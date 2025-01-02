Отправимся на Новый Год в Северную Осетию! На ее просторах можно увидеть снежные вершины гор, бурные реки невероятной красоты и шумные водопады.Республика известна своими живописными ущельями, в первую очередь, Цейским

и Дигорским, красоты которых приведут вас в восторг! В нашу программу включён треккинг по зимним ущельям, подъем по канатной дороге и катание на санках. Посетим визитные карточки Северной Осетии – скальную крепость Дзивгис, таинственный город Даргавс, летящего на коне Уастырджи, а в завершение программы искупаемся в термальных источниках. И обязательно побалуем себя вкуснейшими блюдами осетинской кухни. Маршрут несложен, поэтому подходит как взрослым, так и детям!

Описание тура

Уникальная природа и культурное наследие Северной Осетии

Северная Осетия — это место, где природа поражает своей уникальностью, а культурное наследие наполнено сказками и легендами, каждая из которых по-своему прекрасна. Здесь также можно увидеть рукотворные чудеса, созданные на основе древних преданий. Эта курортная локация доступна туристам как летом, так и зимой, что делает её идеальным местом для отдыха в любое время года.

Приглашаем в сказочный новогодний тур!

Мы с радостью приглашаем вас в увлекательный новогодний тур по Северной Осетии. Вот краткий маршрут:

г. Минеральные Воды

Бронзовый всадник Уастырджи

Чертов мост

Водопады Байради и Гавизедон

Гора Кубус

Старинные аулы Дигории

Водопад Галдоридон

г. Минеральные Воды

Программа тура

День 1: Бронзовый всадник Уастырджи и Чертов мост

12:00-12:30 - сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города). Переезд в Дигорское ущелье (около 4-4,5 часов). Первой достопримечательностью, которую мы увидим, станет знаменитый Чертов мост «Ахсинти Хед», расположенный в Дигорском ущелье. Это природное образование представляет собой узкую теснину, через которую бурлит река. Обзорный мост находится над пропастью, откуда открывается потрясающий вид на окружающую природу.

Далее мы отправимся к бронзовому всаднику Уастырджи, который находится на краю огромного каменного утеса. Этот герой является прообразом Георгия Победоносца. Активная часть тура: 2,5 км. Вечером - размещение в уютной гостинице «Порог неба».

День 2: Водопады Байради и Гавизедон

На второй день нашего путешествия мы посетим великолепные водопады. Водопад Байради, известный как Шумный, поражает своим гулом летом, а зимой превращается в ледяную сказку с удивительными фигурами. Здесь можно сделать незабываемые фотографии.

Следующим пунктом будет водопад Гавизедон, добраться до которого можно, пройдя по живописному ущелью. В зимний период он выглядит особенно впечатляюще. Активная часть: 14,3 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 3: Гора Кубус

Третий день тура мы посвятим священной для дигорцев горе Кубус. Существует поверье, что желания, загаданные на её склонах, сбываются. Гора Кубус возвышается на более чем 2300 метров и предлагает великолепные виды. Мы пройдем через перевал Комы-Арт и поляну Тана, наслаждаясь зимними пейзажами. Активная часть: 14,2 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 4: Старинные аулы Дигории

На четвертый день мы исследуем старинные аулы Дигории, где сохранились архитектурные памятники Средневековья. Мы увидим старинные башни и узнаем об их истории. В зимнее время аул будет покрыт белоснежным снегом, создавая волшебную атмосферу. Активная часть: 8,3 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 5: Водопад Галдоридон

В этот день мы посетим водопад Галдоридон, который находится вдоль реки Урух. В зимний период он частично замерзает, но внутри всё равно переливается вода, создавая захватывающее зрелище. Активная часть: 14,1 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 6: Отъезд в г. Минеральные Воды

В последний день у нас будет возможность немного погулять по территории турбазы, насладиться природой и сделать последние фотографии. После этого мы отправимся обратно в г. Минеральные Воды. Прибытие запланировано на 14:00-15:00.

Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и состояния участников, маршрут может быть изменен. Мы уверены, что этот новогодний тур оставит незабываемые впечатления и подарит вам множество ярких эмоций!