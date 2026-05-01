Горнолыжный тур в Приэльбрусье на неделю

Приглашаем вас в зимнюю сказку Приэльбрусья! Чистый горный воздух, жи­во­пис­ные ущелья и це­леб­ные источники — что может быть лучше? Вы сможете покататься сразу на двух склонах: Эльбрус (5642 м) и
Чегет (3700 м). Склоны Эльбруса идеальны для начинающих горнолыжников — трассы широкие и без резкого перепада высот. Для опытных райдеров больше подойдет гора Чегет. Трассы здесь более сложные, есть возможность для фрирайда.

За семь дней катания в отличной компании вы сможете полноценно освоить снаряд с инструктором или же прокачать свой уровень на более сложных трассах.

Горнолыжный тур в Приэльбрусье на неделю
Программа тура по дням

1 день

Встреча в Минеральных Водах, вечер знакомств

Встреча на ж/д вокзале Минеральных Вод в 10:30 в аэропорту Минеральных Вод в 11:00.

Отправляемся в Приэльбрусье.

В Терскол приезжаем через 2,5 часа, заселяемся в гостиницу, совместный ужин, знакомство, общение.

2 день

Первый день катания на Эльбрусе. Обучение

Разминка, завтрак в 8:00.

9:00 Трансфер на поляну Азау.

Если нужно зайдём в прокат, он расположен рядом с гостиницей, возьмём лыжи и сноуборды.

Покупаем ски-пассы и наверх, раскатывать свежие трассы Эльбруса.

В первый день катания распределимся на группы, для новичков наш гид проведёт обучение.

Обед в кафе на склоне, обмен впечатлениями от катания.

Обратный трансфер со склона в отель в 16:30.

Вечером ужин, отдых, общение, свободное время.

3 день

Лыжи, сноуборд и на Эльбрус

Разминка, завтрак в 8:00.

В 9:00 трансфер на поляну Азау.

Протяженные трассы, в этом сезоне обещают много новых, потрясающие виды, восторг от катания — всё это для нас!

На обед, как всегда, собираемся в кафе на склоне, показываем фотки, делимся впечатлениями.

Обратный трансфер со склона в отель в 16:30.

Вечером ужин, поход в кафе или бар.

Можно присоединиться к экскурсии и прогулке на озеро Гижгит.

4 день

Катание на Чегете

Разминка, завтрак в 8:00, в 9:00 трансфер на поляну Чегет.

На гору Чегет ведёт кресельная канатная дорога, трассы здесь сложнее и интереснее, чем на Эльбрусе.

Если вы только учитесь кататься, то на Чегет можно подняться чтобы посмотреть на Эльбрус со стороны, разглядеть вблизи ледник Семёрку, зайти в легендарное кафе «Ай».

На обед, собираемся в кафе на поляне, кушаем вкуснейшие Балкарские хичины, шашлык, шорпу — кухня очень вкусная и не дорогая!

Обратный трансфер со склона в отель в 16:30.

Вечером после ужина идём в баню, разогреть уставшие мышцы.

Можно присоединиться к треккингу в ущелье Адыр-су.

5 день

Возвращаемся на Эльбрус

Разминка, завтрак в 8:00.

В 9:00 трансфер на поляну Азау.

Нас снова ждёт Эльбрус, на его склонах ежегодно выпадает более 3 метров снега, вас ждёт незабываемое катание!

Можно присоединиться к треккингу в ущелье Адыл-су.

Вечером ужин, отдых, общение.

6 день

Катание на Эльбрусе

Разминка, завтрак в 8:00, в 9:00 трансфер на Эльбрус.

Раскатываем Эльбрус, оттачиваем технику, кайфуем от того чему уже успели научиться!

Возможен фрирайд, в т. ч. с заброской на ратраке, по желанию, в зависимости от погоды и состава группы.

По желанию и согласованию с участниками можно организовать фрирайд.

Обедаем в кафе на склоне Эльбруса, греемся горячим чаем или глинтвейном.

Трансфер с поляны Азау в гостиницу в 16:30.

Вечером общий ужин, а после жарим шашлык на улице, общаемся, веселимся.

7 день

Завершение программы. Заключительное катание

Завтрак, утренний трансфер на поляну Азау.

Можно покатать до обеда, а можно начать собираться в дорогу, закупиться сувенирами.

Заезд на термальные источники по пути, в день отъезда.

Трансфер с поляны Азау в гостиницу в 12:00.

Выезд в Минеральные Воды в 14:00.

В аэропорту и на ж/д вокзале мы будем в 17:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице "Чыран-Чегет" в Приэльбрусье.

Стоимость тура на 1 чел. (двух- или трехместное размещение) 47 500 руб.

Доплата за одноместное размещение 9 000 руб. /чел.

Также возможно размещение в:

  • отеле Легенда, +3 800 руб. /весь тур.
  • гостиница Эсен, +5 800 руб. /весь тур.

Скидка для двух и более участников (семья, друзья) — 3 000 руб. каждому!

Варианты проживания

Мини-отель «Чыран-Чегет»

6 ночей

Отель "Чыран-Чегет" находится в центре знаменитой поляны Чегет. Здание окружает величественный растительный мир соснового бора. В небольшом отеле есть все необходимое для хорошего отдыха. Всего пара шагов отделяет гостиницу от горнолыжных трасс.

Двух-, трехместные номера стандарт, удобства, Wi-Fi. В стоимость проживания включено 2-разовое питание.

Кухни для туристов нет.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер Минеральные Воды - посёлок Терскол - Минеральные Воды, все внутренние переезды от отеля и до склона
  • Проживание в гостинице. Двух-, трехместные номера стандарт
  • Вкусное 2-х разовое питание в отеле (завтрак и ужин)
  • Помощь начинающим в подборе снаряжения и поиске инструктора
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах в первый день катания
  • Купание в горячих термальных источниках Гедуко
  • Баня (одно групповое посещение)
  • Билет в Нацпарк Приэльбрусье
  • Сопровождение группы гидом
  • Вечерний досуг - настольные игры, поход по кафе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Абонемент/ски-пасс для катания на канатных дорогах Эльбрус и Чегет
  • Прокат горнолыжного снаряжения - 700-1200 руб. /сутки
  • Обеды - стоимость питания в кафе 350-500 руб
  • Услуги гида (фрирайд), индивидуального инструктора
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 9 000 руб. /чел
  • Страховка
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Сколько стоят ски-пассы на Эльбрусе и Чегете?

Самый недорогой вариант купить ски-пасс онлайн сразу на все 7 дней тура.

Стоимость ски-пассов на курорте Эльбрус:

  • 7 дней катания, взрослый – 12650 руб., детский – 8200 руб.
  • 5 дней катания, взрослый – 9250 руб., детский – 6000 руб.
Какие примерные цены на дополнительные расходы?

Примерный расчёт дополнительных расходов в рублях:

  1. Ски-пассы: от 1800 руб. /день, самый недорогой вариант купить онлайн сразу на 7 дней.
  2. Обед на горе: стоимость примерно 350-500 руб. /день, можно брать с собой бутерброды, термос, батончики.
  3. Подарки, сувениры, карманные расходы от 1000 руб.
  4. Прокат снаряжения (цены могут незначительно отличаться):
  • лыжи + палки + ботинки – 1000-1400 руб.;
  • сноуборд + ботинки – 1000-1400 руб.;
  • куртка лыжная / сноуборд. – 300-400 руб.;
  • штаны лыжные / сноуборд. – 300-400 руб.;
  • защита спины – 300 руб.;
  • маска – 150-200 руб.;
  • шлем – 200 руб.
Сколько стоит занятие с инструктором?

Занятие с инструктором стоит от 1500 до 3000 ₽/час. При этом заниматься может от 1 до 8 человек.

В первый день катания наш гид проведёт инструктаж по курорту, расскажет о технике безопасности на горнолыжном склоне, даст несколько упражнений, чтобы вы могла начать самостоятельно спускаться на лыжах.

Для дальнейшего совершенствования можно договориться с инструктором.
Наши гиды, при необходимости, помогут вам найти инструктора под ваши задачи, договориться об удобном времени и месте встречи.

Будет ли снег на Эльбрусе?

Курорт Эльбрус один из самых высокогорных в мире, поэтому здесь очень длинный сезон катания. Курорт открывается в конце ноября и работает до конца весны. На верхней очереди канатной дороги Гара-баши – Мир, официально горнолыжный сезон закрывают только летом.
На Эльбрус работает система искусственного оснежения склонов.

Я новичок, смогу ли я кататься на Эльбрусе?

Сейчас на Эльбрусе 7 трасс: одна зеленая (выкат на поляну, для обучения новичков), две синие и четыре красные.

Все трассы достаточно широкие, с комфортным уклоном и идеально подходят для новичков и спокойного катания.

В самом низу рядом с началом канатной дороги есть учебный склон, на нём можно научиться азам спуска по трассе и отработать нужные элементы техники.

На курорте работают инструкторы по лыжам/сноуборду, обычно за одно/два занятия новички осваивают необходимый минимум для того, чтобы начать самостоятельно спускаться по трассам Эльбруса.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

