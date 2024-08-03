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Программа тура по дням
Встреча в Минеральных Водах. Переезд в Приэльбрусье
В четверг вечером встречаем участников в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод.
Трансферы в 19:00 и 21:00.
Дорога в Приэльбрусье занимает 3 часа.
Сразу после приезда ужин и отдыхать, набираться сил перед активными выходными.
Первый день катания на Эльбрусе. Обучение
Встречаем утренний трансфер из Мин. Вод.
Первый день катания на Эльбрусе.
Обучение.
Разминка.
Завтрак в 8:00, в 9:00 трансфер на поляну Азау.
Если нужно зайдём в прокат, возьмём лыжи и сноуборды.
Покупаем ски-пассы и наверх, раскатывать свежие трассы Эльбруса.
В первый день катания наш гид проведёт обучение технике безопасности и правилам поведения на склоне и проведёт двухчасовое обучение в группе для начинающих.
В качестве альтернативы можно погулять по ущелью Адыл-су.
Обед в кафе на склоне (доп. плата), обмен впечатлениями от катания.
Обратный трансфер со склона в отель в 16:30.
Вечером ужин, знакомство, отдых, общение.
Лыжи, сноуборд и на Эльбрус
Разминка.
Завтрак в 8:00, в 9:00 трансфер на Эльбрус.
Раскатываем Эльбрус, оттачиваем технику, кайфуем от того чему уже успели научиться!
Конечно же будем учить тех, кто ещё не уверенно чувствует себя на склоне.
Возможен фрирайд, в т. ч. с заброской на ратраке, по желанию, в зависимости от погоды и состава группы.
Обедаем в кафе (доп. плата) на склоне Эльбруса, греемся горячим чаем или глинтвейном.
Трансфер с поляны Азау в гостиницу в 16:30.
Вечером общий ужин, а после жарим шашлык на улице, общаемся, веселимся.
Завершение программы. Заключительное катание
Завтрак, утренний трансфер на поляну Азау.
Катаемся с самого утра и до обеда (обед — доп. плата).
В этот день можно организовать фрирайд, в т. ч. с заброской на ратраке, по желанию, в зависимости от погоды и состава группы.
Если хочется отдохнуть от спусков на лыжах и досках можно прогуляться по эко-тропе по зимнему лесу.
Трансфер с поляны Азау в гостиницу в 12:00.
Выезд в Минеральные Воды в 14:00.
В аэропорту и на ж/д вокзале мы будем в 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Приэльбрусье.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двух/трехместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|Чыран-Чегет
|25 400
|5 500
|Легенда
|29 000
|6 000
Скидка для двух и более участников (семья, друзья) — 1 500 руб. каждому!
Варианты проживания
Мини-отель «Чыран-Чегет»
Отель "Чыран-Чегет" находится в центре знаменитой поляны Чегет. Здание окружает величественный растительный мир соснового бора. В небольшом отеле есть все необходимое для хорошего отдыха. Всего пара шагов отделяет гостиницу от горнолыжных трасс.
В номере: душ и туалет в номере, холодильник, телевизор, балкон / терраса, чайник, плита, СВЧ. В гостинице работает кафе. В стоимость проживания включено 2-разовое питание. У гостей есть возможность насладиться игрой в бильярд.
Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. Кухни для туристов нет.
Гостиница «Легенда»
Отель «Легенда» находится на территории горнолыжного комплекса «Чегет» в селе Терскол Кабардино-Балкарии. В числе услуг тут есть: высокоскоростной wifi, частная парковка, круглосуточная работа стойки регистрации и лаундж-зона с бильярдным столом.
Фонд размещения туристов располагает 2-х, 3-местными категориями номеров стандарт, люкс, полулюкс и коттеджами. Каждый оснащен кроватью и раскладным диваном, телевизором и собственным санузлом с душевой кабиной.
Кафе «Эдельвейс» и продуктовый магазин расположены в 460 м.
Через 510 м можно записаться на конную прогулку по окрестностям. Станция канатной дороги «Поляна Чегет» открыта в 439 м. Ближайшие узлы транспортной инфраструктуры находятся в Нальчике. Расстояние до аэропорта – 94,4 км, ж/д вокзал в 92,9 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер Минеральные Воды - посёлок Терскол - Минеральные Воды, все внутренние переезды от отеля и до склона
- Проживание в гостинице
- 2-х разовое питание в отеле (завтрак и ужин)
- Обучение катанию в группе по два часа в пятницу и субботу
- Помощь начинающим в подборе снаряжения и поиске индивидуального инструктора
- Билет в Нац. парк Приэльбрусье
- Сопровождение группы гидом
- Вечерний досуг - настольные игры, поход по кафе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Абонемент/ски-пасс для катания на канатной дороге Эльбрус и Чегет (цены прописаны в разделе Важно знать)
- Прокат горнолыжного снаряжения - 700-1200 руб. /сутки
- Обеды (стоимость питания в кафе - 350-500 руб.)
- Услуги гида (фрирайд), индивидуального инструктора
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - уточняется
- Страховка
Место начала и завершения?
Сколько стоят ски-пассы на Эльбрусе?
Стоимость ски-пассов на курорте Эльбрус:
5 дней катания, взрослый – 10 200 руб., детский – 6 700 руб.
Какие примерные цены на дополнительные расходы?
Примерный расчёт дополнительных расходов в рублях:
- Ски-пассы: от 1800 руб. /день, самый недорогой вариант купить онлайн сразу на 5 дней.
- Обед на горе: стоимость примерно 350-500 руб. /день, можно брать с собой бутерброды, термос, батончики.
- Подарки, сувениры, карманные расходы от 1000 руб.
- Прокат снаряжения (цены могут незначительно отличаться):
- лыжи + палки + ботинки – 1000-1400 руб.;
- сноуборд + ботинки – 1000-1400 руб.;
- куртка лыжная / сноуборд. – 300-400 руб.;
- штаны лыжные / сноуборд. – 300-400 руб.;
- защита спины – 300 руб.;
- маска – 150-200 руб.;
- шлем – 200 руб.
Сколько стоит занятие с инструктором?
Занятие с инструктором стоит от 1500 до 3000 ₽/час. При этом заниматься может от 1 до 8 человек.
В первый день катания наш гид проведёт инструктаж по курорту, расскажет о технике безопасности на горнолыжном склоне, даст несколько упражнений, чтобы вы могла начать самостоятельно спускаться на лыжах.
Для дальнейшего совершенствования можно договориться с инструктором.
Наши гиды, при необходимости, помогут вам найти инструктора под ваши задачи, договориться об удобном времени и месте встречи.
Будет ли снег на Эльбрусе?
Курорт Эльбрус один из самых высокогорных в мире, поэтому здесь очень длинный сезон катания. Курорт открывается в конце ноября и работает до конца весны. На верхней очереди канатной дороги Гара-баши – Мир, официально горнолыжный сезон закрывают только летом.
На Эльбрус работает система искусственного оснежения склонов. \
Горнолыжный курорт Эльбрус самый высокогорный в России, высота начала верхней трассы Гарабаши – Мир составляет 3840 метров над уровнем моря.
На курорте на данный момент открыто 12,21 км трасс. Азау – Кругозор – 5,1 км. Кругозор – Мир – 5,11 км. Мир – Гарабаши – 2 км.
На горе Эльбрус подъемники включают в себя 3 очереди новой канатной дороги гондольного типа, 2 очереди маятникового подъемника, одну канатно-кресельную дорогу и 2 бугеля.
Новая - гондольного типа с 8-ми местными кабинками, протяжённостью 5,23 км, 3 очереди от поляны Азау до станции Гарабаши.
Старая – маятникового типа, с вагонами вместительностью до 20 человек, 2 очереди от поляны Азау (2350 м) до станции Мир (3500 м).
Канатно-кресельная дорога от станции Мир (3500 м) до станции Гарабаши (3750 м).
Я новичок, смогу ли я кататься на Эльбрусе?
Сейчас на Эльбрусе 7 трасс: одна зеленая (выкат на поляну, для обучения новичков), две синие и четыре красные.
Все трассы достаточно широкие, с комфортным уклоном и идеально подходят для новичков и спокойного катания.
В самом низу рядом с началом канатной дороги есть учебный склон, на нём можно научиться азам спуска по трассе и отработать нужные элементы техники.
На курорте работают инструкторы по лыжам/сноуборду, обычно за одно/два занятия новички осваивают необходимый минимум для того, чтобы начать самостоятельно спускаться по трассам Эльбруса.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо, вы классные!
*Если у вас нет каких либо вещей для треккинга - обувь, палки, одежда, термос и т. п. все можно взять в прокат, на месте у организаторов.