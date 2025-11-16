Мои заказы

Горный лагерь в Цейском ущелье

Поход в Цей с проживанием в палатках проводится на Кавказе, в республике Северная Осетия-Алания, где раскинулось Цейское ущелье — одно из самых сказочных мест Осетии. По пути в горы нас
читать дальше

встречают покровители этих мест — Уастырджи и Афсати.

В течение похода мы будем подниматься на самые красивые смотровые площадки, увидим скальный монастырь, погуляем по ледникам Сказка и Цей, а также посетим святилище Реком, которое дарит местным жителям богатый урожай и удачную охоту. На отдыхе обязательно попробуем невероятно вкусные пироги с мясом, сыром, картошкой и даже с вишней.

Горный лагерь в Цейском ущелье
Горный лагерь в Цейском ущельеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Горный лагерь в Цейском ущельеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Термальные источники Бирагзанг, Цейское ущелье

11:30-12:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.

Переезд в Цейское ущелье (около 5 часов).

По пути посетим термальные источники Бирагзанга.

У этих источников весьма классическая история открытия!

В середине 1990-х годов здесь искали нефть и ценные углеводороды.

Однако, вместо нефти, из скважины ударил фонтан горячей, минеральной воды.

Температура воды здесь более 40 градусов!

С тех пор сюда приезжают люди, чтобы искупаться в целебной воде, расслабиться и укрепить свое здоровье.

К вечеру приедем в Цейское ущелье.

Наш горный лагерь будет расположен на уютной, лесной территории альплагеря «Цей».

Переход пешком от транспорта к месту установки лагеря занимает 2-3 минуты.

В течение всего времени отдыха наш палаточный лагерь стоит на одном месте.

Кемпинг расположен на высоте 1970 м.

Прибытие. Термальные источники Бирагзанг, Цейское ущелье
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Поход к леднику Сказка

В Цейском ущелье находится 29 ледников, один из них даже виден из нашего лагеря.

В течение похода во всей красе нам откроется Цейский ледник и ледник Сказка.

Это одни из самых больших и доступных ледников Осетии.

Ледник с потрясающим названием «Сказка» плавно спускается со Сказского перевала.

Он величественно раскинулся в долине на целых 3 километра.

В жарких лучах кавказского солнца ледник переливается голубыми и изумрудными красками.

Всех туристов он приманивает поближе и красуется перед ними своим потрясающим гротом.

Фото здесь всегда получаются эффектные и масштабные.

Из грота вытекает река Сказдон, длина которой 2,5 км.

Привыкайте к местным, необычным названиямю

Сказдон впадает Цейдон и обе эти сказочные реки быстро несутся вниз, в долину.

За всей этой красотой молчаливо наблюдает эффектная гора Монах.

Активная часть прохождения по маршруту: 10,2 км, перепад высот 2400-2840 м, продолжительность похода 6-7 часов.

Поход к леднику Сказка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Святилище Реком и водопад Шагацикондон

По лесной тропе из нашего лагеря отправляемся в Реком — одно из трёх главных осетинских святилищ.

Реком — это древнее божество, к которому обращались с просьбой послать богатый урожай, удачный сенокос и охоту.

Ежегодно, в середине лета, здесь устраивали недельные торжества в честь бога.

Мужское святилище представляет собой деревянную хижину, построенную из толстых сосен и украшенную орнаментом.

Строение сложено по старинке, без гвоздей.

Женское святилище украшает орнамент и цветные ленточки.

Деревянные Рекомы скрываются в лесу от посторонних глаз и просто так их не найти.

Затем идем на водопад Шагацикондон.

Выговаривать это название получается не у всех и не с первого раза.

Наши инструкторы тоже немало тренировались, чтобы смело произносить название водопада.

Удобная экотропа приводит в живописный каньон, где и находится водопад.

Он имеет несколько ступеней и игриво прыгает с уступа на уступ.

В этом месте отдохнем, пообедаем и отправимся в обратный путь в лагерь.

Также в этот день увидим интересный камень, на котором изображен цветной портрет Сталина и портрет просветителя Коста Хетагурова.

Активная часть прохождения по маршруту: 9,5 км, перепад высот 1970-1740-1970 м, продолжительность похода 4-6 часов.

Святилище Реком и водопад Шагацикондон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Поход к леднику Цей

Каждое утро мы уже привыкли просыпаться в живописных горах Цейского ущелья.

Наши палатки стоят в хвойном лесу, над которым гордо возвышается эффектная гора Монах.

Сегодня нас ждет прогулка к Цейскому леднику.

Это один из крупнейших ледников Северной Осетии, который питается снегами горы Адай-Хох.

Длина ледника Цей достигает 8 километров, средняя толщина льда — 80 метров.

Путь к Цейскому леднику идет по хвойному лесу, вдоль высоких, утонченных гор.

По всему пути нас сопровождает река Цейдон.

В реке часто можно увидеть поваленные деревья, которые здесь очень гармонично смотрятся и придают особую красоту этому каньону.

В конце пути подойдем к эффектному, изумрудному гроту ледника, из которого вытекает река Цейдон.

Активная часть прохождения по маршруту: 8,8 км, перепад высот 1970-2230 м, продолжительность похода 6-7 часов.

Поход к леднику Цей
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Пик Туриста

За несколько дней мы с вами уже привыкли гулять по лесам, водопадам и любоваться ледниками.

Сегодня пойдем, посмотрим на все наши маршруты свысока.

Нас ждет Садонский перевал и пик Туриста.

Это высшая точка похода по Северной Осетии!

С высоты птичьего полета нам откроется все Цейское ущелье, вершины Главного Кавказского хребта и гордый красавец Казбек.

Казбек (5033 м) — это одна из высших точек Грузии, вершину которого всегда украшают ледники и сверкающий снег.

Прогулка сегодня длительная, к вечеру уставшие, но довольные вернемся в лагерь.

Активная часть прохождения по маршруту: 22,5 км, перепад высот 1710-2877 м, продолжительность похода 8-9 часов.

Пик Туриста
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Даргавс, скальная крепость Дзивгис, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, Кармадон

Сегодня легкий, экскурсионный день.

С нами весь день автобус, а пешком ходим совсем немного.

Сначала на нашем пути встретится огромный, каменный покровитель животных Афсати.

Он символизирует защиту для всего живущего в этом прекрасном уголке Кавказа.

Далее въезжаем в самое сердце Алагирского ущелья!

Оно распахнет свои гостеприимные объятия и сразу же вокруг нас поднимутся живописные скалы, у подножия которых бежит изумрудная река Ардон.

Здесь сделаем остановку возле покровителя мужчин, воинов и путешественников.

Местные жители называют его на свой манер — Уастырджи.

Мы же, туристы, с трудом выговариваем такие слова и называем этого покровителя Святой Георгий.

Поверьте нам, таких памятников вы еще не видели!

На высоте 22 метра эффектный всадник на стальном коне как будто пронзает насквозь скалу и вылетает на дорогу.

Вес скульптуры — 28 тонн, это самый высокий конный монумент в мире.

Далее в наших планах: посетим Аланский мужской монастырь, построенную в скале крепость Дзивгис и заедем в Кармадонское ущелье, где не так давно сошел ледник Колка.

Одно из самых необычных мест сегодняшней экскурсии — Даргавс, визитная карточка Осетии.

Даргавс — это некрополь, который насчитывает около 90 склепов построенных в виде пирамид.

Активная часть прохождения по маршруту: 3 км, продолжительность экскурсии по Осетии 8-9 часов

Даргавс, скальная крепость Дзивгис, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, Кармадон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Отъезд

Собираем палаточный лагерь, прощаемся с горами и покидаем полюбившийся горный курорт Осетии.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

13:30-14:30 Прибытие в Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в личной палатке на платной туристической стоянке альплагеря «Цей».

Варианты проживания

Альплагерь «Цей»

6 ночей

Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке на территории альплагеря Цей. На стоянке оборудованный туалет, горячий душ, прачечная (за дополнительную плату), сушилка для одежды и обуви. Есть электричество, можно бесплатно заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке на территории альплагеря «Цей»
  • Питание: завтрак (день 2-7) в столовой по комплексному меню (меню не индивидуальное), обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты в Цейское ущелье, на водопад Шагацикондон, в Даргавс
  • Посещение термальных источников
  • Прокат группового снаряжения (котлы, газовые горелки, групповая аптечка)
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обед во время трансфера в 1-й день, ужины
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение
  • Страховка (не обязательна)
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • палатка;
  • рюкзак / сумка / чемодан для вещей;
  • спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С;
  • каремат;
  • подпопник;
  • шапка, перчатки;
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.;
  • флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки;
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага;
  • кружка, ложка, тарелка. Во время обеда в горах инструктор делает чай, гости берут с собой кружки. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • фонарик;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • портативное зарядное устройство PowerBank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно);
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • наличные деньги;
  • защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.

Гостям, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где начало и конец маршрута?
Старт маршрута: в г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:30-12:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 13:30-14:30 МСК.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту: МТС, Мегафон. Билайн иногда ловит. Связь Теле 2 работает при переключении на местного оператора мобильной связи. Связь ежедневно до 09:00 и после 18:00. Качество связи плохое, интернет только Е. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. На территории лагеря есть платный Wi-Fi (50 руб. /день).

Инфраструктура. В Цейском ущелье есть магазин. Аптек и банкоматов нет. Для оплаты следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.

Может ли программа быть изменена?

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.

Есть ли в туре скидка для детей?
Действует скидка 20% для детей.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

