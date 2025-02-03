Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае

Изучить трассы, попробовать кухню Карачаево-Черкесии и зарядиться энергией гор
Едем кататься, отмечать праздники и любоваться горными вершинами.

Вас ждут всесезонный «Архыз» и головокружительный Домбай, чьи каменные пики и густые леса влюбляют с первого взгляда.

Везде есть трассы как для новичков, так и для опытных, возможность взять оборудование в аренду и отточить мастерство. Будем наслаждаться скоростью и яркими эмоциями!
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. В номерах с санузлом и всем необходимым в посёлке Архыз на территории гостиницы или базы отдыха (в зависимости от дат тура). Размещение 2-местное и 3-местное.

Питание. Включено комплексное питание: завтраки — 6, ужины — 4. 1 ужин и обеды — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, вечерняя прогулка и катание

Встречаемся и едем до места проживания, где после размещения соберёмся для организационной беседы: познакомимся и обсудим детали предстоящего отдыха. После первого совместного ужина отправимся на прогулку по посёлку Архыз. Если вам нужно будет взять снаряжение в прокат, гид подскажет, где и как подобрать.

Встреча, размещение, вечерняя прогулка и катаниеВстреча, размещение, вечерняя прогулка и катаниеВстреча, размещение, вечерняя прогулка и катаниеВстреча, размещение, вечерняя прогулка и катаниеВстреча, размещение, вечерняя прогулка и катание
2 день

День на курорте «Архыз»

Просыпаемся в окружении заснеженных гор, завтракаем и едем до подъёмников, чтобы весь день покорять склоны и заряжаться драйвом. Гид расскажет об основных возможностях курорта. Здесь доступны трассы разных уровней сложности и протяжённости. По вашему желанию снимем для вас классные видео и фотографии. После вы сможете наслаждаться и получать удовольствие от скорости и местной атмосферы.

Затем вернёмся в отель, а после ужина проведём вечер в соответствии с вашими интересами и пожеланиями. Для желающих гид проведёт лекцию о частых ошибках катания.

День на курорте «Архыз»День на курорте «Архыз»День на курорте «Архыз»День на курорте «Архыз»День на курорте «Архыз»
3 день

Продолжаем кататься

Завтракаем и едем до подъёмников, чтобы снова покорять склоны Архыза. После насыщенного дня вернёмся в отель, поужинаем, отдохнём и пойдём своей компанией греться в расслабляющую сауну.

Продолжаем кататьсяПродолжаем кататьсяПродолжаем кататьсяПродолжаем кататься
4 день

Поездка на Домбай

Сегодня у вас есть выбор: остаться и продолжить рассекать трассы «Архыза» или на целый день отправиться исследовать знаменитый горнолыжный курорт «Домбай». Спуститься с вершины его главного хребта Мусса-Ачитара можно по трассам разной крутизны и сложности. Есть как «красные» участки для профессионалов, так и пологие спуски для более осторожного катания. А какие здесь виды! Кажущиеся чёрными горы покрыты белыми мантиями, а их острые пики так и просятся в объективы камер и впечатляют величием.

После активного дня возвращаемся в отель в Архызе.

Поездка на ДомбайПоездка на ДомбайПоездка на ДомбайПоездка на Домбай
5 день

Покоряем склоны Архыза и общаемся за праздничным ужином

После завтрака доедем до подъёмников. Снова катаемся по трассам, при желании фотографируемся. А вечером соберёмся в кафе за праздничным ужином, отметим 23 февраля или 8 марта (в зависимости от дат тура). Пообщаемся, повеселимся и поделимся эмоциями от нашего горнолыжного путешествия.

Покоряем склоны Архыза и общаемся за праздничным ужиномПокоряем склоны Архыза и общаемся за праздничным ужиномПокоряем склоны Архыза и общаемся за праздничным ужиномПокоряем склоны Архыза и общаемся за праздничным ужином
6 день

Ещё день на лыжах

Позавтракав, едем в горы кататься. Вечером встретимся за заключительным ужином, поделимся впечатлениями и займёмся чем-нибудь увлекательным.

Ещё день на лыжахЕщё день на лыжахЕщё день на лыжахЕщё день на лыжах
7 день

Нижне-Архызские храмы, термальные источники

После завтрака выселяемся из гостиницы и едем к Нижне-Архызским храмам 9-11 веков в долине реки Большой Зеленчук. Вы посмотрите на три сохранившиеся церкви на территории бывшего аланского города, а затем отправимся в аэропорт, куда прибудем около 16:00. По дороге будет возможность заехать на термальные источники по согласованию с группой.

Нижне-Архызские храмы, термальные источникиНижне-Архызские храмы, термальные источникиНижне-Архызские храмы, термальные источникиНижне-Архызские храмы, термальные источники

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 6 комплексных завтраков и 4 ужина
  • Трансфер групповой от аэропорта или ж. - д. вокзала Минеральных Вод до отеля и обратно
  • Ежедневные групповые трансферы от отеля до подъёмников и обратно
  • Праздничный ужин в кафе, в том числе блюдами национальной кухни Карачаево-Черкесии
  • Разовое посещение сауны в один из дней своей группой (2-3 часа)
  • Трансфер до горнолыжного курорта «Домбай» и обратно - организованный выезд одним днём (по желанию)
  • Ознакомительный инструктаж по горнолыжным курортам "Архыз" и "Домбай", чтобы познакомить с трассами, картой курорта выезд гида на трассы для фото - и видеосъёмки (2 раза за время тура)
  • Лекция «Основные ошибки катания» от инструктора по горным лыжам
  • Посещение музея «Нижне-Архызский историко-архитектурный и археологический комплекс» с экскурсией
  • Посещение термальных источников без оплаты билета
  • Организованный вечерний досуг
  • Сопровождение гида из команды (инструктор по горным лыжам) в период всей программы, поддержка и помощь по всем вопросам тура
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно (поможем с подбором)
  • Обеды на горе, 1 ужин
  • Ски-пассы. Стоимость зависит от времени, на которое покупается ски-пасс. В Архызе цены на день для катания - 2375 руб. (с 8:30 до 16:30). Есть тарифы на полуденное и вечернее катание. На Домбае дневной абонемент для катания около 2400 руб
  • Страховка (можно оформить дополнительно, до 1000 руб. на все дни тура)
  • Вход к термальным источникам (по желанию) - 500 руб
  • Тур будут проводить гиды из команды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:30-13:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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