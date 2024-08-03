2 день

Первый день катания на Эльбрусе. Обучение

Встречаем утренний трансфер из Мин. Вод.

Первый день катания на Эльбрусе.

Обучение.

Разминка.

Завтрак в 8:00, в 9:00 трансфер на поляну Азау.

Если нужно зайдём в прокат, возьмём лыжи и сноуборды.

Покупаем ски-пассы и наверх, раскатывать свежие трассы Эльбруса.

В первый день катания наш гид проведёт обучение технике безопасности и правилам поведения на склоне и проведёт двухчасовое обучение в группе для начинающих.

В качестве альтернативы можно погулять по ущелью Адыл-су.

Обед в кафе на склоне (доп. плата), обмен впечатлениями от катания.

Обратный трансфер со склона в отель в 16:30.

Вечером ужин, знакомство, отдых, общение.