1 день

Прибытие. Термальные источники Гедуко и Джейрахское ущелье

11:00-11:30 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на автобусе в Ингушетию (260 км, около 4 часов. По пути остановка на 1-1,5 часа на термальных источниках).

Старт из города Минеральные Воды, после этого путешественников ждет переезд в Джейрахское ущелье на комфортабельном туристическом транспорте.

Первая остановка — термальные источники Гедуко.

Этот оздоровительный комплекс открыт круглогодично.

Соответственно, даже в зимние морозы в горячих ключах, температура которых достигает 30 градусов с плюсом, можно комфортно искупаться, заодно оздоровившись.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, шлепки, заколка для волос) следует заранее сложить в отдельный пакет и взять с собой в салон автобуса.

После целебных купаний мы продолжаем путь, чтобы к вечеру с комфортом поселиться в уютной гостинице в Ингушетии.

Активная часть: 2 км пешком.