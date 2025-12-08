Описание тура
Этот маршрут — для тех, кто хочет в горы по-настоящему. Но без боли в плечах и тяжести рюкзака.
Мы отправимся в путешествие в сердце Архыза — туда, где бурлят реки, грохочут водопады, искрятся озёра, а воздух звенит от тишины. Это не прогулка по парку — мы пройдём на своих ногах около 100 км, наберём суммарно 3500 метров высоты, испытаем погоду на все четыре сезона. Но зато налегке — с рюкзачком (2-4 кг).
Будем жить в диких палаточных лагерях, где по утрам закипает чай на костре, а по вечерам над нами вспыхивают звёзды. Переезжать по бездорожью в УАЗиках, сплавляться по реке и кататься верхом по лугам заповедника. Нас ждут восхождения к перевалам и озёрам, природные купели и баня в лесу.
Будет нелегко: подъёмы, погода, усталость. Но будет по-настоящему: без суеты, глубоко и честно. Это маршрут для тех, кто хочет отключиться от всего — и включиться в себя. Прожить неделю в горах с ощущением свободы, лёгкости и настоящей жизни
Детям 8-13 лет цена 58 800 ₽. Не суммируется с другими скидками.
Программа тура по дням
Встречаемся в Минеральных Водах и едем в мир гор
Утром встречаемся на вокзале, грузимся в трансфер и катим в сторону Архыза. На поляне Таулу устраиваем перекус: доедаем припасы с поезда, пробуем хычины и местный лимонад — у кого какие вкусы.
Дальше пересаживаемся в УАЗики и едем вверх — туда, где заканчивается асфальт и начинаются горы.
Приезжаем на первую стоянку, разбираемся кто где спит, проверяем снаряжение, знакомимся, смеёмся, настраиваемся.
- Вечером — ужин и звёзды над головой.
- Трансфер из Минеральных Вод примерно 3-4 часа.
- Ночевка в палатках.
- С этого дня — полный цифровой детокс и отсутствие связи.
Софийские водопады и ледник
Просыпаемся в окружении гор. Завтрак и короткая зарядка, чтобы разогнать кровь.
Сегодня — прогулка к Софийским водопадам и перевалу Софийское седло. С высоты ледник и горные пики как на ладони.
После обеда — заслуженный отдых: кто-то уходит в книжку, кто-то — в настолки, кто-то просто лежит и смотрит, как облака цепляются за вершины.
- Прогулка налегке около 10 км.
- 700 м вверх.
- 700 м вниз.
- Ночевка в палатках.
Софийские озера, перевал Иркиз и вечером баня
Сегодня — день настоящей горной магии.
Выходим рано: поднимаемся по ущелью, мимо коров-альпинистов и скал, выходим к перевалу. Внизу — ледяные озёра, в них плавают айсберги. Да, серьёзно. Ни деревца, только камни и лёд.
Если повезёт с погодой — можно даже окунуться.
После пикника у воды спускаемся в лагерь. До темноты нужно успеть — ведь вечером баня!
- Прогулка налегке около 12 км.
- 1000 м вверх.
- 1000 м вниз.
- Баня.
Переезд в новую долину и прогулка к водопаду
Сегодня у нас день отдыха и восстановления.
Переезжаем в новую долину — снова УАЗики, снова дорога мечты: лошади, цветущие поляны, река с пенной водой. На месте ставим лагерь и без спешки идём к водопаду.
Поток воды срывается с обрыва, пульсирует в воздухе — хорошо просто стоять рядом и дышать.
Дальше никуда не идём: день — для отдыха. Можно спать, читать, греться на солнышке, болтать у костра. Или ничего не делать вообще.
- День отдыха.
- Переезд на внедорожниках ~ 2 часа.
- Ночевка в палатках в новом ущелье.
Природные купели и поход к высокогорному озеру на перевале
Утром выходим к природным купелям — кристально чистым ваннам, вырезанным течением в русле реки. На поляне рядом — пикник, созерцание, залипание. В этом месте можно зависнуть надолго.
Дальше каждый выбирает по себе
- Кто хочет продолжить отдых — может остаться загорать, купаться или вернуться в лагерь.
- А кто жаждет горных горизонтов — идёт выше, к перевалу Айюлю и труднодоступному высокогорному озеру. Это самый мощный подъём похода: от купелей надо будет набрать ещё +700 метров. Наверху — сапфирово-аквамариновое озеро, ледяное и чистое. Камни и ледники. Иногда — стада туров. Место, где дышать хочется глубже, а говорить — тише.
Спускаемся к вечеру, наслаждаемся общим ужином и разговорами о вечном. Сегодня наша последняя ночь в палатках.
- Программа минимум: 4 км, лёгкий день.
- Программа максимум: до 18 км, +1200 м / -1200 м.
- Последняя ночь в палатках.
Рафтинг, лошади и возвращение в цивилизацию
Возвращаемся в цивилизацию, по которой успели немного соскучиться.
Сразу после завтрака садимся на знакомые внедорожники и отправляемся в поселок Архыз. Но не время расслабляться: впереди очередной активный и интересный день!
Сначала — сплав 10 км по бурной реке, потом обедаем в кафе и сразу отправляемся на полуторачасовую конную прогулку по Тебердинскому заповеднику. Добрые лошадки, тихие луга, дикий лес и еще один водопад!
К вечеру возвращаемся в гостиницу. Отдых, делимся впечатлениями, подводим итоги, ужин в кафе.
Сегодня мы ночуем в комфортной гостинице с размещением по 2 человека. За небольшую плату можно постирать вещи в стиральной машине, а вечером устроить баню.
- Переезд в Архыз.
- Конная прогулка.
- Рафтинг.
- Ночевка в гостинице.
Трансфер в Минеральные Воды и завершение программы
Завтракаем, загружаемся в транспорт и едем в Минводы. В голове — немного грустно, но очень светло.
Кто-то на поезд, кто-то дальше в путешествие. Главное — мы взяли от гор всё, что могли.
- Переезд в Минеральные Воды 3-4 часа.
Проживание
На горной части маршрута (5 ночей) проживание в палатках. После возвращения в поселок Архыз (одна ночь) проживание в гостинице.
1. Про палатки
В стоимость входит аренда клубных палаток — мы используем качественные и надёжные модели, проверенные в десятках походов. Например:
- Normal Zero Z 3 PRO
- Red Fox Trekking Fox 3 Plus
Параметры одной из палаток (трёшка) для примера
- Вместимость: 3 человека
- Вес: 3.15–3.45 кг
- Размеры тента: 324 × 218 × 114 см
- Внутренняя палатка: 172 × 211 × 104 см
Мы заботимся о комфорте участников, поэтому
- Трёшки выдаём на двоих, четвёрки — на троих
- Если вы идёте семьёй или компанией из 4 человек — без проблем размещаем вас вместе
- Парам и семьям предоставляем отдельную палатку, без подселения
- Незнакомых участников селим с учётом пола и по возможности по запросам
Наши палатки ежегодно обновляются, поэтому вы получаете современное, исправное и чистое снаряжение.
Если у вас есть своя любимая палатка — берите её! За несколько дней до старта мы пришлём анкету, где можно будет указать, нужна ли вам клубная палатка или вы идёте со своей.
2. Про гостиницу
В завершение путешествия — заслуженный отдых в уютной гостинице с комфортными условиями размещения.
Стандартное расселение — по 2 человека в номере. Для семей доступны удобные 3-местные номера с раскладным диваном.
В каждом номере:
- собственный душ и туалет;
- полотенца, фен и все необходимое для отдыха;
- wi-fi, тёплая атмосфера и приятный интерьер (можно посмотреть примеры на фото ниже).
Расселяем с учётом ваших пожеланий по соседям.
Хотите одноместное размещение?
- Такой вариант возможен при наличии свободных номеров.
- Доплата за одноместное размещение — 2 000 руб.
- Уточнить доступность можно у консультанта после бронирования тура.
Варианты проживания
Палатка
Гостиница в Архызе
Двухместное размещение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный трансфер от Минеральных Вод и обратно
- Улучшенное трехразовое питание на горной части маршрута (со свежими овощами и фруктами, готовим сами)
- 1 ночь в комфортабельной гостинице Архыза в конце маршрута
- Завтрак на время проживания в Архызе (1 ночь)
- Переезды на внедорожниках между стоянками
- Перевозка вещей и рюкзаков (все переходы только налегке)
- Прокат всего группового снаряжения (палатки, тент, газ. горелки, котлы и пр.)
- Сплав по реке на рафте
- Прогулка на лошадях
- Баня на дровах 2 раза за поход
- Регистрация группы в МЧС
- Специализированная аптечка
- Страховка от несчастного случая
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Дорога до Минеральных Вод и обратно
- Личное снаряжение по списку
- Обед и ужин в последний день в Архызе (много магазинов и кафе)
- Доплата за одноместное размещение в гостинице в последний день - 2000 руб. (по желанию)
- Любые возможные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личное снаряжение должно весить не больше 11-15 кг. Мы не будем ходить под рюкзаком, но все равно придется поднимать его, чтобы донести до машины или до места проживания.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- сменные треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- очки солнцезащитные.
Рекомендуем добавить:
- пуховка (теплая куртка);
- термос;
- спички;
- нитки и иголка;
- платье;
- средство от клещей;
- палатка.
Какая будет погода?
Погода на Кавказе переменчивая и непредсказуемая. Температура воздуха днем в среднем 20-30 градусов, ночью — в среднем 10 градусов, возможны дожди после обеда.
Чем выше мы поднимаемся, тем ниже температура и выше вероятность дождя. В первой половине лета на перевалах и озерах можно увидеть снег. Когда светит солнце, можно обгореть, не забудьте солнцезащитный крем и гигиеническую помаду.
Что будем есть? Кто будет готовить?
На горной части маршрута еду полностью предоставляет турклуб. В меню делаем упор на локальные, свежие продукты: сезонные овощи, фрукты, сыр и другие изделия с фермерских хозяйств по соседству.
Готовят еду участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи. Что и как готовить мы подскажем, от вас — готовность влиться в этот увлекательный процесс.
Мы учтем все ваши комментарии по еде, которые вы оставите в предпоходной анкете. Вегетарианцев голодными тоже не оставим:)
В последние 2 дня похода будем жить в поселке Архыз, обеды и ужины не входят в стоимость, можно будет распробовать местную кухню в кафе и/или магазинах (средний чек в кафе 500 руб.). По желанию сможем заказать кавказский ужин на компанию с шашлыками и шурпой от хозяина гостиницы.
Можно ли оставить где-нибудь вещи на время похода?
Да, можно оставить вещи в гостинице в Архызе, куда мы приедем в конце похода. Но конечно это не камера хранения, и гарантий никаких на такое хранение никто не дает. Поэтому рекомендуем не брать в поход лишние ценные вещи, особенно те, которые вы не готовы потерять.
Где будем мыться?
Каждый день будет возможность освежиться в родниках, озерах или речках.
На второй день запланирована баня.
В последний день в гостинице Архыза душевые в каждом номере + еще раз баня.
А еще в горах всегда можно устроить «помывочный день» из котелков с теплой водой, если вы готовы остаться в лагере и никуда не ходить.
Есть ли на маршруте связь и интернет?
Уверенная связь и интернет у нас будут только в Архызе (последний день похода). В начале 1 дня ловит телефонная связь.
На 4 день, если походить туда‑сюда по поляне и помахать телефоном, возможно, духи долины будут благосклонны, и вы сможете поймать сигнал. Но это не точно:)
Все остальное время до вечера 5 дня мы без связи, что очень способствует единению с природой.
Розеток до заселения в гостиницу мы вообще не встретим, поэтому запаситесь личными пауэр-банками. Ну или отключите свои телефоны и позвольте себе отдохнуть.
Будут ли комары, оводы и их друзья?
В течение всего похода эти ребята встречаться нам будут крайне редко и в очень небольшом количестве и едва ли причинят неудобства. А вот на конной прогулке с ними придется пососедствовать:)
Репелленты от оводов не сильно помогают, гораздо лучше спасает одежда, но если очень хочется, можно взять по собственному разумению, для успокоения души:)
Можно ли поехать с собакой?
В этот поход можно отправиться с четвероногим другом!
Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей, собак и не агрессивна.
Мы просим вас также оценить не только свои, но и собачьи силы, и, чтобы всем было спокойно, указать ваш предыдущий походный опыт с собакой. На маршруте будут сыпучие камни, курумник и довольно крутые участки, если собака не подготовлена, может натереть лапки или травмироваться.
На горной части маршрута вам необходимо иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться.
Если своей палатки нет — вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.
Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
В последнюю ночь мы проживаем в гостинице. Если собака меньше 5 кг, то доплата не потребуется. При заселении в гостиницу с вас возьмут депозит 5000 руб. , который возвращается после выселения, если все ок.
Если собака крупнее, то возможна доплата или размещение вас в соседнем отеле (не том, в котором будет проживать остальная часть группы).
Напишите консультанту породу, вес собаки, а лучше сразу скиньте фотографии — мы полюбуемся и согласуем условия проживания для вас.
Если у вас есть аллергия или боязнь животных — обязательно сообщите нам об этом — мы подскажем, есть ли в вашей группе участник с питомцем. В любом случае проживание — в отдельных номерах и палатках.
Мы за комфорт и людей, и животных — просто давайте заранее договоримся обо всём.