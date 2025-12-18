Пешком по просторам Архыза: поход без рюкзаков с проживанием в палатках
Прогуляться верхом, зарядиться во время рафтинга и посетить Софийские водопады
Начало: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, 9:30
28 июн в 09:30
5 июл в 09:30
70 200 ₽ за человека
На джипах к водопадам Домбая и Архыза: индивидуальный тур с лёгкими треккингами
Прогуляться по лесу, осмотреть Алибек и Софийские водопады
Начало: Минеральные Воды, ваше место проживания, 7:00 или ...
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
120 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
14%
Горное путешествие по Архызу налегке. Поход с палатками без тяжелых рюкзаков
Экскурсионный тур «Горное путешествие по Архызу налегке. Поход с палатками без тяжелых рюкзаков» на 7 дней
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
28 июн в 10:00
5 июл в 10:00
70 200 ₽
82 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Софийские водопады»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в декабре 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Софийские водопады" можно забронировать 3 тура от 70 200 до 120 000 со скидкой до 14%.
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2026 год по теме «Софийские водопады», цены от 70200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль