Горнолыжный уикенд в Приэльбрусье

Эльбрус — самая высокая вершина в России, завораживающая своим величием и красотой. Здесь вас ждут безграничные возможности активного отдыха, много ярких и незабываемых эмоций. Наше путешествие рассчитано на всех желающих.

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ещё не были на горнолыжном курорте и хотите впервые попробовать горные лыжи? Тогда вам к нам! Наш гид проведёт подробный инструктаж по курорту в первый день катания и поможет подобрать хорошего инструктора.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/ehlbrus/gornolyzhnyj-tur-v-priehlbruse-168517.

4.67
3 отзыва
Горнолыжный уикенд в Приэльбрусье
Горнолыжный уикенд в Приэльбрусье
Горнолыжный уикенд в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Минеральных Водах. Переезд в Приэльбрусье

В четверг вечером встречаем участников в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод.

Трансферы в 19:00 и 21:00.

Дорога в Приэльбрусье занимает 3 часа.

Сразу после приезда ужин и отдыхать, набираться сил перед активными выходными.

Встреча в Минеральных Водах. Переезд в ПриэльбрусьеВстреча в Минеральных Водах. Переезд в ПриэльбрусьеВстреча в Минеральных Водах. Переезд в ПриэльбрусьеВстреча в Минеральных Водах. Переезд в Приэльбрусье
2 день

Первый день катания на Эльбрусе. Обучение

Встречаем утренний трансфер из Мин. Вод.

Первый день катания на Эльбрусе.

Обучение.

Разминка.

Завтрак в 8:00, в 9:00 трансфер на поляну Азау.

Если нужно зайдём в прокат, возьмём лыжи и сноуборды.

Покупаем ски-пассы и наверх, раскатывать свежие трассы Эльбруса.

В первый день катания наш гид проведёт обучение технике безопасности и правилам поведения на склоне и проведёт двухчасовое обучение в группе для начинающих.

В качестве альтернативы можно погулять по ущелью Адыл-су.

Обед в кафе на склоне (доп. плата), обмен впечатлениями от катания.

Обратный трансфер со склона в отель в 16:30.

Вечером ужин, знакомство, отдых, общение.

Первый день катания на Эльбрусе. ОбучениеПервый день катания на Эльбрусе. ОбучениеПервый день катания на Эльбрусе. ОбучениеПервый день катания на Эльбрусе. Обучение
3 день

Лыжи, сноуборд и на Эльбрус

Разминка.

Завтрак в 8:00, в 9:00 трансфер на Эльбрус.

Раскатываем Эльбрус, оттачиваем технику, кайфуем от того чему уже успели научиться!

Конечно же будем учить тех, кто ещё не уверенно чувствует себя на склоне.

Возможен фрирайд, в т. ч. с заброской на ратраке, по желанию, в зависимости от погоды и состава группы.

Обедаем в кафе (доп. плата) на склоне Эльбруса, греемся горячим чаем или глинтвейном.

Трансфер с поляны Азау в гостиницу в 16:30.

Вечером общий ужин, а после жарим шашлык на улице, общаемся, веселимся.

Лыжи, сноуборд и на ЭльбрусЛыжи, сноуборд и на ЭльбрусЛыжи, сноуборд и на ЭльбрусЛыжи, сноуборд и на Эльбрус
4 день

Завершение программы. Заключительное катание

Завтрак, утренний трансфер на поляну Азау.

Катаемся с самого утра и до обеда (обед — доп. плата).

В этот день можно организовать фрирайд, в т. ч. с заброской на ратраке, по желанию, в зависимости от погоды и состава группы.

Если хочется отдохнуть от спусков на лыжах и досках можно прогуляться по эко-тропе по зимнему лесу.

Трансфер с поляны Азау в гостиницу в 12:00.

Выезд в Минеральные Воды в 14:00.

В аэропорту и на ж/д вокзале мы будем в 17:00.

Завершение программы. Заключительное катаниеЗавершение программы. Заключительное катаниеЗавершение программы. Заключительное катаниеЗавершение программы. Заключительное катание

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Приэльбрусье.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвух/трехместное размещениеДоплата за одноместное размещение
Чыран-Чегет25 4005 500
Легенда29 0006 000

Скидка для двух и более участников (семья, друзья) — 1 500 руб. каждому!

Варианты проживания

Мини-отель «Чыран-Чегет»

3 ночи

Отель "Чыран-Чегет" находится в центре знаменитой поляны Чегет. Здание окружает величественный растительный мир соснового бора. В небольшом отеле есть все необходимое для хорошего отдыха. Всего пара шагов отделяет гостиницу от горнолыжных трасс.

В номере: душ и туалет в номере, холодильник, телевизор, балкон / терраса, чайник, плита, СВЧ. В гостинице работает кафе. В стоимость проживания включено 2-разовое питание. У гостей есть возможность насладиться игрой в бильярд.

Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. Кухни для туристов нет.

Мини-отель «Чыран-Чегет»Мини-отель «Чыран-Чегет»Мини-отель «Чыран-Чегет»Мини-отель «Чыран-Чегет»Мини-отель «Чыран-Чегет»Мини-отель «Чыран-Чегет»Мини-отель «Чыран-Чегет»Мини-отель «Чыран-Чегет»Мини-отель «Чыран-Чегет»Мини-отель «Чыран-Чегет»Мини-отель «Чыран-Чегет»

Гостиница «Легенда»

3 ночи

Отель «Легенда» находится на территории горнолыжного комплекса «Чегет» в селе Терскол Кабардино-Балкарии. В числе услуг тут есть: высокоскоростной wifi, частная парковка, круглосуточная работа стойки регистрации и лаундж-зона с бильярдным столом.

Фонд размещения туристов располагает 2-х, 3-местными категориями номеров стандарт, люкс, полулюкс и коттеджами. Каждый оснащен кроватью и раскладным диваном, телевизором и собственным санузлом с душевой кабиной.

Кафе «Эдельвейс» и продуктовый магазин расположены в 460 м.

Через 510 м можно записаться на конную прогулку по окрестностям. Станция канатной дороги «Поляна Чегет» открыта в 439 м. Ближайшие узлы транспортной инфраструктуры находятся в Нальчике. Расстояние до аэропорта – 94,4 км, ж/д вокзал в 92,9 км.

Гостиница «Легенда»Гостиница «Легенда»Гостиница «Легенда»Гостиница «Легенда»Гостиница «Легенда»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер Минеральные Воды - посёлок Терскол - Минеральные Воды, все внутренние переезды от отеля и до склона
  • Проживание в гостинице
  • 2-х разовое питание в отеле (завтрак и ужин)
  • Обучение катанию в группе по два часа в пятницу и субботу
  • Помощь начинающим в подборе снаряжения и поиске индивидуального инструктора
  • Билет в Нац. парк Приэльбрусье
  • Сопровождение группы гидом
  • Вечерний досуг - настольные игры, поход по кафе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Абонемент/ски-пасс для катания на канатной дороге Эльбрус и Чегет (цены прописаны в разделе Важно знать)
  • Прокат горнолыжного снаряжения - 700-1200 руб. /сутки
  • Обеды (стоимость питания в кафе - 350-500 руб.)
  • Услуги гида (фрирайд), индивидуального инструктора
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - уточняется
  • Страховка
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Сколько стоят ски-пассы на Эльбрусе?

Стоимость ски-пассов на курорте Эльбрус:

5 дней катания, взрослый – 10 200 руб., детский – 6 700 руб.

Какие примерные цены на дополнительные расходы?

Примерный расчёт дополнительных расходов в рублях:

  1. Ски-пассы: от 1800 руб. /день, самый недорогой вариант купить онлайн сразу на 5 дней.
  2. Обед на горе: стоимость примерно 350-500 руб. /день, можно брать с собой бутерброды, термос, батончики.
  3. Подарки, сувениры, карманные расходы от 1000 руб.
  4. Прокат снаряжения (цены могут незначительно отличаться):
  • лыжи + палки + ботинки – 1000-1400 руб.;
  • сноуборд + ботинки – 1000-1400 руб.;
  • куртка лыжная / сноуборд. – 300-400 руб.;
  • штаны лыжные / сноуборд. – 300-400 руб.;
  • защита спины – 300 руб.;
  • маска – 150-200 руб.;
  • шлем – 200 руб.
Сколько стоит занятие с инструктором?

Занятие с инструктором стоит от 1500 до 3000 ₽/час. При этом заниматься может от 1 до 8 человек.

В первый день катания наш гид проведёт инструктаж по курорту, расскажет о технике безопасности на горнолыжном склоне, даст несколько упражнений, чтобы вы могла начать самостоятельно спускаться на лыжах.

Для дальнейшего совершенствования можно договориться с инструктором.
Наши гиды, при необходимости, помогут вам найти инструктора под ваши задачи, договориться об удобном времени и месте встречи.

Будет ли снег на Эльбрусе?

Курорт Эльбрус один из самых высокогорных в мире, поэтому здесь очень длинный сезон катания. Курорт открывается в конце ноября и работает до конца весны. На верхней очереди канатной дороги Гара-баши – Мир, официально горнолыжный сезон закрывают только летом.
На Эльбрус работает система искусственного оснежения склонов. \

Горнолыжный курорт Эльбрус самый высокогорный в России, высота начала верхней трассы Гарабаши – Мир составляет 3840 метров над уровнем моря.

На курорте на данный момент открыто 12,21 км трасс. Азау – Кругозор – 5,1 км. Кругозор – Мир – 5,11 км. Мир – Гарабаши – 2 км.

На горе Эльбрус подъемники включают в себя 3 очереди новой канатной дороги гондольного типа, 2 очереди маятникового подъемника, одну канатно-кресельную дорогу и 2 бугеля.

Новая - гондольного типа с 8-ми местными кабинками, протяжённостью 5,23 км, 3 очереди от поляны Азау до станции Гарабаши.

Старая – маятникового типа, с вагонами вместительностью до 20 человек, 2 очереди от поляны Азау (2350 м) до станции Мир (3500 м).

Канатно-кресельная дорога от станции Мир (3500 м) до станции Гарабаши (3750 м).

Я новичок, смогу ли я кататься на Эльбрусе?

Сейчас на Эльбрусе 7 трасс: одна зеленая (выкат на поляну, для обучения новичков), две синие и четыре красные.

Все трассы достаточно широкие, с комфортным уклоном и идеально подходят для новичков и спокойного катания.

В самом низу рядом с началом канатной дороги есть учебный склон, на нём можно научиться азам спуска по трассе и отработать нужные элементы техники.

На курорте работают инструкторы по лыжам/сноуборду, обычно за одно/два занятия новички осваивают необходимый минимум для того, чтобы начать самостоятельно спускаться по трассам Эльбруса.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
1
И
3 авг 2024
Всё отлично, всем довольны
Всё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольны
М
13 июл 2024
Организация соответствует заявленному.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Михаил! Спасибо за ваш отзыв. Мы рады, что путешествие в целом вам понравилось. Будем рады видеть вас вновь в других наших турах по России!
Т
18 июн 2024
Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.

Спасибо, вы классные!

*Если у вас нет каких либо вещей для треккинга - обувь, палки, одежда, термос и т. п. все можно взять в прокат, на месте у организаторов.
Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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