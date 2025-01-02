Республика известна своими живописными ущельями, в первую очередь, Цейским
Описание тура
Уникальная природа и культурное наследие Северной Осетии
Северная Осетия — это место, где природа поражает своей уникальностью, а культурное наследие наполнено сказками и легендами, каждая из которых по-своему прекрасна. Здесь также можно увидеть рукотворные чудеса, созданные на основе древних преданий. Эта курортная локация доступна туристам как летом, так и зимой, что делает её идеальным местом для отдыха в любое время года.
Приглашаем в сказочный новогодний тур!
Мы с радостью приглашаем вас в увлекательный новогодний тур по Северной Осетии. Вот краткий маршрут:
- г. Минеральные Воды
- Бронзовый всадник Уастырджи
- Чертов мост
- Водопады Байради и Гавизедон
- Гора Кубус
- Старинные аулы Дигории
- Водопад Галдоридон
- г. Минеральные Воды
Программа тура
День 1: Бронзовый всадник Уастырджи и Чертов мост
12:00-12:30 - сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города). Переезд в Дигорское ущелье (около 4-4,5 часов). Первой достопримечательностью, которую мы увидим, станет знаменитый Чертов мост «Ахсинти Хед», расположенный в Дигорском ущелье. Это природное образование представляет собой узкую теснину, через которую бурлит река. Обзорный мост находится над пропастью, откуда открывается потрясающий вид на окружающую природу.
Далее мы отправимся к бронзовому всаднику Уастырджи, который находится на краю огромного каменного утеса. Этот герой является прообразом Георгия Победоносца. Активная часть тура: 2,5 км. Вечером - размещение в уютной гостинице «Порог неба».
День 2: Водопады Байради и Гавизедон
На второй день нашего путешествия мы посетим великолепные водопады. Водопад Байради, известный как Шумный, поражает своим гулом летом, а зимой превращается в ледяную сказку с удивительными фигурами. Здесь можно сделать незабываемые фотографии.
Следующим пунктом будет водопад Гавизедон, добраться до которого можно, пройдя по живописному ущелью. В зимний период он выглядит особенно впечатляюще. Активная часть: 14,3 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.
День 3: Гора Кубус
Третий день тура мы посвятим священной для дигорцев горе Кубус. Существует поверье, что желания, загаданные на её склонах, сбываются. Гора Кубус возвышается на более чем 2300 метров и предлагает великолепные виды. Мы пройдем через перевал Комы-Арт и поляну Тана, наслаждаясь зимними пейзажами. Активная часть: 14,2 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.
День 4: Старинные аулы Дигории
На четвертый день мы исследуем старинные аулы Дигории, где сохранились архитектурные памятники Средневековья. Мы увидим старинные башни и узнаем об их истории. В зимнее время аул будет покрыт белоснежным снегом, создавая волшебную атмосферу. Активная часть: 8,3 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.
День 5: Водопад Галдоридон
В этот день мы посетим водопад Галдоридон, который находится вдоль реки Урух. В зимний период он частично замерзает, но внутри всё равно переливается вода, создавая захватывающее зрелище. Активная часть: 14,1 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.
День 6: Отъезд в г. Минеральные Воды
В последний день у нас будет возможность немного погулять по территории турбазы, насладиться природой и сделать последние фотографии. После этого мы отправимся обратно в г. Минеральные Воды. Прибытие запланировано на 14:00-15:00.
Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и состояния участников, маршрут может быть изменен. Мы уверены, что этот новогодний тур оставит незабываемые впечатления и подарит вам множество ярких эмоций!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Минеральные Воды
- Бронзовый всадник Уастырджи
- Чертов мост
- Водопады Байради и Гавизедон
- Гора Кубус
- Старинные аулы Дигории
- Водопад Галдоридон
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Переезды по маршруту на горном транспорте
- Проживание в спортивно-оздоровительном комплексе "Порог неба", на турбазе "Дзинага" или на турбазе такого же класса: двух-, трехместные номера с удобствами (душ, туалет).
- Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Входные билеты в Национальный парк Алания.
- Услуги инструктора-проводника
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Обед во время трансфера в 1-й день.
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Район путешествия:
- Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Дигорское ущелье
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00 - 11:30 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00 - 17:00 МСК
- Часовой пояс: московское время
- Денежная единица: российский рубль
- Общая информация по маршруту:
- Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг по ущельям налегке
- Проживание: гостиница
- Питание: трехразовое
- Маршрут проходит на высоте: 1740-2350 м
- Протяженность маршрута: 55,4 км
- Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет
- Мобильная связь по маршруту: МТС и Мегафон. Связи Билайн и Теле 2 нет. Мобильная связь будет ежедневно до 09:00 и после 18:00. Интернет только Е. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует
- Инфраструктура. В Дигорском ущелье есть один небольшой магазин (не всегда работает). Аптек, банкоматов нет
- Описание сложности маршрута:
- Уровень сложности маршрута: умеренный (50% маршрута), средний (50% маршрута). Сравнительная таблица уровней сложности маршрутов Клуба
- Маршрут является треккинговым и предусматривает передвижение пешком по горной (пересеченной) местности. Данный вид активного отдыха предполагает ежедневный набор и сброс высоты (подъемы и спуски)
- Маршрут проходит по снежным тропам, грунтовым дорогам. По маршрутам три дня будет перепад высот в день от 300 до 500 м. Подъем вверх на 300-500 м - это, примерно, как подъем на 100-160 этажей
- Список снаряжения:
- Зимняя куртка с капюшоном (обязательно!). Температура воздуха днем: - 5… - 12С
- Флиска
- Шапка, перчатки
- Ходовые брюки
- Футболка
- Нижнее белье
- Колготки, носки
- Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно
- При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат
- Подпопник
- Купальник, полотенце
- Шлепки
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
- Фотоаппарат/видеокамера
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
- Расческа
- Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО
- В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза
- Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (20-25 литров)
- Туалетная бумага (пригодится днем на маршруте)
- Термос ОБЯЗАТЕЛЬНО (объем 0,75 - 1 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку
- Ложка, кружка (если Ваш термос идет в комплекте без чашки)
- Сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Индивидуальная аптечка