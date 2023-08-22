Гастрономические туры Минеральных Вод

Найдено 5 туров в категории «Гастрономические» в Минеральных Водах, цены от 22 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
«Гастрономические вкусности После этого отправимся в дегустационный зал — вы сможете попробовать несколько сортов белого, розового и красного сухих вин и научитесь в них разбираться»
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000 за человека
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
«Побываем в центральной части города-сада, исследуем его улочки, поговорим о местных традициях, культуре и кухне»
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
43 900 за человека
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«В обед войдут блюда кавказской кухни: чанахи с бараниной в горшочке, люля-кебаб из курицы, салат»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800 за человека
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
«Включено трёхразовое питание блюдами кавказской кухни, приготовленными из натуральных продуктов, а также дегустации горного мёда, айрана, сыра и лечебного нарзана»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Авторский тур
7 дней
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Изучить трассы, попробовать кухню Карачаево-Черкесии и зарядиться энергией гор
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:30-13:00
«А вечером соберёмся в кафе за праздничным ужином, отметим 23 февраля или 8 марта (в зависимости от дат тура)»
3 фев в 08:00
9 фев в 08:00
40 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    22 августа 2023
    Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
    Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
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    в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.

  • В
    Вдовина
    1 августа 2023
    Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
    В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
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    не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.

  • М
    Максим
    18 июля 2023
    Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приют
    Организатор неплох.
  • Н
    Никита
    25 августа 2022
    Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
    Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍
    Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Гастрономические»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
  2. Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
  3. Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
  4. На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
  5. Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 авторских туров от 22 800 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Минеральных Вод, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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