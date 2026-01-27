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Сказочный Архыз

Архыз: канатка, обсерватория и самый древний христианский храм России

Загадочная скала. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды и сразу поедем в горы — на курорт Архыз. По пути будем делать остановки в интересных местах: посмотрим Лик Христа — изображение на скале, окутанное загадками и тайнами. До сих пор никто не знает, как оно появилось и кто его сделал.

Самый древний христианский храм. После этого заедем на Аланское городище, где находится первый христианский храмовый комплекс на территории России. По одной из версий, здесь была столица древней Алании — город Маас, через который проходил Великий шелковый путь. После этого пообедаем, отведав национальную кухню: хычины, шурпу, айран, приготовленные по местным рецептам!

Космический Архыз. И вот мы добрались до Архыза! Зайдем в горную обсерваторию и увидим огромные телескопы — отсюда наблюдают за глубоким космосом, это одна из самых больших обсерваторий России. Она находится на высоте более 2 000 метров над уровнем моря. При желании можно будет прослушать лекции астронавтов.

Канатная дорога Романтик. Если позволит время, прокатимся по канатной дороге на высоте 2 500 метров над уровнем моря. Отсюда открывается великолепный вид — все как на ладони! Также можно прокатиться на горных лыжах и сноубордах по склонам.

После этого сможем проехать по строящейся дороге в сторону Красной Поляны.

Вечером заселимся в отель, разместимся в номерах и отдохнем. При желании устроим совместный ужин и пожарим шашлык из баранины.

Программа может меняться по погодным условиям и техническим возможностям