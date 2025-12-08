Этот маршрут — для тех, кто хочет в горы по-настоящему. Но без боли в плечах и тяжести рюкзака.

Мы отправимся в путешествие в сердце Архыза — туда, где бурлят реки, грохочут водопады, искрятся озёра, а воздух звенит от тишины. Это не прогулка по парку — мы пройдём на своих ногах около 100 км, наберём суммарно 3500 метров высоты, испытаем погоду на все четыре сезона. Но зато налегке — с рюкзачком (2-4 кг).

Будем жить в диких палаточных лагерях, где по утрам закипает чай на костре, а по вечерам над нами вспыхивают звёзды. Переезжать по бездорожью в УАЗиках, сплавляться по реке и кататься верхом по лугам заповедника. Нас ждут восхождения к перевалам и озёрам, природные купели и баня в лесу.

Будет нелегко: подъёмы, погода, усталость. Но будет по-настоящему: без суеты, глубоко и честно. Это маршрут для тех, кто хочет отключиться от всего — и включиться в себя. Прожить неделю в горах с ощущением свободы, лёгкости и настоящей жизни

Детям 8-13 лет цена 58 800 ₽. Не суммируется с другими скидками.