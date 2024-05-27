Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье

Горный лагерь Уллу-Тау
Тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии. Приэльбрусье издавна славится среди туристов красотой своих горных ущелий. В одном из таких мест – ущелье реки Адыр-Су – находится особенная гора,
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не похожая на все другие. Гора со своим характером, с особой энергетикой. Имя ей – Уллу-Тау, «Священная гора», «Мать-гора». Если Эльбрус по праву считается отцом Кавказа, то Уллу-Тау – мать этих мест.

Уллу-Тау – это необыкновенное место силы, где люди получают здоровье, здесь исполняются желания, люди заряжаются положительной энергетикой, а еще гора дарит людям радость рождения детей! В походе на Уллу-Тау побываем у подножия этой священной горы, посетим озера ущелья Адыр-су, водопад Девичьи косы и покатаемся на подъемниках горы Эльбрус. Приятный момент: данный активный тур проходит без рюкзаков, весь треккинг налегке. Поход является несложным, поэтому он прекрасно подходит для новичков и родителей с детьми.

5
3 отзыва
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Овеянная легендами гора Уллу-Тау
Овеянная легендами гора Уллу-Тау
Перед нами 4207 метра камня, снега и льда! Природа создала эту гору такой полукруглой, мягкой, приветливой и доброй. У её подножия цветут горцы, незабудки и фиолетовая герань
Поход на Живое озеро
Поход на Живое озеро
Искупаемся в озере, которое по легенде дарит здоровье и новую жизненную энергию
Вверх к леднику!
Вверх к леднику!
Лес останется позади и постепенно начнут подниматься вокруг нас горы. Откроется вид на огромные ледниковые морены и ледник Джаловчат

Программа тура по дням

1 день

Город Минеральные Воды - с. Верхний Баксан - ущелье Адыр-Су - лагерь «Уллу-Тау»

11:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

11:30 Сбор группы в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в село Верхний Баксан (2,5-3 часа). Здесь привычная дорога заканчивается и упирается в горный подъемник. Это уникальное сооружение, где автомобиль ставится на специальную платформу, которая с помощью троса по рельсам поднимается на высоту.

В этом месте инструктор с туристами пешком поднимаются по лестнице ко входу в ущелье Адыр-Су, перепад высот составляет 50-60 м (5 минут ходьбы). Личные вещи и продукты несем с собой. Если работает горный подъемник, то вещи поднимаем на подъемнике:)

В ущелье Адыр-Cу меняем привычный микроавтобус на горный транспорт. Осталось всего 12 километров по горной дороге – и мы уже в самом сердце гор. Именно здесь, на высоте 2380 м, находится самый высокогорный альплагерь на Северном Кавказе – «Уллу-Тау».

В этом месте будем жить ближайшие четыре дня. Переход пешком от транспорта в палаточный лагерь занимает 5 минут.

Переезды и пограничные формальности занимают много времени, на месте будем уже к вечеру. Сегодня успеем погулять по территории лагеря, возле реки Адыр-Су и в завершение дня полюбуемся горой Уллу-Тау в закатных лучах солнца.

Палаточный лагерь расположен на высоте 2380 м.

Город Минеральные Воды - с. Верхний Баксан - ущелье Адыр-Су - лагерь «Уллу-Тау»Город Минеральные Воды - с. Верхний Баксан - ущелье Адыр-Су - лагерь «Уллу-Тау»Город Минеральные Воды - с. Верхний Баксан - ущелье Адыр-Су - лагерь «Уллу-Тау»Город Минеральные Воды - с. Верхний Баксан - ущелье Адыр-Су - лагерь «Уллу-Тау»
2 день

Долина реки Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, водопад Койавган

С утра отправляемся на прогулку по невероятно красивым окрестностям. Хвойные леса, снежные вершины гор, шумная река – это все наше любимое ущелье Адыр-Су. Постепенно привыкайте к этой красоте!

Сегодня легкий, прогулочный день. Сначала посетим источник с серебряной водой. Это даже не источник, а целая речка. Холодная, зато такая прозрачная!

В этом месте одни наши туристы всегда купаются, другие ложатся на землю, принимают форму морской звезды и с умиротворенным видом любуются облаками. А некоторые туристы тут же устремляются на ближайший пригорок, посмотреть на открывающийся вид.

Спустя часик, снимаем с пригорка одних туристов, вылавливаем из источника других, забираем с собой всех наших морских звезд и идем дальше!

Комфортная горная дорога приводит нас в бывший лагерь «Джайлык». Здесь покатаемся на горных качелях, а затем поднимемся на отличную смотровую площадку. Отсюда открывается великолепный вид на снежный четырехтысячник Уллу-Тау. Экскурсия к этой горе нам еще предстоит.

Перейдя по мосту реку Адыр-Су, заглянем в долину реки Койавган и полюбуемся на небольшой водопад. По хорошей тропе поднимемся немного повыше, откуда открывается отличный вид на долину Куллумкол. В этом ущелье находится Живое озеро, которое посетим через несколько дней.

Активная часть тура: 12,3 км, перепад высот 2380-2510 м, продолжительность похода 6 часов.

Долина реки Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, водопад КойавганДолина реки Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, водопад КойавганДолина реки Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, водопад Койавган
3 день

Треккинг к подножию горы Уллу-Тау

В этот день совершим поход к горе Уллу-Тау, хозяйке этих мест.

Стоит только выйти из лагеря, ущелье Адыр-Су с первых шагов встречает туристов альпийскими лугами и снежными горами. Это удивительный, живописный уголок Кавказа, окруженный заоблачными вершинами Чотчат, Двойняшка, Треугольник.

В самом центре ущелья возвышается гора Уллу-Тау. 4207 метра из камня, снега и льда! Казалось бы, острые скалы, камни и лёд никогда не могут придать мягкость формам. Но это не про Уллу-Тау! Природа создала эту гору такой полукруглой, мягкой, приветливой и доброй. У ее подножия цветут горцы, незабудки и фиолетовым ковром раскинулась герань.

Хорошо натоптанная туристическая тропа ведет к подножию Уллу-Тау и «Поляне желаний». Здесь уже построены десятки пирамидок из камней. Выбирайте понравившийся камень, загадывайте желание и аккуратно положите камень в одну из пирамид. Кстати, если захотим, то можем построить и свою личную пирамиду. Самое главное, перед прогулкой сюда нужно обязательно верить, что ваше заветное желание будет исполнено чудесной Мать-Горой.

Сегодня нам встретится камень здоровья, «мужской» и «женский» камень Уллу-Тау. Поэтому наслаждаемся красотой, верим в чудеса и заряжаемся положительной энергией.

Активная часть тура: 12,7 км, перепад высот 2380-2860 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Треккинг к подножию горы Уллу-ТауТреккинг к подножию горы Уллу-Тау
4 день

Долина реки Куллумкол, поход на Живое озеро

Наш тур на Уллу-Тау продолжается. Вы уже загадали на «Поляне желаний», чтобы быстро и легко подниматься вверх по горам? Сегодня нам это пригодится!

Тропа по ущелью Куллумкол стремительно убегает вверх. Местами увидим туры – эти пирамидки из камней всегда указывают туристам верную дорогу. Чем выше поднимаемся – тем интереснее пейзажи: вдали остается зеленое ущелье Адыр-су, будет видна альпбаза «Джайлык». Вокруг поднимаются вершины Озерная, Термен, Треугольник.

Игриво петляя по горам, тропа выводит к Живому озеру. Сюда добраться нелегко, но это того стоит! По легенде, озеро дарит здоровье и новую жизненную энергию.

После купания в Живом озере, устраиваем пикник в этом заоблачном месте, делаем фото и отправляемся в обратный путь в лагерь.

Активная часть тура: 11,5 км, перепад высот 2380-3220 м, продолжительность похода 8-9 часов.

Долина реки Куллумкол, поход на Живое озероДолина реки Куллумкол, поход на Живое озеро
5 день

Смотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад Гумачи

В этот день вновь идем в сторону нашей любимой горы Уллу-Тау. Будем любоваться на ее остроконечные вершины и грандиозные ледники. Но все это будем делать с совершенно новой, еще незнакомой нам смотровой площадки!

Немного пройдя по уже знакомой тропе вдоль реки Адыр-Су, переходим по мостику на противоположный берег этой реки. Пройдя немного по долине, поднимемся на смотровую Зеленая полка. Отсюда совершенно с нового ракурса открывается все ущелье, наш лагерь, водопад Гумачи и огромный ледник!

Затем спускаемся со смотровой площадки и идем по приятной тропе вдоль реки. Вскоре подходим к острому, словно акулий плавник, хребту. Плавно поднимаемся вверх, заглядываем за хребет… А там нас ожидает большой водопад Гумачи!

Идем вверх, еще вверх и еще немножечко вверх – и выходим к красивому водопаду. Отсюда, с высоты, любуемся на долину реки Адыр-Су и окружающие горы.

Активная часть прохождения по маршруту: 9,2 км, перепад высот 2380-2700-2380-2500-2380 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

Смотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад Гумачи
6 день

Ледник ущелья Джаловчат

Сегодня идем ещё в одно ущелье, которое вам запомнится огромными ледниковыми моренами и грандиозными видами!

Пройдя альплагерь Джайлык, начнется подъем по лесу. Чуть выше поднимемся, лес останется позади и постепенно начнут подниматься вокруг нас горы.

Давным-давно в этих местах лежал огромный ледник Джаловчат. Когда он отступал, то оставил после себя две очень больших морены. По одной из них как раз и лежит наш путь вверх! Справа видна еще одна морена и мощный водопад, а впереди, на скалах, притаился сам ледник Джаловчат.

Сделав привал, посмотрим на другую сторону ущелья. Отсюда отлично видно ущелье реки Кулумкол и почти весь наш путь к Живому озеру. Также с этой смотровой увидим одну из главных вершин этих мест – суровый Джайлык.

В этих потрясающих местах пообедаем и отправимся в обратный путь.

Активная часть прохождения по маршруту: 12,9 км, перепад высот 2380-2800 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Ледник ущелья ДжаловчатЛедник ущелья ДжаловчатЛедник ущелья ДжаловчатЛедник ущелья Джаловчат
7 день

Возвращение в г. Минеральные Воды

Сегодня прощаемся с ущельем Адыр-Су и горой Уллу-Тау. Собираем палаточный лагерь и уезжаем в г. Минеральные Воды.

12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды на железнодорожный вокзал и в аэропорт, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.

Проживание

Проживание в личной палатке на платных туристических стоянках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей

Проживание в личной палатке на платных туристических стоянках.

На всех стоянках оборудованный туалет.

В альплагере «Уллу-Тау» по вечерам есть возможность принять горячий душ. Горячая вода подается в определенные часы. Вечером есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик или ГАЗ-66)
  • Проживание в личной палатке на платных туристических стоянках
  • Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
  • Экологические сборы в Национальном парке Приэльбрусье
  • Билеты на канатную дорогу на гору Эльбрус
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, тент, групповая аптечка)
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обед во время трансфера в 1-й день
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат). При необходимости, мы предоставим в прокат туристическое снаряжение
  • Зарядка аккумуляторов и горячий душ на стоянке в поселке Терскол (100-200 руб.)
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +8… +12С, днем +18… +25С (солнечный день), +12… +16С (пасмурный день). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С.

Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.

  • Палатка
  • Рюкзак / сумка / чемодан для вещей
  • Спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С.
  • Каремат
  • Подпопник
  • Шапка, перчатки
  • Кепка / панамка
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.
  • Флиска
  • Футболка
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
  • Ходовые брюки
  • Нижнее белье, носки
  • Треккинговая обувь по щиколотку и выше
  • Обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши
  • Купальник
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
  • Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.

При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.

  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
  • Фотоаппарат/видеокамера. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце)
  • Расческа, солнцезащитные очки
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
  • Туалетная бумага
  • Тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными).
  • Налобный фонарик
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
  • Портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет.
  • Наличные деньги
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
27 мая 2024
Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
Е
15 мая 2024
Всё чётко и по плану) Спасибо!
Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
Т
8 мая 2024
Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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