где находится первый христианский храмовый комплекс на территории России. По одной из версий, здесь была столица древней Алании — город Маас, через который проходил Великий шелковый путь. После этого пообедаем, отведав национальную кухню: хычины, шурпу, айран, приготовленные по местным рецептам!
Космический Архыз. И вот мы добрались до Архыза! Зайдем в горную обсерваторию и увидим огромные телескопы — отсюда наблюдают за глубоким космосом, это одна из самых больших обсерваторий России. Она находится на высоте более 2 000 метров над уровнем моря. При желании можно будет прослушать лекции астронавтов.
Канатная дорога Романтик. Если позволит время, прокатимся по канатной дороге на высоте 2 500 метров над уровнем моря. Отсюда открывается великолепный вид — все как на ладони! Также можно прокатиться на горных лыжах и сноубордах по склонам.
После этого сможем проехать по строящейся дороге в сторону Красной Поляны.
Вечером заселимся в отель, разместимся в номерах и отдохнем. При желании устроим совместный ужин и пожарим шашлык из баранины.
Программа может меняться по погодным условиям и техническим возможностям
Домбай
Тебердинский заповедник. Сегодня нас ждут захватывающие приключения! Едем на горнолыжный курорт Домбай, расположенный в соседнем ущелье. Местные экскурсоводы шутят: Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал. По пути заедем в древний христианский храм Xx века. А потом будем много гулять по Тебердинскому заповеднику. Вы узнаете, какие животные обитают в этих местах и чем интересны местные растения.
Самая чистая река. Насладимся самым вкусным кофе в Тебердинском ущелье и поедем на озеро Каракель. По пути сделаем остановку у горной реки Уллу-Муруджу, можно набрать воду в бутылочки и взять с собой, ведь Уллу-Муруджу считается одной из самых чистых рек в округе и богата ионами серебра.
Древний Храм на горе Шоана. посетите один из самых первых Храмов на территорию современной России которые находится в очень живописном месте высоко в горах
Закат в горах. И вот мы у главной сегодняшней цели — на горнолыжном курорте Домбай. Вы узнаете интересные факты из истории поселка и подниметесь по канатной дороге на высоту 3168 метров над уровнем моря. Здесь мы и будем встречать закат: уходящее за горы солнце смотрится завораживающе!
Канатная дорога. Подниметесь на высоту больше 3000 над уровнем моря на гору Домбай
Вечер в Кисловодске. Если вечером останется время, заедем на Медовые водопады. А потом доберемся до Кисловодска, заселимся в отель и отдохнем. Можно самостоятельно прогуляться по Кисловодскому национальному парку перед сном
Эльбрус
Эльбрус: нарзаны, канатка и треккинг к водопаду
Поляна нарзанов. Сегодня нас ждет самая высокая точка Европы — гора Эльбрус! По дороге посмотрим озеро Гижгит и заглянем в ущелье Адыр-Су, завораживающее природными панорамами. Остановимся на поляне нарзанов — минеральные источники бьют здесь прямо из-под земли, можно бесплатно пить целебную воду сколько захотите.
Виды с самой высокогорной канатной дороги России. Перекусим в кафе по дороге и доберемся до поляны Азау — здесь начинается горнолыжный курорт Эльбрус. По канатной дороге поднимемся до высоты 3 800 метров над уровнем моря. Наверху в любое время года лежит снег — очень интересные ощущения! Вы увидите Кавказский хребет и живописные ущелья Кабардино-Балкарии — ради такого стоит подняться так высоко. Также можно покататься на лыжах и сноубордах.
Озёро Гижгит. Заедем на высокогорное красивое озеро чтобы сделать незабываемые фотографии
Треккинг к водопаду. Затем у нас будет пешая прогулка к водопаду Азау. Маршрут несложный и не требует специальной физической подготовки. Если останется время, поднимемся на кресельном подъёмнике на Чегет, чтобы полюбоваться Эльбрусом.
Завершим путешествие вкусным ужином и поездкой к термальным источникам, где желающие смогут искупаться. Нагулявшись, будем возвращаться домой и поедем в аэропорт Минеральные Воды или доставим вас до удобного места. Выбирайте рейсы с вылетом не раньше 22 часов, чтобы точно все успеть
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Развлечения
- Оплата за канатную дорогу
- Сувениры
Пожелания к путешественнику
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