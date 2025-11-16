Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники Бирагзанг, Цейское ущелье
11:30-12:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.
Переезд в Цейское ущелье (около 5 часов).
По пути посетим термальные источники Бирагзанга.
У этих источников весьма классическая история открытия!
В середине 1990-х годов здесь искали нефть и ценные углеводороды.
Однако, вместо нефти, из скважины ударил фонтан горячей, минеральной воды.
Температура воды здесь более 40 градусов!
С тех пор сюда приезжают люди, чтобы искупаться в целебной воде, расслабиться и укрепить свое здоровье.
К вечеру приедем в Цейское ущелье.
Наш горный лагерь будет расположен на уютной, лесной территории альплагеря «Цей».
Переход пешком от транспорта к месту установки лагеря занимает 2-3 минуты.
В течение всего времени отдыха наш палаточный лагерь стоит на одном месте.
Кемпинг расположен на высоте 1970 м.
Поход к леднику Сказка
В Цейском ущелье находится 29 ледников, один из них даже виден из нашего лагеря.
В течение похода во всей красе нам откроется Цейский ледник и ледник Сказка.
Это одни из самых больших и доступных ледников Осетии.
Ледник с потрясающим названием «Сказка» плавно спускается со Сказского перевала.
Он величественно раскинулся в долине на целых 3 километра.
В жарких лучах кавказского солнца ледник переливается голубыми и изумрудными красками.
Всех туристов он приманивает поближе и красуется перед ними своим потрясающим гротом.
Фото здесь всегда получаются эффектные и масштабные.
Из грота вытекает река Сказдон, длина которой 2,5 км.
Привыкайте к местным, необычным названиямю
Сказдон впадает Цейдон и обе эти сказочные реки быстро несутся вниз, в долину.
За всей этой красотой молчаливо наблюдает эффектная гора Монах.
Активная часть прохождения по маршруту: 10,2 км, перепад высот 2400-2840 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Святилище Реком и водопад Шагацикондон
По лесной тропе из нашего лагеря отправляемся в Реком — одно из трёх главных осетинских святилищ.
Реком — это древнее божество, к которому обращались с просьбой послать богатый урожай, удачный сенокос и охоту.
Ежегодно, в середине лета, здесь устраивали недельные торжества в честь бога.
Мужское святилище представляет собой деревянную хижину, построенную из толстых сосен и украшенную орнаментом.
Строение сложено по старинке, без гвоздей.
Женское святилище украшает орнамент и цветные ленточки.
Деревянные Рекомы скрываются в лесу от посторонних глаз и просто так их не найти.
Затем идем на водопад Шагацикондон.
Выговаривать это название получается не у всех и не с первого раза.
Наши инструкторы тоже немало тренировались, чтобы смело произносить название водопада.
Удобная экотропа приводит в живописный каньон, где и находится водопад.
Он имеет несколько ступеней и игриво прыгает с уступа на уступ.
В этом месте отдохнем, пообедаем и отправимся в обратный путь в лагерь.
Также в этот день увидим интересный камень, на котором изображен цветной портрет Сталина и портрет просветителя Коста Хетагурова.
Активная часть прохождения по маршруту: 9,5 км, перепад высот 1970-1740-1970 м, продолжительность похода 4-6 часов.
Поход к леднику Цей
Каждое утро мы уже привыкли просыпаться в живописных горах Цейского ущелья.
Наши палатки стоят в хвойном лесу, над которым гордо возвышается эффектная гора Монах.
Сегодня нас ждет прогулка к Цейскому леднику.
Это один из крупнейших ледников Северной Осетии, который питается снегами горы Адай-Хох.
Длина ледника Цей достигает 8 километров, средняя толщина льда — 80 метров.
Путь к Цейскому леднику идет по хвойному лесу, вдоль высоких, утонченных гор.
По всему пути нас сопровождает река Цейдон.
В реке часто можно увидеть поваленные деревья, которые здесь очень гармонично смотрятся и придают особую красоту этому каньону.
В конце пути подойдем к эффектному, изумрудному гроту ледника, из которого вытекает река Цейдон.
Активная часть прохождения по маршруту: 8,8 км, перепад высот 1970-2230 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Пик Туриста
За несколько дней мы с вами уже привыкли гулять по лесам, водопадам и любоваться ледниками.
Сегодня пойдем, посмотрим на все наши маршруты свысока.
Нас ждет Садонский перевал и пик Туриста.
Это высшая точка похода по Северной Осетии!
С высоты птичьего полета нам откроется все Цейское ущелье, вершины Главного Кавказского хребта и гордый красавец Казбек.
Казбек (5033 м) — это одна из высших точек Грузии, вершину которого всегда украшают ледники и сверкающий снег.
Прогулка сегодня длительная, к вечеру уставшие, но довольные вернемся в лагерь.
Активная часть прохождения по маршруту: 22,5 км, перепад высот 1710-2877 м, продолжительность похода 8-9 часов.
Даргавс, скальная крепость Дзивгис, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, Кармадон
Сегодня легкий, экскурсионный день.
С нами весь день автобус, а пешком ходим совсем немного.
Сначала на нашем пути встретится огромный, каменный покровитель животных Афсати.
Он символизирует защиту для всего живущего в этом прекрасном уголке Кавказа.
Далее въезжаем в самое сердце Алагирского ущелья!
Оно распахнет свои гостеприимные объятия и сразу же вокруг нас поднимутся живописные скалы, у подножия которых бежит изумрудная река Ардон.
Здесь сделаем остановку возле покровителя мужчин, воинов и путешественников.
Местные жители называют его на свой манер — Уастырджи.
Мы же, туристы, с трудом выговариваем такие слова и называем этого покровителя Святой Георгий.
Поверьте нам, таких памятников вы еще не видели!
На высоте 22 метра эффектный всадник на стальном коне как будто пронзает насквозь скалу и вылетает на дорогу.
Вес скульптуры — 28 тонн, это самый высокий конный монумент в мире.
Далее в наших планах: посетим Аланский мужской монастырь, построенную в скале крепость Дзивгис и заедем в Кармадонское ущелье, где не так давно сошел ледник Колка.
Одно из самых необычных мест сегодняшней экскурсии — Даргавс, визитная карточка Осетии.
Даргавс — это некрополь, который насчитывает около 90 склепов построенных в виде пирамид.
Активная часть прохождения по маршруту: 3 км, продолжительность экскурсии по Осетии 8-9 часов
Отъезд
Собираем палаточный лагерь, прощаемся с горами и покидаем полюбившийся горный курорт Осетии.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
13:30-14:30 Прибытие в Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в личной палатке на платной туристической стоянке альплагеря «Цей».
Варианты проживания
Альплагерь «Цей»
Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке на территории альплагеря Цей. На стоянке оборудованный туалет, горячий душ, прачечная (за дополнительную плату), сушилка для одежды и обуви. Есть электричество, можно бесплатно заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке на территории альплагеря «Цей»
- Питание: завтрак (день 2-7) в столовой по комплексному меню (меню не индивидуальное), обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Входные билеты в Цейское ущелье, на водопад Шагацикондон, в Даргавс
- Посещение термальных источников
- Прокат группового снаряжения (котлы, газовые горелки, групповая аптечка)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обед во время трансфера в 1-й день, ужины
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение
- Страховка (не обязательна)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- палатка;
- рюкзак / сумка / чемодан для вещей;
- спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С;
- каремат;
- подпопник;
- шапка, перчатки;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки;
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага;
- кружка, ложка, тарелка. Во время обеда в горах инструктор делает чай, гости берут с собой кружки. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- фонарик;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- портативное зарядное устройство PowerBank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно);
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Гостям, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где начало и конец маршрута?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту: МТС, Мегафон. Билайн иногда ловит. Связь Теле 2 работает при переключении на местного оператора мобильной связи. Связь ежедневно до 09:00 и после 18:00. Качество связи плохое, интернет только Е. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. На территории лагеря есть платный Wi-Fi (50 руб. /день).
Инфраструктура. В Цейском ущелье есть магазин. Аптек и банкоматов нет. Для оплаты следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.