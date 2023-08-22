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Авторский тур
4 дня
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
«Гастрономические вкусности После этого отправимся в дегустационный зал — вы сможете попробовать несколько сортов белого, розового и красного сухих вин и научитесь в них разбираться»
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
«Побываем в центральной части города-сада, исследуем его улочки, поговорим о местных традициях, культуре и кухне»
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«В обед войдут блюда кавказской кухни: чанахи с бараниной в горшочке, люля-кебаб из курицы, салат»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
«Включено трёхразовое питание блюдами кавказской кухни, приготовленными из натуральных продуктов, а также дегустации горного мёда, айрана, сыра и лечебного нарзана»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Изучить трассы, попробовать кухню Карачаево-Черкесии и зарядиться энергией гор
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:30-13:00
«А вечером соберёмся в кафе за праздничным ужином, отметим 23 февраля или 8 марта (в зависимости от дат тура)»
3 фев в 08:00
9 фев в 08:00
40 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария22 августа 2023Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приютПрограмма потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
- ВВдовина1 августа 2023Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приютВ целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
- ММаксим18 июля 2023Эльбрус с юга. Кемпинг и горный приютОрганизатор неплох.
- ННикита25 августа 2022Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Гастрономические»
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- Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
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Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 авторских туров от 22 800 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Минеральных Вод, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024