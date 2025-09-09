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никаких заморочек не было. Отель понравился, номер большой и удобный, завтраки плотные, а расположение вообще суперское!



Вся программа состоялась как надо, причем ребята подстраивали расписание под погоду, меняли дни походов, чтобы мы могли увидеть максимум при хорошей погоде. День подъема на Эльбрус вообще был идеальным, не припомню, чтобы я видела его в такой красе: ярко-голубое небо и белоснежные склоны, это сложно описать словами! Остался этот день в памяти надолго.



Маршруты были очень красивые и интересные, темп задавался комфортный, все учитывалось, чтобы никто не устал. При этом всегда давали достаточно времени, чтобы просто посидеть в горах, расслабиться и насладиться моментом без спешки. Мы много проходили, много узнали, но при этом успевали почувствовать всю атмосферу вокруг.



Во время походов нас кормили перекусами, а на обед готовили горячее: борщ, пасту, фунчозу, просто объеденье! Часто так накормили, что порой мне даже ужин было не надо.



В общем, природа тут потрясающая, горы действительно завораживают. Эмоций море, понравилось буквально всё! По желанию группы организовали баню, там был шикарный вид на лес и горы, за отдельную плату, но это стоило того.



Эта поездка оставила глубокий след в душе, хоть длилась всего неделю. Казалось, будто оторвалась от работы на пару месяцев. Очень благодарна Александру и Наталье за такую замечательную поездку!