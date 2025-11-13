Программа тура по дням
Прибытие. Трансфер в Архыз, Нижне-Архызское городище
Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту в 13:30, на ж/д вокзале в 14:00.
По пути посещение радиотелескопа РАТАН-600 (ст. Зеленчукская) — самого крупного в мире, где ведутся наблюдения за Солнечным ветром, квазарами и радиогалактиками.
Вы попадаете в атмосферу кинофильма «Кин-дза-дза» и совершаете межгалактическое путешествие на планету-пустыню Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в спирали…
И дальше возврат на 10 веков назад — в древнюю столицу царства Алания, переживавшего расцвет с IX по XII век.
На территории Нижне-Архызского городища — историко-архитектурного и археологического комплекса — вы увидите первые христианские храмы Х-го века на территории России, древние византийские культово-астрономические сооружения.
Тут отчетливо выделяются улицы и переулки, развалины жилых домов и хозяйственных построек, могильники и даже дохристианские святилища.
С высоты птичьего полета можно рассмотреть выложенный из валунов круг, внутренний диаметр которого составляет около 90-а метров, ширина стен — до 2-х метров.
Специалисты считают, что кавказский Стоунхендж — солнечный календарь, своего рода обсерватория XI-XII вв.
Каменные плиты с выточенными на них углублениями, иначе называемые «чашечными», напоминают по своей конфигурации очертания созвездия «Рыбы».
Проживание: пос. Архыз.
Питание: обед в кафе.
Софийская долина и водопады. Экскурсия по звездному небу
Джипинг в Софийскую долину Архыза, красивейшее ущелье, всегда манящее и привлекающее туристов.
Вам предстоит совершить легкий пеший подъем через альпийские луга к Софийским водопадам и искупаться в горном душе!
Налюбоваться каскадами, падающими с огромного Софийского ледника, невозможно — высокогорные водопады отличаются по высоте, мощи, форме!
Их белоснежная завеса и игра радуги в водных летающих облаках восхищают и поражают всех!
Дивного вида и запаха острова зарослей кавказской розы или рододендрона приветствуют вас на пути — так путешествие на Кавказе сразу погружает вас в атмосферу настоящего праздника жизни!
Поздний обед, размещение в гостинице на высоте 2070 м, склоны горы Пастухова.
Отдых.
После 22:00 экскурсия по звездному небу с астрономом.
Мы будем наслаждаться видами метеорных потоков и парадом планет: ярчайшая Венера, красный Марс, Юпитер со спутниками и Сатурн с тончайшими кольцами, Млечный путь.
Астрофизическая обсерватория
Сегодня — путешествие в будущее: пейзажи земного Соляриса на высоте 2070 м над уровнем моря.
Здесь вы попадаете на уникальный объект специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук — Большой Телескоп Альт-Азимутальный (БТА) с диаметром главного монолитного зеркала 6 м, крупнейший во всей Евразии и второй в мире после телескопа КЕКА (США).
Это грандиозное сооружение, главный купол которого виден за несколько километров с дороги в Архыз.
Телескоп работает в непрерывном режиме и используется всем мировым астрономическим сообществом для изучения тайн ближнего и дальнего космоса с использованием наземной астрономии.
Отправление в Лесо-Кяфарь, размещение в гостинице.
Ужин.
Кяфарское городище
Кяфарское городище — памятник нескольких эпох.
10 веков назад — один из крупных когда-то городов-цитаделей Алании, с мощным культурным слоем.
Кяфарское и Нижнеархызское городища представляют взаимосвязанную систему, в которой последнему отводилась роль административно-религиозной и культурной столицы Алании, а Кяфар был политическим центром.
Здесь находилась резиденция аланских правителей.
Везде руины разрушенных каменных зданий, крепостных стен, святилищ, сложенных насухо из тесаного камня, очертания улиц.
На массивную скалу с центральной площади ведет тщательно высеченная лестница к чашечному камню для жертвоприношений.
Для мистиков и эзотериков — это первая гора «Города Солнца» с неразгаданной историей.
Даже далекий от мистицизма человек почувствует необычную сверхъестественную энергетику этого места.
Поход на вторую гору Солнечного города к дольменам
Сегодня по программе поход на вторую гору Солнечного города к дольменам — древним мегалитам, останков сооружений цивилизации, жившей 5-10 тыс. лет до нашей эры.
Дольменные постройки не раскрывают своих ритуальных особенностей.
По культовым представлениям они роднятся с пирамидами египтян.
На некоторых — надписи, похожие на руны, изображения людей и зверей и многочисленные кресты, вырезанные на камнях.
В настоящее время каждому дольмену эзотерики придали свой смысл и название — храмы Солнца, Свободы, Силы, Воды, Земли, Семьи, Гармонии, Воина, Любви, храмы Женщины и Мужчины.
Здесь наступает долгожданная тишина ума, повседневные заботы отступают на второй план и можно наконец выдохнуть и услышать тихий голос своих истинных желаний.
Надо только задать волнующий вопрос и ответ придет сразу, иногда позднее, но обязательно придет…
Поход на дольмены не только для тех, кто интересуется древней историей: кто-то здесь ищет следы атлантов, кто-то стремится в «колодец очищения», а кто-то хочет услышать себя, впустить перемены в свою жизнь.
Вечером ужин.
Прогулка под ночным небом.
Термальные источники. Отъезд
Отправление на термальные источники.
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Температура воды в бассейнах — до 40°С.
Целебные воды термального источника заметно омолаживают весь организм (в особенности благоприятно сказываются на коже), поднимают тонус, а также значительно укрепляют иммунитет, повышая защитные функции.
Вы зарядитесь положительными эмоциями, отступит усталость, получите напоследок заряд бодрости.
Прибытие в аэропорт не позднее 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами (1 ночь) и в гостинице с удобствами на блок (4 ночи).
Доплата за 1-местное размещение — 5 000 руб. /весь период тура.
Ниже представлены возможные варианты проживания.
Варианты проживания
Корона
Отель «Корона» Архыз предлагает все необходимое для индивидуального, семейного и группового отдыха как зимой, так и в летний период. Расстояние до горнолыжного курорта Романтик - 10 км. или 8 мин. Расположен в потрясающем и тихом районе: в непосредственной близости от горной реки и сосновой рощи.
Ближайший аэропорт находится в городе Минеральные Воды (162 км).
Горная Роза
Отель «Горная роза» расположен в селе Архыз, в нескольких минутах езды от горнолыжного подъемника «Молочная дорога». К услугам постояльцев место на автомобильной парковке, доступ в интернет, трансфер от/до аэропорта (оплачивается отдельно), терраса, общий лаундж, камеры хранения, прачечная, сауна, сад, настольные игры, экскурсионное бюро. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Апартаменты включают в себя все для комфортабельного отдыха: мягкое спальное место, постельное белье, полотенца, розетка у кровати, шкаф, гардеробная, плазменный телевизор, обустроена гостиная зона, собственная уборная и ванна укомплектована средствами личной гигиены. В номерах ежедневно проводится уборка.
На территории гостиницы находятся бар с прохладительными напитками и ресторан, в котором подают блюда европейской кухни, возможно заказать диетические блюда.
Вертикаль
Отель «Вертикаль» расположен в поселке Архыз, вблизи горнолыжных подъемников. К услугам гостей предоставляется возможность пользоваться SPA-центром, тренажерным залом, а также для гостей предоставляется бесплатный Wi-Fi и парковка.
Во всех номерах есть кабельное ТВ и собственная ванная комната. Интерьер выполнен в классических светлых тонах.
На территории располагается ресторан с кавказской и европейской кухни.
Рядом располагается множество магазинов и кафе. Расстояние до горнолыжных подъемников составляет около 50 метров.
Аллюр
Семейный туристический отель «Allure Lodge» располагается на берегу реки Архыз у подножия живописных гор «Большого Кавказа».
На ухоженной охраняемой территории 37 домиков и коттеджей различного уровня комфорта, вместимостью от двух до шести постояльцев, 7 номеров категории «четыре звезды». Предусмотрена частная парковка.
Гости могут попробовать блюда аутентичной кухни в ресторане «Лунный Свет», а также отдохнуть в беседках с зоной для барбекю.
Среди развлечений бассейн с подогревом, детская площадка и комната, поле для мини-футбола, площадка для волейбола. Гости могут арендовать горнолыжное оборудование, сходить в русскую баню и окунуться в купель. А также поймать форель в местном пруду. Расстояние до аэропорта «Минеральные Воды» составляет — 170,1 км, а до железнодорожного вокзала «Черкесск»— 105 км. Канатная дорога и лыжная трасса находятся в пешей доступности.
Академическая
Гостиница «Академическая» по адресу Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, посёлок Нижний Архыз.
Ратан
Гостиница расположена рядом с обсерваторией.
Данные по гостинице уточняются.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты на РАТАН, БТА и городище
- Питание: 5 завтраков, 5 обедов, 4 ужина
- Проживание: 1 сутки в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами, 4 суток в гостинице с удобствами на блок
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Доплата за 1-местное размещение - 5 000 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда:
- непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- удобная одежда по сезону;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
Страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов! Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).