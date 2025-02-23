Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней

Зимний отдых на Западном Кавказе: горнолыжный тур из Минеральных Вод на 7 дней
В этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа — Домбай и Архыз.

Какой же из них лучше? Где пекут самые вкусные хичины? На каком курорте мягче снег и где комфортнее падать? Поехали в горнолыжный тур на Кавказ, проверим!
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
Ближайшие даты:
23
фев
Время начала: 12:30

Описание тура

Западный Кавказ – идеальное место для зимнего отдыха!

Западный Кавказ всегда радует нас своим обилием снега и отличными горнолыжными трассами. Здесь вы сможете не только насладиться катанием на лыжах, но и сделать потрясающие фотографии с великолепными видами на Эльбрус и Главный Кавказский Хребет.

Программа тура

День 1: Термальные источники «Жемчужина Кавказа»

Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды до 12:30. Затем мы отправимся на микроавтобусе в пос. Архыз (приблизительно 3,5 часа в пути). По дороге сделаем остановку на термальных источниках, где вы сможете искупаться в целебной воде с температурой +38…41°C. Вода содержит йод, цинк, калий, кальций и натрий, что способствует очищению организма, снятию стресса и придаёт заряд энергии!

После этого поселимся в гостинице в Архызе и отправимся на обзорную прогулку по поселку. Активная часть тура: 3 км пешком.

День 2-3: Горнолыжный курорт «Романтик»

Утром мы отправимся в горы на курорт «Романтик» в Архызе. Это современный и уютный курорт, идеально подходящий для новичков и опытных лыжников. Здесь есть множество трасс различной сложности, которые ежедневно ровняют ратраки, что обеспечивает комфортное катание.

Детям также будет весело: они смогут покататься на санках и тюбингах, а для них предусмотрена отдельная огороженная горка. На обед мы соберёмся в кафе, чтобы поделиться впечатлениями и попробовать местную кухню. Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.

День 4: Отдых на горнолыжном курорте «Романтик»

Продолжаем наслаждаться катанием в горах Архыза! Местные подъемники поднимаются на высоту 2800 м, откуда открывается потрясающий вид на гору София и другие великолепные пейзажи. Продолжительность активной части тура: 6-7 часов. Вечером переезд в поселок Домбай (150 км, около 3 часов в пути) и размещение в гостинице.

День 5: Отдых на горнолыжном курорте Домбай

Сегодня мы сравним красоты курортов! На канатках Домбая поднимемся на высоту 3200 м, откуда откроется завораживающий вид на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Канатные дороги начинаются прямо из поселка, что позволяет легко спуститься в любое время. После катания можно прогуляться по курорту и насладиться видами заснеженных пихт. Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.

День 6: Катание на горнолыжном курорте Домбай

Сегодня мы продолжим исследовать новые трассы Домбая! На обед соберёмся в одном из местных кафе, где можно попробовать вкусные хичины, чебуреки, суп-лапшу и другие блюда. Не забудьте побаловать себя чаем с ягодами или горячим глинтвейном. Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.

День 7: Возвращение в г. Минеральные Воды

В последний день мы отправимся на микроавтобусе из Домбая в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа). Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал) ожидается в 12:30-13:30. Время прощаться и возвращаться домой с яркими впечатлениями!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Минеральные Воды
  • Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
  • Горнолыжный курорт «Романтик» в Архызе
  • Горнолыжный курорт Домбай
Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - пос. Архыз - пос. Домбай - г. Минеральные Воды
  • Групповой трансфер утром (день 2, 3, 4) из пос. Архыз на горнолыжный курорт «Романтик» и вечером обратно. Время в пути 15 минут
  • Проживание: 3 ночи в пос. Архыз, в гостинице "Незабудка", 3 ночи в пос. Домбай, в гостинице "Домбай Айс Черри" (двух-, трехместные номера)
  • Питание: завтрак (день 2-7). Меню комплексное, не индивидуальное
  • Посещение термальных источников
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом.
  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
  • Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
  • Абонемент для катания на канатной дороге:
  • Курорт Архыз. Однодневный ски-пасс на канатную дорогу - 2200 руб. Детям от 6 до 14 лет скидки. Прайс-лист на канатную дорогу: https://arhyz-resort. ru/touristpass/. В стоимость скипасса включена страховка, подробнее о страховке: https://arhyz-resort. ru/strakhovanie/.
  • Курорт Домбай. Однодневный ски-пасс на гондольную канатную дорогу - 2000 руб. Стоимость одного подъема на кресельной канатной дороге - 300 руб. Детям от 3 до 12 лет и пенсионерам скидки. Прайс-лист на гондольную канатную дорогу: http://dombai-kd. ru/prais-list
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения в пос. Домбай, Архыз - 900-1400 руб. /сутки
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2500 руб. /час
  • Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: от 500 руб.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
  • Горнолыжная страховка.
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Архыз, пос. Домбай
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 15:00-16:00 МСК
  • Часовой пояс: московское время
  • Денежная единица: российский рубль
  • Тип отдыха: горнолыжный тур
  • Проживание: гостиница
  • Питание: завтрак
  • Маршрут проходит на высоте: 1470-3200 м
  • Ограничение по возрасту: от 5 до 75 лет
  • Мобильная связь: постоянно
  • Инфраструктура. В поселках Архыз и Домбай есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. На территории поселка много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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