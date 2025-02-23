Какой же из них лучше? Где пекут самые вкусные хичины? На каком курорте мягче снег и где комфортнее падать? Поехали в горнолыжный тур на Кавказ, проверим!
фев
Описание тура
Западный Кавказ – идеальное место для зимнего отдыха!
Западный Кавказ всегда радует нас своим обилием снега и отличными горнолыжными трассами. Здесь вы сможете не только насладиться катанием на лыжах, но и сделать потрясающие фотографии с великолепными видами на Эльбрус и Главный Кавказский Хребет.
Программа тура
День 1: Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды до 12:30. Затем мы отправимся на микроавтобусе в пос. Архыз (приблизительно 3,5 часа в пути). По дороге сделаем остановку на термальных источниках, где вы сможете искупаться в целебной воде с температурой +38…41°C. Вода содержит йод, цинк, калий, кальций и натрий, что способствует очищению организма, снятию стресса и придаёт заряд энергии!
После этого поселимся в гостинице в Архызе и отправимся на обзорную прогулку по поселку. Активная часть тура: 3 км пешком.
День 2-3: Горнолыжный курорт «Романтик»
Утром мы отправимся в горы на курорт «Романтик» в Архызе. Это современный и уютный курорт, идеально подходящий для новичков и опытных лыжников. Здесь есть множество трасс различной сложности, которые ежедневно ровняют ратраки, что обеспечивает комфортное катание.
Детям также будет весело: они смогут покататься на санках и тюбингах, а для них предусмотрена отдельная огороженная горка. На обед мы соберёмся в кафе, чтобы поделиться впечатлениями и попробовать местную кухню. Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.
День 4: Отдых на горнолыжном курорте «Романтик»
Продолжаем наслаждаться катанием в горах Архыза! Местные подъемники поднимаются на высоту 2800 м, откуда открывается потрясающий вид на гору София и другие великолепные пейзажи. Продолжительность активной части тура: 6-7 часов. Вечером переезд в поселок Домбай (150 км, около 3 часов в пути) и размещение в гостинице.
День 5: Отдых на горнолыжном курорте Домбай
Сегодня мы сравним красоты курортов! На канатках Домбая поднимемся на высоту 3200 м, откуда откроется завораживающий вид на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Канатные дороги начинаются прямо из поселка, что позволяет легко спуститься в любое время. После катания можно прогуляться по курорту и насладиться видами заснеженных пихт. Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.
День 6: Катание на горнолыжном курорте Домбай
Сегодня мы продолжим исследовать новые трассы Домбая! На обед соберёмся в одном из местных кафе, где можно попробовать вкусные хичины, чебуреки, суп-лапшу и другие блюда. Не забудьте побаловать себя чаем с ягодами или горячим глинтвейном. Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.
День 7: Возвращение в г. Минеральные Воды
В последний день мы отправимся на микроавтобусе из Домбая в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа). Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал) ожидается в 12:30-13:30. Время прощаться и возвращаться домой с яркими впечатлениями!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Минеральные Воды
- Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
- Горнолыжный курорт «Романтик» в Архызе
- Горнолыжный курорт Домбай
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - пос. Архыз - пос. Домбай - г. Минеральные Воды
- Групповой трансфер утром (день 2, 3, 4) из пос. Архыз на горнолыжный курорт «Романтик» и вечером обратно. Время в пути 15 минут
- Проживание: 3 ночи в пос. Архыз, в гостинице "Незабудка", 3 ночи в пос. Домбай, в гостинице "Домбай Айс Черри" (двух-, трехместные номера)
- Питание: завтрак (день 2-7). Меню комплексное, не индивидуальное
- Посещение термальных источников
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом.
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Абонемент для катания на канатной дороге:
- Курорт Архыз. Однодневный ски-пасс на канатную дорогу - 2200 руб. Детям от 6 до 14 лет скидки. Прайс-лист на канатную дорогу: https://arhyz-resort. ru/touristpass/. В стоимость скипасса включена страховка, подробнее о страховке: https://arhyz-resort. ru/strakhovanie/.
- Курорт Домбай. Однодневный ски-пасс на гондольную канатную дорогу - 2000 руб. Стоимость одного подъема на кресельной канатной дороге - 300 руб. Детям от 3 до 12 лет и пенсионерам скидки. Прайс-лист на гондольную канатную дорогу: http://dombai-kd. ru/prais-list
- При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения в пос. Домбай, Архыз - 900-1400 руб. /сутки
- Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2500 руб. /час
- Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: от 500 руб.
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Горнолыжная страховка.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Архыз, пос. Домбай
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 15:00-16:00 МСК
- Часовой пояс: московское время
- Денежная единица: российский рубль
- Тип отдыха: горнолыжный тур
- Проживание: гостиница
- Питание: завтрак
- Маршрут проходит на высоте: 1470-3200 м
- Ограничение по возрасту: от 5 до 75 лет
- Мобильная связь: постоянно
- Инфраструктура. В поселках Архыз и Домбай есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. На территории поселка много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка