Горное путешествие по Архызу налегке. Поход с палатками без тяжелых рюкзаков

Экскурсионный тур «Горное путешествие по Архызу налегке. Поход с палатками без тяжелых рюкзаков» на 7 дней
Описание тура

Этот маршрут — для тех, кто хочет в горы по-настоящему. Но без боли в плечах и тяжести рюкзака.

Мы отправимся в путешествие в сердце Архыза — туда, где бурлят реки, грохочут водопады, искрятся озёра, а воздух звенит от тишины. Это не прогулка по парку — мы пройдём на своих ногах около 100 км, наберём суммарно 3500 метров высоты, испытаем погоду на все четыре сезона. Но зато налегке — с рюкзачком (2-4 кг).

Будем жить в диких палаточных лагерях, где по утрам закипает чай на костре, а по вечерам над нами вспыхивают звёзды. Переезжать по бездорожью в УАЗиках, сплавляться по реке и кататься верхом по лугам заповедника. Нас ждут восхождения к перевалам и озёрам, природные купели и баня в лесу.

Будет нелегко: подъёмы, погода, усталость. Но будет по-настоящему: без суеты, глубоко и честно. Это маршрут для тех, кто хочет отключиться от всего — и включиться в себя. Прожить неделю в горах с ощущением свободы, лёгкости и настоящей жизни

Детям 8-13 лет цена 58 800 ₽. Не суммируется с другими скидками.

Программа тура по дням

1 день

Встречаемся в Минеральных Водах и едем в мир гор

Утром встречаемся на вокзале, грузимся в трансфер и катим в сторону Архыза. На поляне Таулу устраиваем перекус: доедаем припасы с поезда, пробуем хычины и местный лимонад — у кого какие вкусы.

Дальше пересаживаемся в УАЗики и едем вверх — туда, где заканчивается асфальт и начинаются горы.

Приезжаем на первую стоянку, разбираемся кто где спит, проверяем снаряжение, знакомимся, смеёмся, настраиваемся.

  • Вечером — ужин и звёзды над головой.
  • Трансфер из Минеральных Вод примерно 3-4 часа.
  • Ночевка в палатках.
  • С этого дня — полный цифровой детокс и отсутствие связи.
2 день

Софийские водопады и ледник

Просыпаемся в окружении гор. Завтрак и короткая зарядка, чтобы разогнать кровь.

Сегодня — прогулка к Софийским водопадам и перевалу Софийское седло. С высоты ледник и горные пики как на ладони.

После обеда — заслуженный отдых: кто-то уходит в книжку, кто-то — в настолки, кто-то просто лежит и смотрит, как облака цепляются за вершины.

  • Прогулка налегке около 10 км.
  • 700 м вверх.
  • 700 м вниз.
  • Ночевка в палатках.
3 день

Софийские озера, перевал Иркиз и вечером баня

Сегодня — день настоящей горной магии.

Выходим рано: поднимаемся по ущелью, мимо коров-альпинистов и скал, выходим к перевалу. Внизу — ледяные озёра, в них плавают айсберги. Да, серьёзно. Ни деревца, только камни и лёд.

Если повезёт с погодой — можно даже окунуться.

После пикника у воды спускаемся в лагерь. До темноты нужно успеть — ведь вечером баня!

  • Прогулка налегке около 12 км.
  • 1000 м вверх.
  • 1000 м вниз.
  • Баня.
4 день

Переезд в новую долину и прогулка к водопаду

Сегодня у нас день отдыха и восстановления.

Переезжаем в новую долину — снова УАЗики, снова дорога мечты: лошади, цветущие поляны, река с пенной водой. На месте ставим лагерь и без спешки идём к водопаду.

Поток воды срывается с обрыва, пульсирует в воздухе — хорошо просто стоять рядом и дышать.

Дальше никуда не идём: день — для отдыха. Можно спать, читать, греться на солнышке, болтать у костра. Или ничего не делать вообще.

  • День отдыха.
  • Переезд на внедорожниках ~ 2 часа.
  • Ночевка в палатках в новом ущелье.
5 день

Природные купели и поход к высокогорному озеру на перевале

Утром выходим к природным купелям — кристально чистым ваннам, вырезанным течением в русле реки. На поляне рядом — пикник, созерцание, залипание. В этом месте можно зависнуть надолго.

Дальше каждый выбирает по себе

  • Кто хочет продолжить отдых — может остаться загорать, купаться или вернуться в лагерь.
  • А кто жаждет горных горизонтов — идёт выше, к перевалу Айюлю и труднодоступному высокогорному озеру. Это самый мощный подъём похода: от купелей надо будет набрать ещё +700 метров. Наверху — сапфирово-аквамариновое озеро, ледяное и чистое. Камни и ледники. Иногда — стада туров. Место, где дышать хочется глубже, а говорить — тише.

Спускаемся к вечеру, наслаждаемся общим ужином и разговорами о вечном. Сегодня наша последняя ночь в палатках.

  • Программа минимум: 4 км, лёгкий день.
  • Программа максимум: до 18 км, +1200 м / -1200 м.
  • Последняя ночь в палатках.
6 день

Рафтинг, лошади и возвращение в цивилизацию

Возвращаемся в цивилизацию, по которой успели немного соскучиться.

Сразу после завтрака садимся на знакомые внедорожники и отправляемся в поселок Архыз. Но не время расслабляться: впереди очередной активный и интересный день!

Сначала — сплав 10 км по бурной реке, потом обедаем в кафе и сразу отправляемся на полуторачасовую конную прогулку по Тебердинскому заповеднику. Добрые лошадки, тихие луга, дикий лес и еще один водопад!

К вечеру возвращаемся в гостиницу. Отдых, делимся впечатлениями, подводим итоги, ужин в кафе.

Сегодня мы ночуем в комфортной гостинице с размещением по 2 человека. За небольшую плату можно постирать вещи в стиральной машине, а вечером устроить баню.

  • Переезд в Архыз.
  • Конная прогулка.
  • Рафтинг.
  • Ночевка в гостинице.
7 день

Трансфер в Минеральные Воды и завершение программы

Завтракаем, загружаемся в транспорт и едем в Минводы. В голове — немного грустно, но очень светло.

Кто-то на поезд, кто-то дальше в путешествие. Главное — мы взяли от гор всё, что могли.

  • Переезд в Минеральные Воды 3-4 часа.
Проживание

На горной части маршрута (5 ночей) проживание в палатках. После возвращения в поселок Архыз (одна ночь) проживание в гостинице.

1. Про палатки

В стоимость входит аренда клубных палаток — мы используем качественные и надёжные модели, проверенные в десятках походов. Например:

  • Normal Zero Z 3 PRO
  • Red Fox Trekking Fox 3 Plus

Параметры одной из палаток (трёшка) для примера

  • Вместимость: 3 человека
  • Вес: 3.15–3.45 кг
  • Размеры тента: 324 × 218 × 114 см
  • Внутренняя палатка: 172 × 211 × 104 см

Мы заботимся о комфорте участников, поэтому

  • Трёшки выдаём на двоих, четвёрки — на троих
  • Если вы идёте семьёй или компанией из 4 человек — без проблем размещаем вас вместе
  • Парам и семьям предоставляем отдельную палатку, без подселения
  • Незнакомых участников селим с учётом пола и по возможности по запросам

Наши палатки ежегодно обновляются, поэтому вы получаете современное, исправное и чистое снаряжение.

Если у вас есть своя любимая палатка — берите её! За несколько дней до старта мы пришлём анкету, где можно будет указать, нужна ли вам клубная палатка или вы идёте со своей.

2. Про гостиницу

В завершение путешествия — заслуженный отдых в уютной гостинице с комфортными условиями размещения.

Стандартное расселение — по 2 человека в номере. Для семей доступны удобные 3-местные номера с раскладным диваном.

В каждом номере:

  • собственный душ и туалет;
  • полотенца, фен и все необходимое для отдыха;
  • wi-fi, тёплая атмосфера и приятный интерьер (можно посмотреть примеры на фото ниже).

Расселяем с учётом ваших пожеланий по соседям.

Хотите одноместное размещение?

  • Такой вариант возможен при наличии свободных номеров.
  • Доплата за одноместное размещение — 2 000 руб.
  • Уточнить доступность можно у консультанта после бронирования тура.
Варианты проживания

Палатка

5 ночей

Гостиница в Архызе

1 ночь

Двухместное размещение.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортный трансфер от Минеральных Вод и обратно
  • Улучшенное трехразовое питание на горной части маршрута (со свежими овощами и фруктами, готовим сами)
  • 1 ночь в комфортабельной гостинице Архыза в конце маршрута
  • Завтрак на время проживания в Архызе (1 ночь)
  • Переезды на внедорожниках между стоянками
  • Перевозка вещей и рюкзаков (все переходы только налегке)
  • Прокат всего группового снаряжения (палатки, тент, газ. горелки, котлы и пр.)
  • Сплав по реке на рафте
  • Прогулка на лошадях
  • Баня на дровах 2 раза за поход
  • Регистрация группы в МЧС
  • Специализированная аптечка
  • Страховка от несчастного случая
  • Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
  • Дорога до Минеральных Вод и обратно
  • Личное снаряжение по списку
  • Обед и ужин в последний день в Архызе (много магазинов и кафе)
  • Доплата за одноместное размещение в гостинице в последний день - 2000 руб. (по желанию)
  • Любые возможные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение должно весить не больше 11-15 кг. Мы не будем ходить под рюкзаком, но все равно придется поднимать его, чтобы донести до машины или до места проживания.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • сменные треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • очки солнцезащитные.

Рекомендуем добавить:

  • пуховка (теплая куртка);
  • термос;
  • спички;
  • нитки и иголка;
  • платье;
  • средство от клещей;
  • палатка.
Какая будет погода?

Погода на Кавказе переменчивая и непредсказуемая. Температура воздуха днем в среднем 20-30 градусов, ночью — в среднем 10 градусов, возможны дожди после обеда.

Чем выше мы поднимаемся, тем ниже температура и выше вероятность дождя. В первой половине лета на перевалах и озерах можно увидеть снег. Когда светит солнце, можно обгореть, не забудьте солнцезащитный крем и гигиеническую помаду.

Что будем есть? Кто будет готовить?

На горной части маршрута еду полностью предоставляет турклуб. В меню делаем упор на локальные, свежие продукты: сезонные овощи, фрукты, сыр и другие изделия с фермерских хозяйств по соседству.

Готовят еду участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи. Что и как готовить мы подскажем, от вас — готовность влиться в этот увлекательный процесс.

Мы учтем все ваши комментарии по еде, которые вы оставите в предпоходной анкете. Вегетарианцев голодными тоже не оставим:)

В последние 2 дня похода будем жить в поселке Архыз, обеды и ужины не входят в стоимость, можно будет распробовать местную кухню в кафе и/или магазинах (средний чек в кафе 500 руб.). По желанию сможем заказать кавказский ужин на компанию с шашлыками и шурпой от хозяина гостиницы.

Можно ли оставить где-нибудь вещи на время похода?

Да, можно оставить вещи в гостинице в Архызе, куда мы приедем в конце похода. Но конечно это не камера хранения, и гарантий никаких на такое хранение никто не дает. Поэтому рекомендуем не брать в поход лишние ценные вещи, особенно те, которые вы не готовы потерять.

Где будем мыться?

Каждый день будет возможность освежиться в родниках, озерах или речках.

На второй день запланирована баня.

В последний день в гостинице Архыза душевые в каждом номере + еще раз баня.

А еще в горах всегда можно устроить «помывочный день» из котелков с теплой водой, если вы готовы остаться в лагере и никуда не ходить.

Есть ли на маршруте связь и интернет?

Уверенная связь и интернет у нас будут только в Архызе (последний день похода). В начале 1 дня ловит телефонная связь.

На 4 день, если походить туда‑сюда по поляне и помахать телефоном, возможно, духи долины будут благосклонны, и вы сможете поймать сигнал. Но это не точно:)

Все остальное время до вечера 5 дня мы без связи, что очень способствует единению с природой.

Розеток до заселения в гостиницу мы вообще не встретим, поэтому запаситесь личными пауэр-банками. Ну или отключите свои телефоны и позвольте себе отдохнуть.

Будут ли комары, оводы и их друзья?

В течение всего похода эти ребята встречаться нам будут крайне редко и в очень небольшом количестве и едва ли причинят неудобства. А вот на конной прогулке с ними придется пососедствовать:)

Репелленты от оводов не сильно помогают, гораздо лучше спасает одежда, но если очень хочется, можно взять по собственному разумению, для успокоения души:)

Можно ли поехать с собакой?

В этот поход можно отправиться с четвероногим другом!

Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей, собак и не агрессивна.

Мы просим вас также оценить не только свои, но и собачьи силы, и, чтобы всем было спокойно, указать ваш предыдущий походный опыт с собакой. На маршруте будут сыпучие камни, курумник и довольно крутые участки, если собака не подготовлена, может натереть лапки или травмироваться.

На горной части маршрута вам необходимо иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться.

Если своей палатки нет — вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.

Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.

В последнюю ночь мы проживаем в гостинице. Если собака меньше 5 кг, то доплата не потребуется. При заселении в гостиницу с вас возьмут депозит 5000 руб. , который возвращается после выселения, если все ок.

Если собака крупнее, то возможна доплата или размещение вас в соседнем отеле (не том, в котором будет проживать остальная часть группы).

Напишите консультанту породу, вес собаки, а лучше сразу скиньте фотографии — мы полюбуемся и согласуем условия проживания для вас.

Если у вас есть аллергия или боязнь животных — обязательно сообщите нам об этом — мы подскажем, есть ли в вашей группе участник с питомцем. В любом случае проживание — в отдельных номерах и палатках.

Мы за комфорт и людей, и животных — просто давайте заранее договоримся обо всём.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

