Вас ждут всесезонный «Архыз» и головокружительный Домбай, чьи каменные пики и густые леса влюбляют с первого взгляда.
Везде есть трассы как для новичков, так и для опытных, возможность взять оборудование в аренду и отточить мастерство. Будем наслаждаться скоростью и яркими эмоциями!
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. В номерах с санузлом и всем необходимым в посёлке Архыз на территории гостиницы или базы отдыха (в зависимости от дат тура). Размещение 2-местное и 3-местное.
Питание. Включено комплексное питание: завтраки — 6, ужины — 4. 1 ужин и обеды — за доплату.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, вечерняя прогулка и катание
Встречаемся и едем до места проживания, где после размещения соберёмся для организационной беседы: познакомимся и обсудим детали предстоящего отдыха. После первого совместного ужина отправимся на прогулку по посёлку Архыз. Если вам нужно будет взять снаряжение в прокат, гид подскажет, где и как подобрать.
День на курорте «Архыз»
Просыпаемся в окружении заснеженных гор, завтракаем и едем до подъёмников, чтобы весь день покорять склоны и заряжаться драйвом. Гид расскажет об основных возможностях курорта. Здесь доступны трассы разных уровней сложности и протяжённости. По вашему желанию снимем для вас классные видео и фотографии. После вы сможете наслаждаться и получать удовольствие от скорости и местной атмосферы.
Затем вернёмся в отель, а после ужина проведём вечер в соответствии с вашими интересами и пожеланиями. Для желающих гид проведёт лекцию о частых ошибках катания.
Продолжаем кататься
Завтракаем и едем до подъёмников, чтобы снова покорять склоны Архыза. После насыщенного дня вернёмся в отель, поужинаем, отдохнём и пойдём своей компанией греться в расслабляющую сауну.
Поездка на Домбай
Сегодня у вас есть выбор: остаться и продолжить рассекать трассы «Архыза» или на целый день отправиться исследовать знаменитый горнолыжный курорт «Домбай». Спуститься с вершины его главного хребта Мусса-Ачитара можно по трассам разной крутизны и сложности. Есть как «красные» участки для профессионалов, так и пологие спуски для более осторожного катания. А какие здесь виды! Кажущиеся чёрными горы покрыты белыми мантиями, а их острые пики так и просятся в объективы камер и впечатляют величием.
После активного дня возвращаемся в отель в Архызе.
Покоряем склоны Архыза и общаемся за праздничным ужином
После завтрака доедем до подъёмников. Снова катаемся по трассам, при желании фотографируемся. А вечером соберёмся в кафе за праздничным ужином, отметим 23 февраля или 8 марта (в зависимости от дат тура). Пообщаемся, повеселимся и поделимся эмоциями от нашего горнолыжного путешествия.
Ещё день на лыжах
Позавтракав, едем в горы кататься. Вечером встретимся за заключительным ужином, поделимся впечатлениями и займёмся чем-нибудь увлекательным.
Нижне-Архызские храмы, термальные источники
После завтрака выселяемся из гостиницы и едем к Нижне-Архызским храмам 9-11 веков в долине реки Большой Зеленчук. Вы посмотрите на три сохранившиеся церкви на территории бывшего аланского города, а затем отправимся в аэропорт, куда прибудем около 16:00. По дороге будет возможность заехать на термальные источники по согласованию с группой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 990 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 6 комплексных завтраков и 4 ужина
- Трансфер групповой от аэропорта или ж. - д. вокзала Минеральных Вод до отеля и обратно
- Ежедневные групповые трансферы от отеля до подъёмников и обратно
- Праздничный ужин в кафе, в том числе блюдами национальной кухни Карачаево-Черкесии
- Разовое посещение сауны в один из дней своей группой (2-3 часа)
- Трансфер до горнолыжного курорта «Домбай» и обратно - организованный выезд одним днём (по желанию)
- Ознакомительный инструктаж по горнолыжным курортам "Архыз" и "Домбай", чтобы познакомить с трассами, картой курорта выезд гида на трассы для фото - и видеосъёмки (2 раза за время тура)
- Лекция «Основные ошибки катания» от инструктора по горным лыжам
- Посещение музея «Нижне-Архызский историко-архитектурный и археологический комплекс» с экскурсией
- Посещение термальных источников без оплаты билета
- Организованный вечерний досуг
- Сопровождение гида из команды (инструктор по горным лыжам) в период всей программы, поддержка и помощь по всем вопросам тура
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно (поможем с подбором)
- Обеды на горе, 1 ужин
- Ски-пассы. Стоимость зависит от времени, на которое покупается ски-пасс. В Архызе цены на день для катания - 2375 руб. (с 8:30 до 16:30). Есть тарифы на полуденное и вечернее катание. На Домбае дневной абонемент для катания около 2400 руб
- Страховка (можно оформить дополнительно, до 1000 руб. на все дни тура)
- Вход к термальным источникам (по желанию) - 500 руб
- Тур будут проводить гиды из команды