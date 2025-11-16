3 день

Святилище Реком и водопад Шагацикондон

По лесной тропе из нашего лагеря отправляемся в Реком — одно из трёх главных осетинских святилищ.

Реком — это древнее божество, к которому обращались с просьбой послать богатый урожай, удачный сенокос и охоту.

Ежегодно, в середине лета, здесь устраивали недельные торжества в честь бога.

Мужское святилище представляет собой деревянную хижину, построенную из толстых сосен и украшенную орнаментом.

Строение сложено по старинке, без гвоздей.

Женское святилище украшает орнамент и цветные ленточки.

Деревянные Рекомы скрываются в лесу от посторонних глаз и просто так их не найти.

Затем идем на водопад Шагацикондон.

Выговаривать это название получается не у всех и не с первого раза.

Наши инструкторы тоже немало тренировались, чтобы смело произносить название водопада.

Удобная экотропа приводит в живописный каньон, где и находится водопад.

Он имеет несколько ступеней и игриво прыгает с уступа на уступ.

В этом месте отдохнем, пообедаем и отправимся в обратный путь в лагерь.

Также в этот день увидим интересный камень, на котором изображен цветной портрет Сталина и портрет просветителя Коста Хетагурова.

Активная часть прохождения по маршруту: 9,5 км, перепад высот 1970-1740-1970 м, продолжительность похода 4-6 часов.

