Новый год в Ингушетии

Групповой тур в Минеральных Водах
5
3 отзыва
Вы когда-нибудь встречали Новый год в горах? И этот тур — лучшая возможность начать год с ярких впечатлений, отправившись в увлекательное путешествие.

Вы прогуляетесь по настоящему музею под открытым небом с башенными комплексами, водопадами и святилищами, увидите панораму Казбека с высоты и расслабитесь в горячих термальных водах.
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Новый год в Ингушетии
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Термальные источники
Термальные источники
Комфортно искупаемся в горячих ключах, температура которых достигает 30 градусов
Водопады Ингушетии
Водопады Ингушетии
Частично замерзающие эффектные водопады, похожие на бриллиантовые сосульки
Затерянные земли ингушей
Затерянные земли ингушей
Святилище Тхаба-Ерды, легендарный Орёл Сулеймана, панорама Казбека с высоты Цей-Лоамского перевала и другие

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Термальные источники Гедуко и Джейрахское ущелье

11:00-11:30 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на автобусе в Ингушетию (260 км, около 4 часов. По пути остановка на 1-1,5 часа на термальных источниках).

Старт из города Минеральные Воды, после этого путешественников ждет переезд в Джейрахское ущелье на комфортабельном туристическом транспорте.

Первая остановка — термальные источники Гедуко.

Этот оздоровительный комплекс открыт круглогодично.

Соответственно, даже в зимние морозы в горячих ключах, температура которых достигает 30 градусов с плюсом, можно комфортно искупаться, заодно оздоровившись.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, шлепки, заколка для волос) следует заранее сложить в отдельный пакет и взять с собой в салон автобуса.

После целебных купаний мы продолжаем путь, чтобы к вечеру с комфортом поселиться в уютной гостинице в Ингушетии.

Активная часть: 2 км пешком.

Прибытие. Термальные источники Гедуко и Джейрахское ущельеПрибытие. Термальные источники Гедуко и Джейрахское ущельеПрибытие. Термальные источники Гедуко и Джейрахское ущельеПрибытие. Термальные источники Гедуко и Джейрахское ущелье
2 день

Крепость Бейни, крепость Фуртоуг и Фуртоугский водопад

В этот день поход начинается с посещения аула и крепости Бейни.

Полюбуемся старинными крепостными стенами, на фото они особенно эффектно смотрятся на фоне запорошенных снегом гор.

Это не единственный башенный комплекс в Джейрахском ущелье — далее путь туристической группы ведёт через аул Духургишт в сторону селения Фуртоуг.

Поскольку мы находимся высоко над ущельем, по пути прекрасно видны капризные изгибы реки Армхи, громада Главного Кавказского хребта и часть заснеженный, лесной каньон.

Более того, прогуливаясь, можно увидеть силуэт заледеневшего Казбека (5033 м).

Насладившись видами, отправляемся в древнюю крепость Фуртоуг.

Ближе к вечеру группа посетит Фуртоугский или Менделеевский водопад.

Он раскинулся в ауле Фуртоуг, находящемся на склоне Столовой горы.

Зимой 12-метровый поток, самозабвенно ниспадающий со скалы, частично замерзает.

Но особенно сказочно выглядят мини-водопады, скромно журчащие справа от основного.

В зимние дни они превращаются в бриллиантовые сосульки, ослепительно сверкающие на солнце в погожий денек.

Активная часть: 14,5 км, перепад высот 1580-950 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

Крепость Бейни, крепость Фуртоуг и Фуртоугский водопадКрепость Бейни, крепость Фуртоуг и Фуртоугский водопадКрепость Бейни, крепость Фуртоуг и Фуртоугский водопадКрепость Бейни, крепость Фуртоуг и Фуртоугский водопад
3 день

Салгинское ущелье, башня Магой-Джел, башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, Салги

Поездка к началу Салгинского ущелья, где путешественников ожидает прогулка по чарующим локациям.

Во время променада увидим уникальную сторожевую башню, построенную между камней — Магой-Джел.

Урочище также полно крепостных ансамблей, таких как Лялах, Гу, Салги и Хани — можно устроить конкурс на самую величественную башню.

В конце пути, уставшие, но довольные, путники спустятся в город Салги, близ которого протекает горная река и на склонах красуется изумрудно-малахитовый, пахнущий хвоей лес.

Здесь отдохнем, насладимся тишиной и отправимся в обратный путь.

Активная часть: 12,3 км, перепад высот 1940-1510-1940 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.

Салгинское ущелье, башня Магой-Джел, башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, СалгиСалгинское ущелье, башня Магой-Джел, башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, СалгиСалгинское ущелье, башня Магой-Джел, башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, СалгиСалгинское ущелье, башня Магой-Джел, башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, Салги
4 день

Затерянные земли ингушей

Сегодня путешественников ожидает удивительная программа — мы посетим неизведанную и мистическую, ингушскую Terra incognita!

Пешие походы в этот день будут не столь длительны, как в предыдущие, но насыщенность достопримечательностями значительно увеличится.

В этот день новогодний поход в рамках тура по Ингушетии в основном охватывает удивительные башни, построенные древним народом.

В первую очередь, мы отправимся к отреставрированному башенному комплексу Эрзи, который можно рассмотреть во всей красе.

Именно на его территории был найден легендарный Орёл Сулеймана — статуэтка, отлитая из бронзы и датированная 8-м веком нашей эры.

Вскоре восхищенным взорам путников откроется панорама с высоты Цей-Лоамского перевала.

Отсюда отлично виден горделивый Казбек, Джейрахское ущелье, ледяная гора Шан, Главный Кавказский хребет, и конечно, красавица Цей-Лоам — священная вершина этих мест.

Следующие пункты, к которым мы направимся – башенный комплекс Эгикал и Ассинское ущелье с бирюзовой лентой полноводной реки.

Этот день новогоднего тура по Ингушетии также познакомит путешественников с храмом Тхаба-Ерды, представляющим собой примечательный микс вековых пластов и наслоения культур.

А на десерт — заснеженные башни Вовнушки.

Последний – настоящая вишенка на торте, поскольку башенный комплекс восхитительно выглядит по соседству с Цорей-Лоамским хребтом.

Активная часть новогоднего тура: 6,5 км, продолжительность треккинга 8-9 часов.

Затерянные земли ингушейЗатерянные земли ингушейЗатерянные земли ингушейЗатерянные земли ингушей
5 день

Столовая гора

Столовая — это священная гора для ингушей.

Ранее жители этих мест раз в год поднимались на гору, к святилищу Мят-Сели.

Они просили высшие силы о богатом урожае и хорошей погоде.

Мы с вами тоже поднимемся на эту священную гору!

В новогодние праздники будем загадывать здесь желания или просто любоваться отличными видами.

А виды здесь — одни из самых изумительных за весь тур!

В ясную погоду виден Главный Кавказский хребет и гора Казбек (5033 м).

Казбек находится в Грузии, но отлично просматривается с нашего маршрута.

Увидеть на Новый Год пятитысячник – это здорово!

В этот день наш план сначала подняться до беседки на Столовой горе.

Если позволяет погода — тогда идем еще выше, к храму Мят-Сели.

Активная часть новогоднего тура: 5,2 / 12,1 км (до беседки / до храма), перепад высот 1580-1970 / 1580-2510 (до беседки / до храма), продолжительность маршрута по Ингушетии 6-8 часов.

Столовая гораСтоловая гораСтоловая гораСтоловая гора
6 день

Прогулка по Владикавказу, переезд в Минеральные Воды

В финальный день тура поедем в город Владикавказ.

В центре города есть уютная пешеходная улица, красиво украшенная в новогодние праздники.

Здесь с удовольствием проведем время и погуляем!

Активная часть: 4 км.

Переезд в г. Минеральные Воды.

16:00-17:00 Прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Проживание

В туре предусмотрено 2, 3-местное размещение в одной из гостиниц, гостевых домов или корпусов гостиничного комплекса «Армхи».

Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 19 800 руб. /весь период отдыха.

Варианты проживания

Армхи Ингушетия

5 ночей

Отель «Армхи Ингушетия» располагает рестораном, бесплатным прокатом велосипедов, общим лаунджем и садом в Армхи. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут пользоваться открытым бассейном. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия Все включено» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле «Армхи Ингушетия - Все включено» сервируют континентальный завтрак. В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории комплекса обустроена детская игровая площадка. Гости отеля «Армхи Ингушетия - Все включено» могут сыграть в бильярд.

В районе популярны пешие прогулки и лыжный спорт. Республиканский стадион «Спартак» находится в 33 км от апартаментов, а поселок Тахтарты — менее чем в 1 км. Расстояние от отеля «Армхи Ингушетия - Все включено» до международного аэропорта Владикавказ составляет 57 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

Армхи ИнгушетияАрмхи ИнгушетияАрмхи ИнгушетияАрмхи ИнгушетияАрмхи ИнгушетияАрмхи ИнгушетияАрмхи Ингушетия

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в одной из гостиниц, гостевых домов или корпусов гостиничного комплекса «Армхи»: 2, 3-местные номера
  • 3-разовое питание. Завтраки по системе шведский стол (день 2-6), обеды (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости), ужины (день 1-5)
  • Входные билеты в заповедник Эрзи
  • Входные билеты на термальные источники
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 19 800 руб. /весь период отдыха
  • Обед во время трансфера в 1-й день
  • Страховка
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртка;
  • флиска;
  • шапка, перчатки;
  • ходовые брюки;
  • футболка;
  • нижнее белье;
  • колготки, носки;
  • теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
  • подпопник;
  • купальник, полотенце (для купания в термальных источниках);
  • шлепки;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
  • фотоаппарат / видеокамера;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • очки солнцезащитные обязательно. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть;
  • нитка, иголка;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • рюкзак для прогулок (20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (термос, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • туалетная бумага (пригодится днём во время прогулок);
  • термос обязательно (объем 0,75-1 л). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
  • кружка, ложка;
  • сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Какой транспорт в туре?

Для трансфера используется автобус NEXT на 18 мест, который принадлежит курорту Армхи или аналогичный Спринтер / Крафтер на 18-20 мест.

Где можно остановиться в Минеральных Водах?

В городе Минводы остановиться на ночлег можно в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «АртХолл Отель» или квартире, арендованной на сайте «Авито».

Какие документы нужны гражданам РФ и других государств?

Маршрут проходит в пограничной зоне с Грузией. Гражданам России для посещения Республики Ингушетия достаточно иметь оригинал паспорта РФ.

Гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) посещение региона возможно только по пропуску в пограничную зону.

Оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). Для оформления пропуска, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта.

Где начинается и заканчивается тур?

Район путешествия: Российская Федерация, Республика Ингушетия, курорт Армхи.

Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.

Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 17:00 МСК.

Какая инфраструктура есть на маршруте?

Маршрут проходит на высоте: 950-1940 м.

Протяженность маршрута: 51,4 км.

Ограничение по возрасту: от 7 до 60 лет.

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Оператор Теле2 не работает. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.

Инфраструктура. В 10 минутах ходьбы от гостиницы находится маленький продуктовый магазин c очень ограниченным набором продуктов. До ближайшей аптеки 5 км.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
21 мар 2024
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
И
19 мар 2024
Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
Д
5 мар 2024
Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ПешеходныеМожно с детьмиТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры6-дневные турыНовогодние 2024Новогодние туры 2024

Похожие туры из Минеральных Вод

Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
от 45 200 за человека
Детское Приэльбрусье
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Детское Приэльбрусье
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
29 июня
27 июля
59 800 за человека
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв
5840046 720 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
All Airlines
ХорошоТам