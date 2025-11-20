Мои заказы

Горнолыжное недельное путешествие на Эльбрус и Чегет

Зимой Приэльбрусье привлекает гостей обилием снега и отличными трассами. Здесь находятся две горы — Чегет и Эльбрус — на которых пройдет наше зимнее катание.

Невероятная красота гор и традиционное кавказское гостеприимство вдохновят на великолепный отдых с множеством ярких впечатлений, а разнообразие трасс порадует и новичков, и профессионалов.

Комбинированный тур: 3 дня с группой в сопровождении опытного гида-организатора и последующий индивидуальный отдых.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Приэльбрусье

Прибытие в аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды:

  • 15:00 встреча и сбор группы в аэропорту Минеральные Воды;
  • 15:30 встреча и сбор группы на ж/д вокзале Минеральные Воды.

Групповой трансфер в Приэльбрусье (185 км, 3 часа) на горнолыжные курорты Эльбрус и Чегет, заселение в гостиницы.

Эльбрус — самая высокая вершина Европы, завораживающая своим величием.

Невероятная красота гор и традиционное кавказское гостеприимство вдохновят на великолепный отдых с множеством ярких впечатлений, а разнообразие трасс порадует и новичков, и профессионалов.

Ужинаем в гостинице или в любом из многочисленных кафе и ресторанах (доп. плата), расположенных вдоль тропы Чегет — Эльбрус.

Знакомимся и проходим инструктаж по правилам безопасности и поведения на курорте Эльбрус.

2 день

Горнолыжные склоны Эльбруса

08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные склоны Эльбруса.

Впереди целый день катания с безграничными возможностями активного отдыха.

Общая протяженность горнолыжных трасс порядка 12 км, при этом большинство из них красно-синие, идеально подходящие для среднего уровня катания.

Трассы на Эльбрусе широкие и пологие, без резкого перепада высот, что также будет комфортно для новичков.

В нижней части курорта есть небольшой учебный склон с ленточным подъемником.

Инструкторы помогут подобрать снаряжение, получаем ски-пассы и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.

Канатные дороги плавно поднимают нас от поселка Азау (2350 м) к станциям «Кругозор» (3000 м), «Мир» (3500 м) и «Гарабаши» (3847 м).

Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах самой высокой горы Европы.

Обедаем в кафе на склоне (доп. плата), обмениваемся впечатлениями и одновременно погружаемся в местную гастрономию.

На Эльбрусе пекут самые вкусные хычины с сыром, мясом и картошкой, а из местных блюд обязательно нужно будет попробовать лагман, шорпу и чанахи.

Продолжаем осваивать трассы, заряжаясь энергией гор, и просто получаем удовольствие от катания.

16:30 Сбор группы, возращение в отель.

Свободное время для восстановления и отдыха.

Множество вариантов вечернего досуга: рестораны национальной кухни, спа процедуры, караоке, конные прогулки, катание на коньках или шопинг на колоритных местных рынках.

3 день

Горнолыжные склоны Эльбруса

08:30 После завтрака отправляемся к склонам и продолжаем раскатывать горнолыжные трассы Эльбруса.

На лыжах и сноубордах впечатляемся каждым мгновением активного отдыха, погрузившись в красоту горной стихии.

Опытные райдеры сегодня могут попробовать себя на Чегете, где наиболее сложные трассы в России.

На Чегете сохранилась атмосфера прошлых лет.

Именно здесь с шестидесятых годов прошлого столетия находится культовое кафе «Ай» на высоте 2750 метров и в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Кому не интересен Чегет, продолжаем раскатывать горнолыжные трассы Эльбруса.

Обед на склоне с горячим чаем придаст энергии для продолжения увлекательного дня.

16:30 Сбор группы, возращение в отель.

Свободное время для восстановления и отдыха.

Для желающих, возможность дополнительно организовать баньку.

4 день

Горнолыжные склоны Эльбруса

Сегодня участники групповой части программы разъезжаются по другим маршрутам.

А для тех, кто решил провести больше времени на Эльбрусе, программа данного тура продолжается в индивидуальном формате.

Выше только небо — продолжайте катание на комфортных склонах Эльбруса.

Несравнимое чувство свободы в окружении превосходных горных пейзажей.

На лыжах и сноубордах наслаждайтесь каждым мгновением активного отдыха, погрузившись в красоту горной стихии.

5 день

Горнолыжные склоны Эльбруса

Сегодня участники групповой части программы разъезжаются по другим маршрутам.

А для тех, кто решил провести больше времени на Эльбрусе, программа данного тура продолжается в индивидуальном формате.

Выше только небо — продолжайте катание на комфортных склонах Эльбруса.

Несравнимое чувство свободы в окружении превосходных горных пейзажей.

На лыжах и сноубордах наслаждайтесь каждым мгновением активного отдыха, погрузившись в красоту горной стихии.

6 день

Горнолыжные склоны Эльбруса

Продолжаем раскатывать на полюбившихся горнолыжных трассах, наслаждаясь видами гор, свежим воздухом и зарядом адреналина.

7 день

Горнолыжные склоны Эльбруса. Отъезд

Утром успеваем отметиться на склонах или провести свободное время приобретая сувениры на местном рынке.

Индивидуальный трансфер в Минеральные Воды к любому рейсу/поезду.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.

Размещение во ВладикавказеКатегория номера

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple

3-местное

DBL+СH

2 взр. + 1 реб.

QUAD

4-местное

Breakfast

Завтрак

Снежный барс 3*, Чегетстандарт10600010600083500153900146000194800Шв. стол
Балкария 3*, Азаустандарт11480011480087800159200151380201800Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Снежный барс

6 ночей

Отель «Снежный барс» расположился на Поляне Чегет поселка Терскол, Приэльбрусье. К услугам бесплатный Wi-Fi.

Для своих гостей гостиница предлагает 110 номеров различных категорий. Все оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.

Если Вам захотелось покушать, на территории для Вас работает ресторан, где высококвалифицированные повара приготовят самые вкусные блюда.

Расстояние до аэропорта составляет - 94 км, а до железнодорожного вокзала - 92 км.

Балкария

6 ночей

Отель «Балкария» находится у самого основания гор Эльбрус, в двух шагах от подъемника, рядом с поляной Азу, водопадом Девичьи косы и паре минутах на машине от озера Донгуз Орун-Кёль.

К услугам гостей предлагается 21 уютный номер, каждом из которых имеется двуспальная кровать, телевизор, а в ванной комнате проложен теплый пол. Также на территории имеются помещение для хранения инвентаря, кинотеатр, много смотровых площадок.

Также работает ресторан, по утрам в нем сервируют сытный завтрак, а вечером — вкусный ужин.

Расстояние до аэропорта составляет 97,1 км, до железнодорожного вокзала — 73,3 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из аэропорта и ж/д вокзала Минеральные Воды в первый день по условиям в программе тура
  • Индивидуальный трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод в заключительный день по условиям в программе тура
  • Размещение с завтраками в отелях и туркомплексах в Терсколе
  • Комбинированная программа тура: первые три дня в составе группы, далее - индивидуально
  • Сопровождение опытного гида-организатора и информационная поддержка в первые три дня тура
  • Медицинская страховка «Активный отдых» на все время пребывания
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обеды, ужины
  • Оплата подъемников в горах, ски-пасс в день - 3 000 руб
  • Аренда полного комплекта горнолыжного снаряжения в день - от 2 500 руб
  • Услуги профессионального инструктора горные лыжи/сноуборд за один час, возможно обучение в группах до 5 чел. - от 3 500 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение для горнолыжных курортов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

