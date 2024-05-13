Перезагрузка – туры в Минеральных Водах

Найдено 4 тура в категории «Перезагрузка» в Минеральных Водах, цены от 22 950 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600 за человека
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
14 отзывов
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
17 отзывов
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950 за человека
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
  • О
    Ольга
    8 января 2024
    Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера. Очень довольны, что нашли
    читать дальше

    этот тур. Наш гид, Мария, встречала нас на вокзале и в аэропорту (ехали с мамой из разных городов) и далее полностью сопровождала все 4ре дня. Насыщенная программа от увлечённого человека. Учитывались погодные условия и наши пожелания. Посмотрели так много всего, что даже спать было некогда)) Обсерватория, хоть и кажется гвоздём программы (она действительно впечатляет), но и остальные места ничуть ей не уступают по удивительности. Наши запросы по размещению также были учтены и выполнены. Если честно, не ожидала, что будет так душевно. Спасибо и Анне (орг), и Марии (гид) за эти замечательные новогодние каникулы.

    Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера
  • А
    Антон
    30 ноября 2023
    4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
    Нам всё очень понравилось, тур хороший! Спасибо всей команде!
  • В
    Виталий
    27 ноября 2023
    4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
    Туп проводила Мария - отличный гид, знающая и любящая Кавказкие минеральные воды. Маршрут был составлен удобно, не смотря на капризы погоды, все прошло отлично. Побывали и увидели все, что было запланированно.
  • В
    Виктория
    7 ноября 2023
    Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
    Антон, мы все сказали лично, и все же, спустя время после того, как «отпустило» от поездки- огромное спасибо!) Это было очень классно!) До сих пор с Тимуром вспоминаем и реку, и горы, и лошадей, и уютные ужины 😊
    Антон, мы все сказали лично, и все же, спустя время после того, как «отпустило» от поездки-Антон, мы все сказали лично, и все же, спустя время после того, как «отпустило» от поездки-Антон, мы все сказали лично, и все же, спустя время после того, как «отпустило» от поездки-
  • О
    Ольга
    4 ноября 2023
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не
    читать дальше

    достаточно. Нужно брать именно такой тур, который вам покажет все самые красивые места, куда обычные туристы не добираются! Впечатлений море, решили, что обязательно приедем сюда еще не раз в разные времена года (были в туре с 27 октября, погода была шикарная) Все было просто шикарно! Антон огромный молодец, что составил такой маршрут, мы получили массу удовольствия Фотографии никогда не передадут первозданную красоту тех мест Отдельно стоит сказать спасибо местным жителям, у которых мы останавливались на ночевки, у которых брали выезд на лошадях в горы. Это такие душевные люди! Ощущения были, что вернулся домой после долгого расставания Спасибо всем огромное, кто причастен к нашему путешествию, за настоящую сказку!))🤗🌸⛰️

    Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно
  • Н
    Надежда
    25 октября 2023
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Шикарный тур! Очень насыщенно, много локаций. Очень понравилось, буду рекомендовать своим друзьям и знакомым!
  • Г
    Галина
    20 сентября 2023
    Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Мария - замечательный гид. Очень заботливая и знающая. Хороший водитель. Маршрут построен грамотно. За 4 дня мы успели осмотреть все
    читать дальше

    основные достопримечательности. Домбай, Эльбрус, Чегет. Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск. Поездка в обсерваторию тоже очень запомнилась. Не успели посетить один из запланированных термоисточников. Мария увлекается и не всегда следит за временем)) И обратный трансфер был не очень удобным - пришлось тесниться с родственниками водителя. Но в целом все прошло очень душевно. Мы с удовольствием обратимся еще раз.

  • Е
    Елена
    13 июля 2023
    Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
    Великолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местах. Прекрасные водопады в верховьях Махара, альпийские луга на берегах реки Индрикой, водопад Чертова
    читать дальше

    мельница, каменные сады на реке Гондарай, совершенная нетронутая природа Кабардино-Балкарии. Великолепные махарские вечера с вином и горячими хычинами, дружелюбные отзывчивые люди, живущие на Махаре и дикие нарзанные источники. Это нужно видеть своими глазами, этими местами нужно дышать, слышать, чувствовать.

    Великолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местах
  • А
    Анастасия
    16 мая 2023
    Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Первый раз были в Мин. Водах и решили выбрать индивидуальный тур. Очень понравились экскурсии, маршрут, подача материала (легенды, факты, исторические справки
    читать дальше

    и тд) и то, что есть возможность свободного перемещения и нет жёсткой привязки по времени, индивидуальный подход к решению возникающих вопросов. Большое спасибо за организацию экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Перезагрузка»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
  2. Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
  3. Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
  4. 4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Перезагрузка" можно забронировать 4 тура от 22 950 до 39 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2024 год по теме «Перезагрузка», 37 ⭐ отзывов, цены от 22950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам