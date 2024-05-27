1 день

Город Минеральные Воды - с. Верхний Баксан - ущелье Адыр-Су - лагерь «Уллу-Тау»

11:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

11:30 Сбор группы в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в село Верхний Баксан (2,5-3 часа). Здесь привычная дорога заканчивается и упирается в горный подъемник. Это уникальное сооружение, где автомобиль ставится на специальную платформу, которая с помощью троса по рельсам поднимается на высоту.

В этом месте инструктор с туристами пешком поднимаются по лестнице ко входу в ущелье Адыр-Су, перепад высот составляет 50-60 м (5 минут ходьбы). Личные вещи и продукты несем с собой. Если работает горный подъемник, то вещи поднимаем на подъемнике:)

В ущелье Адыр-Cу меняем привычный микроавтобус на горный транспорт. Осталось всего 12 километров по горной дороге – и мы уже в самом сердце гор. Именно здесь, на высоте 2380 м, находится самый высокогорный альплагерь на Северном Кавказе – «Уллу-Тау».

В этом месте будем жить ближайшие четыре дня. Переход пешком от транспорта в палаточный лагерь занимает 5 минут.

Переезды и пограничные формальности занимают много времени, на месте будем уже к вечеру. Сегодня успеем погулять по территории лагеря, возле реки Адыр-Су и в завершение дня полюбуемся горой Уллу-Тау в закатных лучах солнца.



Палаточный лагерь расположен на высоте 2380 м.