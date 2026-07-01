Программа тура по дням
Прибытие. Ущелье реки Большая Лаба, пос. Дамхурц
11:30–12:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.
Дамхурц находится высоко в горах!
Чтобы добраться сюда, нам нужно будет часть пути проехать на микроавтобусе (около 3-3,5 часа), а затем пересядем на горный транспорт (проезд около 2 часов).
Ближе к вечеру приедем в ущелье рек Большая Лаба и Дамхурц, на берегу которых и раскинулся наш поселок.
Насколько хватает глаз — вокруг нас будут горы, горы и еще раз горы!
В этом прекрасном месте проведем неделю отдыха.
Активная часть: 1,5 км пешком.
Пик Закан
Тещин Зуб или пик Закан — это очень эффектная местная вершина.
Отправляемся в сторону Имеретинского ущелья, чтобы на нее посмотреть.
Сегодня не очень большой километраж, но нужно идти все время вверх, а после обеда вниз.
Поэтому очень пригодятся треккинговые палки.
Маршрут начинается в лесной зоне, пройдем по хвойному лесу и выйдем на первую смотровую площадку.
Здесь есть лавочки, столик.
Отсюда видна долина реки Имеретинка, где-то там вдалеке блестит водопад.
А в другую сторону открывается вид на ущелье реки Большая Лаба.
Идем дальше!
Путь пройдет по лиственному лесу и постепенно выйдем в зону альпийских лугов.
Летом здесь радуют глаз желтые лилии и потрясающий белый шиповник.
Вскоре поднимемся на перемычку, откуда будет видна наша конечная цель — Главная смотровая площадка на пик Закан.
В этом месте окажемся гораздо выше зоны леса и уже ничто не будет закрывать нам вид.
А панорамы здесь отличнейшие!
Преодолев последний подъем, окажемся на смотровой, с которой открывается тот самый желанный вид на пик Закан.
Активная часть тура в Дамхурц: 7,2 км пешком, перепад высот 1270-2050 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Озера Мамхурц
К горному озеру всегда приятно подняться.
А представляете, как здорово, если этих озер целых 7 штук?
Да-да-да, мы сейчас говорим как раз про озера Мамхурц!
Великолепной красоты озера раскинулись на горном хребте Макера.
Они лежат в изысканных каменных чашах и так и ждут, чтобы похвастаться перед туристами своей красотой!
Активная часть тура в Дамхурц: 15,6 км пешком, перепад высот 1600-2300 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.
Двуозерье под горой Шхуанта
Все мы любим горные озера.
Особенно, когда они живописные и интересной формы!
Сегодня увидим именно такие водоемы!
В начале дня нам предстоит подъем, который чуть позже сменится на более пологую тропу по ущелью реки Загеданка.
Вокруг красота: дикие горные хребты, редкие деревья и бесконечный простор!
Места эти прекрасны тем, что здесь очень мало туристов и есть возможность побыть в уединении.
В конце маршрута нас ждут озера, которые лежат у подножия горы Шхуанты.
Они по-настоящему прекрасны!!
Путь сюда, конечно, длинный.
Но эти озера точно того стоят!
Активная часть тура в Дамхурц: 19,3 км пешком, перепад высот 1340-2600 м, продолжительность треккинга 10-11 часов.
Водопад в ущелье реки Дамхурц
Сегодня легкий день, нужно немного отдохнуть от предыдущих подвигов.
Пойдем на маршрут, который проходит по ущелью реки Дамхурц.
На одном из ручьев посмотрим небольшой водопад.
Выйдем к реке Дамхурц, порой она делает очень красивые разливы, где приятно отдохнуть.
Активная часть тура: 15,3 км пешком, перепад высот 1160-1380 м, продолжительность похода 5-6 часов.
Водопад Тамара, Черное озеро, водопады Санчаро
Путь сюда неблизкий, поэтому с утра поедем на горном транспорте.
Сегодня увидим 3 интересные локации, первая из них — это водопад Тамара.
Лесная тропинка приведет нас к этому красивому потоку.
В солнечную погоду возле водопада рождаются радуги.
Вокруг радуют глаз папоротники и прочие диковинные растения.
Полюбовавшись на водопад, пойдем к Черному озеру.
Это большое, красивое озеро, которое находится в лесной зоне.
К водной глади склоняются деревья, за спинами которых встают могучие горы.
Хотяозеро и называется Черным, в реальности они темно-зеленого цвета.
Водопад Тамара и Черное озеро были разминкой, главная изюминка дня у нас еще впереди!
Дальше держим наш путь к водопадам Санчаро.
Пройдем по живописной долине реки Санчаро, и выйдем к первому водопаду.
Это большой, полноводный поток, возле которого всегда получаются эффектные фото.
Но нам нужно пройти еще немного вверх.
И здесь живут водопады, которые в нашем личном рейтинге точно входят в ТОП-10 самых живописных водопадов Кавказа!
В этом месте река Санчаро быстро бежит, упирается в скалу и мощными потоками вылетает с двух ее сторон!
Воды очень много и у подножия скалы тут же образуется лазурная ванна.
В этом месте будет один из самых красивых обедов в Вашей туристической жизни.
Активная часть тура: 10,8 км пешком, перепад высот 1570-1930 м, продолжительность похода 7-8 часов.
Отъезд
14:00-15:00 Возвращение в Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Дамхурц» или аналогичной стоянке.
Стоимость тура на 1 человека — 60 000 руб.
Варианты проживания
Палатка
На стоянке туалет, летний душ (вода нагревается от солнца), баня (за дополнительную плату), электричество по вечерам, есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе в указанное в программе время
- Проезд на горном транспорте (УАЗик или ГАЗ-66)
- Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Дамхурц» или аналогичной стоянке
- 3-разовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) подаются готовымиобед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) подаются готовыми
- Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, групповая аптечка)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обед во время трансфера в 1-й день
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат). При необходимости возможно взять в прокат туристическое снаряжение
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
- палатка;
- рюкзак / сумка / чемодан для вещей;
- спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С.;
- каремат;
- подпопник;
- шапка, перчатки;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное устройство. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага;
- тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными);
- налобный фонарик;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно);
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где остановиться, если я приеду заранее?
Список небольших отелей Минеральных Вод: мини-гостиница «Теплый стан», гостиница «АртХолл Отель».
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту. День 1 - связь до 14:00, День 2-6 связи нет, День 7 - связь после 12:00.
На территории лагеря есть платный Wi-Fi, для пользования которым необходима предварительная регистрация.
Какая инфраструктура?
Инфраструктура. Магазинов, кафе, аптек рядом нет. Маленький магазин есть через 12 км в соседнем селе.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен.
Нужен ли пропуск в туре?
Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
Для граждан России пропуск оформляется 15 рабочих дней (21 календарный день), для граждан иностранных государств оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня).