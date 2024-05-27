Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Город Минеральные Воды - с. Верхний Баксан - ущелье Адыр-Су - лагерь «Уллу-Тау»
11:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
11:30 Сбор группы в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на микроавтобусе в село Верхний Баксан (2,5-3 часа). Здесь привычная дорога заканчивается и упирается в горный подъемник. Это уникальное сооружение, где автомобиль ставится на специальную платформу, которая с помощью троса по рельсам поднимается на высоту.
В этом месте инструктор с туристами пешком поднимаются по лестнице ко входу в ущелье Адыр-Су, перепад высот составляет 50-60 м (5 минут ходьбы). Личные вещи и продукты несем с собой. Если работает горный подъемник, то вещи поднимаем на подъемнике:)
В ущелье Адыр-Cу меняем привычный микроавтобус на горный транспорт. Осталось всего 12 километров по горной дороге – и мы уже в самом сердце гор. Именно здесь, на высоте 2380 м, находится самый высокогорный альплагерь на Северном Кавказе – «Уллу-Тау».
В этом месте будем жить ближайшие четыре дня. Переход пешком от транспорта в палаточный лагерь занимает 5 минут.
Переезды и пограничные формальности занимают много времени, на месте будем уже к вечеру. Сегодня успеем погулять по территории лагеря, возле реки Адыр-Су и в завершение дня полюбуемся горой Уллу-Тау в закатных лучах солнца.
Палаточный лагерь расположен на высоте 2380 м.
Долина реки Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, водопад Койавган
С утра отправляемся на прогулку по невероятно красивым окрестностям. Хвойные леса, снежные вершины гор, шумная река – это все наше любимое ущелье Адыр-Су. Постепенно привыкайте к этой красоте!
Сегодня легкий, прогулочный день. Сначала посетим источник с серебряной водой. Это даже не источник, а целая речка. Холодная, зато такая прозрачная!
В этом месте одни наши туристы всегда купаются, другие ложатся на землю, принимают форму морской звезды и с умиротворенным видом любуются облаками. А некоторые туристы тут же устремляются на ближайший пригорок, посмотреть на открывающийся вид.
Спустя часик, снимаем с пригорка одних туристов, вылавливаем из источника других, забираем с собой всех наших морских звезд и идем дальше!
Комфортная горная дорога приводит нас в бывший лагерь «Джайлык». Здесь покатаемся на горных качелях, а затем поднимемся на отличную смотровую площадку. Отсюда открывается великолепный вид на снежный четырехтысячник Уллу-Тау. Экскурсия к этой горе нам еще предстоит.
Перейдя по мосту реку Адыр-Су, заглянем в долину реки Койавган и полюбуемся на небольшой водопад. По хорошей тропе поднимемся немного повыше, откуда открывается отличный вид на долину Куллумкол. В этом ущелье находится Живое озеро, которое посетим через несколько дней.
Активная часть тура: 12,3 км, перепад высот 2380-2510 м, продолжительность похода 6 часов.
Треккинг к подножию горы Уллу-Тау
В этот день совершим поход к горе Уллу-Тау, хозяйке этих мест.
Стоит только выйти из лагеря, ущелье Адыр-Су с первых шагов встречает туристов альпийскими лугами и снежными горами. Это удивительный, живописный уголок Кавказа, окруженный заоблачными вершинами Чотчат, Двойняшка, Треугольник.
В самом центре ущелья возвышается гора Уллу-Тау. 4207 метра из камня, снега и льда! Казалось бы, острые скалы, камни и лёд никогда не могут придать мягкость формам. Но это не про Уллу-Тау! Природа создала эту гору такой полукруглой, мягкой, приветливой и доброй. У ее подножия цветут горцы, незабудки и фиолетовым ковром раскинулась герань.
Хорошо натоптанная туристическая тропа ведет к подножию Уллу-Тау и «Поляне желаний». Здесь уже построены десятки пирамидок из камней. Выбирайте понравившийся камень, загадывайте желание и аккуратно положите камень в одну из пирамид. Кстати, если захотим, то можем построить и свою личную пирамиду. Самое главное, перед прогулкой сюда нужно обязательно верить, что ваше заветное желание будет исполнено чудесной Мать-Горой.
Сегодня нам встретится камень здоровья, «мужской» и «женский» камень Уллу-Тау. Поэтому наслаждаемся красотой, верим в чудеса и заряжаемся положительной энергией.
Долина реки Куллумкол, поход на Живое озеро
Наш тур на Уллу-Тау продолжается. Вы уже загадали на «Поляне желаний», чтобы быстро и легко подниматься вверх по горам? Сегодня нам это пригодится!
Тропа по ущелью Куллумкол стремительно убегает вверх. Местами увидим туры – эти пирамидки из камней всегда указывают туристам верную дорогу. Чем выше поднимаемся – тем интереснее пейзажи: вдали остается зеленое ущелье Адыр-су, будет видна альпбаза «Джайлык». Вокруг поднимаются вершины Озерная, Термен, Треугольник.
Игриво петляя по горам, тропа выводит к Живому озеру. Сюда добраться нелегко, но это того стоит! По легенде, озеро дарит здоровье и новую жизненную энергию.
После купания в Живом озере, устраиваем пикник в этом заоблачном месте, делаем фото и отправляемся в обратный путь в лагерь.
Активная часть тура: 11,5 км, перепад высот 2380-3220 м, продолжительность похода 8-9 часов.
Смотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад Гумачи
В этот день вновь идем в сторону нашей любимой горы Уллу-Тау. Будем любоваться на ее остроконечные вершины и грандиозные ледники. Но все это будем делать с совершенно новой, еще незнакомой нам смотровой площадки!
Немного пройдя по уже знакомой тропе вдоль реки Адыр-Су, переходим по мостику на противоположный берег этой реки. Пройдя немного по долине, поднимемся на смотровую Зеленая полка. Отсюда совершенно с нового ракурса открывается все ущелье, наш лагерь, водопад Гумачи и огромный ледник!
Затем спускаемся со смотровой площадки и идем по приятной тропе вдоль реки. Вскоре подходим к острому, словно акулий плавник, хребту. Плавно поднимаемся вверх, заглядываем за хребет… А там нас ожидает большой водопад Гумачи!
Идем вверх, еще вверх и еще немножечко вверх – и выходим к красивому водопаду. Отсюда, с высоты, любуемся на долину реки Адыр-Су и окружающие горы.
Активная часть прохождения по маршруту: 9,2 км, перепад высот 2380-2700-2380-2500-2380 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.
Ледник ущелья Джаловчат
Сегодня идем ещё в одно ущелье, которое вам запомнится огромными ледниковыми моренами и грандиозными видами!
Пройдя альплагерь Джайлык, начнется подъем по лесу. Чуть выше поднимемся, лес останется позади и постепенно начнут подниматься вокруг нас горы.
Давным-давно в этих местах лежал огромный ледник Джаловчат. Когда он отступал, то оставил после себя две очень больших морены. По одной из них как раз и лежит наш путь вверх! Справа видна еще одна морена и мощный водопад, а впереди, на скалах, притаился сам ледник Джаловчат.
Сделав привал, посмотрим на другую сторону ущелья. Отсюда отлично видно ущелье реки Кулумкол и почти весь наш путь к Живому озеру. Также с этой смотровой увидим одну из главных вершин этих мест – суровый Джайлык.
В этих потрясающих местах пообедаем и отправимся в обратный путь.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,9 км, перепад высот 2380-2800 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Возвращение в г. Минеральные Воды
Сегодня прощаемся с ущельем Адыр-Су и горой Уллу-Тау. Собираем палаточный лагерь и уезжаем в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды на железнодорожный вокзал и в аэропорт, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.
Проживание
Проживание в личной палатке на платных туристических стоянках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в личной палатке на платных туристических стоянках.
На всех стоянках оборудованный туалет.
В альплагере «Уллу-Тау» по вечерам есть возможность принять горячий душ. Горячая вода подается в определенные часы. Вечером есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик или ГАЗ-66)
- Проживание в личной палатке на платных туристических стоянках
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
- Экологические сборы в Национальном парке Приэльбрусье
- Билеты на канатную дорогу на гору Эльбрус
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, тент, групповая аптечка)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Обед во время трансфера в 1-й день
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат). При необходимости, мы предоставим в прокат туристическое снаряжение
- Зарядка аккумуляторов и горячий душ на стоянке в поселке Терскол (100-200 руб.)
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +8… +12С, днем +18… +25С (солнечный день), +12… +16С (пасмурный день). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С.
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
- Палатка
- Рюкзак / сумка / чемодан для вещей
- Спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С.
- Каремат
- Подпопник
- Шапка, перчатки
- Кепка / панамка
- Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.
- Флиска
- Футболка
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
- Ходовые брюки
- Нижнее белье, носки
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше
- Обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши
- Купальник
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
- Фотоаппарат/видеокамера. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце)
- Расческа, солнцезащитные очки
- Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
- Туалетная бумага
- Тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными).
- Налобный фонарик
- Влажные салфетки
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет.
- Наличные деньги
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.