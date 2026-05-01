Программа тура по дням
Встреча в Минеральных Водах, вечер знакомств
Встреча на ж/д вокзале Минеральных Вод в 10:30 в аэропорту Минеральных Вод в 11:00.
Отправляемся в Приэльбрусье.
В Терскол приезжаем через 2,5 часа, заселяемся в гостиницу, совместный ужин, знакомство, общение.
Первый день катания на Эльбрусе. Обучение
Разминка, завтрак в 8:00.
9:00 Трансфер на поляну Азау.
Если нужно зайдём в прокат, он расположен рядом с гостиницей, возьмём лыжи и сноуборды.
Покупаем ски-пассы и наверх, раскатывать свежие трассы Эльбруса.
В первый день катания распределимся на группы, для новичков наш гид проведёт обучение.
Обед в кафе на склоне, обмен впечатлениями от катания.
Обратный трансфер со склона в отель в 16:30.
Вечером ужин, отдых, общение, свободное время.
Лыжи, сноуборд и на Эльбрус
Разминка, завтрак в 8:00.
В 9:00 трансфер на поляну Азау.
Протяженные трассы, в этом сезоне обещают много новых, потрясающие виды, восторг от катания — всё это для нас!
На обед, как всегда, собираемся в кафе на склоне, показываем фотки, делимся впечатлениями.
Обратный трансфер со склона в отель в 16:30.
Вечером ужин, поход в кафе или бар.
Можно присоединиться к экскурсии и прогулке на озеро Гижгит.
Катание на Чегете
Разминка, завтрак в 8:00, в 9:00 трансфер на поляну Чегет.
На гору Чегет ведёт кресельная канатная дорога, трассы здесь сложнее и интереснее, чем на Эльбрусе.
Если вы только учитесь кататься, то на Чегет можно подняться чтобы посмотреть на Эльбрус со стороны, разглядеть вблизи ледник Семёрку, зайти в легендарное кафе «Ай».
На обед, собираемся в кафе на поляне, кушаем вкуснейшие Балкарские хичины, шашлык, шорпу — кухня очень вкусная и не дорогая!
Обратный трансфер со склона в отель в 16:30.
Вечером после ужина идём в баню, разогреть уставшие мышцы.
Можно присоединиться к треккингу в ущелье Адыр-су.
Возвращаемся на Эльбрус
Разминка, завтрак в 8:00.
В 9:00 трансфер на поляну Азау.
Нас снова ждёт Эльбрус, на его склонах ежегодно выпадает более 3 метров снега, вас ждёт незабываемое катание!
Можно присоединиться к треккингу в ущелье Адыл-су.
Вечером ужин, отдых, общение.
Катание на Эльбрусе
Разминка, завтрак в 8:00, в 9:00 трансфер на Эльбрус.
Раскатываем Эльбрус, оттачиваем технику, кайфуем от того чему уже успели научиться!
Возможен фрирайд, в т. ч. с заброской на ратраке, по желанию, в зависимости от погоды и состава группы.
Обедаем в кафе на склоне Эльбруса, греемся горячим чаем или глинтвейном.
Трансфер с поляны Азау в гостиницу в 16:30.
Вечером общий ужин, а после жарим шашлык на улице, общаемся, веселимся.
Завершение программы. Заключительное катание
Завтрак, утренний трансфер на поляну Азау.
Можно покатать до обеда, а можно начать собираться в дорогу, закупиться сувенирами.
Заезд на термальные источники по пути, в день отъезда.
Трансфер с поляны Азау в гостиницу в 12:00.
Выезд в Минеральные Воды в 14:00.
В аэропорту и на ж/д вокзале мы будем в 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице "Чыран-Чегет" в Приэльбрусье.
Стоимость тура на 1 чел. (двух- или трехместное размещение) — 47 500 руб.
Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб. /чел.
Также возможно размещение в:
- отеле Легенда, +3 800 руб. /весь тур.
- гостиница Эсен, +5 800 руб. /весь тур.
Скидка для двух и более участников (семья, друзья) — 3 000 руб. каждому!
Варианты проживания
Мини-отель «Чыран-Чегет»
Отель "Чыран-Чегет" находится в центре знаменитой поляны Чегет. Здание окружает величественный растительный мир соснового бора. В небольшом отеле есть все необходимое для хорошего отдыха. Всего пара шагов отделяет гостиницу от горнолыжных трасс.
Двух-, трехместные номера стандарт, удобства, Wi-Fi. В стоимость проживания включено 2-разовое питание.
Кухни для туристов нет.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер Минеральные Воды - посёлок Терскол - Минеральные Воды, все внутренние переезды от отеля и до склона
- Проживание в гостинице. Двух-, трехместные номера стандарт
- Вкусное 2-х разовое питание в отеле (завтрак и ужин)
- Помощь начинающим в подборе снаряжения и поиске инструктора
- Инструктаж по катанию на горных лыжах в первый день катания
- Купание в горячих термальных источниках Гедуко
- Баня (одно групповое посещение)
- Билет в Нацпарк Приэльбрусье
- Сопровождение группы гидом
- Вечерний досуг - настольные игры, поход по кафе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Абонемент/ски-пасс для катания на канатных дорогах Эльбрус и Чегет
- Прокат горнолыжного снаряжения - 700-1200 руб. /сутки
- Обеды - стоимость питания в кафе 350-500 руб
- Услуги гида (фрирайд), индивидуального инструктора
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 9 000 руб. /чел
- Страховка
Место начала и завершения?
Сколько стоят ски-пассы на Эльбрусе и Чегете?
Самый недорогой вариант купить ски-пасс онлайн сразу на все 7 дней тура.
Стоимость ски-пассов на курорте Эльбрус:
- 7 дней катания, взрослый – 12650 руб., детский – 8200 руб.
- 5 дней катания, взрослый – 9250 руб., детский – 6000 руб.
Какие примерные цены на дополнительные расходы?
Примерный расчёт дополнительных расходов в рублях:
- Ски-пассы: от 1800 руб. /день, самый недорогой вариант купить онлайн сразу на 7 дней.
- Обед на горе: стоимость примерно 350-500 руб. /день, можно брать с собой бутерброды, термос, батончики.
- Подарки, сувениры, карманные расходы от 1000 руб.
- Прокат снаряжения (цены могут незначительно отличаться):
- лыжи + палки + ботинки – 1000-1400 руб.;
- сноуборд + ботинки – 1000-1400 руб.;
- куртка лыжная / сноуборд. – 300-400 руб.;
- штаны лыжные / сноуборд. – 300-400 руб.;
- защита спины – 300 руб.;
- маска – 150-200 руб.;
- шлем – 200 руб.
Сколько стоит занятие с инструктором?
Занятие с инструктором стоит от 1500 до 3000 ₽/час. При этом заниматься может от 1 до 8 человек.
В первый день катания наш гид проведёт инструктаж по курорту, расскажет о технике безопасности на горнолыжном склоне, даст несколько упражнений, чтобы вы могла начать самостоятельно спускаться на лыжах.
Для дальнейшего совершенствования можно договориться с инструктором.
Наши гиды, при необходимости, помогут вам найти инструктора под ваши задачи, договориться об удобном времени и месте встречи.
Будет ли снег на Эльбрусе?
Курорт Эльбрус один из самых высокогорных в мире, поэтому здесь очень длинный сезон катания. Курорт открывается в конце ноября и работает до конца весны. На верхней очереди канатной дороги Гара-баши – Мир, официально горнолыжный сезон закрывают только летом.
На Эльбрус работает система искусственного оснежения склонов.
Я новичок, смогу ли я кататься на Эльбрусе?
Сейчас на Эльбрусе 7 трасс: одна зеленая (выкат на поляну, для обучения новичков), две синие и четыре красные.
Все трассы достаточно широкие, с комфортным уклоном и идеально подходят для новичков и спокойного катания.
В самом низу рядом с началом канатной дороги есть учебный склон, на нём можно научиться азам спуска по трассе и отработать нужные элементы техники.
На курорте работают инструкторы по лыжам/сноуборду, обычно за одно/два занятия новички осваивают необходимый минимум для того, чтобы начать самостоятельно спускаться по трассам Эльбруса.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.