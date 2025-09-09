Мои заказы

Комфортный треккинг в Приэльбрусье в мини-группе

Налегке подняться на Эльбрус и Чегет, погулять по ущелью Ирик и пройтись по леднику Гарабаши
Приглашаем провести неделю в окружении нетронутой природы Приэльбрусья.

Мы будем совершать радиальные выходы к горным озёрам и рекам, живописным водопадам и ущельям и любоваться снежными шапками вершин.

Вас ждут подъёмы по канатной
читать дальшеуменьшить

дороге на Эльбрус и пешком на склоны Чегета, настоящий альплагерь, вкусная кавказская кухня, встреча с сусликами и другими местными обитателями. И всё это с максимальным комфортом: жить будем в уютном отеле.

5
7 отзывов
Комфортный треккинг в Приэльбрусье в мини-группе
Комфортный треккинг в Приэльбрусье в мини-группе
Комфортный треккинг в Приэльбрусье в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Снаряжение

Рюкзак (20-30 литров)
Накидка на рюкзак от дождя
Очки солнцезащитные
Треккинговые палки
Одежда

Одежда для сна
Нижнее бельё
Термобельё (осенью)
Носки или термоноски
Футболка
Тёплая флисовая кофта с горловиной (капюшоном)
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Перчатки (осенью)
Шапка
Головной убор (бандана, кепка, шляпа)
Накидка от дождя с капюшоном
Треккинговые ботинки
Тапки (для хождения по отелю)
Личные вещи

Паспорт
Страховка
Деньги
Бутылка для воды
Туалетная бумага
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем (30+) и гигиеническая помада
Предметы личной гигиены
Медицинский полис

Программа тура по дням

1 день

Путь из Минеральных Вод в село Терскол

Встречаемся и отправляемся в село Терскол. Нас ждёт достаточно долгий путь (~3 ч), в течение которого мы познакомимся и расскажем вам много интересного. Будем делать остановки, чтобы размяться, подышать свежим воздухом и полюбоваться пейзажами вокруг.

По прибытии в посёлок, который находится у подножия Эльбруса в окружении горных вершин, заселимся в отель, где будем жить всё время нашего путешествия. Затем прогуляемся до Поляны нарзанов вдоль реки Баксан.

Путь из Минеральных Вод в село ТерсколПуть из Минеральных Вод в село ТерсколПуть из Минеральных Вод в село ТерсколПуть из Минеральных Вод в село Терскол
2 день

Акклиматизационный выход к водопаду Терскол

После завтрака выходим в горы к живописному ущелью и водопаду Терскол, заглянув в прокат, чтобы взять при необходимости недостающие вещи. Идти будем не спеша, с остановками, чтобы пофотографировать и отдохнуть. У водопада устроим привал и перекусим. Вернёмся в отель около 16:00 — останется время, чтобы принять душ и восстановить силы.

Вечером отправимся на ужин в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни. Перед сном можно поиграть в настольные игры в отеле или прогуляться по окрестностям.

Протяжённость маршрута 12 км, набор высоты 600 м.

Акклиматизационный выход к водопаду ТерсколАкклиматизационный выход к водопаду ТерсколАкклиматизационный выход к водопаду ТерсколАкклиматизационный выход к водопаду Терскол
3 день

Радиальный выход в ущелье Ирик

Сегодня совершим поход в одно из красивейших ущелий Приэльбрусья — Ирик. Преодолев достаточно тяжёлый подъём, окажемся в долине, откуда открывается потрясающий вид на Эльбрус. Это место облюбовали суслики — мы обязательно их увидим! В хорошую погоду устроим привал и пообедаем на берегу ручья, насладимся тишиной и спокойствием. В отель вернёмся около 18:00.

Протяжённость маршрута 14 км, набор высоты 700 м.

Радиальный выход в ущелье ИрикРадиальный выход в ущелье ИрикРадиальный выход в ущелье ИрикРадиальный выход в ущелье Ирик
4 день

Водопад Девичьи косы и обсерватория

Отправимся к водопаду Девичьи косы. Можно выбрать классический маршрут или более сложный и красивый. Доберёмся до водной громады, отдохнём и пойдём дальше – на высоту более 3000 м, к обсерватории. Отсюда открывается вид на Эльбрус, Чегет, Донгуз-Орун, Когутай и другие вершины. Вечером расслабимся, желающие выпьют глинтвейн.

Протяжённость маршрута 18 км, набор высоты 1000 м.

Водопад Девичьи косы и обсерваторияВодопад Девичьи косы и обсерваторияВодопад Девичьи косы и обсерваторияВодопад Девичьи косы и обсерватория
5 день

Подъём по канатной дороге на Эльбрус

Прокатимся по канатной дороге на склон Эльбруса до высоты 3847 м к началу ледника Гарабаши. Пройдёмся по льду и поиграем в снежки, если позволит погода. Желающие воспользуются услугами снегоходов или ратраков (за дополнительную плату) и поднимутся ещё выше — до 5000 м! Пешком можно добраться до отметки чуть выше 4000 м.

Вечером желающие отдохнут в бане или посетят ферму альпак.

Подъём по канатной дороге на ЭльбрусПодъём по канатной дороге на ЭльбрусПодъём по канатной дороге на ЭльбрусПодъём по канатной дороге на Эльбрус
6 день

Прогулка к горному озеру на склонах Чегета

Отправимся на склоны Чегета. Дойдём до озера у подножья Донгуз-Оруна, желающие искупаются в ледяной горе. Поднимемся к пересадочной станции канатной дороги: можно спуститься на креселке или пешком. На Поляне Чегет заглянем в сувенирный рынок перед отъездом.

Протяжённость маршрута 12 км, набор высоты 600 м.

Прогулка к горному озеру на склонах ЧегетаПрогулка к горному озеру на склонах ЧегетаПрогулка к горному озеру на склонах ЧегетаПрогулка к горному озеру на склонах Чегета
7 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в Минеральные Воды. Ориентировочное время прибытия в аэропорт — 13:00.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник69 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Экологические взносы (заповедники, национальные парки)
  • Услуги инструктора-проводника
  • Подъём и спуск по канатной дороге на Эльбрус (до 3847 м)
  • Страховка, покрывающая активный отдых (треккинг)
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Минеральных Вод и обратно
  • Ужины, обеды в 1, 5 и 7-й дни
  • Обязательная доплата за 1-местное размещение, если путешествуете в одиночку, подселение не гарантируется - 18 000-21 000 ₽
  • Развлечения вне программы (баня, катание на лошадях/снегоходах и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 13:00. Если вы прибываете поездом или прилетаете заранее, можем подхватить вас по пути следования
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 31 туриста
В 2015 году побывав на Кавказе, влюбился в горы. С тех пор забросил городскую жизнь и большинство времени провожу в горах. Сейчас постоянно проживаю в Приэльбрусье, поэтому знаю эти места
читать дальшеуменьшить

не только в рамках программ. Закончил школу инструкторов пешеходного туризма, имею дипломы инструктора-проводника по горному туризму и альпинизму, а также пешеходному туризму и треккингу. Второй разряд по альпинизму, сертификат о прохождении курсов первой помощи. Побывал на Камчатке, Байкале зимой и летом, Алтае, Хибинах, Киргизии, Норвегии и т. д. Однако, больше всего полюбился Кавказ. Уже более 20 групп я сводил на Эльбрус. Важнейшим в турах считаю безопасность и комфорт. Поэтому решил специализироваться на турах комфорт-класса, которые будут под силу большинству людей. P.S. Ну и конечно, как можно заметить по программам, у меня есть мохнатая помощница — аляскинский маламут Зара! Отчасти из-за её повышенной лохматости и непереносимости жары мы и живём в высокогорье;)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Т
Прекрасный выбор! Действительно ОЧЕНЬ комфортный треккинг с Екатериной. Высокая квалификация Кати, как проводника (темп прохождения/подъема по маршрутам, выбор пути/дороги в достижении цели, консультации по одежде в соответствии с погодой и
читать дальшеуменьшить

т. д.), фантастические обеды на природе, легкость в общении сделали наше путешествие приятным и душевным.
Отличные маршруты по живописнейшим местам, восхитительные пейзажи, славная компания и переменчивая погода сделали наше путешествие незабываемым. Однозначно рекомендую. Считаю огромным плюсом небольшое количество туристов в группе.

Прекрасный выбор! Действительно ОЧЕНЬ комфортный треккинг с Екатериной. Высокая квалификация Кати, как проводника (темп прохождения/подъема по
Прекрасный выбор! Действительно ОЧЕНЬ комфортный треккинг с Екатериной. Высокая квалификация Кати, как проводника (темп прохождения/подъема по
Прекрасный выбор! Действительно ОЧЕНЬ комфортный треккинг с Екатериной. Высокая квалификация Кати, как проводника (темп прохождения/подъема по
Прекрасный выбор! Действительно ОЧЕНЬ комфортный треккинг с Екатериной. Высокая квалификация Кати, как проводника (темп прохождения/подъема по
Прекрасный выбор! Действительно ОЧЕНЬ комфортный треккинг с Екатериной. Высокая квалификация Кати, как проводника (темп прохождения/подъема по
Прекрасный выбор! Действительно ОЧЕНЬ комфортный треккинг с Екатериной. Высокая квалификация Кати, как проводника (темп прохождения/подъема по
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Поездка в Приэльбрусье стала для меня настоящим открытием и точно одним из самых ярких впечатлений в жизни 🌄✨ хотя мне есть с чем сравнить. Мы ходили в трекинги, видели завораживающие
читать дальшеуменьшить

пейзажи и даже немного поднялись на Эльбрус.

Но самое главное -это наш гид Екатерина 💙. Она была невероятно внимательной: чувствовала настроение и силы каждого участника, поддерживала, вдохновляла и всегда находила правильные слова. С ней было спокойно, безопасно и комфортно. А её обеды -это что-то невероятное! Каждый раз они превращались в настоящий праздник и вызывали полный восторг у всей группы.

Если вы сомневаетесь или выбираете между Александром, Екатериной и каком-нибудь другим туристическим агентством - не сомневайтесь, выбирайте точно их! Вы не пожалеете.

Катя, спасибо тебе огромное за профессионализм и душевность! Пусть впереди будут только самые добрые и благодарные туристы 🙌💫 Ждем в гости в Петербурге!

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Недавно съездили в поездку по Приэльбрусью и остались очень довольны. Маршруты были насыщенные и совсем не скучные, а природа просто восхитительная!
Хочу особо отметить гида Катю, потому что она отлично знает
читать дальшеуменьшить

регион, рассказывает так интересно, что даже те, кто впервые здесь, быстро вливаются в атмосферу. А организатор Александр продумал всё до мелочей: и переезды, и жильё, чтобы всем было удобно и комфортно.
Советую эту поездку всем, кто любит активный отдых и хочет насладиться красотами Кавказа!

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Была в путешествии в начале августа, и это было просто сказочно! Все сработано четко, начиная с бронирования, когда Александр всегда быстро отвечал на мои вопросы и объяснял подробно, так что
читать дальшеуменьшить

никаких заморочек не было. Отель понравился, номер большой и удобный, завтраки плотные, а расположение вообще суперское!

Вся программа состоялась как надо, причем ребята подстраивали расписание под погоду, меняли дни походов, чтобы мы могли увидеть максимум при хорошей погоде. День подъема на Эльбрус вообще был идеальным, не припомню, чтобы я видела его в такой красе: ярко-голубое небо и белоснежные склоны, это сложно описать словами! Остался этот день в памяти надолго.

Маршруты были очень красивые и интересные, темп задавался комфортный, все учитывалось, чтобы никто не устал. При этом всегда давали достаточно времени, чтобы просто посидеть в горах, расслабиться и насладиться моментом без спешки. Мы много проходили, много узнали, но при этом успевали почувствовать всю атмосферу вокруг.

Во время походов нас кормили перекусами, а на обед готовили горячее: борщ, пасту, фунчозу, просто объеденье! Часто так накормили, что порой мне даже ужин было не надо.

В общем, природа тут потрясающая, горы действительно завораживают. Эмоций море, понравилось буквально всё! По желанию группы организовали баню, там был шикарный вид на лес и горы, за отдельную плату, но это стоило того.

Эта поездка оставила глубокий след в душе, хоть длилась всего неделю. Казалось, будто оторвалась от работы на пару месяцев. Очень благодарна Александру и Наталье за такую замечательную поездку!

Вам был полезен этот отзыв?
С
Это была просто потрясающая поездка, эмоции только самые положительные! Организация на высоте, а природа вообще сказка! Уже думаю поучаствовать в других путешествиях, которые предлагает Александр, уверенна, там тоже здорово.
Очень давно
читать дальшеуменьшить

хотела увидеть красоты приэльбрусья, но при этом не хотела жить в палатке. Тут как раз подходящий вариант с ночевками в отеле, утром выходишь и сразу в горы. Отель достойный, завтрак включён, и он такой сытный и вкусный. Ещё каждый день дают перекус с собой в дорогу. Обед нам готовил гид, и это было просто супер, даже борщ был, вкуснятина необыкновенная, так что спасибо огромное! Гид Татьяна просто классная, очень интересная девушка.
За время поездки удалось увидеть много природы, встретили и сусликов, лису и белочку, что было очень здорово!
Спасибо большое Александру и Татьяне за такие крутые впечатления!

Вам был полезен этот отзыв?
Л
В конце июля мы провели потрясающую неделю в Приэльбрусье, и эти места навсегда останутся в моем сердце. Каждый день приносил новые впечатления и невероятные виды, которые просто завораживали. Формат поездки
читать дальшеуменьшить

очень удобный, т. к. весь день гуляешь на свежем воздухе среди природы, а вечером возвращаешься в уютный номер, где можно хорошо отдохнуть перед следующим днем. Нашим гидом была Катя, настоящий кладезь поддержки и заботы. Она постоянно интересовалась, как мы себя чувствуем, отвечала на кучу вопросов, вдохновляла и помогала не сдаваться. В первый же день мне казалось, что не дойду до водопада Терскол, но благодаря её мотивации я справилась. Потом стало намного легче ходить. Катя еще круто фотографировала нас и на свой фотоаппарат и на телефоны, получились просто шикарные снимки как с профессиональной съемки. И обеды она тоже готовила вкусные прямо во время походов. Перед выходом на Эльбрус она сходила с нами в прокат за нужным снаряжением, поэтому если не знаете что брать, не переживайте, Катя подскажет. Мы не просто поднялись на канатке до станции «Гарабаши», а еще прошли примерно 300 метров пешком вверх и реально почувствовали себя частью горы. Если вдруг хочется, можно подняться на ратраке до отметки 5100 м. Сначала я колебалась, думала, что виды не особо изменятся, но там открывается столько красоты, что дух захватывает. Еще хочу поблагодарить Александра, который помогал на этапе подготовки, всегда отвечал на вопросы. В общем, не представляю кого-то, кому бы этот тур не понравился, все было просто идеально.

Вам был полезен этот отзыв?

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры на «Комфортный треккинг в Приэльбрусье в мини-группе»

Перезагрузка в Безенги с проживанием в палатках: треккинг к ледникам, водопадам и диким турам
Пешая
7 дней
5 отзывов
Перезагрузка в Безенги с проживанием в палатках: треккинг к ледникам, водопадам и диким турам
Полежать на альпийских лугах, выпить чай рядом со снежниками и налюбоваться звёздным небом
Начало: Минеральные Воды, аэропорт и ж/д вокзал, 11:30-12:...
14 июн в 11:30
21 июн в 11:30
49 400 ₽ за человека
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Пешая
7 дней
5 отзывов
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
14 июн в 11:30
21 июн в 11:30
63 800 ₽ за человека
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице (всё включено)
Пешая
7 дней
5 отзывов
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице (всё включено)
Восхититься дикими местами Северной Осетии и выпить горный чай на родниковой воде у ледника
Начало: Минеральные Воды, аэропорт и ж/д вокзал, 11:30-12:...
21 июн в 11:30
67 400 ₽ за человека
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Пешая
7 дней
5 отзывов
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 11:30...
28 июн в 11:30
19 июл в 11:30
76 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
69 800 ₽ за человека