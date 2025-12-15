Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, раннее утро / Кисловодск...
«Этот маршрут по желанию, ведь не все любят лазать по пещерам, плюс для этого понадобится удобная обувь и подходящая одежда — в ущелье может быть довольно сыро»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
27 000 ₽ за человека
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме (всё включено)
Проснуться среди гор вдали от цивилизации, подняться к ледникам и перезагрузиться
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 11:30...
«По дороге остановимся и прогуляемся к водопаду Адай-Су в скрытое ущелье»
18 апр в 11:30
3 мая в 11:30
64 000 ₽ за человека
Прогулки по Домбаю: треккинги налегке к ущельям, горам и озёрам
Пройти по заповедным локациям, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки
Начало: Минеральные Воды, в 12:00 - ж/д вокзал, 12:30 - аэ...
«За неделю вы исследуете 3 ущелья, побываете у нескольких водопадов, насладитесь пикниками у озёр»
7 июн в 08:00
14 июн в 08:00
68 700 ₽ за человека
Осеннее Лаго-Наки и Гуамское ущелье. Горная Адыгея
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Посетите Гуамское ущелье, пещеры со сталактитовыми и сталагмитовыми натечными образованиями, плато Лаго-Наки, водопады Руфабго, Хаджохскую теснину, дольмен и мужской монастырь»
4 сен в 10:00
9 окт в 10:00
17 900 ₽ за человека
Лаго-Наки и Гуамское ущелье. Горная Адыгея
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вы посетите Гуамское ущелье, пещеры со сталактитовыми и сталагмитовыми натечными образованиями, плато Лаго-Наки, водопады «Руфабго», Хаджохскую теснину, дольмен и Свято-Михайловский монастырь»
10 апр в 10:00
22 мая в 10:00
17 900 ₽ за человека
15%
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Переезд в Дигорское ущелье (около 4 часов)»
21 июн в 10:00
19 июл в 10:00
38 080 ₽
44 800 ₽ за человека
Индивидуальный тур «Чегемское ущелье + Осетия (1 ночь)»
Начало: По Вашему адресу в указанных городах
«1 день За один день мы побываем в трех ущельях Северной Осетии — Куртатинское, Кармадонское и Даргавская котловина»
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально.
50 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальный тур «Чегемское ущелье + Эльбрус (1 ночь)»
Начало: По Вашему адресу
«Первый день — Озеро Гижгит, перевал Актопарк и Чегемские водопады Начнём с рукотворного озера Гижгит, а потом через Чегемское ущелье и аул Эль-Тюбю с таинственным «Городом мертвых» отправимся к завораживающим водопадам»
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально.
44 000 ₽ за всё до 6 чел.
Семейный тур в Архыз с гидом-аниматором: несложные треккинги в живописных горах
Дойти до Софийских водопадов, исследовать Нижне-Архызское городище и погулять в Дуккинском ущелье
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, 12:00
«Пройдём по тропам Кизгычского ущелья, где среди зелёных лугов прячутся чистые озёра, поднимемся к шумным потокам Софийских водопадов и увидим панорамы Главного Кавказского хребта с перевала Софийское седло»
14 июн в 12:00
19 июл в 12:00
80 500 ₽ за человека
Адыгея для всей семьи: прогулки, мастер-классы и водные процедуры
Погулять по каньонам и ущельям, научиться сыроварению и расслабиться в термальных источниках
Начало: В 11:00 на ж/д вокзале Краснодара, в 11:40 в аэроп...
«Отдохнув, отправимся в ущелье Мишоко, название которого переводится как «медвежья долина»»
8 мар в 11:00
19 апр в 11:00
68 300 ₽ за человека
Ледяная сказка Дигории: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Увидеть реку, где живёт ангел-хранитель ущелья, и древние башни и загадать желание на священной горе
Начало: Минеральные Воды, ж/д. вокзал в 13:30 и аэропорт в...
«Сначала увидим Байради, затем через ущелье дойдём к Гавизедону»
3 янв в 12:00
67 000 ₽ за человека
Прогулки по Приэльбрусью
Гулять по горам и ущельям и наслаждаться природой, не пренебрегая комфортом
Начало: Аэропорт города Минеральные Воды (MRV) в 13:00. Пр...
«День начнётся с переезда до посёлка Эльбрус, а затем отправимся в поход по живописному ущелью Ирикчат»
19 апр в 08:00
26 апр в 08:00
70 700 ₽ за человека
Зимний треккинг в Чегемском ущелье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Зимой в Чегемском ущелье есть все, что нужно для отдыха: живописные хвойные леса, ледопады и старинные башни, окутанные легендами»
3 янв в 10:00
от 67 000 ₽ за человека
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице (всё включено)
Восхититься дикими местами Северной Осетии и выпить горный чай на родниковой воде у ледника
Начало: Минеральные Воды, аэропорт и ж/д вокзал, 11:30-12:...
«Едем около 5 часов в Цейское ущелье»
24 мая в 11:30
21 июн в 11:30
67 400 ₽ за человека
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 11:30...
«Актуальную информацию о погоде в Приэльбрусье и наличии снега в ущельях уточняйте у инструктора за неделю до тура»
28 июн в 11:30
19 июл в 11:30
76 400 ₽ за человека
Пик звездопада Персеиды: ночь на плато Канжол в палатках с видом на Эльбрус
Увидеть, как рассвет окрасит вершину, загадать множество желаний и погулять по Тызылскому ущелью
Начало: Заберём вас из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков...
«Сделаем остановку в Тызыльском ущелье — это одна из самых живописных локаций региона, где горные склоны сужаются, образуя теснину с отвесными стенами и бурными потоками»
11 авг в 12:00
12 авг в 13:00
17 000 ₽ за человека
15%
Горный лагерь в Цейском ущелье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Поход в Цей с проживанием в палатках проводится на Кавказе, в республике Северная Осетия-Алания, где раскинулось Цейское ущелье — одно из самых сказочных мест Осетии»
24 мая в 10:00
21 июн в 10:00
36 550 ₽
43 000 ₽ за человека
15%
Треккинг в Цейском ущелье. Тур с гостиницей
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Место нашего отдыха — Цейское ущелье, которое находится на в Северной Осетии, на территории национального парка Алания»
24 мая в 10:00
21 июн в 10:00
57 290 ₽
67 400 ₽ за человека
Треккинг в Чегемском ущелье. Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Именно здесь природа создала бесконечно красивое ущелье — Чегем, где живут снежные вершины Главного Кавказского хребта и находится множество ледников, а с изумрудных холмов на туристов поглядывают приветливые барашки»
19 апр в 10:00
3 мая в 10:00
58 200 ₽ за человека
