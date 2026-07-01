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Горный лагерь в Дамхурце. Карачаево-Черкесия

Горный лагерь в Дамхурце
Треккинг налегке с проживание в палатках в Дамхурце — изумительном уголке Западного Кавказа, который находится в ущелье реки Большая Лаба. Ближайший его сосед — всем известный курорт Архыз. Дамхурц пока
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малозвестен, а это значит, что места здесь тихие и туристов совсем немного. Локация красивая и очень далекая от суеты и цивилизации.

Если хочется недельку отдохнуть от шума больших городов — вам точно нужно сюда: посмотреть на зеленые горы, укрытые пихтами, восхититься шикарными водопадами, напрячься, чтобы подняться к горным озерам и пику Закан, а также расслабиться, отдыхая на берегу горной реки.

Горный лагерь в Дамхурце. Карачаево-ЧеркесияФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Горный лагерь в Дамхурце. Карачаево-ЧеркесияФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Горный лагерь в Дамхурце. Карачаево-ЧеркесияФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Ущелье реки Большая Лаба, пос. Дамхурц

11:30–12:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.

Дамхурц находится высоко в горах!

Чтобы добраться сюда, нам нужно будет часть пути проехать на микроавтобусе (около 3-3,5 часа), а затем пересядем на горный транспорт (проезд около 2 часов).

Ближе к вечеру приедем в ущелье рек Большая Лаба и Дамхурц, на берегу которых и раскинулся наш поселок.

Насколько хватает глаз — вокруг нас будут горы, горы и еще раз горы!

В этом прекрасном месте проведем неделю отдыха.

Активная часть: 1,5 км пешком.

Прибытие. Ущелье реки Большая Лаба, пос. ДамхурцПрибытие. Ущелье реки Большая Лаба, пос. ДамхурцПрибытие. Ущелье реки Большая Лаба, пос. ДамхурцПрибытие. Ущелье реки Большая Лаба, пос. Дамхурц
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пик Закан

Тещин Зуб или пик Закан — это очень эффектная местная вершина.

Отправляемся в сторону Имеретинского ущелья, чтобы на нее посмотреть.

Сегодня не очень большой километраж, но нужно идти все время вверх, а после обеда вниз.

Поэтому очень пригодятся треккинговые палки.

Маршрут начинается в лесной зоне, пройдем по хвойному лесу и выйдем на первую смотровую площадку.

Здесь есть лавочки, столик.

Отсюда видна долина реки Имеретинка, где-то там вдалеке блестит водопад.

А в другую сторону открывается вид на ущелье реки Большая Лаба.

Идем дальше!

Путь пройдет по лиственному лесу и постепенно выйдем в зону альпийских лугов.

Летом здесь радуют глаз желтые лилии и потрясающий белый шиповник.

Вскоре поднимемся на перемычку, откуда будет видна наша конечная цель — Главная смотровая площадка на пик Закан.

В этом месте окажемся гораздо выше зоны леса и уже ничто не будет закрывать нам вид.

А панорамы здесь отличнейшие!

Преодолев последний подъем, окажемся на смотровой, с которой открывается тот самый желанный вид на пик Закан.

Активная часть тура в Дамхурц: 7,2 км пешком, перепад высот 1270-2050 м, продолжительность похода 6-7 часов.

Пик ЗаканПик ЗаканПик ЗаканПик Закан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Озера Мамхурц

К горному озеру всегда приятно подняться.

А представляете, как здорово, если этих озер целых 7 штук?

Да-да-да, мы сейчас говорим как раз про озера Мамхурц!

Великолепной красоты озера раскинулись на горном хребте Макера.

Они лежат в изысканных каменных чашах и так и ждут, чтобы похвастаться перед туристами своей красотой!

Активная часть тура в Дамхурц: 15,6 км пешком, перепад высот 1600-2300 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.

Озера МамхурцОзера МамхурцОзера МамхурцОзера Мамхурц
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Двуозерье под горой Шхуанта

Все мы любим горные озера.

Особенно, когда они живописные и интересной формы!

Сегодня увидим именно такие водоемы!

В начале дня нам предстоит подъем, который чуть позже сменится на более пологую тропу по ущелью реки Загеданка.

Вокруг красота: дикие горные хребты, редкие деревья и бесконечный простор!

Места эти прекрасны тем, что здесь очень мало туристов и есть возможность побыть в уединении.

В конце маршрута нас ждут озера, которые лежат у подножия горы Шхуанты.

Они по-настоящему прекрасны!!

Путь сюда, конечно, длинный.

Но эти озера точно того стоят!

Активная часть тура в Дамхурц: 19,3 км пешком, перепад высот 1340-2600 м, продолжительность треккинга 10-11 часов.

Двуозерье под горой ШхуантаДвуозерье под горой ШхуантаДвуозерье под горой ШхуантаДвуозерье под горой Шхуанта
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Водопад в ущелье реки Дамхурц

Сегодня легкий день, нужно немного отдохнуть от предыдущих подвигов.

Пойдем на маршрут, который проходит по ущелью реки Дамхурц.

На одном из ручьев посмотрим небольшой водопад.

Выйдем к реке Дамхурц, порой она делает очень красивые разливы, где приятно отдохнуть.

Активная часть тура: 15,3 км пешком, перепад высот 1160-1380 м, продолжительность похода 5-6 часов.

Водопад в ущелье реки ДамхурцВодопад в ущелье реки ДамхурцВодопад в ущелье реки ДамхурцВодопад в ущелье реки Дамхурц
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Водопад Тамара, Черное озеро, водопады Санчаро

Путь сюда неблизкий, поэтому с утра поедем на горном транспорте.

Сегодня увидим 3 интересные локации, первая из них — это водопад Тамара.

Лесная тропинка приведет нас к этому красивому потоку.

В солнечную погоду возле водопада рождаются радуги.

Вокруг радуют глаз папоротники и прочие диковинные растения.

Полюбовавшись на водопад, пойдем к Черному озеру.

Это большое, красивое озеро, которое находится в лесной зоне.

К водной глади склоняются деревья, за спинами которых встают могучие горы.

Хотяозеро и называется Черным, в реальности они темно-зеленого цвета.

Водопад Тамара и Черное озеро были разминкой, главная изюминка дня у нас еще впереди!

Дальше держим наш путь к водопадам Санчаро.

Пройдем по живописной долине реки Санчаро, и выйдем к первому водопаду.

Это большой, полноводный поток, возле которого всегда получаются эффектные фото.

Но нам нужно пройти еще немного вверх.

И здесь живут водопады, которые в нашем личном рейтинге точно входят в ТОП-10 самых живописных водопадов Кавказа!

В этом месте река Санчаро быстро бежит, упирается в скалу и мощными потоками вылетает с двух ее сторон!

Воды очень много и у подножия скалы тут же образуется лазурная ванна.

В этом месте будет один из самых красивых обедов в Вашей туристической жизни.

Активная часть тура: 10,8 км пешком, перепад высот 1570-1930 м, продолжительность похода 7-8 часов.

Водопад Тамара, Черное озеро, водопады СанчароВодопад Тамара, Черное озеро, водопады СанчароВодопад Тамара, Черное озеро, водопады СанчароВодопад Тамара, Черное озеро, водопады Санчаро
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Отъезд

14:00-15:00 Возвращение в Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Дамхурц» или аналогичной стоянке.

Стоимость тура на 1 человека — 60 000 руб.

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

На стоянке туалет, летний душ (вода нагревается от солнца), баня (за дополнительную плату), электричество по вечерам, есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе в указанное в программе время
  • Проезд на горном транспорте (УАЗик или ГАЗ-66)
  • Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Дамхурц» или аналогичной стоянке
  • 3-разовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) подаются готовымиобед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) подаются готовыми
  • Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, групповая аптечка)
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обед во время трансфера в 1-й день
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат). При необходимости возможно взять в прокат туристическое снаряжение
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.

  • палатка;
  • рюкзак / сумка / чемодан для вещей;
  • спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С.;
  • каремат;
  • подпопник;
  • шапка, перчатки;
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • флиска;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное устройство. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага;
  • тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными);
  • налобный фонарик;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно);
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет;
  • наличные деньги;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где остановиться, если я приеду заранее?

Список небольших отелей Минеральных Вод: мини-гостиница «Теплый стан», гостиница «АртХолл Отель».

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту. День 1 - связь до 14:00, День 2-6 связи нет, День 7 - связь после 12:00.

На территории лагеря есть платный Wi-Fi, для пользования которым необходима предварительная регистрация.

Какая инфраструктура?

Инфраструктура. Магазинов, кафе, аптек рядом нет. Маленький магазин есть через 12 км в соседнем селе.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен.

Нужен ли пропуск в туре?

Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.

Для граждан России пропуск оформляется 15 рабочих дней (21 календарный день), для граждан иностранных государств оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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