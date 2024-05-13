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достаточно. Нужно брать именно такой тур, который вам покажет все самые красивые места, куда обычные туристы не добираются! Впечатлений море, решили, что обязательно приедем сюда еще не раз в разные времена года (были в туре с 27 октября, погода была шикарная) Все было просто шикарно! Антон огромный молодец, что составил такой маршрут, мы получили массу удовольствия Фотографии никогда не передадут первозданную красоту тех мест Отдельно стоит сказать спасибо местным жителям, у которых мы останавливались на ночевки, у которых брали выезд на лошадях в горы. Это такие душевные люди! Ощущения были, что вернулся домой после долгого расставания Спасибо всем огромное, кто причастен к нашему путешествию, за настоящую сказку!))🤗🌸⛰️