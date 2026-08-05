Горы зовут: Пятигорск и топ-3 локации Карачаево-Черкесии
Посетить Бермамыт, Архыз и Домбай, осмотреть храмы древних аланов и поужинать по-кавказски
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 13:00 или аэропорт ...
«Увидим самый большой в России телескоп, а также побываем в Пятигорске: поднимемся на Машук, обойдём лермонтовские места и за сытным ужином прочувствуем знаменитое кавказское гостеприимство»
7 сен в 13:00
21 сен в 13:00
47 000 ₽ за человека
Этнотур в степях Калмыкии с проживанием в юрте и погружением в культуру кочевников (всё включено)
Горловое пение, пикник в барханах, стрельба из лука, баня, кухня и Элиста - из Минеральных Вод
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 11:00
«На ужин подадут кюр — запечённый в земле рубец, начинённый бараниной»
3 сен в 11:00
10 сен в 11:00
67 400 ₽ за человека
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22%
Эльбрус налегке: хайкинг у самой высокой горы Европы
Трекинг среди грандиозных панорам Кавказа, эмоциональная перезагрузка и расслабление в бане
«А затем нас ждёт ужин и знакомство с группой»
22 авг в 10:00
от 54 000 ₽
69 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «С ужином»
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