Вы прогуляетесь по настоящему музею под открытым небом с башенными комплексами, водопадами и святилищами, увидите панораму Казбека с высоты и расслабитесь в горячих термальных водах.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники Гедуко и Джейрахское ущелье
11:00-11:30 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на автобусе в Ингушетию (260 км, около 4 часов. По пути остановка на 1-1,5 часа на термальных источниках).
Старт из города Минеральные Воды, после этого путешественников ждет переезд в Джейрахское ущелье на комфортабельном туристическом транспорте.
Первая остановка — термальные источники Гедуко.
Этот оздоровительный комплекс открыт круглогодично.
Соответственно, даже в зимние морозы в горячих ключах, температура которых достигает 30 градусов с плюсом, можно комфортно искупаться, заодно оздоровившись.
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, шлепки, заколка для волос) следует заранее сложить в отдельный пакет и взять с собой в салон автобуса.
После целебных купаний мы продолжаем путь, чтобы к вечеру с комфортом поселиться в уютной гостинице в Ингушетии.
Активная часть: 2 км пешком.
Крепость Бейни, крепость Фуртоуг и Фуртоугский водопад
В этот день поход начинается с посещения аула и крепости Бейни.
Полюбуемся старинными крепостными стенами, на фото они особенно эффектно смотрятся на фоне запорошенных снегом гор.
Это не единственный башенный комплекс в Джейрахском ущелье — далее путь туристической группы ведёт через аул Духургишт в сторону селения Фуртоуг.
Поскольку мы находимся высоко над ущельем, по пути прекрасно видны капризные изгибы реки Армхи, громада Главного Кавказского хребта и часть заснеженный, лесной каньон.
Более того, прогуливаясь, можно увидеть силуэт заледеневшего Казбека (5033 м).
Насладившись видами, отправляемся в древнюю крепость Фуртоуг.
Ближе к вечеру группа посетит Фуртоугский или Менделеевский водопад.
Он раскинулся в ауле Фуртоуг, находящемся на склоне Столовой горы.
Зимой 12-метровый поток, самозабвенно ниспадающий со скалы, частично замерзает.
Но особенно сказочно выглядят мини-водопады, скромно журчащие справа от основного.
В зимние дни они превращаются в бриллиантовые сосульки, ослепительно сверкающие на солнце в погожий денек.
Активная часть: 14,5 км, перепад высот 1580-950 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Салгинское ущелье, башня Магой-Джел, башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, Салги
Поездка к началу Салгинского ущелья, где путешественников ожидает прогулка по чарующим локациям.
Во время променада увидим уникальную сторожевую башню, построенную между камней — Магой-Джел.
Урочище также полно крепостных ансамблей, таких как Лялах, Гу, Салги и Хани — можно устроить конкурс на самую величественную башню.
В конце пути, уставшие, но довольные, путники спустятся в город Салги, близ которого протекает горная река и на склонах красуется изумрудно-малахитовый, пахнущий хвоей лес.
Здесь отдохнем, насладимся тишиной и отправимся в обратный путь.
Активная часть: 12,3 км, перепад высот 1940-1510-1940 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Затерянные земли ингушей
Сегодня путешественников ожидает удивительная программа — мы посетим неизведанную и мистическую, ингушскую Terra incognita!
Пешие походы в этот день будут не столь длительны, как в предыдущие, но насыщенность достопримечательностями значительно увеличится.
В этот день новогодний поход в рамках тура по Ингушетии в основном охватывает удивительные башни, построенные древним народом.
В первую очередь, мы отправимся к отреставрированному башенному комплексу Эрзи, который можно рассмотреть во всей красе.
Именно на его территории был найден легендарный Орёл Сулеймана — статуэтка, отлитая из бронзы и датированная 8-м веком нашей эры.
Вскоре восхищенным взорам путников откроется панорама с высоты Цей-Лоамского перевала.
Отсюда отлично виден горделивый Казбек, Джейрахское ущелье, ледяная гора Шан, Главный Кавказский хребет, и конечно, красавица Цей-Лоам — священная вершина этих мест.
Следующие пункты, к которым мы направимся – башенный комплекс Эгикал и Ассинское ущелье с бирюзовой лентой полноводной реки.
Этот день новогоднего тура по Ингушетии также познакомит путешественников с храмом Тхаба-Ерды, представляющим собой примечательный микс вековых пластов и наслоения культур.
А на десерт — заснеженные башни Вовнушки.
Последний – настоящая вишенка на торте, поскольку башенный комплекс восхитительно выглядит по соседству с Цорей-Лоамским хребтом.
Активная часть новогоднего тура: 6,5 км, продолжительность треккинга 8-9 часов.
Столовая гора
Столовая — это священная гора для ингушей.
Ранее жители этих мест раз в год поднимались на гору, к святилищу Мят-Сели.
Они просили высшие силы о богатом урожае и хорошей погоде.
Мы с вами тоже поднимемся на эту священную гору!
В новогодние праздники будем загадывать здесь желания или просто любоваться отличными видами.
А виды здесь — одни из самых изумительных за весь тур!
В ясную погоду виден Главный Кавказский хребет и гора Казбек (5033 м).
Казбек находится в Грузии, но отлично просматривается с нашего маршрута.
Увидеть на Новый Год пятитысячник – это здорово!
В этот день наш план сначала подняться до беседки на Столовой горе.
Если позволяет погода — тогда идем еще выше, к храму Мят-Сели.
Активная часть новогоднего тура: 5,2 / 12,1 км (до беседки / до храма), перепад высот 1580-1970 / 1580-2510 (до беседки / до храма), продолжительность маршрута по Ингушетии 6-8 часов.
Прогулка по Владикавказу, переезд в Минеральные Воды
В финальный день тура поедем в город Владикавказ.
В центре города есть уютная пешеходная улица, красиво украшенная в новогодние праздники.
Здесь с удовольствием проведем время и погуляем!
Активная часть: 4 км.
Переезд в г. Минеральные Воды.
16:00-17:00 Прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Проживание
В туре предусмотрено 2, 3-местное размещение в одной из гостиниц, гостевых домов или корпусов гостиничного комплекса «Армхи».
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 19 800 руб. /весь период отдыха.
Варианты проживания
Армхи Ингушетия
Отель «Армхи Ингушетия» располагает рестораном, бесплатным прокатом велосипедов, общим лаунджем и садом в Армхи. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут пользоваться открытым бассейном. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия Все включено» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле «Армхи Ингушетия - Все включено» сервируют континентальный завтрак. В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории комплекса обустроена детская игровая площадка. Гости отеля «Армхи Ингушетия - Все включено» могут сыграть в бильярд.
В районе популярны пешие прогулки и лыжный спорт. Республиканский стадион «Спартак» находится в 33 км от апартаментов, а поселок Тахтарты — менее чем в 1 км. Расстояние от отеля «Армхи Ингушетия - Все включено» до международного аэропорта Владикавказ составляет 57 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в одной из гостиниц, гостевых домов или корпусов гостиничного комплекса «Армхи»: 2, 3-местные номера
- 3-разовое питание. Завтраки по системе шведский стол (день 2-6), обеды (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости), ужины (день 1-5)
- Входные билеты в заповедник Эрзи
- Входные билеты на термальные источники
- Групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 19 800 руб. /весь период отдыха
- Обед во время трансфера в 1-й день
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка;
- флиска;
- шапка, перчатки;
- ходовые брюки;
- футболка;
- нижнее белье;
- колготки, носки;
- теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- подпопник;
- купальник, полотенце (для купания в термальных источниках);
- шлепки;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
- фотоаппарат / видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
- расческа;
- очки солнцезащитные обязательно. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть;
- нитка, иголка;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- рюкзак для прогулок (20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (термос, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- туалетная бумага (пригодится днём во время прогулок);
- термос обязательно (объем 0,75-1 л). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
- кружка, ложка;
- сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Какой транспорт в туре?
Для трансфера используется автобус NEXT на 18 мест, который принадлежит курорту Армхи или аналогичный Спринтер / Крафтер на 18-20 мест.
Где можно остановиться в Минеральных Водах?
В городе Минводы остановиться на ночлег можно в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «АртХолл Отель» или квартире, арендованной на сайте «Авито».
Какие документы нужны гражданам РФ и других государств?
Маршрут проходит в пограничной зоне с Грузией. Гражданам России для посещения Республики Ингушетия достаточно иметь оригинал паспорта РФ.
Гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) посещение региона возможно только по пропуску в пограничную зону.
Оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). Для оформления пропуска, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта.
Где начинается и заканчивается тур?
Район путешествия: Российская Федерация, Республика Ингушетия, курорт Армхи.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 17:00 МСК.
Какая инфраструктура есть на маршруте?
Маршрут проходит на высоте: 950-1940 м.
Протяженность маршрута: 51,4 км.
Ограничение по возрасту: от 7 до 60 лет.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Оператор Теле2 не работает. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.
Инфраструктура. В 10 минутах ходьбы от гостиницы находится маленький продуктовый магазин c очень ограниченным набором продуктов. До ближайшей аптеки 5 км.