Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию

История и культура Северной Осетии: экскурсионный тур на автобусе
Отправимся на Новый Год в Северную Осетию! На ее просторах можно увидеть снежные вершины гор, бурные реки невероятной красоты и шумные водопады.

Республика известна своими живописными ущельями, в первую очередь, Цейским
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и Дигорским, красоты которых приведут вас в восторг! В нашу программу включён треккинг по зимним ущельям, подъем по канатной дороге и катание на санках.

Посетим визитные карточки Северной Осетии – скальную крепость Дзивгис, таинственный город Даргавс, летящего на коне Уастырджи, а в завершение программы искупаемся в термальных источниках. И обязательно побалуем себя вкуснейшими блюдами осетинской кухни. Маршрут несложен, поэтому подходит как взрослым, так и детям!

Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Уникальная природа и культурное наследие Северной Осетии

Северная Осетия — это место, где природа поражает своей уникальностью, а культурное наследие наполнено сказками и легендами, каждая из которых по-своему прекрасна. Здесь также можно увидеть рукотворные чудеса, созданные на основе древних преданий. Эта курортная локация доступна туристам как летом, так и зимой, что делает её идеальным местом для отдыха в любое время года.

Приглашаем в сказочный новогодний тур!

Мы с радостью приглашаем вас в увлекательный новогодний тур по Северной Осетии. Вот краткий маршрут:

  • г. Минеральные Воды
  • Бронзовый всадник Уастырджи
  • Чертов мост
  • Водопады Байради и Гавизедон
  • Гора Кубус
  • Старинные аулы Дигории
  • Водопад Галдоридон
  • г. Минеральные Воды

Программа тура

День 1: Бронзовый всадник Уастырджи и Чертов мост

12:00-12:30 - сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города). Переезд в Дигорское ущелье (около 4-4,5 часов). Первой достопримечательностью, которую мы увидим, станет знаменитый Чертов мост «Ахсинти Хед», расположенный в Дигорском ущелье. Это природное образование представляет собой узкую теснину, через которую бурлит река. Обзорный мост находится над пропастью, откуда открывается потрясающий вид на окружающую природу.

Далее мы отправимся к бронзовому всаднику Уастырджи, который находится на краю огромного каменного утеса. Этот герой является прообразом Георгия Победоносца. Активная часть тура: 2,5 км. Вечером - размещение в уютной гостинице «Порог неба».

День 2: Водопады Байради и Гавизедон

На второй день нашего путешествия мы посетим великолепные водопады. Водопад Байради, известный как Шумный, поражает своим гулом летом, а зимой превращается в ледяную сказку с удивительными фигурами. Здесь можно сделать незабываемые фотографии.

Следующим пунктом будет водопад Гавизедон, добраться до которого можно, пройдя по живописному ущелью. В зимний период он выглядит особенно впечатляюще. Активная часть: 14,3 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 3: Гора Кубус

Третий день тура мы посвятим священной для дигорцев горе Кубус. Существует поверье, что желания, загаданные на её склонах, сбываются. Гора Кубус возвышается на более чем 2300 метров и предлагает великолепные виды. Мы пройдем через перевал Комы-Арт и поляну Тана, наслаждаясь зимними пейзажами. Активная часть: 14,2 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 4: Старинные аулы Дигории

На четвертый день мы исследуем старинные аулы Дигории, где сохранились архитектурные памятники Средневековья. Мы увидим старинные башни и узнаем об их истории. В зимнее время аул будет покрыт белоснежным снегом, создавая волшебную атмосферу. Активная часть: 8,3 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 5: Водопад Галдоридон

В этот день мы посетим водопад Галдоридон, который находится вдоль реки Урух. В зимний период он частично замерзает, но внутри всё равно переливается вода, создавая захватывающее зрелище. Активная часть: 14,1 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 6: Отъезд в г. Минеральные Воды

В последний день у нас будет возможность немного погулять по территории турбазы, насладиться природой и сделать последние фотографии. После этого мы отправимся обратно в г. Минеральные Воды. Прибытие запланировано на 14:00-15:00.

Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и состояния участников, маршрут может быть изменен. Мы уверены, что этот новогодний тур оставит незабываемые впечатления и подарит вам множество ярких эмоций!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Минеральные Воды
  • Бронзовый всадник Уастырджи
  • Чертов мост
  • Водопады Байради и Гавизедон
  • Гора Кубус
  • Старинные аулы Дигории
  • Водопад Галдоридон
Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Переезды по маршруту на горном транспорте
  • Проживание в спортивно-оздоровительном комплексе "Порог неба", на турбазе "Дзинага" или на турбазе такого же класса: двух-, трехместные номера с удобствами (душ, туалет).
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
  • Входные билеты в Национальный парк Алания.
  • Услуги инструктора-проводника
  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
  • Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Обед во время трансфера в 1-й день.
  • При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Район путешествия:
  • Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Дигорское ущелье
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00 - 11:30 МСК
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00 - 17:00 МСК
  • Часовой пояс: московское время
  • Денежная единица: российский рубль
  • Общая информация по маршруту:
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг по ущельям налегке
  • Проживание: гостиница
  • Питание: трехразовое
  • Маршрут проходит на высоте: 1740-2350 м
  • Протяженность маршрута: 55,4 км
  • Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет
  • Мобильная связь по маршруту: МТС и Мегафон. Связи Билайн и Теле 2 нет. Мобильная связь будет ежедневно до 09:00 и после 18:00. Интернет только Е. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует
  • Инфраструктура. В Дигорском ущелье есть один небольшой магазин (не всегда работает). Аптек, банкоматов нет
  • Описание сложности маршрута:
  • Уровень сложности маршрута: умеренный (50% маршрута), средний (50% маршрута). Сравнительная таблица уровней сложности маршрутов Клуба
  • Маршрут является треккинговым и предусматривает передвижение пешком по горной (пересеченной) местности. Данный вид активного отдыха предполагает ежедневный набор и сброс высоты (подъемы и спуски)
  • Маршрут проходит по снежным тропам, грунтовым дорогам. По маршрутам три дня будет перепад высот в день от 300 до 500 м. Подъем вверх на 300-500 м - это, примерно, как подъем на 100-160 этажей
  • Список снаряжения:
  • Зимняя куртка с капюшоном (обязательно!). Температура воздуха днем: - 5… - 12С
  • Флиска
  • Шапка, перчатки
  • Ходовые брюки
  • Футболка
  • Нижнее белье
  • Колготки, носки
  • Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно
  • При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат
  • Подпопник
  • Купальник, полотенце
  • Шлепки
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
  • Фотоаппарат/видеокамера
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО
  • В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза
  • Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (20-25 литров)
  • Туалетная бумага (пригодится днем на маршруте)
  • Термос ОБЯЗАТЕЛЬНО (объем 0,75 - 1 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку
  • Ложка, кружка (если Ваш термос идет в комплекте без чашки)
  • Сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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