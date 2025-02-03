Просыпаемся в окружении заснеженных гор, завтракаем и едем до подъёмников, чтобы весь день покорять склоны и заряжаться драйвом. Гид расскажет об основных возможностях курорта. Здесь доступны трассы разных уровней сложности и протяжённости. По вашему желанию снимем для вас классные видео и фотографии. После вы сможете наслаждаться и получать удовольствие от скорости и местной атмосферы.

Затем вернёмся в отель, а после ужина проведём вечер в соответствии с вашими интересами и пожеланиями. Для желающих гид проведёт лекцию о частых ошибках катания.