В этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа — Домбай и Архыз. Какой же из них лучше? Где пекут самые вкусные хичины? На каком курорте мягче снег и где комфортнее падать? Поехали в горнолыжный тур на Кавказ, проверим!

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Описание тура

Западный Кавказ – идеальное место для зимнего отдыха!

Западный Кавказ всегда радует нас своим обилием снега и отличными горнолыжными трассами. Здесь вы сможете не только насладиться катанием на лыжах, но и сделать потрясающие фотографии с великолепными видами на Эльбрус и Главный Кавказский Хребет.

Программа тура

День 1: Термальные источники «Жемчужина Кавказа»

Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды до 12:30. Затем мы отправимся на микроавтобусе в пос. Архыз (приблизительно 3,5 часа в пути). По дороге сделаем остановку на термальных источниках, где вы сможете искупаться в целебной воде с температурой +38…41°C. Вода содержит йод, цинк, калий, кальций и натрий, что способствует очищению организма, снятию стресса и придаёт заряд энергии!

После этого поселимся в гостинице в Архызе и отправимся на обзорную прогулку по поселку. Активная часть тура: 3 км пешком.

День 2-3: Горнолыжный курорт «Романтик»

Утром мы отправимся в горы на курорт «Романтик» в Архызе. Это современный и уютный курорт, идеально подходящий для новичков и опытных лыжников. Здесь есть множество трасс различной сложности, которые ежедневно ровняют ратраки, что обеспечивает комфортное катание.

Детям также будет весело: они смогут покататься на санках и тюбингах, а для них предусмотрена отдельная огороженная горка. На обед мы соберёмся в кафе, чтобы поделиться впечатлениями и попробовать местную кухню. Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.

День 4: Отдых на горнолыжном курорте «Романтик»

Продолжаем наслаждаться катанием в горах Архыза! Местные подъемники поднимаются на высоту 2800 м, откуда открывается потрясающий вид на гору София и другие великолепные пейзажи. Продолжительность активной части тура: 6-7 часов. Вечером переезд в поселок Домбай (150 км, около 3 часов в пути) и размещение в гостинице.

День 5: Отдых на горнолыжном курорте Домбай

Сегодня мы сравним красоты курортов! На канатках Домбая поднимемся на высоту 3200 м, откуда откроется завораживающий вид на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Канатные дороги начинаются прямо из поселка, что позволяет легко спуститься в любое время. После катания можно прогуляться по курорту и насладиться видами заснеженных пихт. Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.

День 6: Катание на горнолыжном курорте Домбай

Сегодня мы продолжим исследовать новые трассы Домбая! На обед соберёмся в одном из местных кафе, где можно попробовать вкусные хичины, чебуреки, суп-лапшу и другие блюда. Не забудьте побаловать себя чаем с ягодами или горячим глинтвейном. Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.

День 7: Возвращение в г. Минеральные Воды

В последний день мы отправимся на микроавтобусе из Домбая в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа). Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал) ожидается в 12:30-13:30. Время прощаться и возвращаться домой с яркими впечатлениями!