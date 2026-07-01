1 день

Прибытие. Ущелье реки Большая Лаба, пос. Дамхурц

11:30–12:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.

Дамхурц находится высоко в горах!

Чтобы добраться сюда, нам нужно будет часть пути проехать на микроавтобусе (около 3-3,5 часа), а затем пересядем на горный транспорт (проезд около 2 часов).

Ближе к вечеру приедем в ущелье рек Большая Лаба и Дамхурц, на берегу которых и раскинулся наш поселок.

Насколько хватает глаз — вокруг нас будут горы, горы и еще раз горы!

В этом прекрасном месте проведем неделю отдыха.

Активная часть: 1,5 км пешком.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160