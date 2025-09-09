Мы будем совершать радиальные выходы к горным озёрам и рекам, живописным водопадам и ущельям и любоваться снежными шапками вершин.
Вас ждут подъёмы по канатной
Описание тура
Организационные детали
Снаряжение
Рюкзак (20-30 литров)
Накидка на рюкзак от дождя
Очки солнцезащитные
Треккинговые палки
Одежда
Одежда для сна
Нижнее бельё
Термобельё (осенью)
Носки или термоноски
Футболка
Тёплая флисовая кофта с горловиной (капюшоном)
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Перчатки (осенью)
Шапка
Головной убор (бандана, кепка, шляпа)
Накидка от дождя с капюшоном
Треккинговые ботинки
Тапки (для хождения по отелю)
Личные вещи
Паспорт
Страховка
Деньги
Бутылка для воды
Туалетная бумага
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем (30+) и гигиеническая помада
Предметы личной гигиены
Медицинский полис
Программа тура по дням
Путь из Минеральных Вод в село Терскол
Встречаемся и отправляемся в село Терскол. Нас ждёт достаточно долгий путь (~3 ч), в течение которого мы познакомимся и расскажем вам много интересного. Будем делать остановки, чтобы размяться, подышать свежим воздухом и полюбоваться пейзажами вокруг.
По прибытии в посёлок, который находится у подножия Эльбруса в окружении горных вершин, заселимся в отель, где будем жить всё время нашего путешествия. Затем прогуляемся до Поляны нарзанов вдоль реки Баксан.
Акклиматизационный выход к водопаду Терскол
После завтрака выходим в горы к живописному ущелью и водопаду Терскол, заглянув в прокат, чтобы взять при необходимости недостающие вещи. Идти будем не спеша, с остановками, чтобы пофотографировать и отдохнуть. У водопада устроим привал и перекусим. Вернёмся в отель около 16:00 — останется время, чтобы принять душ и восстановить силы.
Вечером отправимся на ужин в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни. Перед сном можно поиграть в настольные игры в отеле или прогуляться по окрестностям.
Протяжённость маршрута 12 км, набор высоты 600 м.
Радиальный выход в ущелье Ирик
Сегодня совершим поход в одно из красивейших ущелий Приэльбрусья — Ирик. Преодолев достаточно тяжёлый подъём, окажемся в долине, откуда открывается потрясающий вид на Эльбрус. Это место облюбовали суслики — мы обязательно их увидим! В хорошую погоду устроим привал и пообедаем на берегу ручья, насладимся тишиной и спокойствием. В отель вернёмся около 18:00.
Протяжённость маршрута 14 км, набор высоты 700 м.
Водопад Девичьи косы и обсерватория
Отправимся к водопаду Девичьи косы. Можно выбрать классический маршрут или более сложный и красивый. Доберёмся до водной громады, отдохнём и пойдём дальше – на высоту более 3000 м, к обсерватории. Отсюда открывается вид на Эльбрус, Чегет, Донгуз-Орун, Когутай и другие вершины. Вечером расслабимся, желающие выпьют глинтвейн.
Протяжённость маршрута 18 км, набор высоты 1000 м.
Подъём по канатной дороге на Эльбрус
Прокатимся по канатной дороге на склон Эльбруса до высоты 3847 м к началу ледника Гарабаши. Пройдёмся по льду и поиграем в снежки, если позволит погода. Желающие воспользуются услугами снегоходов или ратраков (за дополнительную плату) и поднимутся ещё выше — до 5000 м! Пешком можно добраться до отметки чуть выше 4000 м.
Вечером желающие отдохнут в бане или посетят ферму альпак.
Прогулка к горному озеру на склонах Чегета
Отправимся на склоны Чегета. Дойдём до озера у подножья Донгуз-Оруна, желающие искупаются в ледяной горе. Поднимемся к пересадочной станции канатной дороги: можно спуститься на креселке или пешком. На Поляне Чегет заглянем в сувенирный рынок перед отъездом.
Протяжённость маршрута 12 км, набор высоты 600 м.
Отъезд
После завтрака — трансфер в Минеральные Воды. Ориентировочное время прибытия в аэропорт — 13:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|69 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды по программе
- Трансферы по маршруту
- Экологические взносы (заповедники, национальные парки)
- Услуги инструктора-проводника
- Подъём и спуск по канатной дороге на Эльбрус (до 3847 м)
- Страховка, покрывающая активный отдых (треккинг)
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Минеральных Вод и обратно
- Ужины, обеды в 1, 5 и 7-й дни
- Обязательная доплата за 1-местное размещение, если путешествуете в одиночку, подселение не гарантируется - 18 000-21 000 ₽
- Развлечения вне программы (баня, катание на лошадях/снегоходах и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хочу особо отметить гида Катю, потому что она отлично знает
Очень давно