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10%
Авторский тур
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина13 мая 2024Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
- ООльга8 января 2024Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера. Очень довольны, что нашли
- ААнтон30 ноября 2023Нам всё очень понравилось, тур хороший! Спасибо всей команде!
- ВВиталий27 ноября 2023Туп проводила Мария - отличный гид, знающая и любящая Кавказкие минеральные воды. Маршрут был составлен удобно, не смотря на капризы погоды, все прошло отлично. Побывали и увидели все, что было запланированно.
- ВВиктория7 ноября 2023Антон, мы все сказали лично, и все же, спустя время после того, как «отпустило» от поездки- огромное спасибо!) Это было очень классно!) До сих пор с Тимуром вспоминаем и реку, и горы, и лошадей, и уютные ужины 😊
- ООльга4 ноября 2023Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не
- ННадежда25 октября 2023Шикарный тур! Очень насыщенно, много локаций. Очень понравилось, буду рекомендовать своим друзьям и знакомым!
- ГГалина20 сентября 2023Мария - замечательный гид. Очень заботливая и знающая. Хороший водитель. Маршрут построен грамотно. За 4 дня мы успели осмотреть все
- ЕЕлена13 июля 2023Великолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местах. Прекрасные водопады в верховьях Махара, альпийские луга на берегах реки Индрикой, водопад Чертова
- ААнастасия16 мая 2023Первый раз были в Мин. Водах и решили выбрать индивидуальный тур. Очень понравились экскурсии, маршрут, подача материала (легенды, факты, исторические справки
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Перезагрузка»
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